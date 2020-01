Oroscopo di oggi 13 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 13 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 13 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'intensità non si ferma. Sembra di essere tu contro il mondo. O, forse, sei tu contro un Capricorno inflessibile che si frappone tra te e ciò che desideri. È il loro gioco e le loro regole. Sei disposto a giocare?

Amore / Amicizia: L'amore prende il sedile posteriore mentre Venere si muove nei mistici Pesci e nel tuo regno di cose nascoste. Nelle prossime settimane, potresti sperimentare una connessione profondamente spirituale con il tuo interesse amoroso. Potrebbe essere necessario decomprimere l'intensità in privato. Alcuni arieti potrebbero essere coinvolti in uno scenario d'amore non corrisposto o potrebbero essere coinvolti in un triangolo amoroso. Se sei single, prendere una pausa dalle uscite e rivalutare le tue priorità potrebbe essere all'ordine del giorno.

Carriera / Finanza: il tuo ego viene investito nel vincere il rispetto quando il sole si unisce e un'epica schiera di pianeti nel Capricorno consapevole dello stato. Vuoi essere riconosciuto da colleghi e superiori, e vuoi prendere il tuo posto legittimo nella cerchia di persone che esercitano influenza nella tua sfera professionale. Ti sei guadagnato il diritto di essere lì? In tal caso, intensificare. Altrimenti, continua a combattere.

Crescita personale / spiritualità: potresti dare una scossa epica se le cose non vanno per il verso giusto. Il sole che si scontra con l'Eris discordante nel tuo segno dice che non sarai ignorato mentre gli altri ricevono attenzione. Questo non è un asilo. Non tutti meritano un premio.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: la tua sicurezza è elevata quando dimostri il tuo know-how. Impressionerà un Capricorno o li renderà invidiosi della tua intelligenza? Essere generosi con le tue conoscenze può fare amicizia con qualcuno che è riluttante a riconoscere la tua esperienza.

Amore / Amicizia: brillerai mentre Venere si avvicina ai Pesci glamour e al tuo settore sociale. Nelle prossime settimane, la tua popolarità aumenterà di livello. Il tuo fascino può conquistare nuove conoscenze e creare buoni rapporti con la tua solita squadra. Alla gente piacerà averti in giro, quindi puoi aspettarti inviti a eventi interessanti. In cerca di amore? Un amico potrebbe voler aggiornare la tua connessione. Potrebbe essere buono, ma potrebbe anche complicare le cose all'interno del tuo cerchio interno.

Carriera / Finanza: pensi di sapere tutto mentre il Sole si unisce a un'epica schiera di pianeti nella tua casa di livello superiore. Se possiedi competenze su un argomento specifico, sei pronto a farlo sapere a tutti. Può essere utile avere un'autorità a portata di mano. Anche se potresti avere tutte le risposte, è una buona idea ascoltare gli altri e rispettarne le opinioni. È il segno di qualcuno che non è solo intelligente ma saggio.

Crescita personale / Spiritualità: sei piuttosto vivace e sei entusiasta di esprimerti in un modo nuovo mentre la Luna Vergine contatta Urano spontaneo nel tuo segno. Fidati di quella sensazione e sii aperto a fare le cose in modo diverso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: devi avere il tuo ingegno su di te per confrontarti con colleghi esperti e amici sorprendenti che oggi incontrano il tuo percorso. Le tue interazioni, in particolare con un saggio Toro, possono insegnarti qualcosa di nuovo su te stesso e il mondo che ti circonda.

Amore / Amicizia: Venere entra in Pesci mistici e la tua zona di esplorazione è un invito ad espandere i tuoi orizzonti romantici. Nelle prossime settimane, la tua esperienza d'amore si approfondirà man mano che ti avventuri al di fuori della tua zona di comfort. È un momento eccellente per pianificare una fuga romantica con il tuo partner. Viaggiare e condividere nuove esperienze può rafforzare il tuo legame. Se sei single, potresti essere attratto da una figura intrigante che proviene da una cultura o un background diversi. Nonostante le differenze, l'amore è amore.

Carriera / Finanza: lavorare con un partner può essere potenziante poiché il sole si unisce a un'epica schiera di pianeti nel Capricorno che lavora duramente e nella tua casa di interazioni individuali. La persona con cui ti accoppi potrebbe avere più conoscenza o esperienza di te, ma non lasciarti intimidire. Potrebbe essere necessario tenerti con i pesi massimi, ma ne varrà la pena.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con un amico potrebbe essere illuminante quando la Luna Vergine entra in contatto illuminando Urano. Il tuo amico potrebbe non rispondere nel modo previsto. Ciò potrebbe richiedere di visualizzare una situazione in una luce nuova e rinfrescante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: alcune persone (come un Capricorno difficile da accontentare) oggi non ti taglieranno una pausa. Parte del problema è che hai una storia di accettazione delle richieste di questa persona. Abbassare il piede potrebbe creare un nuovo precedente. Se non ora quando?

Amore / amicizia: l'eclissi lunare nel tuo segno può portarti ad un punto cardine nella tua vita di relazione. Se accoppiato, potresti dover decidere se il tuo partner si rivolge adeguatamente e soddisfa i tuoi bisogni emotivi. Per i single, è una questione se il tuo stile di relazione funziona per te. In caso contrario, potrebbe essere necessaria una revisione radicale del tuo approccio alle relazioni per attrarre e mantenere la connessione amorevole che desideri.

Carriera / Finanza: le tue emozioni sono ovunque con l'eclissi lunare nel tuo segno. Se lasci che la pressione ti colpisca, potresti avere un grave tracollo quando la luna si scontra con l'Eris discordante. Potrebbe non essere il tuo stesso lavoro ad essere il problema, ma la tua stessa energia, visione e umore che agitano le cose. Potrebbe essere saggio volare sotto il radar quando ci sono alti in giro.

Crescita personale / spiritualità: oggi Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua zona della comunità. Negli ultimi mesi hai tenuto compagnia a persone lungimiranti che ti hanno insegnato a onorare la tua individualità. Nei prossimi mesi, sarai ancora più aperto e accogliente con persone eccentriche e connessioni non convenzionali.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leon e:

Panoramica generale: l'atmosfera è strana sotto l'eclissi lunare, quindi non è una sorpresa se ti senti traballante. Un Pesci collegato può offrire l'ancora di salvezza che ti aiuta a superare la giornata. È in momenti come questo che apprezzi la loro vibrazione bizzarra e mistica.

Amore / Amicizia: attiva la linea di assistenza psichica tra te e un amico o il tuo interesse amoroso se hai bisogno di supporto emotivo. La connessione potrebbe essere traballante, ma quando la luna contatta l'empatico Nettuno, qualcuno vicino a te può offrire la compassione di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: oggi, l’anticonformista Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua zona di carriera. Spero che tu abbia acquisito una visione più approfondita dei colpi di scena dell'anno passato e sei diventato più abile a cavalcare le ondate di cambiamento. È un'abilità che tornerà utile negli anni a venire. Preparati a percorrere un percorso non convenzionale che probabilmente non avresti mai immaginato di seguire. Sarà una corsa selvaggia e illuminante.

Crescita personale / spiritualità: l'eclissi lunare nel cancro emotivo può rivelare una mancanza di nutrimento spirituale e un'adeguata cura della tua anima. Il lavoro potrebbe essere la ragione principale per cui hai trascurato la tua vita interiore, sebbene non sia una scusa. Se vuoi continuare a raggiungere un livello elevato, tutte le parti del tuo essere devono essere adeguatamente curate. Per alcuni, potrebbe indicare un momento per passare al lavoro più allineato con i loro valori spirituali.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: sei super sensibile a ciò che accade intorno a te con la luna nel tuo segno. Va bene finché non prendi le cose troppo sul personale. Un Sagittario autoritario può premere i tuoi pulsanti, ma non devi prendere l'esca. Sorgi sopra di esso.

Amore / amicizia: il partenariato sta per diventare più una priorità. Nelle prossime settimane, Venere in teneri Pesci e la tua zona di relazione ti mette pienamente in modalità impegno. Se sei accoppiato, è un momento eccellente per fare progetti per il futuro. Astrologicamente parlando, non c'è momento migliore per sposarsi o fidanzarsi, poiché questi sindacati sono generalmente benedetti con felicità e prosperità. I single dovrebbero essere alla ricerca di qualcuno che sia pronto a impegnarsi.

Carriera / Finanza: i social media, Internet, la tecnologia avanzata e le idee inventive sono la tua fortuna perché la luna nel tuo segno contatta Urano lungimirante. La tua inclinazione per l'innovazione e la facilità nell'accettare il cambiamento può farti diventare la persona a cui le persone si rivolgono per idee fuori dagli schemi. Sono preferite le attività che comportano la comunicazione di informazioni in un modo nuovo.

Crescita personale / spiritualità: il tuo ego viene investito nella vittoria quando si unisce a un'epica schiera di pianeti nell'ambizioso Capricorno e nella tua quinta casa competitiva. Giochi duro come lavori perché vuoi essere vittorioso. Che tu sia in campo o sulla console di gioco, sei una forza da non sottovalutare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: l'equilibrio è la tua passione, quindi ti senti instabile quando manca. Non lasciarti buttare. Considera un'opportunità per diventare più abile a cavalcare le onde del cambiamento. Osserva un Gemelli versatile in azione e prendi in prestito alcune delle sue mosse.

Amore / Amicizia: oggi, il disgregatore Urano termina il suo retrogrado e attraverso la tua casa di emozioni e intimità sessuale. Negli ultimi mesi, ti sei aspettato l'inaspettato riguardo a ciò che i nostri compagni più vicini portano sul tavolo. Spero che tu abbia imparato a lasciar andare le aspettative e a lasciare spazio all'imprevedibilità. Sono concetti che dovrai abbracciare nei mesi e negli anni a venire.

Carriera / Finanza: l'eclissi lunare nella tua zona professionale potrebbe farti sentire come se mancasse qualcosa nella tua vita lavorativa e che, forse, gli obblighi personali ti hanno distratto dal perseguimento dei tuoi obiettivi. È stata una lotta per bilanciare casa e lavoro, ma non deve esserlo. Quando conosci meglio, fai di meglio. E ora sai che hai bisogno di molto di più dalla tua carriera e non puoi permetterti di compromettere il tuo successo.

Crescita personale / spiritualità: essere produttivi è un modo eccellente per combattere lo strano assalto di emozioni che l'Eclissi lunare può provocare. Assistere alle questioni del benessere può porre rimedio allo squilibrio. Prenota un massaggio o una visita a un guaritore energico se il tuo sistema ha bisogno di una spinta più approfondita.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: le tue capacità di ascolto non sono molto buone; tuttavia, un Toro con un punto di vista illuminante potrebbe essere in grado di attraversare il tuo cranio spesso e aiutarti a visualizzare una questione importante da una nuova prospettiva. Accetta il feedback e considera come si applica.

Amore / Amicizia: un atteggiamento giocoso nei confronti dell'amore non è naturale per te. Venere entra in Pesci stravaganti e la tua storia d'amore alleggerirà sicuramente l'umore. Puoi aspettarti una spinta significativa nella tua vita amorosa nelle prossime settimane, specialmente quando fai cose divertenti con il tuo appuntamento o il tuo compagno. La tua atmosfera giocosa ti renderà super attraente, quindi se sei single, potrebbe essere più facile connettersi con qualcuno di nuovo.

Carriera / Finanza: il tuo ego viene coinvolto nel controllo del flusso di informazioni mentre il sole si unisce a un'epica schiera di pianeti nel magistrale Capricorno. Essere giusti e convincere le persone a unirsi alle proprie idee è parte integrante dell'accordo. Anche se il tuo punto di vista è valido, dovresti stare attento a non diventare troppo forte. La tua vibrazione coercitiva può essere un'enorme svolta. Le persone hanno bisogno di tempo per decidersi.

Crescita personale / Spiritualità: la tua mente può lavorare per te o può lavorare contro di te. Non lasciare che un treno negativo di pensieri ti consumi e indebolisca la tua forza. Non devi credere a tutto ciò che pensi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: potresti essere in una giornata che apre gli occhi. Soprattutto quando diventi consapevole dei modi in cui hai bloccato la tua felicità. Un Pesci che ti conosce bene può avere utili spunti sulla tua situazione, nonché saggi consigli.

Amore / Amicizia: i tuoi bisogni emotivi e sessuali più intimi possono sentirsi insoddisfatti sotto i raggi dell'eclissi lunare. Prima di giocare al gioco della colpa o della vergogna, controlla le tue priorità e ciò che apprezzi in un partner. Se è la ricchezza o lo status che ti attrae, potrebbe spiegare perché le cose sono come sono. Allo stesso modo, il tuo perseguimento materiale potrebbe significare che una connessione significativa è caduta in fondo al tuo elenco di priorità. È tempo di riparare lo squilibrio.

Carriera / Finanza: oggi, l'eclettico Urano termina il suo retrogrado attraverso la tua casa di lavoro. Negli ultimi mesi, la tua vita lavorativa quotidiana è stata imprevedibile e insolita. È stato anche pieno di progressi innovativi e idee inventive. Spero che tu abbia imparato ad essere flessibile e ad abbracciare modi di lavorare che sfidano la tua solita routine. Questi talenti saranno fondamentali nei prossimi mesi e anni.

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo nello spazio del santuario a casa o in compagnia dei propri cari può essere riparativo mentre la luna si allinea con il compassionevole Nettuno. È importante che tu dia al tuo cuore il nutrimento e il conforto di cui ha bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la pressione è sul raggiungimento di qualcosa di valore duraturo; tuttavia, nessuno si aspetta più da te di quanto ti aspetti da te stesso. Un Toro amorevole nella tua cerchia che desidera più tempo con te non sarà infelice se decidi di abbassare la barra.

Amore / Amicizia: con Venere in adorabili Pesci e la tua zona di comunicazione, sarai ispirato ad esprimere il tuo amore per le persone intorno a te. Dai complimenti ai colleghi, ringraziando i baristi e i camerieri, inviando messaggi romantici al tuo interesse amoroso, nelle prossime settimane, vorrai che le persone sappiano che li riconosci e apprezzi ciò che fanno. Anche le relazioni con fratelli e vicini miglioreranno.

Carriera / Finanza: sei ben consapevole dei tuoi talenti mentre il sole si unisce a un'epica schiera di pianeti nel tuo segno. Quando il tuo ego è così gonfio, non c'è niente che pensi di non poter fare. Sinceramente, c'è qualcosa nell'hype su di te, ma non dovresti lasciarlo andare alla testa. Un po' di umiltà guadagna rispetto di un tipo diverso.

Crescita personale / spiritualità: il pensiero creativo e le idee innovative possono trarre vantaggio dal momento in cui la luna Vergine produttiva contatta Urano non convenzionale. Al lavoro e al gioco, paga fare le cose in modo inaspettato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non è necessario avere tutto capito per essere felice. In effetti, la tua vita può richiedere che tu impari a convivere pacificamente con i misteri della vita. Un Capricorno può avere tutte le risposte, anche se potrebbero non essere applicabili alla tua situazione.

Amore / Amicizia: una serata romantica o un appuntamento bizzarro potrebbe essere rigenerante poiché l'emozionante Vergine Luna si connette con l'eclettico Urano. Anche l'invio di tempo con un amico eccentrico può essere edificante. È rinfrescante essere distratti dalle tue solite preoccupazioni.

Carriera / Finanza: le cose buone stanno arrivando ora che l'attrattore Venere è nella tua casa di attività. Nelle settimane a venire, regali, denaro e opportunità potrebbero scorrere facilmente. Sembra fantastico, vero? Il rovescio della medaglia è che essere a filo può ingannarti nel credere che la purga qua e là non farà male. La spesa per piccoli lussi si somma. Non sarai sempre una calamita per i soldi, quindi onora la tua fortuna facendo sagge scelte finanziarie. Ti piacerà avere un cuscino quando la tua situazione finanziaria è meno comoda.

Crescita personale / spiritualità: l insicurezza sulle cose al di fuori del tuo controllo raggiunge un picco quando il sole si unisce a un'epica schiera di pianeti in Capricorno irremovibile. Più combatti per mantenere la sicurezza, più ti senti stressato. Più che mai, hai bisogno della fede che le cose non andranno in pezzi senza la tua micro-gestione di tutto. Fidati che ci sono forze che hanno le spalle.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 13 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: tornare in contatto con le caratteristiche uniche che ti rendono ciò che sei è eccitante. Potrebbe significare separarsi dal pacchetto ed esprimersi in modo diverso. A un Capricorno non piacerà molto, ma a chi importa? È tempo di farti.

Amore / amicizia: l'eclissi lunare nella tua zona romantica, creativa e di intrattenimento può evidenziare i modi in cui ti sei perso il piacere. Una vita sociale gravosa e onerosi obblighi nei confronti degli amici potrebbero svolgere un ruolo. È tempo di riparare lo squilibrio e rendere la ricerca della gioia e dell'espressione personale una priorità piuttosto che un'opzione. Rivendicare la tua felicità è fondamentale che mai.

Carriera / Finanza: oggi, l'eclettico Urano termina il suo retrogrado attraverso il regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Negli ultimi mesi, sei stato spinto a promuovere l'ingegnosità e le idee non convenzionali. Ciò potrebbe aver incluso anche l'utilizzo dei social media e altri progressi tecnologici. Spero che tu abbia completamente abbracciato il tuo ruolo di innovatore. Nei mesi e negli anni a venire, una propensione al cambiamento e a fare le cose in modo diverso può metterti in vantaggio.

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta il tuo sovrano, Nettuno, è un appello ad abbracciare il tuo spirito creativo e il tuo lato mistico. Si tratta di riconoscere chi sei veramente piuttosto che forzarti a svolgere un ruolo che non ti sembra autentico. Il mondo ha bisogno della magia che sei equipaggiato in modo univoco per fornire.

