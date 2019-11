Oroscopo di oggi 13 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 13 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 13 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: hai lavorato duramente per coltivare le connessioni. Quindi, ti sei guadagnato il diritto di chiedere un favore se ne hai bisogno. Uno scorpione accorto può avere informazioni che possono metterti sulla pista interna. Potrebbe essere meglio mantenere riservato il tuo scambio.

Amore / Amicizia: il tuo intuito è perfetto. Il mercurio inquisitore che si allinea con il mistico Nettuno ti collega a un canale di comunicazione più elevato. Saprai che succede con un amico o il tuo interesse amoroso senza che loro diano una parola. Tienitelo per te. Alcune persone lo trovano invadente quando attingi ai loro pensieri. Anche i tuoi sogni ti stanno parlando. Cerca un messaggio che rivela qualcosa che devi sapere sull'amore.

Carriera / Finanza: è tempo di far sapere al mondo che sei sicuro e in grado di chiamare i colpi. Con il sole in Scorpione determinato che si sincronizza con il potente Plutone, sarai sicuro di avere il controllo anche se pensi di non esserlo. Una spinta da qualcuno vicino a te può ricordare i tuoi numerosi talenti e punti di forza. Prima di lanciarti in battaglia, controlla con il tuo più grande sostenitore la spinta morale che ti serve.

Crescita personale / spiritualità: dedicare tempo alla meditazione o un'altra pratica contemplativa può offrire l'equilibrio interno necessario per affrontare i compiti nel piatto. Quindi, prendersi del tempo per nutrire la tua anima è una necessità, non un lusso che puoi permetterti di ignorare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: potresti sperimentare una sbornia emotiva sulla scia della potente Luna Piena di ieri nel tuo segno. Fortunatamente, hai connessioni potenzianti che ti supporteranno e ti terranno a galla. Un Pesci premuroso è una buona persona da avere in giro.

Amore / Amicizia: una conversazione potrebbe rivelare una connessione speciale con il tuo interesse amoroso o un amico. Con l'espressivo Mercurio e il mistico Nettuno che eccita le zone del tuo popolo, la tua relazione va oltre l'ordinario nel regno dello straordinario. Potrebbe diventare un po' inquietante mentre provi una meravigliosa sincronicità o scopri che sei sulla stessa strana lunghezza d'onda. È un ottimo momento per collaborare a un progetto perché sei totalmente sincronizzato.

Carriera / Finanza: non devi essere d'accordo con un collega o il tuo capo per andare d'accordo, anche se ti fa sentire più connesso quando fai parte della stessa squadra. Il sole nella tua casa di connessioni uno a uno in linea con il potente Plutone suggerisce che qualcuno che condivide i tuoi ideali potrebbe appoggiarti su una questione importante. Ti senti più sicuro con un alleato al tuo fianco. Puoi anche dare potere al tuo partner sostenendo i suoi sforzi.

Crescita personale / spiritualità: se ti stai immergendo profondamente nell'apprendimento, sarà utile arruolare un compagno di studio. Un partner che condivide i tuoi interessi può tenerti sulla buona strada. Imparare insieme e scambiare idee sarà un modo divertente per interagire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: la luna nel tuo segno ti mette in contatto con le tue emozioni e aumenta la consapevolezza delle tue esigenze. Avere un cuore felice può dipendere dalla guarigione di una frattura tra te e l'Ariete. Raggiungi l’obiettivo e trova un modo per sistemare le cose.

Amore / amicizia: avere una relazione che si sente bene non riguarda solo la chimica fisica. L'emotivo Sole in Scorpione che si allinea con Plutone appassionato suggerisce che ci vuole sforzo e una profonda comprensione dei tuoi bisogni reciproci per costruire una connessione soddisfacente. Richiede anche fiducia. Perché non presentarti al tuo partner oggi? I singoli gemelli dovrebbero possedere i loro desideri e non perdere tempo con qualcuno che non onora i loro bisogni.

Carriera / Finanza: un sospetto sul tuo lavoro potrebbe essere perfetto. Puoi ringraziare un fortunato allineamento di Mercurio / Nettuno per averti fatto capire cosa sta succedendo. L'intuizione sovralimentata può anche semplificare la connessione con il tuo capo o un collega. Puoi intuire qualcosa che ti dice di più su chi sono. Offrire a questa persona empatia e compassione potrebbe favorire una connessione più significativa. Prova a metterti nei loro panni e vedere le cose dalla loro prospettiva.

Crescita personale / spiritualità: qualsiasi cosa che valga la pena avere vale la pena lavorare. Una conversazione che hai o qualcosa che leggi potrebbe essere informativo riguardo al raggiungimento di ciò che desideri. Potrebbe rivelare qualcosa sul lavoro che devi svolgere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: molto sta succedendo nel tuo mondo. Puoi gestirlo, a condizione che tu abbia il tempo per la cura di sé emotiva. Correggere un passo falso, che hai fatto (forse con un Ariete) potrebbe essere necessario prima di poterti rilassare completamente. Essere responsabili solleverà un peso dalla tua spalla.

Amore / Amicizia: A volte, paga essere implacabili nella ricerca dell'amore. Con l'appassionato Sole dello Scorpione e il potente Plutone sincronizzato nelle tue zone sentimentali e relazionali, i tuoi sforzi potrebbero tradursi in un legame molto potente. Se stai portando una situazione di appuntamenti casuali al livello successivo o stai cercando un impegno emotivo più profondo dal tuo partner, può succedere se hai la fiducia necessaria per agire in modo deciso. La timidezza non è sexy. Essere presi sul serio può richiedere uno spettacolo di forza.

Carriera / Finanza: un compito scoraggiante diventa più gestibile quando richiedi l'aiuto di un collega più esperto. Il mercurio ben informato che si allinea con il duro lavoro di Saturno pone le basi per un'epica sessione di brainstorming. Sposare l'intuizione creativa con dati grezzi potrebbe essere la ricetta per il successo.

Crescita personale / spiritualità: stai pensando a qualcuno che vive lontano? Un'intuitiva connessione Mercurio / Nettuno potrebbe dimostrare che sei connesso psichicamente. Non stupirti se ricevi una chiamata o un messaggio inaspettato. Potrebbe essere la tua occasione per ottenere la chiusura sul passato. Un risultato positivo può dipendere dalla tua volontà di estendere la compassione. Forse hai bisogno anche del perdono?

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: sia che tu stia collaborando con i colleghi o che passi del tempo con gli amici, dovrai essere sicuro che loro si fidino del tuo know-how. Prenditi un momento per aggiornare le informazioni relative a ciò che stai facendo. Un Ariete dagli occhi di aquila può essere veloce nel riconoscere un errore.

Amore / Amicizia: c'è molto di più da comunicare tra te e qualcuno vicino a te di quanto non si possa esprimere con le parole. È in gioco una connessione più profonda mentre Mercurio perspicace si allinea con il mistico Nettuno. Questa vibrazione speciale potrebbe perdere significato quando si tenta di articolarla. Potrebbe cadere in sordità se l'altra persona non è abbastanza spiritualmente esperta da capire cosa stai dicendo. Abbi fede in ciò che sta accadendo e onora la connessione in silenzio.

Carriera / Finanza: fidati della tua conoscenza interiore quando si tratta di risolvere i problemi sul posto di lavoro. L'allineamento intelligente del mercurio con l'autorevole Saturno suggerisce che tu sai più di quanto pensi di fare. Una discussione con un collega anziano può confermare che sei sulla buona strada.

Crescita personale / spiritualità: creare una vita familiare soddisfacente è in cima alla tua agenda con il sole nel tuo regno domestico. Un angolo di supporto da Plutone trasformativo può fornire la spinta necessaria per affrontare le riparazioni e altri progetti. Le attività che promettono di migliorare la tua vita familiare saranno perseguite con gusto. Ciò include anche riparare una frattura con compagni di stanza o familiari. Non ti dispiacerà fare il sollevamento pesante necessario per cambiare le cose.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: mostrare al mondo ciò che hai potrebbe richiedere la pace con i tuoi limiti. Guida con i tuoi punti di forza anziché essere ostacolato dalle tue debolezze. C'è tempo per perfezionare le tue abilità. La guida di uno Scorpione esperto può aiutare.

Amore / Amicizia: sei un sensitivo? Può sembrare in questo modo mentre Mercurio perspicace in Scorpione si allinea con l'intuitivo Nettuno in Pesci. Fidati delle vibrazioni che stai raccogliendo dal tuo interesse amoroso o da un amico. Una conversazione successiva potrebbe rivelare che ciò che hai percepito era totalmente in discussione. Potresti anche scoprire di essere più profondamente connesso di quanto pensassi. Se sei single, fai attenzione a un flash intuitivo. Potrebbe offrire uno sguardo a ciò che è avanti per la tua vita amorosa.

Carriera / Finanza: il tuo mojo mentale ottiene una spinta mentre l'intuitivo Sole Scorpione si allinea con il potente Plutone. Questa energia ti aiuta a vedere più in profondità nelle questioni e può aumentare le tue capacità di risoluzione dei problemi. La comunicazione sarà una componente essenziale della produttività. È meglio essere diretti quando si affronta un problema o si effettua una richiesta piuttosto che battere intorno alla boscaglia. Sono preferite le attività che coinvolgono ricerca, indagine e risoluzione dei problemi creativi.

Crescita personale / Spiritualità: sei in modalità geek completo mentre il tuo sovrano, Mercurio, si allinea con l'autorevole Saturno in Capricorno. Quindi, potresti passare ore a imparare un hobby o a perfezionare le tue abilità. Se la pratica rende perfetti, riuscirai a dominarlo in pochissimo tempo!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la pulizia della casa sia metaforica che letterale può essere inclusa nell'agenda. Ottenere la tua casa dall'interno verso l'esterno apre la strada a nuove energie ed esperienze per entrare nella tua vita. Il supporto di uno Scorpione potrebbe essere fondamentale in questo processo.

Amore / amicizia: lascia che un errore di relazione ti ispiri a crescere piuttosto che lasciarlo peggiorare e causare ulteriore dolore. Mentre la sapiente Luna in Gemelli si allinea al ferito Chirone, puoi ottenere nuove informazioni su ciò che è accaduto. Questo può portare alla guarigione e al perdono se lo permetti.

Carriera / Finanza: i doni che offri così generosamente al mondo tornano a te. Un magico allineamento di Mercurio / Nettuno che eccita il tuo lavoro, servizio e zone di denaro potrebbe rappresentare un modo per beneficiare di un'abilità speciale. Potrebbe essere qualcosa che normalmente faresti gratuitamente o che offri come contributo di beneficenza. Monetizzare potrebbe non essere sul tuo radar, ma vale la pena esplorarlo. Potrebbe fornire i mezzi per dare ancora di più.

Crescita personale / spiritualità: il sole che si sincronizza con Plutone trasformativo nel tuo regno domestico può avvisarti di progetti a lungo termine che richiedono attenzione e finanziamenti. Potrebbe essere semplice come pagare per le riparazioni, o potrebbe essere grande come capire come finanziare un importante progetto di ristrutturazione o costruzione. Questi progetti non avverranno dall'oggi al domani, ma un passo che fai oggi può portarti sulla strada giusta.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: quando sai di essere in tuo potere, non devi manipolare né controllare gli altri per sentirti sicuro. Un Capricorno ha un folle rispetto per la tua posizione potenziata. Forse c'è un modo in cui tu e lui/lei potete lavorare insieme?

Amore / amicizia: la tua devozione per le persone a cui tieni è palpabile. Non si tratta di quello che dici. Riguarda come hai spazio per loro in modo amorevole. Sanno che, qualunque cosa accada, hai le spalle. Qualcuno potrebbe restituire l'amore oggi.

Carriera / Finanza: con il sole in linea con l'imponente Plutone, puoi essere incredibilmente persuasivo. Anche quando non ci provi, vieni forte. Quindi, puoi essere intimidatorio quando fai uno sforzo cosciente per farti capire. Sapere quando fare un passo indietro e dare a un collega o una sala clienti per prendere una decisione.

Crescita personale / spiritualità: la visualizzazione è un potente strumento per la manifestazione, ma è solo una parte del processo. Il mercurio espressivo, in linea con l'immaginativo Nettuno, ti incoraggia a scrivere le tue intenzioni o a parlarle ad alta voce nell'universo. Anche discuterne con qualcuno che può portare le tue idee al livello successivo sarà utile.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: potresti sentirti da solo nel gestire molte cose, ma non è sempre necessariamente così. Se scopri di isolarti, dovresti contattare un amico. Un dolce amico di Pesci vorrebbe mettersi in contatto con te.

Amore / Amicizia: il desiderio di essere visti, conosciuti e amati è reale. Sembra piuttosto urgente quando i contatti della Luna in Gemelli feriscono Chirone in Ariete. Cerca la compagnia di qualcuno che ti prende e ti adora esattamente come sei. Anche se potresti preferire l'attenzione di un interesse amoroso, puoi essere ugualmente curato e amato da un amico.

Carriera / Finanza: non devi spiegare niente a nessuno, specialmente quando si tratta di soldi. Finché capisci le tue priorità finanziarie, è tutto ciò che conta. Con lo scorpione furtivo che si sincronizza con il potente Plutone, otterrai più chilometraggio dalle tue mosse aziendali mantenendo le tue transazioni a porte chiuse. Solo le persone direttamente coinvolte nei tuoi affari devono sapere cosa stai facendo. Saprai se devi fare una grande rivelazione.

Crescita personale / spiritualità: ascolta i tuoi sogni o intuizioni su una questione che coinvolge casa o famiglia. Un mistico allineamento di Mercurio / Nettuno potrebbe portare un messaggio importante a modo tuo. Tienilo per te fino a quando non hai decodificato il significato. Un'interpretazione ben intenzionata da parte di qualcuno vicino a te potrebbe essere off-base.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: al lavoro e in gioco, ci saranno opportunità per rafforzare le connessioni esistenti e per introdurre persone nuove ed eccitanti nella tua cerchia. Un Pesci che condivide i tuoi punti di vista potrebbe essere qualcuno che vorresti conoscere meglio.

Amore / Amicizia: compassionevole e comprensione sono un paio di parole che le persone potrebbero usare per descriverti. Visionario, romantico e creativo potrebbero anche venire in conversazione. Con l'espressiva mercurio sincronizzato con il mistico Nettuno, le tue abilità comunicative e la capacità di connettersi sono di livello superiore. Questo ti mette in sincronia con amici e persone care. Alla fine della giornata, potresti capire una persona speciale in modo più profondo.

Carriera / Finanza: con il Sole in Scorpione nella tua undicesima casa comune che si sincronizza con il potente Plutone nel tuo segno, una squadra potrebbe guardarti per prendere il volante. Questo potrebbe essere il voto di fiducia di cui hai bisogno per prendere più seriamente i tuoi talenti. Non devi fare nulla di diverso. Continua ad essere la persona che persevera nonostante gli ostacoli che si presentano. Il tuo attaccamento all'IT sarà più che sufficiente per convalidare la fiducia che le persone hanno in te.

Crescita personale / spiritualità: se c'è un problema a casa o in famiglia, stroncalo sul nascere prima che abbia la possibilità di mettere radici. Non sarà bello lasciarlo sospeso sopra la testa. Ciò di cui hai più bisogno nella tua vita personale è la tranquillità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: fai attenzione ai segni che riaffermano i tuoi doni innati. L'universo ti sta parlando e sta cercando di farti prendere più seriamente i tuoi talenti. Una conversazione con un Capricorno intelligente potrebbe anche svegliarti con le tue abilità uniche.

Amore / Amicizia: potresti non rendertene sempre conto quanto sei forte, intraprendente e sicuro di te. Queste sono qualità che irradi mentre il Sole in Scorpione si allinea con il potente Plutone. Questa forza silenziosa è ciò che accenderà la fiducia di qualcuno in te oggi. Quando la vita diventa pazza, tutti vogliono avere qualcuno nella loro squadra di cui ci si può fidare per tenerlo insieme.

Carriera / Finanza: ascolta attentamente una conversazione con il tuo capo o un collega perché potrebbe fornire un suggerimento che aiuta in una questione finanziaria. Con la sapiente sincronizzazione del Mercurio con l'intuitivo Nettuno, potresti avere già un sospetto a riguardo, anche se aiuta a ottenere informazioni che confermano che sei sulla strada giusta. In questi giorni, è importante che il modo in cui fai e spendi denaro sia allineato ai tuoi valori spirituali. Quando metti in gioco i tuoi principi, la prosperità seguirà sicuramente.

Crescita personale / spiritualità: assicurati di trovare il tempo per fare qualcosa di divertente. Soprattutto se ti senti ansioso o un po' giù. Indulgere nel tuo lato creativo o concentrarti su un hobby o un'attività che ti piacciono può essere la terapia ricreativa di cui hai bisogno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: con così tante persone che ti incoraggiano, dovresti sentirti bene a dirigerti in una nuova direzione. Sarà emozionante riportare la conoscenza a beneficio di tutti quelli che ti circondano. Un Capricorno può essere particolarmente interessato a condividere ciò che impari.

Amore / Amicizia: con il sostegno di un amico incoraggiante, avrai la sicurezza di avventurarti in un territorio inesplorato. È anche un ottimo momento per entrare in contatto con un club o un'organizzazione che condivide i tuoi interessi perché puoi fare di più con il supporto di gruppo. Il Sole in Scorpione sincronizzato con Plutone potente nella tua zona di lavoro di squadra suggerisce che è tempo di trovare la tua tribù. Far parte di una comunità fornirà il potenziamento necessario.

Carriera / Finanza: sei un visionario. Se le persone non sono alla moda di questo fatto, puoi fidarti che alla fine della giornata saranno meglio informati del tuo know-how e dei tuoi talenti. L'intelligente mercurio che si sincronizza con l'immaginativo Nettuno nel tuo segno apporta tutti i poteri della tua immaginazione, intuizione e intuizione a tutto ciò che tocchi. Sei a miglia di distanza dal pacchetto quando si tratta di monitorare le tendenze, quindi non aver paura di offrire il tuo contributo e il tuo giro creativo al mix.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non assumerti un peso che non è tua responsabilità portare. Potrebbe essere un problema relativo a casa o famiglia. Puoi offrire supporto senza farti sentire obbligato a risolvere il problema. Confini, Pesci.

