Oroscopo di oggi 11 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 11 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 11 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non importa chi altro sia coinvolto nelle buffonate di oggi, non avrai nessuno da incolpare se non te stesso se lasci che qualcuno ti porti nel disastro. Quindi, evita oggi qualsiasi Ariete della tua conoscenza, perché voi due potreste semplicemente tirar fuori il peggio l'uno dall'altro.

Amore / Amicizia: indipendentemente dal fatto che il tuo partner sia o meno dell'umore, non è una riflessione sulla tua desiderabilità, sebbene un allineamento disordinato tra Venere afosa nello Scorpione e Chirone ferito nel tuo segno possa farla sentire in quel modo. Probabilmente è pura coincidenza che la tua insicurezza coincida con il partner o l’amico che hanno cose più importanti da fare. Se non sei collegato, creerai ogni sorta di scuse per spiegare perché non sei con la persona che desideri. Quello che è scappato non era fatto per te.

Carriera / Finanza: fai attenzione a qualcuno che ti spinge a fare una mossa finanziaria rischiosa. Marte nella tua zona di partnership in contrasto con Urano suggerisce che il tuo contatto significativo con altri o un importante business potrebbe spingerti ad agire. Potrebbe sembrare un rischio che vale la pena correre se una potenziale perdita verrà condivisa. Tuttavia, una perdita è una perdita. E questo potrebbe essere epico.

Crescita personale / spiritualità: con la luna in Pesci sensibili, la tua intuizione ti dice tutto ciò che devi sapere. Una mancanza di prove a sostegno di un sospetto potrebbe farti dubitare di te stesso. Sai cosa sai. Ciò che è richiesto ora è un salto di fede.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: essere il tuo peggiore rialzista può metterti in pericolo e invitare il caos nel tuo mondo pacifico. Stai attento là fuori e non essere il tuo peggior nemico. Pertanto, fai attenzione a un Ariete che è intenzionato a farsi strada, poiché può tirar fuori tutto da te.

Amore / Amicizia: se hai una visione pessimistica delle relazioni, c'è sempre qualcosa di cui preoccuparti nella tua vita amorosa. Con Venere in ossessivo Scorpione in contrasto con Chirone ferito, potresti farti ferire. Ciò significa che stai cercando un problema che giustifichi la tua insicurezza. Non c'è dubbio che puoi trovare qualcosa che gioca nelle tue peggiori paure. Ricorda solo che sei andato a cercarlo. I problemi non sono venuti a cercarti.

Carriera / Finanza: Rallenta, Toro. Sei il proverbiale toro nel negozio di porcellane mentre sconsiderato Marte si scontra con Urano nel segno. Sotto questa pericolosa influenza, una mossa frettolosa potrebbe essere interpretata come una manovra ostile. Allo stesso modo, un disaccordo con un collega potrebbe creare abbastanza turbamento. Fermati, guarda e ascolta prima di caricarti a testa alta in un disastro. Ci vorrà più di un giro positivo per farlo bene.

Crescita personale / spiritualità: la visionaria Luna dei Pesci ti dà un chiaro senso di dove sei diretto. Tuttavia, i mezzi che impieghi per arrivarci potrebbero rappresentare un problema se i bisogni e i sentimenti degli altri vengono ignorati. Guarda oltre i tuoi desideri prima di andare avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: è necessario modulare l'unità come se fossi una macchina messa a punto. È l'unico modo per evitare di scontrarsi con persone i cui desideri sono in conflitto con i tuoi. Osservare un Pesci per suggerimenti su come mantenere la posizione sotto pressione. Possono anche condividere alcuni suggerimenti con te se lo chiedi.

Amore / Amicizia: se sapessi in cosa ti stai cacciando, non faresti una mossa romantica avventata. Marte spericolato nella tua zona di vita amorosa in contrasto con Urano, avvisa che il tuo comportamento potrebbe essere pericoloso per il tuo cuore. Non pagherà per diventare impazienti mentre questa energia volatile è in gioco. Ciò significa non essere invadenti con qualcuno che ha bisogno di tempo per capirti e non andare avanti con i tuoi desideri a spese del tuo partner.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto potrebbe colpire se una squadra non riesce a rinunciare al tuo coinvolgimento. Venere nella tua zona di lavoro in conflitto con Chirone potrebbe illuminare la disconnessione tra i tuoi talenti e gli obiettivi di un gruppo o di un'organizzazione. O non li stai dando abbastanza, o stai facendo così tanto che fa sentire i membri del team che sono in svantaggio. Le interazioni di gruppo saranno difficili per qualche tempo, quindi è necessario sviluppare le competenze per farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: trovare il punto debole tra riconoscere emozioni intense e non lasciarle andare è essenziale per avere la pace della mente. Possiedi i lati oscuri della tua personalità, ma non lasciarti possedere da essi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: vieni fuori dal tuo guscio, Cancro. Essere attenti a ciò che accade intorno a te ed essere aperti a ciò che non ti aspetti sarà la chiave per evitare un potenziale disastro. In effetti, un Pesci spiritualmente esperto potrebbe essere il mentore di cui non sapevi di aver bisogno.

Amore / amicizia: fai attenzione all'esibizione pubblica dell'affetto e di altri atti d'amore rivelatori. Con l'intensa Venere in Scorpione che si scontra con Chirone offeso nella tua decima casa pubblica, una mossa inappropriata potrebbe farti rifiutare. Solo perché senti l'amore, non significa che l'altra persona si senta allo stesso modo. Se non sei minimamente sicuro (e anche se non lo sei), potrebbe non essere saggio fare un grande gesto romantico.

Carriera / Finanza: il tuo ritmo frenetico potrebbe creare un turbamento con un progetto di gruppo, mentre la frettolosa Marte si scontra con il dirompente Urano nella tua casa del lavoro di squadra. Sembra che tu sia nel tuo mondo e tu abbia la tua agenda. Quindi, potresti non essere consapevole di come le tue azioni influenzano gli altri. Tuttavia, non è una scusa per interrompere il flusso. In alternativa, potresti essere troppo disconnesso per avere un impatto. Guarda e ascolta prima di andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: desidererai ampliare i tuoi orizzonti con la visionaria Luna dei Pesci nella tua nona casa espansiva. Lascia che le persone intorno a te forniscano supporto e guida mentre cerchi di crescere in una nuova direzione. Potresti non pensare di averne bisogno. Tuttavia, potrebbe rivelarsi utile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: le tue parole e pensieri richiedono una profonda considerazione. Il modo in cui li usi può determinare se riesci o meno a superare quella che potrebbe essere una giornata difficile. Se c'è un Ariete arrabbiato nella stanza, dovresti tenere un ampio ancoraggio tra di voi.

Amore / Amicizia: che tu sia in una relazione o in una fase solista, l'amore si sente stressante mentre l'intensa Venere in Scorpione si scontra con Chirone ferito in Ariete. Sotto questa influenza, sembra che nessuno scenario romantico sia all'altezza della tua visione dell'amore. Se hai mirato alla cosa sbagliata, potrebbe essere il momento di modificare i tuoi obiettivi di relazione. Prova a identificare il luogo in cui si intersecano ciò che desideri e ciò che realmente funziona per te.

Carriera / Finanza: controlla che il filtro tra il cervello e la bocca sia intatto prima di entrare nel posto di lavoro. Marte affrettate nella tua zona di comunicazione che si scontrano con Urano non ortodosso potrebbero gettarti in una luce sfavorevole quando dici la cosa sbagliata. Sotto questa influenza, le parole possono causare danni irreparabili. Allo stesso modo, non si sa mai come un commento innocente possa scatenare una persona indifferente. Stai attento là fuori.

Crescita personale / spiritualità: cerca qualcuno che capisca cosa stai cercando di ottenere per il supporto che rafforza la tua fiducia. Aiuta ad avere persone intorno a te che conoscono i tuoi talenti e sanno cosa puoi fare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: guarda cosa fai e cosa dici. Con una folle schiera planetaria in effetti, non puoi stare abbastanza attento. Per una volta, è saggio intrattenere dubbi e mettere in discussione ciò che stai facendo. Potrebbe aiutarti a evitare i problemi. Nel frattempo, la compagnia di un empatico Pesci può essere super consolante.

Amore / Amicizia: le parole possono essere distorte e qualcuno potrebbe essere ferito da ciò che viene detto come sfacciata Venere nello Scorpione si scontra con Chirone ferito. Prestare particolare attenzione a come si discute di sesso e altri argomenti che potrebbero far sentire qualcuno vulnerabile. Ognuno ha un diverso livello di comfort quando si tratta di discutere di argomenti intimi. Se sei quello messo sul posto, prova a chiudere con grazia la conversazione senza renderla un grosso problema.

Carriera / Finanza: se agisci in fretta con una questione finanziaria, potrebbero sorgere problemi di ogni genere. Marte veloce in contrasto con Urano mette in pericolo le condizioni. Nel migliore dei casi, potresti subire un colpo inaspettato. Nel peggiore dei casi, potresti riscontrare problemi legali o rimanere impigliato nella burocrazia. Se devi agire, fallo con estrema cautela. Non pagherà per farsi strada.

Crescita personale / spiritualità: vorrai la compagnia di una coorte simile con la Luna dei Pesci nella tua zona di associazione. Che tu ti connetta con un fidanzato o il tuo migliore amico, otterrai molto da uno a uno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: anche se i tuoi desideri sembrano urgenti, non sono meno importanti di quelli delle persone più vicine a te. Sarà fondamentale considerare le esigenze di tutti. Prestare particolare attenzione a non esercitare pressioni su un Ariete vulnerabile. Altrimenti, sarà ancora più difficile ottenere ciò che vuoi.

Amore / Amicizia: un frenetico allineamento Marte / Urano può farti venire troppo forte. Se hai imbottigliato i tuoi desideri, la pressione può sembrare troppo da sopportare. Quindi, alla prima finestra di opportunità, potresti fare una mossa avventata. I risultati possono essere disastrosi, soprattutto se stai facendo richieste emotive o sessuali inaspettate. Guarda, ascolta e determina se l'altra persona è ricettiva alla tua richiesta.

Carriera / Finanza: va bene se puoi agire in modo indipendente su questioni finanziarie. Anche se un imbarazzante allineamento Venere / Chirone avverte che potrebbe essere problematico se hai bisogno di qualcuno per consegnare una transazione. Un partner, innamorato o in affari, potrebbe obiettare a spese inutili, quindi andare avanti potrebbe non essere saggio.

Crescita personale / spiritualità: la Luna dei Pesci nella tua sesta casa produttiva ti mette in vena di fare le cose. Assumere compiti con risultati tangibili fornirà la sensazione di realizzazione che brami.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: finché sei vivo, non c'è fine all'evoluzione e all'apprendimento di cose nuove. Non puoi permetterti di raggiungere l'altopiano adesso. In tutte le aree, devi andare oltre la tua posizione ed esplorare i modi per crescere. In effetti, trascorrere del tempo con un Pesci può essere esaltante proprio per questo motivo.

Amore / Amicizia: una mossa passiva-aggressiva potrebbe avere conseguenze inaspettate per una relazione poiché Marte aggressivo si connette con Urano dirompente nella tua zona di associazione. Rabbia non riconosciuta o risentimento sepolto potrebbero improvvisamente esplodere in modo sorprendente. Se c'è un problema, è meglio affrontarlo direttamente anziché lasciare che la pressione si accumuli. Se sei alla fine, non c'è modo di vederlo arrivare o impedirlo.

Carriera / Finanza: tutto il fascino del mondo non ti supererà se le tue abilità non raggiungono il segno. Venere nel tuo segno in contrasto con Chirone ferito nella tua zona di lavoro, afferma che lo stile non può sostituire la sostanza. Forse puoi usare il tuo carisma per convincere un collega disponibile a mostrarti cosa fare? Prima o poi, dovrai migliorare le tue abilità.

Crescita personale / spiritualità: la luna nei Pesci creativi e giocosi potrebbe essere la tua grazia salvifica in una giornata potenzialmente stressante. Trovare il tempo per qualcosa che ti piace può fornire il sollievo dallo stress e la distrazione divertente di cui hai bisogno. Se devi decomprimere emozioni intense, prova a scrivere un diario.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittari o:

Panoramica generale: al lavoro e al gioco, potresti sentirti sconfitto quando le cose non vanno per il verso giusto, come quando un Toro che conosci tira una mossa di potere imprevista. Guarda oltre la lotta e identifica le lezioni più profonde alla base di questi episodi avvincenti. Starai bene.

Amore / Amicizia: la tua visione romantica può essere lugubre quando inizi a recitare la parte della vittima. Fai attenzione che un disordinato allineamento Venere / Chirone non ispiri una festa di pietà solo perché non puoi ottenere quello che vuoi. Flussi e riflussi d'amore, e in questo momento, potresti dover accontentarti se l'amore è fuori portata. Usa questo tempo per venire a patti con le delusioni passate e ottenere la chiusura in modo da poter avere una visione più positiva quando la marea si trasforma a tuo favore.

Carriera / Finanza: anche se sei il capo, non pagherà per essere troppo invadente con Marte ostile in contrasto con Urano nella tua zona di lavoro. I progetti di gruppo possono essere particolarmente problematici se tu o il membro del team domini il flusso. Sotto questa influenza, il potenziale di disastro è aumentato, quindi ciò che è più richiesto è un tocco delicato. Il trucco è essere abbastanza assertivi da affrontare un compito complicato senza esercitare così tanta pressione da cadere a pezzi. Buona fortuna, Sagittario! Ne avrai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: rendersi utile in casa o passare del tempo con la famiglia può essere riparativo mentre la luna si muove nel tuo regno domestico. Nidifica e riposa fino a riempire il tuo serbatoio emotivo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: stai sempre crescendo e cambiando, quindi non c'è mai una versione statica di chi sei. Identifica la persona che sei oggi e ciò di cui ha bisogno per essere felice. Ma qualunque cosa tu faccia, non paragonarti ad un Ariete né lasciare che l'ariete metta in pericolo la tua autostima. La tua crescita non ha nulla a che fare con loro.

Amore / Amicizia: c'è la pressione di mantenere le apparenze quando ci si sposta in ambienti eleganti. Con Venere nel tuo settore sociale in contrasto con Chirone ferito, potresti non sentire di avere quello che serve per recitare la parte. Potrebbe essere un attacco temporaneo di insicurezza. Oppure potrebbe indicare che stai correndo con la folla sbagliata. Molto presto, avrai una migliore idea se questo è dove appartieni.

Carriera / Finanza: essere un capo e comportarsi in modo prepotente non sono la stessa cosa. Dovrai conoscere la differenza mentre Marte ostile si connette con il dirompente Urano. Se non stai attento, una mossa aggressiva da parte tua potrebbe proiettarti in una luce sfavorevole. Riguarda il tempismo e questo potrebbe non essere il momento o la situazione appropriati per il gioco che vuoi fare. È difficile ricadere quando sei su di giri ma andare avanti in questo modo potrebbe essere disastroso.

Crescita personale / spiritualità: esprimere i tuoi sentimenti è terapeutico mentre la luna è in Pesci emotivi. Avere un cuore a cuore con un amico, passare il tempo nel journal o incanalare le proprie emozioni in un progetto creativo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: avere una giornata felice e produttiva richiederà esibire grazia sotto pressione. Ciò include la responsabilità se si fa la mossa sbagliata. Ricordalo e cammina con cautela, perché puoi aspettarti il ​​respingimento da un Toro se crei il caos nel loro mondo.

Amore / Amicizia: un turbamento nella tua vita personale potrebbe sorgere se spingi per il cambiamento prima che le persone più vicine a te siano pronte. È difficile esercitare la pazienza poiché l'astuta Marte si collega con il cambiamonete Urano. Tuttavia, ciò che hai intenzione di realizzare non avrà i risultati desiderati se crea caos a casa o con i tuoi cari. Se sei single, è bello essere aperti a provare qualcosa di nuovo; tuttavia, non dovresti lasciarti guidare dalla noia per fare una scelta sconsiderata.

Carriera / Finanza: stai attirando molta attenzione. Spero che tu abbia qualcosa di significativo da dire. L'attrattore Venere che si scontra con l'insicuro Chirone potrebbe creare un momento imbarazzante se il tuo know-how non è all'altezza delle aspettative o il tuo gioco di comunicazione è debole. Anche se ti senti spinto a consegnare, è meglio evitare i riflettori se non sei preparato. Avrai alta visibilità per le settimane a venire. Prenditi del tempo per perfezionare la tua esibizione prima di salire sul palco.

Crescita personale / spiritualità: comprendere ciò che è più importante per te fornisce una solida base emotiva e può aiutarti a fare scelte sensate. Può essere utile fare il check-in con te stesso quando sei in dubbio su ciò che stai facendo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: diramare significa correre rischi. In tutte le aree, dovrai esaminare se sei pronto ad andare per quello che vuoi e in grado di fare i sacrifici richiesti per la crescita. Puoi sempre rivolgerti a uno Scorpione sensibile se devi ricordare la tua capacità di recupero e forza.

Amore / Amicizia: la prepotenza incontra una risposta inaspettata mentre Marte ostile in Bilancia si collega con il dirompente Urano in Toro. Questo potrebbe essere quel momento in cui tu o l'altra parte reagiate ma con moderazione. L'aggressività genera aggressività. Indipendentemente dal lato dell'equazione in cui ti trovi, dovresti fare attenzione a non dire o fare qualsiasi cosa che aggiunga carburante al fuoco. Questa situazione potrebbe rivelarsi molto più pericolosa di quanto sembri.

Carriera / Finanza: il denaro speso per l'istruzione, i viaggi o un'altra esperienza in espansione dei confini potrebbe essere motivo di preoccupazione quando i sontuosi scontri di Venere con Chirone ferito nella tua zona finanziaria. È probabile che sorga la domanda se si tratti di una spesa necessaria. È un dilemma appiccicoso perché hai bisogno di esperienze che arricchiscono la tua vita mentre, allo stesso tempo, devi fare scelte intelligenti in merito al denaro. Lascialo per ora. Molto presto, saprai cosa fare.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel tuo segno aumenta le tue emozioni. Quindi, sei più profondamente influenzato da ciò che accade. Verifica con un amico se hai bisogno di consigli o supporto.

