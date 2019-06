Oroscopo di oggi 13 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 13 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 13 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Mentre sei occupato a ossessionarti per le tue insicurezze, la gente parla di quanto sei sorprendente. L’affezionata Venere nella tua zona di comunicazione in sincronia con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno può portare un messaggio di apprezzamento o amore che dice che ti prendi cura degli altri nonostante le tue mancanze. È un grande promemoria che non devi essere perfetto per essere amato. In realtà, sono tutte le tue stranezze che ti rendono così adorabile. Se non ci credi, chiama il tuo miglior amico/a e chiedigli cosa gli piace di più di te.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Lo shopping non può risolvere i tuoi problemi, ma con la sontuosa Venere nella tua casa di denaro e beni che aspira al guaritore ferito Chirone, una piccola terapia di vendita potrebbe fare miracoli per sollevare il tuo umore. Con Venere nel segno dei gemelli, sei sicuro di acquistare due oggetti uguali quando trovi qualcosa che ti piace davvero. Forse hai bisogno di una doppia dose di terapia per scacciare il tuo animo ferito? Sei più arrossato del solito e nelle prossime settimane potrebbero esserci incentivi finanziari che ti arrivano, quindi puoi probabilmente permetterti di spendere soldi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Con Venere nel tuo segno, il tuo fascino è piuttosto difficile da resistere. Usalo per avvicinarti ad un amico con cui hai una connessione fratturata. L'aspetto di Venere nel guaritore ferito Chirone nella tua casa di amicizia suggerisce che un po' di affetto può fare molto per guarire la tua frattura. Non hai bisogno di essere poco sincero. Devi solo essere gentile e portare una vibrazione positiva alla tua interazione. Potrebbe non essere facile connettersi, ma vale la pena se questa persona è qualcuno che significa molto per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sii coraggioso. Ammettere il crepacuore o la delusione non è un segno di debolezza, è uno spettacolo di forza. Con Venere nella tua dodicesima casa nascosta, che aspira il guaritore ferito Chirone nella tua zona pubblica, rivelando la tua umanità, fai sapere al mondo che non hai paura di mostrare il tuo cuore. Non hai bisogno di mostrare il tuo dolore o fare qualcosa per suscitare simpatia. Si tratta di dire, "Sì, è successo. È stata una parte difficile del mio viaggio. E ora sta passando”.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Tenerti occupato è un buon modo per riempire i momenti di tranquillità ed evitare di stare con te stesso. Marte che incontra il Nodo Nord nella tua elusiva dodicesima casa è un invito ad avventurarsi coraggiosamente nella tua psiche per scoprire di più sulla tua ombra. Sii con emozioni inquietanti piuttosto che cacciarle via con un lavoro impegnativo. La meditazione, la preghiera, l’analisi dei sogni e il viaggio sciamanico possono essere strumenti utili per l'esplorazione personale. Qualcosa che scopri su te stesso potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui vedi la vita e le sue possibilità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Che te ne accorga o no, sei guarito considerevolmente da una ferita emotiva. Da alcune perdite non ti riprendi mai completamente, anche se Venere in Gemelli spensierati che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone in Ariete mostra che il tuo spirito è molto più forte di qualunque cosa tu abbia sopportato. C'è una molla nel tuo passo e una sonnolenza nel tuo atteggiamento che fa capire al mondo che non solo sei sopravvissuto, stai prosperando. Abbi fiducia nel fatto che tu abbia girato un angolo e continui a muoverti nella giusta direzione.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Se hai un problema nella tua relazione o il tuo problema ruota attorno a non essere in grado di trovare il partner giusto, la soluzione potrebbe risiedere nel cambiare le tue regole di relazione. Venere in Gemelli flessibili e la tua casa di credenze in sincronia con Chirone in Ariete indipendenti offre l'opportunità di rilassare le tue restrizioni e scoprire quali difetti puoi convivere in un partner. Nessuno è perfetto (e questo include te), quindi ogni problema non dovrebbe essere un affare di stato. Innamorato, devi entrare nel giusto stato mentale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Un problema relativo alla tua professione potrebbe interrompere il tuo flusso di lavoro, ma non è necessario preoccuparsi più di tanto. Con l'attraente Venere che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di lavoro, l'assistenza richiesta potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Tieni d'occhio un sostenitore amichevole che può parlarti del tuo problema. Oltre a ricevere consigli eccellenti, aiuta anche a sapere che non sei solo e che puoi rivolgermi a qualcuno per chiedere aiuto. Lo stesso vale per una questione relativa alla salute o al fitness.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Se non senti la presenza di una storia d'amore nella tua relazione, potrebbe essere perché hai passato la fase della luna di miele e ti sei lasciato andare all’abitudine e alla routine. Con l’affezionato Venere nella tua casa di partnership che si sincronizza con Chirone nella tua zona romantica, è un ottimo momento per esplorare i modi per rendere più divertente il tuo rapporto. Se sei single, non mettere il carro davanti ai buoi. In altre parole, concentrati sul divertimento e sulla conoscenza di una persona prima di iniziare a premere per qualcosa di più serio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Qualcosa sembra muoversi sul fronte interno. Che si tratti di un problema importante o di un piccolo inconveniente, ci sono dei passi da fare per alleviare la tensione. Con Venere in cerca di bellezza che aspira il guaritore ferito Chirone nel tuo regno domestico, ripulire il disordine e apportare piccole modifiche per rendere il tuo domicilio più invitante può fare meraviglie per la tua atmosfera. Se non altro, avrai un senso di conforto mentre lavori su un problema più complicato. Ogni piccola cosa aiuta a distrarsi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Se hai bisogno di parlare con qualcuno (forse il tuo partner o la persona che frequenti) su qualcosa che ti fa sentire insicuro, non deve essere un grosso problema. Ricorda che è la tua atmosfera che darà il tono alla conversazione. Con Venere in Gemelli amichevoli che aspetteranno Chirone nella tua casa di comunicazione, un approccio spensierato a un argomento serio può metterti entrambi a loro agio. Sarà molto peggio se ignorerai il problema e lascerai che i tuoi sentimenti peggiorino.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Volete che il vostro spazio vitale sia alla moda, anche se potreste chiedervi se potete permettervi di concedervi un lusso. Venere in cerca di bellezza nella tua zona d'origine, che aspira a Chirone nella tua casa di denaro e beni, suggerisce che un progetto di ristrutturazione casalinga a basso costo è la strada da percorrere. Dai un'occhiata ai negozi di rivendita locali per trovare fantastici oggetti vintage. Puoi anche guardare i siti web specializzati per ottenere alcuni consigli di decorazione fai da te. Sei super creativo quindi non c'è dubbio che lo farai sembrare un lavoro professionale.

