Oroscopo di oggi 13 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 13 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 13 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Ciò a cui miri potrebbe non essere del tutto realistico. Il Sole in Pesci che squadra Giove dall'alto in Sagittario suggerisce che, come lo sfortunato Icaro, stai volando troppo vicino al Sole. È bello avere un sogno, anche se dovrai temprarlo con una dose di realtà per evitare il disastro. Dovresti prestare particolare attenzione a non essere ciecamente ottimista su questioni relative ai viaggi, all'istruzione, alla legge e agli affari esteri.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Hai un ottimo sistema di supporto e gli amici sono lì per te quando ne hai bisogno. Tuttavia, con il Sole in Pesci compassionevole che si accavalla sopra Giove, potresti aspettarti di più da un amico di quanto lui o lei sia pronta, disponibile o in grado di dare. Forse hai iniziato a dare per scontato il sostegno di qualcuno? O forse ti è capitato così facilmente che ti sei dimenticato che a volte la vita è dura e hai bisogno di capire le cose da solo?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : In questi giorni sei super ambizioso. Tuttavia, avrai bisogno di aiuto per raggiungere il prossimo traguardo nella tua agenda. Con il Sole nella tua zona di carriera in espansione in Giove, potresti aspettarti troppo dal tuo compagno o da un collega stretto. Le persone più vicine a te non si preoccupano di supportarti nei tuoi sforzi, ma devi essere consapevole dei limiti. Sia che tu stia chiedendo un aiuto diretto con i tuoi progetti, o più supporto indiretto come aspettarti che il tuo compagno accetti il ​​gioco a casa, è troppo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Il tuo desiderio di crescere è una cosa bellissima. Anche se con il sole nella tua nona casa in Giove nella tua zona di lavoro, il tuo entusiasmo per nuove idee e possibilità può farti mettere troppi ferri nel fuoco. Ci sono solo tante ore al giorno. Cercare di esplorare progetti e percorsi contemporaneamente significa che non è probabile che tu faccia molti progressi in tutto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : C'è romanticismo e poi ci sono manovre di corteggiamento sdolcinate, eccessive e completamente esagerate che superano la linea. Con un disordinato quadrato Sole / Giove nelle tue zone di romanticismo e intimità, potresti portare la tua ricerca dell'amore troppo lontano. Dai un'occhiata al tuo programma di romanticismo attuale e compila una lista di cose da evitare. A volte meno è di più, soprattutto se sei stato un po' troppo entusiasta nella tua ricerca. Giocare può sembrare sciocco, anche se la storia ha dimostrato che la persona più ricercata è quella che è difficile da catturare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Ci vorrà un grande supporto per ottenere un miglioramento super-dimensionato nella tua casa o nella tua vita familiare. Con il Sole a squarciare Giove stravagante nel tuo regno domestico, potresti sopravvalutare l'assistenza che i tuoi altri significativi o amati sono pronti, disponibili o in grado di dare. Considera per un momento che potrebbero non essere così entusiasti dei tuoi piani come te. O forse pensano che la tua idea sia un po' esagerata?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Troppe idee possono trasformare quello che dovrebbe essere un compito semplice in un'impresa elaborata. È facile lasciarsi trasportare mentre il Sole nella tua zona di lavoro si scontra con Giove nella tua casa di informazioni. Quasi tutti hanno un grande suggerimento, ma non sarà utile integrarli tutti nel progetto. Potresti non pensare che sia abbastanza buono così com'è, ma non tutto deve essere più grande e migliore. Non lasciare che il perfetto sia il nemico del bene.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : È tutto divertimento e giochi fino a quando una data, un evento o un'attività preferita fanno saltare il budget. Con il Sole nella tua zona di intrattenimento a quadretti stravaganti Giove, puoi essere così preso dal divertirti che spendi più di quanto puoi permetterti. È bello se stai celebrando un'occasione speciale, anche se questo potrebbe essere un po' troppo per un banale mercoledì sera in città. Forse dovresti considerare i costi prima di uscire per la sera? Puoi sempre effettuare il downgrade a un divertimento meno costoso. Uno sguardo a ciò che è avanti può aiutarti a decidere.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Il tuo entusiasmo è senza limiti. Quindi, a volte è difficile per te rendersi conto quando stai prendendo troppo su. Con il Sole nella tua casa e il regno familiare che quadrano Giove più grande della tua vita nel tuo segno, dirai "sì" ai progetti domestici quando dovresti davvero dire "no" o "lasciami prendere un momento per pensare se ho il tempo, l'energia o le risorse per farcela ". È difficile respingere i propri cari, ma saranno ancora più delusi se prometterai di non poterlo soddisfare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : A volte le cose hanno un modo di lavorare senza sforzo a tuo favore. Ultimamente sta accadendo molto. Il Sole in Pesci che squadrano Giove in Sagittario ottimista suggerisce che questa benedizione potrebbe averti cullato in una falsa sensazione di fiducia. Non è che non dovresti essere ottimista, ma che dovresti aspettarti di fare un piccolo sforzo per ottenere risultati. In altre parole, è ora di smettere di sognare e iniziare a fare. L'universo abbinerà i tuoi sforzi passo dopo passo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Apprezzi il tuo tempo con gli amici, quindi non ti importa spendere un po' di soldi in più per socializzare. La quadratura di espansione di Giove espansiva nel tuo settore sociale suggerisce che il problema non è quanti soldi spendi, ma a quanti eventi e attività ti iscrivi. C'è un sacco di cose interessanti in corso, ma non hai il tempo di vedere tutti e fare tutto ciò che vuoi fare. Questo vortice sociale continuerà per un po' di tempo, quindi è una buona idea fare il passo a te stesso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Sei super sicuro quando il Sole è nel tuo segno quindi è naturale che ti senta autorizzato a fare una mossa audace in carriera. Tuttavia, con il sole che accarezza l'entusiasmo di Giove nella tua zona di carriera, potresti essere tentato di prenderne troppo, troppo presto. Le porte si stanno aprendo e nuove opportunità stanno sorgendo. È importante che tu abbia tempo per valutare se sono allineati con i tuoi obiettivi finali. Non si può mai essere troppo prudenti quando si tratta di prendere decisioni sul proprio futuro.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 13 marzo 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.