Oroscopo di oggi 11 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 11 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 11 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: riesci a gestire tutte le attività sul tuo piatto senza bruciarti? Lascia andare la necessità di controllare tutto e delegare alcune attività ad aiutanti capaci. Può rendere la giornata più piacevole.

Amore / Amicizia: trascorrere del tempo con la tua squadra è facile e arioso con la luna nell'Acquario orientato verso la comunità. Ti occuperai solo di ciò che i tuoi amici vogliono fare. È rilassante lasciare che altre persone prendano decisioni mentre ti siedi e ti godi il ​​viaggio.

Carriera / Finanza: il tuo modo di eseguire un'attività ti sembra il modo giusto, quindi sei pronto a potenziarti. Con Marte nella Vergine esigente, sei convinto di aver perfezionato la tua tecnica. Uno scontro con Giove espansivo in Sagittario mostra che ci sono numerosi modi per farlo, e molti di loro sono uguali se non migliori. È utile prendere nuove informazioni e valutarle rispetto a ciò che si conosce, ma non lasciare che il processo sia più complicato o dispendioso in termini di tempo.

Crescita personale / spiritualità: hai fretta di realizzare il più possibile. Essere industriosi è una buona cosa, ma è una brutta cosa se aumenta lo stress. Scegli le attività che offrono il massimo valore per il tuo tempo. Non paga mettere troppi ferri nel fuoco.

Fattore di compatibilità: c'è una calda atmosfera tra te e un fantastico Aquario. Immergiti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: uno stato emotivo calmo e distaccato ti aiuta a mantenere la testa mentre sei impegnato in affari rischiosi. Fai un respiro profondo e guarda in entrambi i modi prima di saltare. La sicurezza prima.

Amore / Amicizia: tutti farebbero meglio a togliersi di mezzo quando il Toro è alla ricerca della loro ultima cotta. Un energico allineamento Marte / Giove ti fornisce ottimismo e la motivazione per correre un rischio calcolato. Potresti schiantarti se l'altra persona non ti sta salutando, quindi presta attenzione ai segnali. Se accoppiato, farai mosse audaci in camera da letto. Se il tuo partner non ha l'energia per la ginnastica boudoir, è probabile che blocchi le corna.

Carriera / Finanza: giocare con i soldi degli altri è un affare rischioso. Ti senti sicuro solo perché non sei tu quello che subirà il colpo se le cose non funzionano. Che tu abbia a che fare con il tuo coniuge, un cliente o la banca, non mettere a repentaglio la tua relazione facendo qualcosa di sciocco.

Crescita personale / spiritualità: non ti senti di avere qualcosa da nascondere, quindi stai bene mettendoti fuori. La tua trasparenza fa sentire tutti come se potessero fidarsi di te. Può aiutarti ad avvicinarti a una persona importante nella tua cerchia professionale o nella tua comunità.

Fattore di compatibilità: è allettante testare i tuoi limiti con un generoso Sagittario. Non andare troppo lontano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: una strana atmosfera è nell'aria. Sintonizzati. Leggi un libro, fai un breve viaggio o perditi in una maratona TV. Qualsiasi distrazione farà purché fornisca una via di fuga sicura da ciò che accade intorno a te.

Amore / Amicizia: probabilmente non sai cosa vuoi. Confonderai le persone solo se tenterai di esprimere i tuoi vaghi desideri. Il tuo interesse amoroso e i tuoi amici sono ugualmente traballanti, quindi non sei solo tu. Se succede qualcosa di bizzarro, dovresti dimenticarlo il prima possibile e far finta che non sia mai successo. Tra un giorno o due, è tornato al lavoro come al solito.

Carriera / Finanza: sai dove stai andando? È difficile capire come un sole disorientante / l'opposizione di Nettuno offuschi la tua visione. Potresti chiederti se sei sulla strada giusta con la tua carriera. Oppure potresti preoccuparti di non fidarti della persona al timone sul posto di lavoro. È impossibile prendere la temperatura della tua situazione e ottenere una lettura accurata, quindi non prendere grandi decisioni.

Crescita personale / spiritualità: uno scontro mattutino tra la Luna dell'Acquario e Urano ribelle porta un nervosismo che rende difficile seguire il solito programma. Trova un modo per incorporare qualcosa di diverso nella tua giornata. Cambia il tuo programma o controlla un nuovo locale per il caffè mentre vai al lavoro.

Fattore di compatibilità: un eccentrico Toro ti aspetta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: vuoi intensità e puoi gestirla, quindi supponi che anche gli altri possano farlo. Non tutti hanno un guscio protettivo in cui possono ritirarsi, quindi fai attenzione a non dare a qualcuno più di quello per cui sono pronti.

Amore / amicizia: la tua brama di intensità emotiva può attrarre un individuo intrigante che ha una forte influenza su di te. Il loro trucco psicologico potrebbe essere molto diverso dal tuo, ed è ciò che li rende così attraenti. Che la connessione sia romantica o platonica, ti piacerà essere in compagnia di qualcuno che può farti sentire cose che di solito non sentiresti.

Carriera / Finanza: molto prepotente? Con l'aggressivo scontro su Marte con Giove esagerato, porterai le cose troppo lontano quando inizi a dire a un collega come fare il loro lavoro. Forse stai lavorando entro una scadenza e c'è una fretta di fare le cose? O forse pensi che la tua strada sia quella giusta? Non puoi permetterti di alienare qualcuno il cui lavoro influenza ciò che fai. Abbassa il tono e trova il modo di collaborare.

Crescita personale / spiritualità: è un passo avanti, due indietro quando si tratta di trovare il modo giusto per esprimere il tuo impulso creativo. Può essere spaventoso metterti fuori e far criticare la tua offerta, soprattutto se non ti senti abbastanza pronto. Non c'è pressione. Fai piccoli passi.

Fattore di compatibilità: potresti essere catturato da un Acquario disinibito.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: è importante costruire relazioni con persone intelligenti che possano aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. Aiuta ad avere una persona esperta nel tuo campo che può aiutarti a valutare i rischi. Cerca la guida di questa persona.

Amore / Amicizia: la luna nell'Acquario distaccato rende facile andare d'accordo con il tuo compagno/a. Tuttavia, l'atmosfera tra di voi potrebbe essere così fredda che potreste chiedervi se c'è un problema. Non creare qualcosa di cui preoccuparsi. Invece, prova a goderti una giornata senza drammi. Se sei single, ti sveglierai sentendoti ottimista sulla tua vita amorosa. Abbraccia quella sensazione e lascia che informi le scelte che fai.

Carriera / Finanza: diventare impazienti con un'attività che coinvolge denaro potrebbe ispirare una mossa rischiosa. Ci sono troppe variabili per tener conto di un quadrato Marte / Giove in segni mutabili. Pertanto, è facile perdere il controllo. La tua brama di un oggetto luccicante potrebbe portare a pagare più del valore. Oppure potresti superare il segno quando negozia un accordo. Rallenta e valuta i rischi e le alternative prima di fare una mossa.

Crescita personale / spiritualità: quando la vita è cattiva, vuoi che sia buona. Quando la vita è buona, vuoi che sia migliore, ma quando è abbastanza? È tempo di cambiare la tua narrativa sull'abbondanza e iniziare ad apprezzare ciò che hai.

Fattore di compatibilità: non lasciare che il desiderio di unirti ad un Ariete offuschi il tuo buon senso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: migliorare le prestazioni in attività pratiche aiuta a rafforzare la fiducia. È allettante tentare di correre attraverso ciò che stai facendo e correre verso il traguardo. Ma è una vittoria vuota se non hai aggiornato le tue abilità o imparato qualcosa di nuovo.

Amore / Amicizia: con un folle quadrato di Marte / Giove che ti spara, la pressione continua a potenziare con piani per muoversi, ridipingere o migliorare la tua situazione di vita. Hai l'idea giusta. È il modo in cui lo fai che è tutto sbagliato. Andare avanti con il tuo programma può rovinare i tuoi piani e causare problemi nella tua relazione. Se sei single, sei totalmente libero di corteggiare il disastro domestico. L'unico pericolo è che non ci sarà nessuno a disposizione per aiutare con la pulizia.

Carriera / Finanza: l'atteggiamento positivo che porti al tuo lavoro aiuta a garantire che i tuoi compiti si svolgano senza problemi. Anche se colpisci un ostacolo, puoi valutare con calma le tue opzioni e capire come procedere. Le relazioni con i colleghi dovrebbero essere per lo più prive di drammi, quindi potrebbe essere una giornata facile.

Crescita personale / spiritualità: sei piuttosto ben informato e, quando non lo sei, ti prendi del tempo per scoprire cosa devi sapere. Tuttavia, non sei infallibile. Meglio inchinarsi con grazia di fronte a un errore che passare al disastro.

Fattore di compatibilità: un Pesci fa solo finta di non cercare ciò che hai.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: i nuovi talenti sono in attesa di essere sfruttati. Richiede una mente tranquilla per identificarli e la pazienza per prepararli al loro debutto. Lavoraci piano dietro le quinte.

Amore / Amicizia: il tuo comportamento distaccato ti rende super attraente. Tutti sono attratti dalla persona che non sembra essere interessata in ciò che sta accadendo. Puoi ringraziare la luna in Acquario per averti reso uno felice. Continuate così. Il momento in cui diventi tutto infastidito e mostri segni di interesse è quando la persona che ti tiene d'occhio si gira e guarda dall'altra parte.

Carriera / Finanza: è super frustrante quando le tue mani sono legate e non puoi controllare il flusso di un progetto. Potrebbe non esserci molto da fare, ma con un allineamento spigoloso Marte / Giove che influisce sulla comunicazione, c'è molto che puoi dire. Offrire quelli che ritieni utili suggerimenti potrebbe infastidire la persona responsabile. A nessuno piace un guidatore da sedile posteriore. Rilassati e aspetta fino al tuo turno di prendere la ruota.

Crescita personale / spiritualità: Una mente piena non è uno sprint per vedere chi raggiunge prima l'illuminazione. È più una gara di resistenza progettata per sviluppare la forza muscolare e emotiva. Più a lungo rimani con esso, più forte ti senti all'interno.

Fattore di compatibilità: un compagno Bilancia è tanto al buio quanto te. Almeno, non sei solo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: la tensione tra te e un amico potrebbe aumentare. Ora è il momento di contemplare il valore di questa connessione e se è qualcosa in cui vuoi ancora investire. L'amicizia non deve necessariamente finire, ma la dinamica deve essere diversa.

Amore / amicizia: se un'atmosfera spigolosa tra te e un amico ti sta stressando, rimanda un incontro. Se sei da solo o esci con l'altro significativo, ti sentirai rinfrescato da un pasto delizioso e da una serata trascorsa a guardare abbuffati il ​​tuo spettacolo preferito. Sarai meglio preparato ad affrontare la tua folle vita sociale una volta riempito il tuo serbatoio emotivo.

Carriera / Finanza: Stare al passo con gli amici eleganti è costoso, ma non sarai superato con un allineamento teso Marte / Giove che influisce sulla tua vita sociale. Sei pronto a spendere quanto basta per stare al passo con i ragazzi fantastici. Probabilmente puoi permetterti una pazzia, ma sembra uno spreco se stai spendendo solo per essere competitivo. Opta per brividi economici e risparmia per qualcosa che vuoi davvero fare.

Crescita personale / spiritualità: la tua sanità mentale può dipendere dalla tua capacità di separare i tuoi bisogni e desideri da quelli della tua squadra. Quello che vogliono potrebbe non interessarti sempre. Esercita il tuo potere per dire "no".

Fattore di compatibilità: lascia che un Acquario sensibile ti istruisca su ciò che è più importante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è un giorno eccellente per parlare con le persone e raccogliere informazioni vitali che riguardano la tua carriera. Non è il momento di agire. È il momento di indagare sui fatti e prepararsi a ciò che ci aspetta.

Amore / Amicizia: messaggi, chiamate e visite improvvisate ti terranno in contatto con le persone a cui tieni mentre la luna si muove attraverso l'Acquario e la tua terza casa collegata. Fai il check-in, raggiungi e scopri cosa devi sapere sulle persone che preferisci. Andrai a letto sentendoti importante per le persone, e questo è importante.

Carriera / Finanza: una crisi di fiducia potrebbe farti dubitare se stai andando nella giusta direzione con il tuo lavoro. Il sole oscuro di oggi / l'opposizione di Nettuno può mettere in dubbio ciò che ci aspetta. Uno strano incontro con un genitore, il tuo capo o una figura di spicco potrebbe essere il fattore scatenante della tua coda. È bello mettere in discussione ciò che stai facendo, ma non prendere decisioni importanti sulla base di ciò che provi ora. Potresti vedere le cose diversamente in un giorno o due.

Crescita personale / spiritualità: invece di resistere alla sensazione di non capire cosa sta succedendo, basta andare con esso. Ciò che resisti persiste, quindi non combatterlo. La tua confusione può presentare possibilità che non avresti considerato se non avessi dubbi.

Fattore di compatibilità: potresti sentirti soffocato da un Sagittario. Abbassa facilmente il centauro se non trovi utile la sua assistenza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: un'avventura potrebbe essere all'orizzonte. Ora è il momento di raccogliere informazioni e le risorse di cui avrai bisogno. È allettante entrare subito, ma prima devi costruire la tua rete di sicurezza.

Amore / amicizia: il desiderio di essere non convenzionali potrebbe farti sembrare eccentrico nel migliore dei casi e erratico nel peggiore dei casi. È bello che ti stia rilassando e sperimentando di esprimerti in nuovi modi, ma non andare così lontano là fuori che le persone non riescono a relazionarsi. Potrebbe essere un po' troppo per qualcuno che è venuto ad adorare i tuoi modi realistici e prevedibili di Capricorno. Sei totalmente adorabile senza essere strano.

Carriera / Finanza: hai un sesto senso in materia di denaro. Un sospetto mattutino potrebbe ripagare. Farai le scelte giuste a condizione che i sentimenti non si confondano con le tue mosse finanziarie. Il tuo potere sta nella tua capacità di rimanere distaccato e mantenere la calma.

Crescita personale / spiritualità: non sai cosa non sai. L'ottimismo mal riposto potrebbe farti inciampare come ambizioso Marte negli scontri della Vergine con "Speriamo per il meglio" Giove in Sagittario. Fai attenzione a ramificarti in un'area con cui non hai familiarità. Ci sono rischi che non sei a conoscenza. Devi rallentare e scoprire di più su ciò che ci aspetta.

Fattore di compatibilità: un Toro disinibito è il compagno di giochi divertente di cui non sapevi di aver bisogno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: se inizi a chiederti perché le persone si comportano in modo strano, controlla che non stai facendo nulla per ottenere questa risposta. Sei nel tuo mondo. Quindi, potresti non essere consapevole di ciò che sta succedendo con le altre persone e di come la tua energia e il loro comportamento le influenzano.

Amore / amicizia: la tua vita sociale potrebbe diventare un po' tesa grazie a un allineamento tagliente di Marte / Giove. Potrebbe essere la pressione a fare qualcosa che non sei sicuro di voler fare. Chinarsi in silenzio potrebbe essere il modo migliore per evitare un conflitto. Allo stesso modo, il tuo entusiasmo potrebbe rivelarsi come prepotenza per qualcuno che non è in vena di frivolezza. Sapere quando comporre il numero.

Carriera / Finanza: è una danza di un passo avanti, due passi indietro mentre provi la tua mano in una nuova attività. Stai assumendo più di quello per cui sei pronto o non hai abbastanza tempo per familiarizzare con il processo. Potrebbe volerci un po' di tempo per trovare il tuo ritmo. Continua così.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel tuo segno, ti preoccupi principalmente di te stesso e di ciò di cui hai bisogno. Non è una brutta cosa. È solo qualcosa da tenere a mente quando si ha a che fare con altre persone. Fai attenzione a non richiedere più attenzione o supporto di quello che puoi dare.

Fattore di compatibilità: con una Vergine, è uno scenario "mi gratti la schiena, ti gratto la tua".

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non devi presentarti ad ogni combattimento a cui sei invitato. Hai una scelta su come gestire la tensione di montaggio in una relazione. Vai con ciò che ti porterà la pace.

Amore / amicizia: una corsa al giudizio minaccia di causare problemi tra te e un amico o il tuo partner. Con un spigoloso allineamento Marte / Giove in gioco, qualcuno potrebbe guastarsi per un combattimento. Non prendere l'esca se hai a che fare con una persona di cattivo umore. E non lasciare che la tua stessa impazienza o irritabilità provochi una discussione. Quando ti alleni, è facile interpretare male cosa sta succedendo e fare la mossa sbagliata. Fai alcuni esercizi di respirazione profonda e rinfrescati.

Carriera / Finanza: c'è un'atmosfera competitiva nell'aria e tutti vogliono vincere. Non lasciare che ti faccia precipitare un compito. Trascurare i dettagli e non riuscire a fornire ciò che si aspettano i superiori potrebbe rimandarti al tavolo da disegno. Non farti distrarre da ciò che i tuoi colleghi stanno facendo. Resta nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: l'umore è fretta, fretta, fretta, ma non vai da nessuna parte in fretta. Rallenta e trova il tuo centro prendendo tempo per la meditazione. Anche la corsa e altre attività che implicano una contemplazione silenziosa sono interessanti. Ti aiuterà ad essere reattivo piuttosto che reattivo.

Fattore di compatibilità: è troppo faticoso per provare a rubare il tuono di qualcuno. Soprattutto se quel qualcuno è un Sagittario.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 11 settembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.