Oroscopo di oggi 11 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 11 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 11 ottobre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai molto realista nell'affrontare il tuo quotidiano. In ambito lavorativo, avrai voglia di prenderti un momento di relax. In ambito affettivo, gli Astri ti consigliano di non dare importanza ad un battibecco con la partner, ma di cercare di dirigere le sue attenzioni su tutt'altro.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Grazie alle stelle oggi la tua personalità avrà un salto di qualità e riuscirai ad infondere sicurezza e fiducia a chi ti circonda in ambito lavorativo. In amore, è probabile una crisi a causa di un tuo malumore. Un consiglio: placa le ire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Discutere, alle volte, può essere la maniera giusta per chiarire le incomprensioni con la partner. In ambito lavorativo, dedicati con impegno alle tue mansioni e saranno riconosciuti i tuoi meriti. Un consiglio: concediti un po' di svago.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata non riuscirai a fare a meno dell'aiuto e dei consigli dei tuoi colleghi in ambito lavorativo. In ambito affettivo, sentirai l'esigenza di fare cose nuove e di dividerle con lei. Un consiglio: ogni tanto è bene uscire fuori dalle regole.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Oggi riceverai una grande prova di fiducia da un tuo capo o dal tuo datore di lavoro e questo ti renderà allegro e motivato. In ambito affettivo, questa fase risulta essere molto felice e ricca di romanticismo; avrai anche modo di distenderti e di farti coccolare dalla tua lei.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata ti sentirai carico di energia e il lavoro non ti peserà, riuscirai a dare il meglio di te stesso ed otterrai ottimi risultati. In ambito affettivo, se sei single e ti interessa una persona cerca di capire i suoi interessi e proponile di condividerli con te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata gli influssi planetari favoriranno le tue entrate, quindi se devi fare degli investimenti la giornata risulta essere ottima, anche nel lavoro puoi tentare di ottenere di più. In ambito affettivo, ottima fase. Un consiglio: punta in alto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata gli influssi astrali ti rendono fortunato e pieno di energia nel settore affettivo, quindi se recentemente hai avuto dei problemi li risolverai e se cerchi l'altra metà potresti trovarla. In ambito lavorativo, piccolo screzio con un collega. Un consiglio: fai un bilancio.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

In ambito affettivo riceverai una scenata di gelosia da parte della tua compagna, cerca di non alimentare ulteriormente questo suo sentimento. In ambito lavorativo avrai una difficoltà burocratica da risolvere tempestivamente; non indugiare!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata sarai fortunato nell'ambito professionale e porterai a termine una trattativa di lavoro molto importante; se invece sei alla ricerca di un nuovo impiego, riceverai una comunicazione positiva. In ambito affettivo, la conquisterai con il tuo umorismo. Un consiglio: raccontale un aneddoto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Nel corso di questa giornata, gli Astri ti consigliano di fare più attenzione all'alimentazione. In ambito lavorativo, dovrai adeguare i tuoi tempi a quelli richiesti se non vuoi ritrovarti poi con un arretrato. In ambito affettivo, riceverai una notizia che ti rallegrerà.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Saprai prendere la direzione giusta e riuscirai a cogliere tutte le occasioni che la vita ti presenta. In ambito lavorativo, dovrai guardarti dal dire quello che pensi, qualcuno potrebbe prendersela. In ambito affettivo, vivrai una grande fase di equilibrio.

