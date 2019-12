Oroscopo di oggi 13 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 13 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 13 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non lasciare che le stranezze e le insicurezze personali riducano il tuo splendore. Segui un grande progetto o attività che hai programmato per oggi. Puoi ancora brillare nonostante i tuoi dubbi. Cerca il supporto di una Bilancia se ne hai bisogno.

Amore / amicizia: il posizionamento di Chirone ferito direttamente nel tuo segno ti rende profondamente consapevole dei tuoi teneri luoghi e vulnerabilità. Scappi da esso o lo abbracci? Appoggiarsi genera l'amore di sé che ti rende più a tuo agio nell'essere vulnerabile con gli altri. A poco a poco, fa spazio agli amici e al tuo interesse amoroso per conoscere il vero te e abbracciarti così come sei.

Carriera / Finanza: la luna piena in Gemelli espressivi è un appello per portare a termine una grande idea, progetto o piano. Il tuo mojo mentale è sovralimentato, rendendoti la persona giusta per condividere informazioni e gestire il flusso di comunicazione. Un aspetto teso dei pianeti nell'autorevole Capricorno suggerisce che potrebbe essere difficile fidarsi del proprio know-how quando si tratta di colleghi più esperti. Se non ora quando? Cogli l'attimo e mostra loro quello che hai.

Crescita personale / spiritualità: uno scontro tra luna / Giove / Chirone fa sembrare che il peso del mondo sia sulle tue spalle. Potresti non pensare che non sei obbligato a portare tutto da solo. Attiva il tuo sistema di supporto e ottieni ciò di cui hai bisogno.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: non c'è niente che ti piace di più che avere soldi in banca. Ti fa sentire virile e sicuro di te. Fai attenzione a non confondere i soldi con l'autostima. Il tuo vero valore risiede nella forza del tuo personaggio. È ciò che piace di più a una Vergine.

Amore / Amicizia: le tue esigenze e priorità potrebbero sembrare in competizione con quelle del tuo interesse amoroso o di un amico. È solo un problema se decidi di fare un grosso problema. Va benissimo che tu faccia quello che devi fare per te stesso. Non lasciare che la tua paranoia ti faccia credere che in qualche modo comprometterà la tua relazione.

Carriera / Finanza: la luna piena in Gemelli versatili e la tua zona di denaro è un invito a portare a termine una questione finanziaria importante. È un momento eccellente per finalizzare i dettagli di un affare o per acquistare qualcosa che stai risparmiando. Un cenno teso dei pianeti nell'autorevole Capricorno dice che dovrai far firmare il tuo genitore interiore prima di spendere per qualcosa che non è una necessità. Se sei a filo, puoi permetterti di sfoggiare.

Crescita personale / spiritualità: devi fare spazio per coesistere pacificamente con vaghe paure mentre le stazioni di Chirone ferite dirigono in Ariete e nel tuo regno subconscio. Non importa quanto siete uniti, non esiste il controllo completo delle tue emozioni. Mettiti comodo con l'invalidità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: è un giorno eccellente per rivedere le intenzioni che hai fissato intorno al tuo ultimo compleanno. Valuta se sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi. Se le tue priorità sono cambiate, modifica i tuoi piani di conseguenza. La tua relazione con un Sagittario può influenzare le tue scelte.

Amore / Amicizia: sei in tuo potere con la Luna Piena nel tuo segno. Porta tutto il tuo cuore e la tua forza emotiva in tutto ciò che fai. Quando lo bruci intensamente, può far sentire gli altri (in particolare il tuo interesse amoroso) che sono in piedi nella tua ombra. In questo momento, non è saggio attenuare il tuo splendore. Una persona che ti sostiene veramente ti godrà il tuo momento. I single sono radiosi e allettanti. Socializzare potrebbe connettersi con qualcuno che vuole crogiolarsi nel tuo bagliore.

Carriera / Finanza: la collaborazione è diventata complicata per te con Chirone retrogrado nella tua undicesima casa comune. Ora che il pianeta si sta dirigendo direttamente, potresti iniziare a capire meglio perché i progetti di gruppo a volte possono farti sentire vulnerabile o insicuro. La sensazione potrebbe non svanire del tutto, ma puoi sviluppare strategie per aiutarti a far fronte.

Crescita personale / spiritualità: spendi molta energia ed emozione, ma ottieni un ritorno sul tuo investimento? Con la Luna Piena in contrasto con i pianeti in Capricorno irremovibile, è qualcosa su cui mediti. La vita non è quid pro quo, ma forse deve esserci più equilibrio?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la conchiglia in cui ti nascondi ti protegge dagli elementi duri del mondo esterno. Il tuo posto sicuro può diventare una prigione quando ti ritiri al primo segno di sfida o conflitto. Essere vulnerabili con un Ariete può essere difficile, ma ne vale la pena.

Amore / amicizia: la pressione di essere o di avere il partner perfetto può essere paralizzante. Un esame più attento può rivelare che al centro della tua preoccupazione c'è la necessità di impressionare il mondo con la tua felicità. A chi importa cosa pensa la gente? Non esiste un partner perfetto o una relazione perfetta. Hai abbastanza da affrontare senza aggiungerlo alla tua lista di cose da fare.

Carriera / Finanza: la vulnerabilità verso l'interno diventa un'espressione più esteriore quando le stazioni Chirone ferito si dirigono nella tua zona di carriera. Che si tratti di un'esperienza di potenziamento o di non potere dipende dalla tua capacità di abbracciare i tuoi difetti e i tuoi stessi errori. C'è un enorme potere nell'essere la persona che non nasconde i passi falsi ma dimostra che possono essere utilizzati per alimentare l'apprendimento e la crescita.

Crescita personale / spiritualità: La Luna Piena dei Gemelli porta energia repressa ed emozione in superficie, tra cui paura e potere arreso, nonché forza che non hai ancora rivendicato. Abbracciare gli aspetti chiari e scuri delle parti non riconosciute può essere riparativo e fornire nuova forza. Fai amicizia con i luoghi bui all'interno che ti spaventano. Qui può trovarsi un tesoro prezioso che può trasformare la tua vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: è in programma un giorno intero con la luna piena che eccita la tua connessione con gli amici. Le tue interazioni ti ispireranno a riflettere sulla tua vita e direzione. Potresti essere innervosito da un Ariete che ti sfida ad ampliare la tua attuale visione.

Amore / Amicizia: la tua vita sociale ottiene una spinta dalla Luna Piena in Gemelli amichevoli. È una serata eccellente per uno speciale incontro con gli amici. Se sei single, non sai mai chi potresti incontrare quando ti esponi. Un cenno teso dei pianeti nel laborioso Capricorno suggerisce che le responsabilità lavorative o lo stress potrebbero rovinare il tuo umore. Lascia che una serata fuori sia un rimedio. Concediti e fai qualcosa di divertente.

Carriera / Finanza: una luna tagliente / Giove / Chirone la sera potrebbe sollevare preoccupazioni per il tuo lavoro. È il tipo di energia che può farti sentire intrappolato e disperato per un piano di uscita. Presta attenzione ai tuoi sentimenti, ma non impazzire. Potrebbe essere semplicemente il risultato della fatica. Oppure potresti avere sincere preoccupazioni sul tuo futuro. Osserva i tuoi sentimenti nei giorni a venire.

Crescita personale / spiritualità: sei coraggioso per natura, anche se potresti avere dubbi sulla tua avventurosità come dirette stazioni Chirone insicure. Forse non sei così intrepido come una volta? Anche se non puoi fare un grande salto, puoi comunque fare piccoli passi nella direzione in cui hai paura di crescere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: riconosci le tue vittorie. Non importa quanto siano piccoli, meritano di essere celebrati. Ciò che alimenta la tua energia e attenzione cresce, quindi perché non accentuare il positivo. È meglio che rimuginare sul negativo, come un momento spiacevole con un Ariete.

Amore / amicizia: la tua desiderabilità viene messa in discussione mentre il guaritore ferito Chirone si dirige nella tua zona di intimità. Eventualmente, durante la sua fase retrograda, sei stato in grado di identificare gli impedimenti all'intimità emotiva e sessuale. Possederli ti consente di coltivare soluzioni alternative in modo che tu possa connetterti in modo che ti senta a tuo agio, accessibile e potenziante.

Carriera / Finanza: La luna piena in Gemelli versatili mette a fuoco la tua carriera. Spero che tu abbia qualcosa di forte da offrire mentre sei in grado di brillare. Tutti gli occhi sono puntati su di te e su ciò che hai da offrire. Esci e mostra al mondo cosa puoi fare. Con la luna in contrasto con i pianeti nell'ambizioso Capricorno, potresti chiederti se stai facendo troppo o troppo poco. La mossa peggiore che puoi fare è lasciare che l'indecisione ti impedisca di fare qualsiasi cosa. Provaci!

Crescita personale / spiritualità: aver gonfiato le aspettative di una persona può rovinare il tuo tempo insieme. Osserva i tuoi bisogni e sii consapevole della tendenza a desiderare qualcosa da qualcuno che non ha o vuole dare. Invece, sii ricettivo a ciò che portano alla tua interazione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: non perdete tempo ossessionato dai problemi. Tutti li hanno e i tuoi non sono unici. Invece, trova qualcosa di cui entusiasmarti. Ci sono così tante possibilità entusiasmanti che ti chiamano ora. Trascorrere del tempo con un Gemelli stimolante può rinfrescare la tua prospettiva.

Amore / amicizia: il posizionamento di Chirone ferito direttamente nella tua zona di partenariato rende difficile ignorare i problemi di relazione. Che tu sia single o in coppia, potresti sentirti ostacolato dal tuo stato attuale. Riconoscere che non esiste un partner perfetto o una relazione perfetta può aiutarti a coltivare un punto di vista più realistico. Tuttavia, vale la pena lavorare per ottenere il massimo da ciò che hai, anche se è un desiderio di connessione. Esplora la ragione più profonda del perché le cose sono come sono.

Carriera / Finanza: un collega inaffidabile può rendere difficile il tuo lavoro mentre la luna si scontra con Giove e Chirone. Potrebbe significare che finisci per fare più della tua giusta quota. Porta il peso per ora e fai del tuo meglio per fare le cose. Andando avanti, sarà fondamentale affrontare la questione in modo che non continui a causare problemi.

Crescita personale / spiritualità: dove vuoi andare? Come vuoi crescere? La vita diventa eccitante quando la Luna Piena in Gemelli curiosi illumina le possibilità della vita. È un grande momento per immergersi a fondo nell'avventura, nell'apprendimento e nella crescita. Rispondi alla chiamata per ampliare i tuoi orizzonti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: le emozioni extra-grandi colorano tutto ciò che fai sotto i raggi della luna piena. Nel bene e nel male, senti le cose fortemente. Un Sagittario può suscitare una tua interessante risposta. È l'amore o la guerra che si sta preparando tra di voi?

Amore / Amicizia: la luna piena dei Gemelli nella tua casa dell'intimità porta il desiderio di una connessione profonda e significativa. Ti sentirai particolarmente vicino alle persone che svolgono ruoli importanti nella tua vita. Un incontro intimo potrebbe essere particolarmente gratificante e suscitare il desiderio di un legame più forte. Trascorrere del tempo con un amico che ti conosce fino in fondo può anche essere soddisfacente. Siate aperti alla miriade di modi disponibili per stabilire una connessione cuore a cuore.

Carriera / Finanza: la debolezza nel tuo gioco di lavoro diventa difficile da ignorare mentre le stazioni Chirone ferite direttamente nella tua casa di lavoro. È fondamentale riconoscere dove le tue capacità sono insufficienti e escogitare un piano per correggerlo. Le condizioni intorno al tuo lavoro cambiano sempre. Quindi, i tuoi talenti devono evolversi per rimanere competitivi. Inizia a pensare a cosa devi fare per salire di livello.

Crescita personale / spiritualità: affrontare una grande attività prima di aver preparato adeguatamente è una ricetta per il disastro mentre la luna si scontra con Giove entusiasta e l'insicuro Chirone. È come mettere il carro davanti al cavallo. Riavvolgi e riporta le cose nell'ordine corretto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: sul lavoro e nella vita personale, le relazioni richiedono un lavoro da mantenere. Non puoi semplicemente trascurare una connessione importante e sperare che tutto vada per il meglio. Fai del tuo meglio per onorare la tua relazione con uno speciale Gemelli.

Amore / Amicizia: le tue relazioni più significative hanno la priorità con la Luna Piena dei Gemelli nella tua zona di associazione. Le tue preoccupazioni personali devono prendere un sedile posteriore mentre tendi agli altri. Uno scontro su denaro o valori potrebbe renderti riluttante a intensificare. Non seguire attraverso ti mette in una posizione perdente. Se sei single, cerca la tua connessione più forte per ottenere l'amore e il supporto che desideri.

Carriera / Finanza: fare una pazzia durante un appuntamento, un intrattenimento o un hobby potrebbe essere una delusione quando la luna si scontra con Giove e Chirone. Spendere più soldi non significa che ti divertirai di più. Significa che avrai fatture più grandi. Perché non optare per fronzoli economici?

Crescita personale / spiritualità: con il Chirone ferito posizionato direttamente nel regno che governa la gioia e l'espressione di sé, un deficit di felicità può essere difficile da ignorare. Forse hai superato le cose che ti davano piacere? La buona notizia è che non è mai troppo tardi per trovare nuove fonti di felicità.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: sei un attivista e un riparatore quando c'è un lavoro da fare. Sapere quando non risolvere o fare è un talento prezioso e necessario che non hai ancora imparato. Lascia che un Pesci rilassato ti mostri come è fatto.

Amore / Amicizia: andare in mare per soddisfare il tuo interesse amoroso potrebbe non riuscire a produrre il risultato desiderato mentre la luna si scontra con Giove e Chirone. Se hai problemi, è un modo terribile per provare a risolverli. È necessario per adulti e affrontare le questioni frontalmente. I single potrebbero essere ostacolati nella loro ricerca per stabilire una connessione facendo troppo presto. Cerca di essere meno desideroso e molto più difficile da catturare.

Carriera / Finanza: la luna piena nei Gemelli versatili e la tua zona di lavoro fa luce su un compito importante o evidenzia una delle tue molte abilità. Questa energia ti incoraggia a impiegare tutti i talenti e le risorse a tua disposizione per portare a compimento qualcosa. Non si tratta di inseguire il compito affascinante e che attira l'attenzione. Si tratta di dimostrare di possedere solide competenze di base per svolgere il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: il guaritore ferito che Chirone posiziona direttamente nel tuo regno domestico rende difficile ignorare i problemi di casa e della famiglia. Senti i tuoi sentimenti oltre a spazzarli sotto il tappeto. Ci è voluto del tempo per svilupparsi. Concedi il tempo per trovare le soluzioni adeguate.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non sottovalutare l'importanza di dedicare tempo al piacere. Quando sei felice, ti fornisce il carburante di cui hai bisogno per fare tutte le cose che preferiresti non fare. Trascorrere del tempo con un Sagittario entusiasta può essere contagioso. Potrebbe riaccendere la tua brama di vita.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa viene messa a fuoco sotto i raggi della socievole luna piena dei Gemelli. È una serata eccellente per un appuntamento, una festa o una serata divertente con gli amici. Se non c'è nessuno speciale nella tua vita, questa potrebbe essere la tua occasione per incontrare qualcuno di nuovo. Gli acquari accoppiati dovrebbero parcheggiare qualunque riserva abbiano riguardo al fare qualcosa di divertente con l'altro significativo. Il tuo piacere è massimizzato quando trascorri del tempo insieme mentre i pianeti promuovono il vero amore.

Carriera / Finanza: lo stress nasce quando pensi a quanto lavoro devi fare e quanto poco sei preparato a farlo. Puoi ringraziare e spigoloso allineamento luna / Giove / Chirone per averti travolto. È meglio dare la priorità ai tuoi compiti e quindi pianificare ognuno passo dopo passo piuttosto che contemplare tutto in massa. Concentrarsi sul raggiungimento di un passo alla volta.

Crescita personale / spiritualità: l'ansia o i pensieri autolesionistici sono difficili da ignorare mentre le stazioni Chirone ferite dirigono nella tua terza casa mentale. Invece di alimentare il negativo, prova a cambiare la narrazione in qualcosa di più positivo. Ciò su cui ti concentri può cambiare il modo in cui ti senti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: il denaro fa girare il mondo. O ci dai troppo valore o non abbastanza. Un Capricorno può sgridare se sei irresponsabile. Tuttavia, la capra sa di cosa stanno parlando e dà consigli sensati che non dovresti ignorare.

Amore / amicizia: andare d'accordo con i piani per una serata sontuosa potrebbe essere disastroso per il tuo conto bancario. Con la luna che si scontra con lo stravagante Giove e l'insicuro Chirone, potresti pagare il prezzo per il tuo desiderio di compiacere gli altri. Se non te lo puoi permettere, dì di no. Puoi sempre proporre un piano più conveniente. La tua vita sociale sarà super hot per i mesi a venire. Se schizzi subito, avrai meno fondi per supportare il tuo stile di vita in seguito.

Carriera / Finanza: l'insicurezza finanziaria è difficile da ignorare poiché le stazioni Chirone dirigono nella tua zona monetaria. È inquietante quando temi di non avere ciò di cui hai bisogno. Invece di essere una fonte di stress, lascia che sia il catalizzatore a iniziare a fare scelte di denaro più intelligenti. Non è mai troppo tardi per aumentare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza e coltivare una relazione più sana con il denaro.

Crescita personale / spiritualità: La luna piena in Gemelli mette in risalto la tua casa e la tua famiglia. È un momento eccellente per portare a termine un importante progetto personale. Non perderti nel pensare al futuro. Concentrati su cosa puoi fare ora per migliorare quest'area della tua vita.

