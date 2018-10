Oroscopo di oggi 12 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 12 ottobre ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 12 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

In ambito affettivo, dovrai essere leale e molto chiaro nei suoi confronti per evitare che lei decida di percorrere una strada diversa dalla tua. In ambito lavorativo, dovrai sanare la tua situazione economica con più impegno ed obiettività. Un consiglio: dedicati al risparmio.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata avrai un'ottima forma psicofisica e potrai portare a termine, senza nessuno sforzo, i tuoi compiti in ambito lavorativo. In ambito affettivo, dovrai prendere sul serio una decisione che ti sarà comunicata dalla partner. Un consiglio: invogliala ad un acquisto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non hai bisogno di un gregge per essere sicuro del tuo successo, nella vita sono le piccole cose che rendono importante il tuo percorso e ti rendono unico ed alle volte irraggiungibile. In ambito affettivo, ogni tanto pentirsi fa si che la tua compagna ti ammiri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Sarai protetto dalle stelle ed ogni cosa che vorrai la vedrai concretizzarsi senza fare fatica. In ambito lavorativo, dovrai cercare di non escludere chi ti circonda. In ambito affettivo, un imprevisto molto piacevole darà un tocco di allegria a questa giornata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Oggi qualcuno ti rivelerà che una persona a te vicina in ambito lavorativo mostra interesse dal punto di vista sentimentale, gli Astri ti consigliano di fingere disinteresse, solo così potrai capire le sue vere intenzioni. Un consiglio: osserva le sue mosse.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata vivrai una forma di pessimismo, ma una buona notizia nel tuo ambito lavorativo sarà un vero toccasana per migliorare il tuo umore. In ambito affettivo, la maliziosità di lei ti travolgerà in una passione cocente. Un consiglio: riposati bene.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata dovrai essere molto prudente nell'affrontare una delicata questione familiare. In ambito lavorativo, nuovi e stimolanti progetti ti invoglieranno a dare il meglio di te stesso. In ambito affettivo, la tua partner vorrà dar voce al suo malcontento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata gli Astri non sono con te, quindi dovrai evitare di prendertela per i vari eventi negativi e cercare di accettare passivamente questo momento, soprattutto nel lavoro. In ambito affettivo, la giornata si prevede piuttosto noiosa. Un consiglio: concediti una pausa.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Gli influssi planetari in questa giornata ti sono amici, quindi i rapporti affettivi e familiari viaggeranno alla grande e potresti anche ricevere un invito piacevole. In ambito lavorativo, dovrai fare attenzione alle cose superflue ed occuparti maggiormente dei veri obiettivi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata, gli Astri ti consigliano di armarti di grande pazienza per riuscire ad affrontare tutti gli impegni in ambito lavorativo. In ambito affettivo, avrai una grande consapevolezza dei sentimenti di lei e ti sentirai appagato e realizzato. Un consiglio: ascolta il tuo cuore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata dovrai essere solidale in ambito lavorativo e dare il tuo sostegno a chi sta al di sopra di te, non solo confortandolo ma anche offrendogli la tua fiducia. In ambito affettivo, lei sarà molto sensibile e disponibile con te. Un consiglio: falle un complimento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 12 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Se stai meditando di fare un viaggio gli Astri ti favoriscono e presto potrai concretizzare questo desiderio. In ambito lavorativo, ti si presenterà l'opportunità di un cambiamento che non avevi mai preso in considerazione. Un consiglio: coinvolgi la partner.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 12 ottobre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani