Oroscopo di oggi 12 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 12 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 12 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei piuttosto veloce nella ricerca di ciò che è più importante per te. La vita è breve, quindi perché esitare? Se vuoi trasformare la tua ricerca in un'avventura, porta con te un vivace Sagittario per la corsa. Oh, i posti dove andrai insieme!

Amore / Amicizia: con un allineamento tra Marte guidato e l'ampio partenariato che influisce su Giove, sei super motivato a portare avanti le cose. Se sei accoppiato, questo potrebbe significare fare qualcosa con il tuo partner che ti aiuta a crescere come una squadra. Viaggiare o imparare qualcosa di nuovo insieme potrebbe essere un'ottima esperienza di legame. Per i single, avventurarsi oltre la solita piscina per appuntamenti potrebbe essere un'avventura interessante. Essere alla ricerca di una persona altamente motivata che proviene da una cultura o un background diversi.

Carriera / Finanza: La luna piena in Toro esperto di denaro può fornire la spinta di cui hai bisogno per portare a compimento un'importante transazione. Porta i muscoli se ne hai bisogno. Non c'è vergogna nel tuo gioco se non puoi farlo da solo. La connessione della luna al potente Plutone in Capricorno suggerisce che il supporto di una figura influente potrebbe aiutare. Questa persona potrebbe fornire l'influenza costante che impedisce alle cose di accelerare senza controllo.

Crescita personale / spiritualità: segui dove ti porta il tuo senso di avventura. Hai voglia di provare cose nuove. Non sprecare la tua vita facendo ricerca e facendo piani estesi. Esci e fai quello che vuoi fare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna piena nel tuo segno, tieni alto nel tuo potere. Stai dando il tipo di fiducia sexy che fa girare la testa. Anche se tu e uno Scorpione non vedete gli occhi, potrebbe esserci ancora una connessione speciale tra voi.

Amore / Amicizia: la luna piena nel tuo segno conferisce un'enorme forza emotiva. Sei fermo nei tuoi desideri e intento a ottenere ciò che vuoi. Anche se il tuo interesse amoroso tiene tutte le carte, puoi esercitare un'influenza che sposta il quadrante a tuo favore. Anche i singoli tori saranno irresistibili. La formazione planetaria è perfetta per incontrare la tua partita ideale. I tuoi sforzi potrebbero ripagare se sei proattivo nel perseguimento di una partnership.

Carriera / Finanza: Marte in contatto con il promettente Giove, suggerisce che un duro lavoro potrebbe aprire le porte al supporto. A tutti piace una persona pro attiva. Non essere sorpreso se qualcuno vede valore in ciò che fai e vuole superarlo. È un momento eccellente per perseguire finanziamenti per un progetto importante. Se il tuo piano è pronto, muoviti. Questo potrebbe essere uno sciopero mentre il ferro è uno scenario caldo. Non permettere a un concorrente di battere il tuo pugno.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentire che c'è molto peso sulle tue spalle. Non ti preoccupare, toro, puoi gestirlo. Questo non è il momento di esitare o dubitare di te stesso. Premi avanti con quello che hai deciso di fare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: ci sono così tante possibilità succose nella tua vita in questo momento. Fortunatamente, la tua motivazione è alta e sei pronto a sfruttare appieno ciò che la vita ti sta facendo strada. La competizione amichevole con un Ariete può motivarti a fare di più.

Amore / Amicizia: con Marte assertivo che aspira Giove di buon auspicio, coglierai l'occasione per fare progressi con una storia d'amore. Sia che tu stia perseguendo un nuovo interesse amoroso o livellando la tua relazione esistente, sei pronto per ciò che verrà dopo. Non c'è niente di più sexy di qualcuno che sa cosa vuole e si impegna per ottenerlo. Forse i ruoli saranno invertiti e qualcuno sarà alla ricerca di te?

Carriera / Finanza: La luna in Toro potrebbe risvegliarti ai talenti che non hai ancora attinto. Presta attenzione agli indizi che derivano da sogni o momenti di intuizione che sorgono mentre sei sveglio. Non passarlo come fantasia. Potrebbero essere informazioni vitali che indicano abilità che possono supportare la tua carriera. Non fa mai male aggiungere più talenti al tuo skillset. Potrebbe essere il momento di sfidare te stesso a fare qualcosa che non sei sicuro di sapere come fare.

Crescita personale / spiritualità: hai energia da bruciare, quindi perché non allenarti? Sarà buono per la tua mente e per il tuo corpo. In effetti, essere nella zona con attività fisica può aprire le porte alle idee creative.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è molto sulla linea. Non c'è tempo per esitare e meditare se dovresti o non dovresti andare per quello che vuoi. Continua a muoverti sempre più forte. Guarda un saggio Sagittario che è stato lì e l'ha fatto per incoraggiamento.

Amore / amicizia: la luna piena nel toro fedele mette in evidenza le tue amicizie. Una connessione con una persona influente potrebbe diventare più forte. Potrebbero assumere un ruolo più permanente nella tua vita. Per alcuni, questo potrebbe indicare una potenziale relazione romantica, mentre per altri questo individuo potrebbe emergere come un passaggio o morire amico. A poco a poco, questa persona è diventata sempre più un appuntamento fisso, anche se potresti non averlo capito fino ad ora.

Carriera / Finanza: la tua motivazione è molto alta poiché Marte ambizioso si allinea con Giove di buon auspicio. Questo ti mette alla ricerca di nuove opportunità. Se ti accontenti di rimanere dove ti trovi, potresti scoprire che condizioni di lavoro migliorate come più ore (se le desideri) e assegnazioni di prugne sono a portata di mano. Più sei desideroso, più energia metterai per ottenere ciò che desideri. L'uccello affamato prende il verme.

Crescita personale / spiritualità: tieni presente uno spirito di divertimento e spensieratezza mentre insegui ciò che desideri. Altrimenti, l'atmosfera può iniziare a sentirsi tesa e pesante. Continua a controllare con il tuo cuore e ricorda che, alla fine, è la gioia che stai cercando.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: vivere in grande in tutte le aree della tua vita è il nome del gioco. Preparati a spingere avanti veloce in una ricerca di cui sei particolarmente appassionato. Un Sagittario che sa davvero come vivere potrebbe essere la tua ispirazione per salire di livello.

Amore / Amicizia: non puoi trattenerti una volta che decidi di flirtare. Con un fortunato allineamento Marte / Giove che migliora il tuo gioco d'amore, sei pronto per uccidere. Non ha senso ballare intorno al problema se sai cosa vuoi. Una data sontuosa potrebbe portare il punto a casa. Potrebbe anche essere la cornice perfetta per esprimere il tuo affetto. Se stai ancora giocando con l'idea di mostrare il tuo interesse, potresti anche provarlo. Potrebbe succedere qualcosa di buono.

Carriera / Finanza: La Luna Piena in Toro fedele potrebbe segnalare il culmine di un obiettivo importante. Raduna le tue forze e affrettati verso il traguardo. Non si tratta di mosse appariscenti. Si tratta di produrre risultati che mostrano al mondo di cosa sei capace. Anche se c'è una notevole distanza tra te e il tuo prossimo traguardo, puoi comunque fare un significativo passo avanti.

Crescita personale / spiritualità: vuoi più divertimento con qualsiasi incantesimo. Potrebbe essere romanticismo, sport, una ricerca creativa o il tuo hobby preferito. Perché non abbandonarti? La vita è breve e la vivi solo una volta.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: che tu sia pronto o no, la vita richiede di avventurarti in un territorio inesplorato. Queste escursioni sono ciò che mantiene la vita interessante. È anche un'opportunità per mettere alla prova le tue abilità. Porta il tuo piano A quando hai a che fare con un formidabile Scorpione.

Amore / amicizia: un appuntamento avventuroso potrebbe fare miracoli per far rivivere una relazione. Non c'è molta crescita quando vai continuamente negli stessi posti e fai le stesse cose. Essere spinti fuori dalle tue zone di comfort potrebbe essere un ottimo modo per legare. I single potrebbero provare una forte attrazione per una figura imponente. Non metterli su un piedistallo. Trattali come un uguale.

Carriera / Finanza: non c'è tempo come il presente per effettuare un acquisto necessario o per concludere un accordo. Con l'assertivo Marte che si sincronizza con il promettente Giove, sarai pronto e pronto all'azione quando si aprirà la finestra di opportunità. Potere nel perseguimento di ciò che desideri non sempre funziona, ma oggi potresti fare una pausa fortunata poiché lo scopo giusto si allinea con il luogo e il tempo giusti.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nel Toro terrestre può segnalare il culmine di una fase essenziale dell'apprendimento. Sia che tu stia ricevendo la tua istruzione da un'università o dalla scuola di vita, la conoscenza che hai acquisito sta per dare i suoi frutti. Spero che tu abbia preso la lezione. Questa saggezza sarà una forza guida nell'anno a venire.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: il tuo cuore potrebbe essere piuttosto pieno. Condividere ciò che senti richiede che il destinatario sia abbastanza forte da contenere ciò che hai da offrire. Un Capricorno potrebbe essere stoico, ma può incontrarti dove sei e offrire supporto costante e affidabile.

Amore / amicizia: la passione prende il sopravvento con la luna piena nel sensuale Toro. Che i tuoi sentimenti per il tuo partner siano positivi o negativi, li sentirai più fortemente. Va tutto bene se vengono soddisfatte le tue esigenze emotive e sessuali, mentre il desiderio può essere doloroso se i tuoi desideri non vengono indirizzati. Avrai un'idea più chiara se la tua relazione funziona o meno per te. Anche i single hanno bisogno di vicinanza. Trascorrere del tempo con un amico con cui hai un forte legame emotivo può essere soddisfacente.

Carriera / Finanza: le risorse che condividi con un partner (innamorato o di lavoro) vengono messe a fuoco. È un momento eccellente per compiere progressi verso il raggiungimento di un obiettivo condiviso. Il supporto potrebbe anche essere disponibile attraverso un istituto finanziario o un'altra risorsa esterna. Considera il tuo atteggiamento verso l'abbondanza. La Luna Piena ti invita a riconoscere le tue benedizioni e goderti quanto più o meno hai. Un atteggiamento di gratitudine attira una maggiore abbondanza.

Crescita personale / spiritualità: la tua energia ed entusiasmo sono alti quando Marte nel tuo segno contatta l'ottimista Giove. Incanalalo in un'attività che ti eccita. La tua energia ottimista è contagiosa e aumenta l'atmosfera intorno a te.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: La Luna in Toro evidenzia le tue relazioni più importanti. Che ti piaccia o no ciò che vedi, è quello che è. Ciò che uno Scorpione ti riflette ti dirà molto su come tratti le persone più vicine a te.

Amore / amicizia: La luna piena in Toro sembra un punto basso emotivo, ma potrebbe anche segnalare un rapporto alto. Questa vibrazione intensa può riaffermare la connessione tra te e il tuo partner. Richiede un'enorme energia emotiva per sostenere questo livello di vulnerabilità, quindi assicurati di prenderti cura del tuo cuore. I single Scorpioni dovrebbero valutare i loro recenti successi e fallimenti nelle relazioni. Usa ciò che impari per modificare il tuo approccio alla partnership.

Carriera / Finanza: lavorare dietro le quinte per garantire una questione finanziaria può essere vantaggioso mentre Marte ambizioso si allinea con Giove di buon auspicio. In questo frangente, rendere pubblici i tuoi piani potrebbe suscitare opposizione. Mantieni i tuoi affari al ribasso.

Crescita personale / spiritualità: a volte, devi fare sacrifici in nome dell'amore. Ciò che dai alla fine ti viene in mente, anche se non necessariamente dalla stessa fonte. È un errore fare cose del cuore quid pro quo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la tua vibrazione dice che sei su di giri e pronto ad affrontare qualunque cosa ti capiti. È il tipo di atteggiamento positivo che può renderti inarrestabile. Una Bilancia energica e fortemente motivata potrebbe essere il tuo miglior alleato al lavoro e al gioco.

Amore / Amicizia: la tua cheerleader interiore è pronta per il lavoro mentre Marte motivante si allinea con Giove entusiasta. La tua energia elevata e le tue vibrazioni positive saranno accolte da un amico che ha bisogno di una spinta. Ti divertirai a incoraggiare il tuo amico e aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale. Sei la persona ideale per prendere in carico un'attività di gruppo o pianificare una serata fuori con i tuoi amici. La tua eccitazione raduna le truppe ed eleva l'atmosfera.

Carriera / Finanza: La luna piena nel Toro produttivo mette in evidenza le abilità uniche che porti al lavoro che svolgi. È un momento eccellente per portare a termine un progetto importante. Stai sparando su tutti i cilindri, quindi puoi fare progressi significativi con i compiti a cui ti dedichi oggi. Questa energia favorisce il duro lavoro e le attività impegnative. Salta le cose che puoi fare con facilità e affronta qualcosa che metterà pienamente a frutto le tue abilità.

Crescita personale / spiritualità: non dovresti sottovalutare il potere della tua gentilezza e atmosfera bonaria. Portate una luce in luoghi bui semplicemente essendo voi. Lascia che il tuo splendore risplenda e sollevi tutti intorno a te. Il mondo ha bisogno della tua positività e del tuo amore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: questo non è un giorno per giocare in piccolo. Metti gli occhi su come raggiungere qualcosa che ti porterà gioia ai grandi tempi. Se non sei sicuro di cosa sia, un Toro può aiutarti a capirlo. Il toro appassionato è tutto per godersi la vita al massimo.

Amore / amicizia: il tuo lato romantico si eccita con la luna piena nel sensuale Toro. La capra stoica è pronta a giocare in modo amoroso. Trasuda fascino, potere e sicurezza sexy. Aumenta il tuo fascino. Questo potrebbe rendere epico un appuntamento notturno. Se sei single, mettiti in un posto dove puoi essere notato. Questo è uno dei tuoi giorni più potenti per attrarre l'amore.

Carriera / Finanza: una profonda fiducia in te stesso alimenta mosse audaci mentre Marte motivante si allinea con Giove di buon auspicio. A volte, devi essere un po' audace. Fidati di avere quello che serve per fare le cose in grande stile. Se credi di poter realizzare un'impresa importante e la segui con l'azione, anche le persone intorno a te crederanno in te. Questo non è il momento di fare le cose a metà strada. O sei nel gioco o in disparte.

Crescita personale / spiritualità: si spera che tu possa riconoscere quando sei in tuo potere. Questa non è falsa spavalderia. La spinta energetica di oggi è il vero affare. Possiedi le tue abilità, irradia fiducia e mostra al mondo cosa puoi fare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: prenditi del tempo per goderti la compagnia di qualcuno che ti migliora la vita. Ti mette in contatto con ciò che è importante e ciò che rende utile tutto il tuo duro lavoro. Questa persona potrebbe essere un Toro fidato o, forse, un allegro Sagittario?

Amore / Amicizia: la vita domestica e familiare viene messa a fuoco sotto i raggi della sensuale luna piena in Toro. Creare bellezza e comfort nel tuo spazio vitale è il nome del gioco. Non solo migliorerà la qualità della tua vita, ma farà anche divertire i tuoi amici e la tua famiglia più stretti un'esperienza più piacevole. Considera i miglioramenti che aggiorneranno il tuo spazio abitativo. Una riunione speciale o una festa intima di due persone potrebbe presto apparire nella tua agenda.

Carriera / Finanza: la tua motivazione ed entusiasmo aumentano allineando ciò che stai facendo con uno sforzo di gruppo. Puoi ringraziare un fortunato allineamento Marte / Giove per migliorare le tue capacità di lavoro di squadra. La conoscenza e l'esperienza che metterai al tavolo saranno un gradito contributo. L'atmosfera è giusta perché questo sia vantaggioso per tutti. I consigli che ricevi e le connessioni che fai possono aiutarti a portare il tuo lavoro al livello successivo.

Crescita personale / spiritualità: non sederti, Acquario. Alzati e combatti per quello in cui credi. Scegli quello che vuoi. Il tuo coraggio può essere d'ispirazione per qualcuno che ha un ruolo fondamentale nella tua vita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sai dove stai andando? Ti consigliamo di capirlo rapidamente in modo da poter sfruttare al massimo le connessioni utili che ti vengono incontro. Le persone sono in attesa di offrire assistenza e supporto. In effetti, un Capricorno può essere un alleato molto potente.

Amore / amicizia: La luna piena in Toro migliora la comunicazione e aumenta le capacità delle persone. La sensibilità radicata che porti crea relazioni positive con coloro a cui tieni. Hai un modo di sintonizzarti con le persone che le fanno sentire viste, ascoltate e riconosciute a livello d'anima. Anche la tua anima ha bisogno di connessione. Pianifica di trascorrere del tempo con alcune delle tue persone preferite perché non vorrai andare da solo.

Carriera / Finanza: la tua passione per ciò che fai è evidente quando Marte si allinea con l'entusiasta Giove. È il tipo di atmosfera che fa un'impressione positiva e fa desiderare alle persone di averti nella loro squadra. Una porta potrebbe aprirti per te. Se si allinea con i tuoi obiettivi di carriera, non esitare. Sii audace e inizia a caricare. Potrebbe essere il momento di spingere le cose in avanti e provare a fare qualcosa di grosso.

Crescita personale / spiritualità: lascia che la tua saggezza interiore informi le scelte che fai. Devi venire da un luogo di scopo per sapere cosa fare. I prossimi passi della tua evoluzione personale comporteranno la crescita oltre ciò che conosci.

