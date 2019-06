Oroscopo di oggi 12 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 12 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 12 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Non ha senso esitare quando si tratta di fare le cose sul fronte interno. L'allineamento dinamico di Marte / Nodi di oggi può fornire la spinta necessaria per entrare in azione. Il tuo compito potrebbe consistere nel fare connessioni con persone che possono aiutarti, o sfidare te stesso a fare qualcosa che non sei sicuro di sapere come fare. Pensa alla facilità con cui agisci nella tua carriera e trova un modo per tradurre questo in modo altrettanto laborioso nella tua vita personale.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Questo non è il momento di essere timidi. Se c'è qualcuno nel tuo ambiente a cui devi essere presentato, esci e datti alle pubbliche relazioni. Con un allineamento dinamico di Marte / Nodi che alimenta il tuo settore della comunicazione, trarrai beneficio dall'essere assertivi piuttosto che sederti e sperare che l'Universo ti apra magicamente una porta. C'è un tempo per aspettare e vedere cosa ti succede, ma non è questo. In tutti gli ambiti devi prenderti quello che vuoi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Il tuo atteggiamento positivo può portare una benedizione. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona intellettuale e Giove sta risvegliando la tua fede in te stesso e nell'Universo quando si tratta di manifestare i tuoi sogni. Se uno di quei sogni comporta l'attrazione di qualcuno di speciale, un ammiratore può essere diretto nella tua direzione, quindi tieni il cuore aperto. Se sei accoppiato, una conversazione significativa o divertente farà esplodere l'amore. Un cenno del sole nel tuo segno rafforza la tua fiducia nel futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei nel flusso della prosperità oggi. Un collegamento edificante tra la luna nella tua zona di denaro e Giove sta risvegliando la tua fiducia in un universo benigno quando si tratta di abbondanza. Sai che avrai ciò di cui hai bisogno, quando ne avrai bisogno, perché i pensieri positivi che invierai nell'etere torneranno a te come benedizioni. Un cenno del sole in Gemelli può metterti in contatto con il sostegno dei tuoi aiutanti spirituali. Può anche portare intuizioni sul tuo passato, possibilmente attraverso un'esperienza psichica che rivela una vita passata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Tieniti occupato è un buon modo per riempire i momenti di tranquillità ed evitare di stare con te stesso. Marte che incontra il Nodo Nord nella tua elusiva dodicesima casa è un invito ad avventurarsi coraggiosamente nella tua psiche per scoprire di più sulla tua ombra. Sii con emozioni inquietanti piuttosto che cacciarle via con un lavoro impegnativo. La meditazione, la preghiera, l’analisi dei sogni e il viaggio sciamanico possono essere strumenti utili per l'esplorazione personale. Qualcosa che scopri su te stesso potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui vedi la vita e le sue possibilità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : In questi giorni, il tuo valore predefinito è quello di fare le tue cose o appassionarti a i tuoi hobby. O forse sei impegnato con i bambini o il tuo interesse amoroso? Marte che si sincronizza con il Nodo Nord nel tuo settore sociale ricorda che ci sono eventi interessanti da verificare e persone interessanti là fuori che vorrebbero conoscerti. Non è il momento di allungare i muscoli sociali e creare nuove connessioni? Potrebbe essere proprio la cosa di cui hai bisogno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Va tutto bene quando sei accucciato nella tua zona di comfort, ma a volte hai bisogno di avventurarti nel mondo e far sì che le cose accadano. Marte che si sincronizza con il Nodo Nord nella tua casa di carriera e reputazione è un invito a migliorare le tue ambizioni e perseguire un obiettivo importante. Sii assertivo quando ti colleghi con qualcuno nel tuo campo che devi conoscere. Avrai bisogno di fare le giuste connessioni per arrivare dove vuoi andare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : È ora di andare alla grande con qualcosa che hai mantenuto su una scala relativamente piccola. Con Marte e il Nodo Nord sincronizzati nella tua nona casa, è un ottimo momento per presentare la tua idea o progetto a un pubblico molto più ampio. Sei bravissimo a studiare i punti più fini e perfezionare i tuoi piani, ma alla fine devi metterlo fuori e lasciare che il mondo valuti ciò che hai da offrire. È anche un ottimo momento per fare una mossa decisiva sui viaggi o l'istruzione superiore.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : È la tua natura per te prendere l'iniziativa per soddisfare i tuoi bisogni. Tuttavia, ci sono alcune cose che non puoi fornire per te stesso (come la connessione emotiva). E ci sono alcune aree in cui potresti beneficiare di una minore indipendenza e di una maggiore interdipendenza. Marte allineandosi con il Nodo Nord è un invito ad essere assertivo nel collegarsi con persone che sono disponibili e desiderose di darti quello che vuoi. Infatti, potrebbe esserci qualcuno che sta aspettando pazientemente che tu chieda.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Sei così maturo, responsabile e indipendente da far male. Con Marte che si sincronizza con il Nodo Nord nella tua casa di interazioni uno-a-uno, devi diventare super ambizioso riguardo al corteggiare connessioni significative. Più di chiunque altro, hai bisogno di quella persona super speciale che ti prende totalmente a cui puoi rivolgerti quando sei stanco di farlo da solo. Non importa se la relazione è romantica, platonica o professionale. Hai solo bisogno di una persona stabile nel tuo campo su cui puoi contare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Sei totalmente nel tuo elemento quando si tratta di affrontare i capricci della vita. Tuttavia, quando si tratta di essere pratico, non sei lucido come potresti essere. Con la sincronizzazione guidata di Marte con il Nodo Nord nella tua sesta casa efficiente, è un ottimo momento per agire su un compito che hai evitato. Potrebbe riguardare il tuo lavoro, la tua salute o qualcosa che influisce sulla tua vita quotidiana. Rimanere in cima alle cose è il tipo di empowerment pratico di cui puoi beneficiare in questo momento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Devi impegnarti a fare le tue cose e divertirti. È diventato troppo facile per i tuoi amici dettare i tempi della tua vita sociale. Il potente allineamento di oggi tra il Marte e il Nodo Nord è un momento eccellente per indirizzare la tua energia verso i tuoi hobby, le attività che ti piacciono e la tua vita amorosa. Rimarrai sbalordito da quanto ti senti potente quando torni in contatto con i tuoi interessi individuali e ti porti il ​​tuo buon tempo.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 12 giugno 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.