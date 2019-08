Oroscopo di oggi 12 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 12 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 12 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Sarai in grado di afferrare al volo le occasioni che ti si presenteranno in questa giornata. In ambito lavorativo, sarai indipendente e riuscirai a controllare gli istinti. In ambito affettivo, sarai un po' inquieto per il suo atteggiamento un po' scostante.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : In questa giornata, porterai a termine i compiti che ti verranno assegnati nel lavoro anche se ciò potrebbe farti rimandare un impegno che avevi preso da tempo. In ambito affettivo, se sarai maggiormente diplomatico ed accondiscendente potrai vivere meglio il tuo rapporto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : In questa fase avrai una grande energia psicofisica e tutto ti sembrerà semplice ed alla tua portata. In ambito lavorativo, sarai sommerso di impegni ma riuscirai a risolverli tutti. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non imporre il tuo volere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Dovrai rimanere in equilibrio ed essere determinato per migliorare e rendere il più positiva possibile la tua giornata. Se vivi una relazione di coppia, troverai le giuste soluzioni per rinnovare il tuo rapporto. Se invece sei single, studia l'atteggiamento di qualcuna a te molto vicina.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Avvertirai una grande esigenza di confronto, soprattutto in ambito professionale, qualcosa non ti soddisfa e vorrai manifestarlo. In ambito affettivo, sarai più pignolo del solito e vorrai fare di testa tua. Un consiglio: danne motivazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Sarai poliedrico e vedrai tutte le sfaccettature di ogni argomento, ed agirai con destrezza. In ambito lavorativo, sarai sommerso dagli impegni. In ambito affettivo, criticherai un comportamento della partner. Un consiglio: analizza anche te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: In questa giornata gli Astri ti consigliano di chiarire un malinteso con un collega e di essere più accondiscendente. In ambito affettivo, dovrai agire con astuzia se vuoi concederti una divertente serata con gli amici. Un consiglio: mischia il vero con il falso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : In questa giornata, avvertirai la necessità di riprenderti dallo stress accumulato e deciderai di risparmiarti in ambito lavorativo. In ambito affettivo dovrai dare il meglio di te stesso per calmare le furie della tua partner. Un consiglio: fai attenzione ai messaggi che ricevi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Molte cose in ambito economico iniziano a procedere per il verso giusto e questo ti aggrada parecchio e ti rende più amabile nei confronti di chi ti circonda nel lavoro. In ambito affettivo, evita di imporre le tue amicizie che non sono ben viste dalla partner.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Dovrai fare appello alla tua forza di volontà per non cedere alla tentazione di fare il primo passo. In ambito lavorativo, insisterai su qualcosa che secondo te merita di essere affrontato. In ambito affettivo, non farti incantare da una partner troppo mielosa!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Avrai voglia di fare delle lunghe passeggiate e di distenderti. In ambito lavorativo, i vari impegni non ti concederanno pausa ma ti lascerai andare alle fantasie che ti aiuteranno. In ambito affettivo, potrai ricevere un invito inatteso da una persona che ti affascina.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDI' 12 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : In questa giornata avrai voglia di scherzare con tutte le persone che ti circondano. In ambito lavorativo, criticherai ironicamente i difetti dei colleghi. In ambito affettivo, stuzzicherai la partner sui suoi difetti. Un consiglio: non prendertela se saltano fuori i tuoi!.

