Oroscopo di oggi 12 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 12 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 12 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'ispirazione fluirà quando avrai un momento di pace per te stesso. L'intuitiva Luna dei Pesci che si sincronizza con l'inventivo Urano fornirà spunti entusiasmanti, soprattutto riguardo al denaro. Devi solo essere abbastanza silenzioso e percettivo per prenderlo. Inoltre, chiedi consiglio a un Toro con abilità pazzesche. Il tuo fattore di compatibilità è fuori scala.

Amore / Amicizia: è facile avere una discussione semi-seria con qualcuno con cui incontri casualmente perché non sei così investito nel modo in cui rispondono. Tuttavia, in una relazione impegnata, potresti avere paura di porre determinate domande perché ci sono alcune risposte che non vuoi sentire. Non lasciare che la paura imponga come ti relazioni. A questo punto, dovresti essere più a tuo agio nel comunicare, non meno.

Carriera / Finanza: una fusione Mercurio / Venere nella Vergine produttiva la rende una giornata positiva per il lavoro. Un'atmosfera amichevole tra te e i tuoi colleghi può aiutare i tuoi compiti a svolgere senza intoppi. Apprezzerai il flusso creativo di energia e idee. Il tuo fascino e le tue abilità comunicative sono un vantaggio, quindi è un ottimo momento per intervistare una nuova posizione.

Crescita personale / spiritualità: nonostante i tuoi migliori sforzi per mantenere la cura di sé e soddisfare le esigenze dei tuoi cari, potresti non sentirti come se stessi facendo abbastanza. Un quadrato Cerere / Giunone teso può renderti un duro autocritico e può accumularsi sulla colpa. Stai facendo molto. Anche se non lo sei, confida che stai facendo il meglio che puoi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: osservare come interagisci con gli altri ti dirà molto su di te. Sei aperto come pensi di essere? Sei pronto a ricevere ciò che desideri dalle tue relazioni? Considera l'intero quadro e modifica il modo in cui interagisci di conseguenza. Nel frattempo, al lavoro e al gioco, una Vergine divertente sarà il tuo miglior aiutante.

Amore / amicizia: Venere affettuosa che si fonde con Mercurio espressivo è un invito ad essere specifici quando si chiede ciò che si desidera. Il tuo partner o un nuovo interesse amoroso potrebbero essere pronti, disposti e in grado di soddisfare la tua richiesta, ma non lo scoprirai mai se non lo chiedi. Se ciò che desideri porterà maggiore felicità ad entrambe le parti, ci sono buone probabilità che il tuo desiderio sia soddisfatto.

Carriera / Finanza: potresti sentirti più sicuro di ciò che stai facendo quando coordini i tuoi sforzi con gli altri. Quindi, è un ottimo momento per lavorare con una squadra. Il feedback che ricevi può stimolare la tua creatività e contribuire a dare struttura a idee innovative. Una volta che ti senti come se stessi per qualcosa, potresti desiderare tutto il merito. Questo non è il momento di diventare competitivi. Mantieni lo spirito collaborativo.

Crescita personale / spiritualità: la tua energia creativa è sul punto. Nelle attività grandi e piccole, sei attratto da cose che portano più bellezza e ordine nella tua vita. Esprimersi in un modo che promuove l'armonia e la pace aumenterà anche l'atmosfera.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: una sensazione positiva sulla tua casa e sulla tua vita familiare aiuta a costruire una solida base emotiva. Ne hai bisogno per sentirti sicuro di ciò che fai, quindi dai un po' di attenzione in più alla tua vita personale. E se stai cercando una partita, trarrai beneficio dal collegamento con una Vergine che ti prende.

Amore / amicizia: una fusione tra metodico Mercurio e Venere alla ricerca della bellezza in Vergine potrebbe ispirare piani interessanti per la tua vita domestica. È un momento eccellente per mettere in moto uno schema di ristrutturazione. Inizia con la tua camera da letto se vuoi ravvivare il tuo partner. Se sei single, indossa il tuo feng shui. Pulisci il disordine nella tua camera da letto e rendi all'Universo segnali più pronti all'amore che sei disponibile per l'amore.

Carriera / Finanza: se ti senti ispirato e hai idee originali per contribuire alla conversazione, seguilo. Un allineamento pomeridiano tra la creativa Luna dei Pesci e l'inventivo Urano mette il dito sul polso di ciò che è di tendenza nel tuo campo. Una rapida ricerca su Internet potrebbe confermare il tuo intuito. Le idee continuano a venire quando ti fidi di te stesso.

Crescita personale / spiritualità: non rimandare un'ispirazione improvvisa per raggiungere un membro della famiglia. Questa persona potrebbe aver bisogno di avere tue notizie e anche tu potresti trarre beneficio dal recupero di qualcuno che ami. Tutti hanno bisogno di sentire di essere più che un ripensamento ai tempi di qualcuno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: esprimere il tuo affetto e condividere idee interessanti non solo ti fa sentire bene, ma incoraggia anche le persone intorno a te. Tutti possono beneficiare di una piccola positività. Abbraccia l'opportunità di elevare l'atmosfera. Prendi in considerazione l'aggiunta di un bizzarro Acquario alla tua squadra. Questa persona potrebbe motivarti a fare qualcosa di grosso.

Amore / Amicizia: esprimere il tuo affetto crea vibrazioni calde tra te e il tuo interesse amoroso. A volte, devi metterti là fuori e dire ciò che senti piuttosto che stare seduto indietro e aspettare che l'altra persona si apra. Invia un SMS o comunica i tuoi sentimenti di persona. Non deve essere imbarazzante, forzato o pesante. Vai con ciò che sembra naturale. Potresti essere sorpreso dalla risposta che ricevi.

Carriera / Finanza: articolare Mercurio e l'affascinante Venere unita alla Vergine aumentano la tua capacità di cervello e di comunicazione. Puoi eccellere con i progetti di networking, negoziazione e comunicazione, perché offri capacità di comprensione, passione e creatività per la risoluzione dei problemi. La tua preparazione è puntuale, quindi è probabile che le tue idee vengano ricevute in una luce positiva.

Crescita personale / spiritualità: l'ispirata Luna dei Pesci può darti un'idea di come liberarti dalla solita routine. Un piccolo diversivo potrebbe essere proprio quello che ti serve per rimanere in uno stato d'animo positivo. Cerca un amico spontaneo che vuole prendere parte alla tua avventura.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: puoi agire con sicurezza quando sai cosa vuoi. Possedere il tuo valore sarà anche un fattore essenziale per manifestare i tuoi desideri. Conoscilo, parlalo, rivendicalo. Quindi, non invidiare un fortunato Sagittario. La tua abilità può darti pari.

Amore / amicizia: una serata tranquilla con il tuo partner è il rimedio perfetto per una giornata intensa. La Luna dei Pesci ispira legame emotivo, compassione e indulgenza nei poteri curativi dell'amore. Se sei single, anche tu desidererai la vicinanza, quindi trova un amico che puoi accogliere. Avere amicizie di qualità non sostituisce una relazione romantica, ma può aiutarti a sentirti meno disperato se hai forti legami affettivi.

Carriera / Finanza: Con Mercurio e Vergine uniti nella Vergine intelligente, ti sentirai sicuro delle tue capacità di negoziazione. È un momento eccellente per chiedere un aumento o per perseguire un'opportunità che aumenterà le tue entrate. Anche l'acquisto e la vendita sono favoriti. Sotto questa influenza, la tua preparazione e il tuo know-how ottengono un ulteriore impulso dal tuo fascino. Alla gente piace fare affari con persone che trovano amichevoli e divertenti.

Crescita personale / spiritualità: il significato storico di abracadabra è "sarà creato con le mie parole". L'allineamento di Mercurio / Venere di oggi dà energia alle tue parole, quindi usale saggiamente. È un momento importante per esprimere le tue intenzioni e gettare le basi per ciò che verrà.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: la tua capacità di essere sensibile agli altri senza compromettere la tua agenda può rendere la tua giornata vincente. Sii gentile, parla in modo sincero e attieniti a ciò che sai. Puoi anche riposare facilmente; I Vergine oggi gestiscono le cose, quindi segui la tua tribù.

Amore / Amicizia: fare le tue cose ed essere attento alle esigenze del tuo partner è una danza delicata, ma non c'è motivo per cui non puoi fare entrambe le cose. Potrebbe significare avere una sorta di accordo non convenzionale, ma è bello fintanto che funziona per voi due. Se single, l'allineamento di questa sera tra la romantica Luna dei Pesci e Urano non convenzionale potrebbe ispirarti a considerare qualcuno che non è il tuo solito tipo. Forse è tempo di provare qualcosa di nuovo?

Carriera / Finanza: hai tutte le risposte e il fascino per l'avvio. La tua sicurezza e la tua allegria creano il tono per una giornata produttiva. Il tuo stile disinvolto di comunicazione con colleghi e superiori mantiene una nota positiva anche se devi fornire notizie che nessuno vuole sentire. La cordialità rende più facile per qualcuno ingoiare una pillola amara.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio e Venere uniti nel tuo segno portano in primo piano le tue migliori qualità; intelligenza, attenzione ai dettagli e desiderio di contribuire in modo utile alle tue capacità. Il mondo ha bisogno di ciò che hai da offrire. Fidati dei tuoi regali e trova un modo per condividerli oggi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: l'eccitazione ti fa venire voglia di condividere quello che sta succedendo ma dire troppo può rovinare le cose. Il silenzio è tuo amico, Bilancia. Alcune cose hanno bisogno di tempo per germogliare prima di divulgarle al mondo. Se stai cercando un partner compatibile, un Pesci sul posto di lavoro è il tuo miglior alleato. Quando lavori insieme, sei sincronizzato.

Amore / Amicizia: un messaggio che ricevi potrebbe fornire buone notizie su una storia d'amore complicata. La tua situazione potrebbe essere influenzata in modo negativo se condividi la tua storia con la persona sbagliata, quindi è fondamentale tenerlo riservato. Distruggere la tua vita sentimentale sui social media è sicuramente una cosa negativa, quindi tieni il telefono in tasca. Alcune notizie meritano di essere assaporate in privato.

Carriera / Finanza: con la luna in Pesci sintonizzati e il tuo regno di lavoro, sei totalmente nella zona. Quando sei così concentrato, puoi velocizzare il lavoro impegnato nella tua lista di cose da fare e cancellare la tua lista per progetti più critici. Un allineamento pomeridiano tra la luna e l'inventivo Urano potrebbe portare un'idea geniale a modo tuo. Rimanete sintonizzati.

Crescita personale / spiritualità: presta attenzione ai messaggi consegnati nei tuoi sogni, presta attenzione alle tue intuizioni ed è alla ricerca di eventi casuali. Mercurio e Venere che si fondono nel regno sottile ti stanno inviando informazioni importanti che possono riempirti di qualcosa che devi sapere sulla tua giornata. Potrebbe coinvolgere l'amore o un progetto creativo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: al lavoro e in gioco, trarrai beneficio da sforzi di collaborazione, quindi non è il momento di andare da soli. La felicità viene dalla comunicazione ottimista e dalla condivisione di idee con persone affini. E mentre andrai d'accordo con quasi tutti, c'è un particolare Toro con cui potresti sentirti particolarmente vicino.

Amore / amicizia: una congiunzione mercurio / Venere socievole nella Vergine produttiva ti incoraggia a sfruttare al meglio le tue amicizie. Sarà piacevole passare del tempo con i vecchi amici o partecipare ad attività che ti mettono in contatto con nuove persone. Cerca di entrare in contatto con persone che condividono i tuoi hobby o interessi intellettuali. Potresti voler unirti a un club del libro o essere coinvolto in un circolo artigianale.

Carriera / Finanza: collaborare a un progetto con i colleghi potrebbe essere piuttosto divertente. Certo, è ancora un lavoro, ma c'è un'atmosfera creativa nell'aria e una sensazione di cordialità che può aiutarti a riunirti in modo coerente e produrre qualcosa di fantastico. Potrebbe diventare un po' competitivo, ma non deve essere una brutta cosa. In effetti, può essere motivante se incoraggia tutti a fare il proprio meglio.

Crescita personale / spiritualità: il tuo umore è piuttosto gioioso sotto la Luna dei Pesci. Probabilmente ha a che fare con il sentirsi liberi di esprimere le proprie emozioni. La tua atmosfera è contagiosa e incoraggerà gli altri a rilassarsi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: è un giorno eccellente per parlare con le persone e raccogliere informazioni vitali che riguardano la tua carriera. Non è il momento di agire. È il momento di indagare sui fatti e prepararsi a ciò che ci aspetta.

Amore / Amicizia: messaggi, chiamate e visite improvvisate ti terranno in contatto con le persone a cui tieni mentre la luna si muove attraverso l'Acquario e la tua terza casa collegata. Fai il check-in, raggiungi e scopri cosa devi sapere sulle persone che preferisci. Andrai a letto sentendoti importante per le persone, e questo è importante.

Carriera / Finanza: una crisi di fiducia potrebbe farti dubitare se stai andando nella giusta direzione con il tuo lavoro. Il sole oscuro di oggi / l'opposizione di Nettuno può mettere in dubbio ciò che ci aspetta. Uno strano incontro con un genitore, il tuo capo o una figura di spicco potrebbe essere il fattore scatenante. È bello mettere in discussione ciò che stai facendo, ma non prendere decisioni importanti sulla base di ciò che provi ora. Potresti vedere le cose diversamente in un giorno o due.

Crescita personale / spiritualità: invece di resistere alla sensazione di non capire cosa sta succedendo, basta andare con esso. Ciò che resisti persiste, quindi non combatterlo. La tua confusione può presentare possibilità che non avresti considerato se non avessi dubbi.

Fattore di compatibilità: potresti sentirti soffocato da un Sagittario. Abbassa facilmente il centauro se non trovi utile la sua assistenza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: trovare l'equilibrio tra la tua voce interiore e le influenze esterne è cruciale. Come due ali di un uccello, hai bisogno di entrambi per sollevarti e far volare le tue idee. Una Vergine di tua conoscenza conosce le loro cose. È un momento eccellente per studiare le mosse di questa persona per aiutarti a trovare il tuo equilibrio.

Amore / Amicizia: un messaggio di qualcuno che è lontano potrebbe essere una buona notizia. Potrebbe provenire da un amico con cui hai perso il contatto, oppure potrebbe provenire da un interesse romantico al di fuori del tuo prefisso. La distanza tra te potrebbe rendere più facile comunicare i tuoi veri sentimenti. Ti senti molto meno vulnerabile quando sai che non c'è rischio di imbattersi in questa persona e avere un momento imbarazzante.

Carriera / Finanza: sei in uno stato d'animo creativo con la luna in mistici Pesci, quindi lascia scorrere le idee. Ti accorgerai davvero di qualcosa di geniale quando la luna si collegherà con Urano lungimirante più avanti nel corso della giornata. Sei un trendsetter, non un seguace. Fidati di un'idea che anticipa i suoi tempi.

Crescita personale / spiritualità: il mercurio inquisitore e la Venere socievole che si fondono in Vergine porta il desiderio di accrescere le tue conoscenze e conoscere meglio il mondo che ti circonda. Potresti essere ispirato a seguire una lezione o a pianificare un viaggio di lunga distanza. Non sai mai chi potresti incontrare. Segui dove ti porta la tua curiosità. Potrebbe essere un viaggio affascinante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: i tuoi poteri di osservazione saranno i tuoi punti di forza. Guardare e ascoltare ciò che accade intorno a te fornirà i dati di cui hai bisogno per fare le tue mosse migliori, ma non è tutto basato sul calcolo a freddo. Un cancro confortante può farti sentire tutte le sensazioni, quindi se hai bisogno di affetto, trova qualcuno per accoglierti.

Amore / amicizia: una fusione di Mercurio / Venere nella pratica Vergine rende facile parlare di come tu e il tuo coniuge vi connettete, sia dentro che fuori dalla camera da letto. Probabilmente non sarà la conversazione più sexy, ma può aiutarti a capire meglio le esigenze reciproche. Un'atmosfera amichevole unita a cura e rispetto può rendere confortevole una chiacchierata scomoda. Essere attenti mostra quanto ti importa. Se sei single, avrai bisogno di una base di amicizia per fidarti delle vibrazioni intime. Ti consigliamo di sapere con chi ti stai condividendo in più di un semplice modo casuale.

Carriera / Finanza: puoi fidarti del fatto che stai prendendo la decisione giusta quando gestisci i soldi di altre persone o attiri risorse condivise. Aiuta a essere informato sulle esigenze e i desideri di ciascuna parte. Nessuna mossa egoista qui. Oggi si tratta di renderlo vincente.

Crescita personale / spiritualità: qualcuno potrebbe essere ispirato a fare qualcosa di meraviglioso per te. Le persone sembrano felici di aiutarti, anche se è meglio non fare richieste o avere aspettative. Fai del tuo meglio per fare buon uso di tutte le benedizioni che ti vengono incontro.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesc i:

Panoramica generale: stai diffondendo molto amore intorno. Assicurati di salvarne alcuni per te stesso. Meriti la stessa cura e attenzione che dai così liberamente agli altri. Infatti, lascia che un Cancro confortante ti mostri un po' dell'amore che meriti davvero.

Amore / amicizia: la comunicazione affettuosa può aprire la porta a un livello più profondo di impegno e fiducia tra te e il tuo altro significativo grazie a una potente fusione Mercurio / Venere. Questa vibrazione concreta e amichevole lo rende il momento ideale per parlare degli aspetti più pratici della tua relazione. Se sei single e chiacchieri con qualcuno di nuovo, presta molta attenzione a ciò che questa persona dice sull'amore e le relazioni. Ti dirà se lui o lei è quello che fa per te.

Carriera / Finanza: la tua dedizione al tuo capo o professione può essere messa in discussione grazie a un quadrato tagliente tra gli asteroidi Cerere e Giunone. Puoi fare di più o puoi fare di meglio, ma è impossibile fare entrambi allo stesso tempo. Scegline uno e fallo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: sei nel tuo elemento con la luna nel tuo segno. Ciò significa che sei creativo, romantico e pieno di idee stimolanti. Sei anche più sensibile ma sentire i tuoi sentimenti non è una brutta cosa, quindi non sentirti male per essere emotivo. Il mondo ha bisogno di più cuore, non di meno.

