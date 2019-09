Oroscopo di oggi 13 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 13 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 13 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è spaventoso restare in tuo potere e cercare ciò che desideri. Anche se non è così spaventoso come avere ciò che vuoi a portata di mano ed essere troppo intimidito per afferrarlo. Se hai bisogno di incoraggiamento, l'influenza di un Cancro premuroso può ricordarti ciò che è più importante.

Amore / Amicizia: la sensibile Luna dei Pesci che contatta Nettuno suscita emozioni profonde e talvolta confuse. Tienilo per te fino a quando non avrai un controllo su come ti senti. Ti occupi del ruolo che svolgi professionalmente. È nella tua vita personale che potresti trovarti in mare. Quando ti senti vulnerabile, è meglio evitare conversazioni con la tua data o il tuo compagno che potrebbero scatenare la tua insicurezza. Non devi andare lì.

Carriera / Finanza: un allineamento terrestre e potente tra il Sole Vergine strategico e l'ambizioso Plutone in Capricorno può renderti il ​​capo che vuoi essere o un signore tirannico. Il potere è tuo. Riesci a maneggiarlo? Le persone prestano attenzione alle tue azioni, quindi non puoi permetterti di fare un passo falso. Un impulso assetato di potere può essere contrastato agendo per il bene di tutti i soggetti coinvolti piuttosto che far avanzare i tuoi interessi egoistici.

Crescita personale / spiritualità: quando rimuovi le etichette da come ti senti, scopri che è solo energia e che può essere incanalata come desideri. È una buona cosa da ricordare quando ti senti sopraffatto o a disagio con ciò che stai vivendo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: non puoi fermarti una volta che hai messo il tuo cuore in qualcosa. Che si tratti di una vittoria epica o di un grave fallimento, non ti pentirai di aver dato tutto. Adesso sei anche straordinariamente compatibile con il Capricorno, quindi se hai bisogno di un'influenza costante mentre cerchi il tuo obiettivo, raggiungi un Capricorno che conosci.

Amore / amicizia: ambizione, passione e persuasività ti rendono una forza da non sottovalutare. Vedi il futuro e come vuoi che si svolga con il tuo interesse amoroso e sei pronto a dichiarare il tuo grande piano. Quando lo senti fortemente, solo il gesto romantico più audace farà. Hai il cuore, ragazzo, quindi provaci. La tua vibrazione potrebbe essere un po' come uno stalker se l'altra persona non sente l'amore, ma per te, questa è probabilmente una preoccupazione minore.

Carriera / Finanza: il tuo genio creativo traspare quando condividi ciò in cui eccelli. La tua passione per ciò che fai può catturare l'attenzione di un vasto pubblico. Abbandona il tuo profilo basso e preparati a diventare grande. Questo è un momento eccellente per insegnare, per perseguire opportunità di pubblicazione o per commercializzare i tuoi progetti e idee a un gruppo più ampio di persone a cui hai avuto accesso in precedenza.

Crescita personale / spiritualità: una fantasia è la tua occasione per provare una possibilità e scoprire se è la soluzione giusta. Quindi, non dovresti censurare i tuoi sogni. Se è valido, rimarrà con te, non importa quanto possa sembrare impossibile.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: fidarsi di te stesso e testare la tua forza rivela ciò di cui sei capace. Dopo aver fatto un grande passo, non è più possibile tornare indietro. Tuttavia, se hai paura, entra in contatto con un acquario di fiducia che conosce i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli che può darti l'incoraggiamento di cui hai bisogno e mantenerti anche a terra.

Amore / Amicizia: il formidabile allineamento Sole / Plutone di oggi conferisce la forza emotiva e la capacità di recupero per affrontare un serio problema di relazione. Farai ciò che serve per arrivare fino in fondo e affrontare qualsiasi problema che deve essere affrontato. Il modo in cui lo gestisci potrebbe avere un profondo effetto sulla tua relazione e, in alcuni casi, potrebbe segnalare un finale. In tal caso, aprirà la strada a uno sviluppo più favorevole alla vita. I singoli gemelli comprenderanno qualcosa di importante sul loro potere sessuale.

Carriera / Finanza: la irritabilità lascia il posto alla creatività se esplori ciò che sta dietro un cattivo umore e ti lascia spingere a lavorare in un modo diverso. Potrebbe essere la spinta di cui hai bisogno per uscire dalla tua zona di comfort e provare qualcosa di nuovo. L'effetto costante di un collega anziano può aiutarti a trovare la strada se inizi a sentirti perso.

Crescita personale / spiritualità: sei in tuo potere quando sai di esserlo e quando ricordi che non sei mai solo. Stai in piedi sulle spalle dei tuoi antenati. Puoi sempre invocarli per ricevere assistenza e protezione e puoi sfruttare la loro forza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ci sono molte potenti energie ed intense emozioni in gioco. Rimani centrato nel tuo scopo piuttosto che rimanere intrappolato nel calore del momento. Puoi elaborare i tuoi sentimenti nei tempi di inattività. Con questo in mente, fai attenzione a non cadere sotto l'incantesimo di uno Scorpione, poiché al momento sono estremamente allettanti.

Amore / Amicizia: una conversazione potrebbe essere il punto di partenza per una trasformazione significativa nella tua relazione. Un allineamento sole / Plutone che influisce sulla comunicazione mette un enorme potere dietro le parole e le punta al centro della questione. La franchezza può sembrare conflittuale quando l'oratore vuole che l'ascoltatore sappia che non si scherza. Se single, una discussione sul tuo amore potrebbe cambiare la tua visione delle relazioni in grande stile.

Carriera / Finanza: i negoziati con un alleato aziendale o un cliente importante potrebbero diventare piuttosto intensi. Prima di entrare, dovresti sapere cosa vuoi e cosa sei pronto a chiedere. La persona con cui hai a che fare potrebbe essere molto intimidatoria. Tuttavia, ciò non significa che non sei in grado di segnare una vittoria.

Crescita personale / spiritualità: trova il tempo per una pratica spirituale o un'attività che ti aiuti a collegarti alla coscienza superiore. Può fornire un effetto costante in un mare di emozioni vorticose. Può anche trasformare le energie della congiunzione luna oscura / Nettuno dal caos alla creatività.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: puoi agire con sicurezza quando sai cosa vuoi. Possedere il tuo valore sarà anche un fattore essenziale per manifestare i tuoi desideri. Conoscilo, parlalo, rivendicalo. Quindi, non invidiare un fortunato Sagittario.

Amore / amicizia: una serata tranquilla con il tuo partner è il rimedio perfetto per una giornata intensa. La Luna dei Pesci ispira legame emotivo, compassione e indulgenza nei poteri curativi dell'amore. Se sei single, anche tu desidererai la vicinanza, quindi trova un amico che puoi accogliere. Avere amicizie di qualità non sostituisce una relazione romantica, ma può aiutarti a sentirti meno disperato se hai forti legami affettivi.

Carriera / Finanza: Con Mercurio e Vergine uniti nella Vergine intelligente, ti sentirai sicuro delle tue capacità di negoziazione. È un momento eccellente per chiedere un aumento o per perseguire un'opportunità che aumenterà le tue entrate. Anche l'acquisto e la vendita sono favoriti. Sotto questa influenza, la tua preparazione e il tuo know-how ottengono un ulteriore impulso dal tuo fascino. Alla gente piace fare affari con persone che trovano amichevoli e divertenti.

Crescita personale / spiritualità: il significato storico di abracadabra è "sarà creato con le mie parole". L'allineamento di Mercurio / Venere di oggi dà energia alle tue parole, quindi usale saggiamente. È un momento importante per esprimere le tue intenzioni e gettare le basi per ciò che verrà.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: la tua capacità di essere sensibile agli altri senza compromettere la tua agenda può rendere la tua giornata vincente. Sii gentile, parla in modo sincero e attieniti a ciò che sai. Puoi anche riposare facilmente; I Vergine oggi gestiscono le cose, quindi segui la tua tribù.

Amore / Amicizia: fare le tue cose ed essere attento alle esigenze del tuo partner è una danza delicata, ma non c'è motivo per cui non puoi fare entrambe le cose. Potrebbe significare avere una sorta di accordo non convenzionale, ma è bello fintanto che funziona per voi due. Se single, l'allineamento di questa sera tra la romantica Luna dei Pesci e Urano non convenzionale potrebbe ispirarti a considerare qualcuno che non è il tuo solito tipo. Forse è tempo di provare qualcosa di nuovo?

Carriera / Finanza: hai tutte le risposte e il fascino per l'avvio. La tua sicurezza e la tua allegria creano il tono per una giornata produttiva. Il tuo stile disinvolto di comunicazione con colleghi e superiori mantiene una nota positiva anche se devi fornire notizie che nessuno vuole sentire. La cordialità rende più facile per qualcuno ingoiare una pillola amara.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio e Venere uniti nel tuo segno portano in primo piano le tue migliori qualità; intelligenza, attenzione ai dettagli e desiderio di contribuire in modo utile alle tue capacità. Il mondo ha bisogno di ciò che hai da offrire. Fidati dei tuoi regali e trova un modo per condividerli oggi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sei stato impegnato a reintegrare la tua energia e prepararti a ricominciare da capo. Non ci sei ancora, ma sei vicino. Non affrettare il processo e non avere fretta. Un Ariete può dire di no e farti arrabbiare, ma sono solo il messaggero, quindi guarda prima di sparare.

Amore / Amicizia: ti impegni a fare un cambiamento significativo a casa. Questa non è una soluzione rapida. È più di una revisione completa che richiederà tempo e risorse considerevoli. Se accoppiati, dovrai coinvolgere il tuo partner. Se sei single, non puoi aspettare fino a quando non hai un partner per pianificare ciò che sta per accadere. Pensa a ciò che vuoi e a ciò che puoi gestire da solo. È tempo di andare avanti.

Carriera / Finanza: la luna in Pesci istintivi ti mette nella zona con la tua routine quotidiana. Passerai in rassegna la tua lista di cose da fare finché non ti imbatterai in un'attività che non sai come fare o che non hai l'autorità per eseguire. Non lasciare che ti strappi i mutandoni. Cerca un modo creativo per aggirarlo.

Crescita personale / spiritualità: possiedi un potere silenzioso che può far accadere grandi cose dietro le quinte. Il Sole Vergine nella tua casa d'isolamento che aspira un potente Plutone suggerisce che stai costruendo le tue risorse e la tua forza interiore per fare un cambiamento significativo. Potrebbe coinvolgere la tua casa o la vita privata. Mantieni i tuoi piani sulla necessità di conoscere fino a quando non sei pronto per fare la tua mossa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: la fantasiosa Luna dei Pesci ti mette in uno stato d'animo creativo. Ti aiuta anche a vedere la vita come un gioco piuttosto che qualcosa da prendere molto sul serio. Aiuterà a mantenere il senso dell'umorismo quando la giornata diventa intensa. Un Ariete competitivo potrebbe provare a creare onde, ma non sarà sufficiente per scuotere la tua barca.

Amore / Amicizia: eserciti un'enorme influenza sulla tua squadra, dovuta in gran parte al Sole in Vergine nel tuo settore di amicizia in linea con il tuo sovrano, Plutone. Nella migliore delle ipotesi, puoi essere terribilmente persuasivo. Nel peggiore dei casi, potrebbe sembrare che stai costringendo un amico a fare qualcosa che lui o lei non vuole fare. Usa i tuoi poteri per il bene. Potresti essere l'unico che può convincere un amico a fare un cambiamento atteso da tempo.

Carriera / Finanza: la tua capacità di influenzare una dinamica di gruppo è enorme. Anche se non sei il leader designato, ti imbatterai in colui che dirige lo spettacolo. Rubare il tuono di qualcuno può creare risentimento. Tutti staranno bene e, si spera, nessuno si sentirà minacciato se si lavora per il bene di tutti i soggetti coinvolti.

Crescita personale / spiritualità: le tue parole sono un pugno. Non c'è solo potere nel modo in cui parli con gli altri, ma anche nel dialogo interiore. Osserva come parli con te stesso e scegli un linguaggio che rifletta l'amore, il rispetto e il potere che meriti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: c'è un'atmosfera da sogno nell'aria e può essere un po' fonte di distrazione. Non ti preoccupare. Non ti impedirà di occuparti degli affari. Puoi unirti ai sognatori e uscire in tandem una volta terminato il lavoro. E se hai bisogno di consigli su come prendere una decisione finanziaria, rivolgiti a uno Scorpione esperto.

Amore / Amicizia: stanno accadendo molte cose nella tua vita lavorativa. Potresti sentire di dover decomprimere e rilassarti piuttosto che uscire e socializzare. Con la Luna dei Pesci nel tuo regno domestico, ti sarà difficile resistere alle comodità di casa. Concediti una cena romantica con il tuo partner o invita un amico a trascorrere una serata con una birra, streaming TV e relax.

Carriera / Finanza: la visibilità di cui godi nella tua cerchia professionale dovrebbe essere sfruttata al massimo. Il Sole Vergine in allineamento con l'ambizioso Plutone in Capricorno suggerisce che è possibile utilizzare le connessioni per migliorare la propria posizione finanziaria. Non succederà dall'oggi al domani, anche se un passo che fai ora può preparare il terreno per un guadagno finanziario nel tempo. Cerca la possibilità di incontrare un giocatore importante. Chi conosci può determinare dove vai da qui.

Crescita personale / spiritualità: conoscere il tuo valore ti aiuta a fare le scelte giuste. Non si tratta solo di soldi, ma anche di capire cosa ti meriti. Quando apprezzi il tuo tempo e i tuoi contributi, lo saranno anche tutti gli altri.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: sei la combinazione giusta di forte e morbido e puoi facilmente cambiare modalità quando le circostanze lo richiedono. È il tipo di flessibilità e flusso che rende davvero una bella giornata. Se colpisci una zona difficile, una chat con un Pesci può ripristinare la tua fiducia nell'umanità.

Amore / Amicizia: con la luna in Pesci empatici, è bello parlare dei tuoi sentimenti. Le persone sono più compassionevoli ora e accettano di più quello che hai da dire. Sei anche abbastanza sicuro, quindi non ti sentirai in una posizione vulnerabile se ti apri e condividi ciò che hai nel cuore. Sei sexy quando mostri il tuo lato morbido.

Carriera / Finanza: sei pronto per salire di livello? È un momento eccellente per fare qualcosa su una scala più ampia o per portarlo a un pubblico più ampio. Se ti senti preparato, la tua fiducia ti aiuterà a venderlo. Le attività che coinvolgono l'editoria, il marketing e l'insegnamento sono calde per te in questo momento. Decidi il modo migliore per rendere le persone più consapevoli della tua idea o prodotto.

Crescita personale / spiritualità: sei alla ricerca di saggezza che ti aiuti a mantenere il potere. Con il sapiente Sole della Vergine che sostiene con ambizioso Plutone nel segno, trarrai beneficio da insegnamenti che rafforzano la tua autostima e ti aiutano a attingere ai tuoi punti di forza. Un'interazione con un mentore o un insegnante influenti può fornire indicazioni utili.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: Passerai sempre più forte quando tieni il cuore aperto e senti tutte le sensazioni. È il tuo giorno per riprendere il tuo potere. Se hai bisogno di un po' di incoraggiamento lungo la strada, controlla con un Toro che può ricordarti la tua forza.

Amore / Amicizia: c'è un nuovo livello di intensità emotiva e sessuale disponibile per te e il tuo interesse amoroso. È il tipo di connessione profonda che può creare o spezzare una relazione. Sostenere questo tipo di vulnerabilità richiederà una fiducia irremovibile. O ce l'hai o no. I singoli acquari potrebbero anche sperimentare un incontro ravvicinato che li scuote fino al midollo.

Carriera / Finanza: con l'istintiva Luna dei Pesci che incide sul denaro, potrebbe sembrare che la tua intuizione sia perfetta. Tuttavia, un'opposizione luna / Marte potrebbe portare un doloroso promemoria che qualcun altro sta controllando il flusso finanziario. Non piegarti fuori forma. Questa interruzione potrebbe essere la cosa che ti impedisce di fare una mossa sconsiderata.

Crescita personale / spiritualità: conosci quel luogo emotivamente carico a cui non sei disposto ad andare? Con il Sole in Vergine che si sincronizza con il potenziamento di Plutone, andrai lì. Ti fidi della tua capacità di recupero, quindi non ti tirerai indietro da una sfida. Puoi affrontare l'oscurità frontalmente e recuperare il tuo potere da una ferita passata. La guarigione delle ferite è un processo. Sei pronto a far rotolare la palla e andare avanti con la tua vita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 13 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: Un pensiero che riguarda le persone a cui sei vicino. Possono farti sembrare grande e sentirti bene, o possono farti cadere. Dai il tuo amore e la tua attenzione alle persone che ti adorano e mostra agli odiatori la porta, come un frenetico Ariete che può essere un dolore totale. Non lasciarlo passare sotto la pelle.

Amore / Amicizia: con il sole e il potente Plutone che energizzano le zone della tua gente, sei attratto dal rafforzamento dei legami e dalla creazione di connessioni indistruttibili. C'è qualcosa da guadagnare impegnandoti in una relazione a cavallo o morire con il tuo partner o amico romantico. Innamorato, la tua connessione diventa più forte quando definisci i tuoi obiettivi condivisi e come vorresti che fosse la tua relazione in futuro. Avere un piano di lavoro ti fa sentire che stai andando da qualche parte invece di girare le ruote.

Carriera / Finanza: il tuo potere è in collaborazione. Ti avvicinerai al completamento di un progetto o raggiungerai un traguardo significativo quando lavori con un partner o unisci le forze con un team. Con la giusta leadership, scoprirai come superare le tue debolezze e sfruttare meglio i tuoi punti di forza.

Crescita personale / spiritualità: sei più sensibile del solito con la luna nel tuo segno. Quindi, potresti prendere a cuore le critiche. Controlla se sembra valido. Se lo è, prendi il promemoria e vai avanti. Se non ti riguarda, lascialo andare.

