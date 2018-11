Oroscopo di oggi 12 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 12 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 12 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Cerca di non caricarti di troppi impegni, il tuo oroscopo del giorno ti invita a non sopravvalutare la tua resistenza, nuove opportunità lavorative all’orizzonte, hai bisogno di essere lucido per valutare al meglio la strada da percorrere. Nel tempo libero, una nuova opportunità ti si presenterà in modo insolito; valutala attentamente perché potrebbe essere positiva. Un consiglio: scherza di più!

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questo inizio settimana dovrai rinunciare ad un'occasione importante perché un imprevisto te lo impedisce. Nel tempo libero, si cominciano a delineare le cose che ricercavi. In amore si prevede una bellissima fase con chi ami; se sei single, si annuncia una nuova opportunità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Il tuo oroscopo di oggi avverte che potrebbe essere contestato un tuo progetto in ambito lavorativo: prenditi una pausa e rimanda il tutto. Nel settore degli affetti, potai trascorrere questa fase con amicizie che non vedi da tempo e che si sentono trascurate. Bene il rapporto con la partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Il tuo oroscopo di oggi suggerisce che potresti essere influenzato da aspetti planetari abbastanza positivi, ti sentirai pervaso da una forma di calma e rilassatezza che sarà benefica per tutti i tuoi rapporti sociali. In ambito affettivo, devi fare attenzione alle gelosie.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Grazie agli influssi positivi delle stelle, è previsto un grande successo che riguarda il tuo ambito lavorativo; sono in arrivo notizie che possono portare prestigio e riconoscimenti nell'immediato futuro. In amore, portala in luoghi dove non sei mai stato con nessuna.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo del giorno sarai molto sicuro di te stesso, la tua esuberanza però potrebbe non essere molto gradita nell'ambito delle amicizie: una persona a te vicina ti farà una critica. In amore, ritroverai una buona intesa con la partner e tutto filerà liscio. Un consiglio: non serbare rancore!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Oggi gli influssi planetari ti consigliano di stare attento con la partner e di evitare discussioni inutili che potrebbero portare a dei lunghi dissapori. Nel tempo libero, avrai la possibilità di fermarti a riflettere e di rilassarti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Oggi avrai voglia di stare per conto, cerca di bilanciare i tuoi impegni lavorativi con le tue esigenze personali. In ambito affettivo, una persona amica ascolterà i tuoi sfoghi e ti saprà consigliare sul da farsi. Un consiglio: svagati guardando un film.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

In questa giornata avrai un'esuberanza che darà fastidio a qualcuno, quindi è necessario un certo autocontrollo e dovrai dosare bene le parole con chi ti circonda. In ambito affettivo saprai essere obiettivo e non avrai difficoltà nel dare ragione alla tua partner.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Attenzione, nella giornata di oggi potresti essere coinvolto in un litigio altrui, cerca quindi di stare alla larga dalle situazioni che non ti riguardano direttamente se non vuoi avere dei problemi. In amore, fase positiva. Nel tempo libero, dovrai prendere una decisione importante per il tuo futuro.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Oggi dovrai fare molta attenzione in ambito affettivo perché rischi di commettere degli errori di valutazione. Nel tempo libero, accetterai volentieri le proposte che ti verranno da amici e colleghi di lavoro: le probabilità di divertirti in loro compagnia sono davvero tante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 12 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Il tuo oroscopo di oggi ti invita ad evitare di fare pettegolezzi perché potrebbero essere riportati in maniera poco corretta. In ambito affettivo, avrai occasioni per fare nuove esperienze e vivere dei bei momenti di gioia. Un consiglio: dedicati alla lettura.