Oroscopo di oggi 13 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 13 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 13 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

In questa giornata ci saranno per te buone opportunità di guadagno se lavori in proprio, fai attenzione però alle spese impreviste che ti si possono presentare. Il tuo oroscopo de giorno dell’amore avvisa: un piccolo litigio con la partner potrebbe alterare il tuo umore. Un consiglio: evita la provocazione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Gli influssi delle stelle in questa giornata suggeriscono una fase intensa nel settore affettivo: se sei single sono previste conquiste; se sei in coppia, la serata sarà all'insegna del romanticismo. Ottima forma anche nel settore lavorativo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Oggi non riuscirai ad essere positivo e a distribuire bene le tue energie in ambito lavorativo, concedi più fiducia a chi ti circonda! In ambito affettivo, il tuo partner, dice il tuo oroscopo del giorno, ti dimostrerà il suo affetto facendoti un regalo, potrebbe non essere materiale ma qualcosa che attendevi da parte sua.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata, visti gli influssi delle Stelle, è probabile un imprevisto piacevole che riguarda la sfera dei sentimenti. In ambito lavorativo, verranno riconosciute le tue capacità ed il tuo umore vivrà una splendida fase. Un consiglio: tira fuori tutto il tuo coraggio.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Alla fine la tua perseveranza risulterà propizia ed avrai la possibilità di ottenere un miglioramento economico o addirittura di livello lavorativo. In ambito affettivo, dovrai contenere il tuo entusiasmo perché non sempre coincide con quello della tua partner.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Tutto va a gonfie vele soprattutto nel tuo settore lavorativo, ambito in cui, secondo il tuo oroscopo del giorno Vergine riceverai degli elogi ed anche delle riconoscenze. In ambito affettivo, guardati bene dal dire bugie perché rischi di compromettere la tua già delicata situazione. Un consiglio: in amore, valuta bene i pro e i contro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Dovrai essere rigoroso verso te stesso, soprattutto nelle situazioni poco chiare che riguardano il tuo lavoro: potrai così evitare numerosi malintesi. In ambito affettivo, secondo il tuo oroscopo del giorno, Bilancia, evita di gettare sentenze quando non hai certezze. Un consiglio: dissipa i tuoi dubbi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata sarai dotato di un grande intuito, che ti agevolerà soprattutto nel settore lavorativo. In ambito affettivo, il tuo oroscopo di oggi, se sei single accetta l'invito di un amico perché ti divertirai in piacevole compagnia. Un consiglio: sii propositivo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Una nube passeggera in questa giornata ti ostacolerà e ti deprimerà, potrebbe essere dovuta ad una falsa amicizia che ti sta influenzando nel lavoro: ignorala! In ambito affettivo, cerca di essere più puntuale e discreto. Un consiglio: dedica meno tempo a te stesso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata alcuni influssi delle stelle ti invogliano a fare cose impensate in altri momenti, avrai parecchio coraggio e dirai la tua a chiunque, anche nel lavoro. In ambito affettivo, ritroverai una buona intesa e potrai chiarire i vecchi rancori che ultimamente ti hanno depresso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, un piccolo disguido in ambito lavorativo potrebbe innervosirti in questa giornata. In ambito affettivo, non rovinare questo momento di armonia con la partner puntualizzando tutto ciò che ti rende perplesso. Un consiglio: se sei single, frequenta gli amici.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

In ambito lavorativo avrai una grande voglia di cambiamento, ma sei anche pervaso da una forma d'incertezza che non ti permette di vedere chiaramente. In amore, se sei single, gli influssi astrali ti offriranno l'opportunità di approfondire una conoscenza avvenuta di recente.

