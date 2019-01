Oroscopo di oggi 14 gennaio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 14 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 14 gennaio : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, i tuoi piani per abbracciare più di ciò che la vita ha da offrire diventano superati come l'avventuriero Giove nella tua imponente nona casa che si scontra con il sognatore Nettuno. Il percorso che ti attende sembra abbastanza roseo dal tuo attuale punto di vista ma, mentre avanzi, potresti scoprire che il tuo viaggio è meno affascinante e più pericoloso di quanto pensi. Viaggi, istruzione e pubblicazioni potrebbero essere particolarmente torbidi. Qualcuno che ha raggiunto con successo quello che stai cercando di fare potrebbe essere in grado di offrire un consiglio che ti porta in pista.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, hai ricevuto molto supporto dagli amici, tanto che hai iniziato a dare ciò per scontato e ti aspetti di dover ricevere sempre un trattamento preferenziale e vantaggi speciali. Non c'è niente di sbagliato nel sentire di meritato il meglio, ma potresti rovinare le tue amicizie se sei sempre alla ricerca di amici che ti trattano come un re o una regina. Il generoso Giove che quadratura in Nettuno può gonfiare le aspettative, ma tu sei ancora libero di riconoscere invece la generosità degli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, fai attenzione che qualcuno non gonfi il tuo ego e ti spinga a perseguire un sogno impossibile. Con Giove che si scontrano con l'inafferrabile Nettuno, il tuo compagno o qualcuno vicino a te potrebbe incoraggiarti a perseguire un sogno impossibile. Questa persona crede in te, anche se probabilmente non si rende conto che ti stanno incoraggiando a perseguire qualcosa che va ben oltre le tue attuali capacità. Prenditi del tempo per approfondire questa idea prima di annunciare grandi piani al mondo. Una consulenza sulla carriera può aiutarti a determinare se hai le carte in regola per farlo accadere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, hai un sacco di incarichi di lavoro nella tua agenda, attenzione dunque: prima di intraprendere attività aggiuntive, assicurati di sapere cosa stai facendo. Con Giove che si scontrano con Nettuno nebuloso nella tua zona di conoscenza, potresti scoprire di non capire le linee guida o di non avere il know-how per fare certe cose. Potrebbe non essere colpa tua, Cancro. Soprattutto se un cosiddetto esperto ti fornisce le informazioni sbagliate. Faresti meglio a parlare con qualcuno che sa cosa è cosa prima di procedere oltre.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, se c'è un lavoro da fare, sarai super completo nella strategia e nell'esecuzione. Con Mercurio e Saturno che si fondono nel Capricorno laborioso e nella tua sesta casa metodica, non lascerai alcun dettaglio al caso. La tua ricerca, la pianificazione e la pianificazione potrebbero essere onnipresenti, quindi assicurati di programmare in tempo utile per occuparti degli affari. Non importa quanto sei attento, gli errori non possono sempre essere evitati. Non lasciare che il perfetto sia il nemico del bene. Eventuali deviazioni nel piano sono solo lezioni che ti aiutano a migliorare in futuro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, che tu sia fuori per un appuntamento, che tu stia partecipando a uno sport o che ti stia godendo il tuo passatempo preferito, il tuo comportamento serio fa capire a tutti che non sei venuto a giocare. Con Mercurio e Saturno che si fondono nell'ambizioso Capricorno, la tua mente è acuta e attenta ai modi in cui puoi applicare le regole a tuo favore. Fai attenzione che tutto il tuo piano e la tua pianificazione non cancellino tutta la gioia e la spontaneità di quello che dovrebbe essere un affare pieno di divertimento. I tuoi metodi strategici possono essere molto efficaci se applicati a un'importante attività creativa.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, non ti illudere su un argomento di lavoro prima che tutti i fatti siano presenti. E, soprattutto, non spettegolare i tuoi colleghi prima di sapere esattamente cosa sta succedendo. Con l'entusiasta Giove che si scontra con il nebuloso Nettuno nella tua zona di lavoro, passerai alla versione più positiva degli eventi basata sul più debole dei fatti. È così che iniziano le voci, quindi sii prudente e chiudi le labbra. Forse hai bisogno di un po' di buone notizie ed è per questo che stai caricando la pistola.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, rallenta e non lasciare che un po'di soldi extra cadano dal buco di una tasca. Con Giove esagerato nella tua zona di denaro che si scontra con l'inafferrabile Nettuno, potresti essere tentato di correre un enorme rischio finanziario. Nulla di ciò che i soldi possono comprare è promettente come sembra adesso. Nonostante il clamore, non ti renderà felice o irresistibile per l'oggetto del tuo affetto né raddoppierai il tuo valore. Tieni i soldi in tasca per ora e investi tempo nell'esplorazione delle tue opzioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, non stai scherzando quando si tratta di questioni finanziarie. Con Mercurio e Saturno che si fondono nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di denaro, metterai il tuo pieno potere mentale (così come il tuo elenco di contatti) dietro la raccolta di informazioni e la pianificazione delle mosse più sensate. Il tuo approccio è un po’ più conservativo ora, quindi procederai verso l’opzione più sicura piuttosto che perdere tempo su qualcosa di rischioso. Non ti dispiacerà investire in qualcosa che richiede un po' di tempo per guadagnare valore. Oggetti d'antiquariato, libri della prima edizione e altri investimenti di status potrebbero essere nella tua lista.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, non è affatto come ti piacerebbe che fosse, ma è esattamente ciò che può accadere con lo speranzoso Giove piazza Nettuno nella tua zona mentale. Forse sei stanco di affrontare un mondo che non è all'altezza delle tue aspettative e sei stanco di fingere che tutto sia ok. Le cose potrebbero andare a posto se riesci a tirar fuori la testa dalle nuvole e trovare una soluzione a un problema urgente. Avrai validi motivi per essere ottimista quando inizi a capire le cose.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, sono passati anni da quando la tua vita sociale ha offerto così tanti eventi interessanti da frequentare e persone fantastiche con cui schiacciare, quindi, naturalmente, vuoi fare tutto e vedere tutti. Con l'entusiasta Giove nel tuo settore sociale che piazza Nettuno nella tua zona di denaro, potresti sopravvalutare la tua capacità di finanziare questo improvviso turbinio sociale. Devi decidere quali eventi sono attività da frequentare e quali eventi puoi cancellare dalla lista. Questa raffica potrebbe continuare per un po', quindi cerca di preservare un po’ del tuo tempo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, una promettente opportunità di carriera potrebbe essere all'orizzonte. Se non stai attento, potresti parlare di te stesso prima ancora di mettere piede nella porta. Con Giove fortunato nella tua zona professionale che si scontrano con Nettuno nel tuo segno, potresti dubitare che hai quello che serve per entrare in un ruolo più grande. Non essere così veloce nel limitare te stesso. Se ti viene offerto qualcosa di buono, è perché qualcuno crede nel tuo talento. Per un incoraggiamento, parlane con il tuo confidente di fiducia.