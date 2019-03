Oroscopo di oggi 14 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 14 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 14 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per il successo professionale e il guadagno finanziario. Con un potente allineamento Marte / Saturno che eccita i tuoi soldi e le zone di carriera, puoi raggiungere un traguardo o portare a compimento un progetto importante. È anche un momento eccellente per piantare semi che fioriranno e garantiranno la tua sicurezza a lungo termine. Può darsi che l'azione sia rapida e decisiva, anche se i risultati potrebbero richiedere del tempo per maturare e dare i suoi frutti.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Dovrai uscire dal tuo cervello e dal tuo cuore per far sbocciare l'amore. Questo perché una serie di influenze mutevoli nel tuo settore dell'intelletto renderà difficile concentrarsi su un interesse amoroso a meno che tu non sia già in una relazione solida. La voglia di intellettualizzare i tuoi sentimenti sarà particolarmente forte durante la Luna del primo quarto in Gemelli giovedì. Fortunatamente, condividere il tuo cuore sarà più facile da venerdì sera a sabato pomeriggio, un momento eccellente per un appuntamento o una riunione di amici nella tua dimora.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Sei pronto a metterti in gioco? Puoi raggiungere il fondo di un mistero o venire in soccorso di qualcuno in difficoltà grazie a un potente allineamento Marte / Saturno che energizza le tue case di mistero e di profonda emozione. Questo è uno dei giorni più forti dell'anno per difendere il perdente e lottare per le cause perse. Potresti sentirti redento andando a dare sostegno ad una persona o ad una causa che sembra essere una battaglia persa. Porterai coraggio e tenacia alla tua lotta, rendendoti un avversario formidabile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei pronto a fare squadra? Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per la collaborazione, sia che tu stia lavorando con un partner o come membro di un team. Con Marte e l'ambizioso Saturno sincronizzato nelle tue zone di persone, puoi realizzare qualcosa di importante quando unisci le forze con persone che la pensano allo stesso modo. Non c'è posto per piagnoni o procrastinatori. Solo le persone altamente motivate e che sono pronte a cogliere l'attimo possono cavalcare questa epica onda verso il successo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : I tuoi colleghi dovrebbero togliersi di mezzo per mostrargli come è importante impegnarsi sul serio. Sei una forza da non sottovalutare ora che un potente allineamento Marte / Saturno stimola il tuo lavoro e le tue zone di reputazione. Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per fare un passo importante nella tua vita lavorativa. La padronanza delle tue abilità fa sapere a tutti che non sei venuto a giocare e che sei pronto a portare avanti i tuoi progetti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Senza paura, insegui qualunque cosa sia che approfondirà la tua auto-espressione così come i tuoi doni creativi. Con un potente allineamento Marte / Saturno che energizza le tue case di felicità e crescita, sei ispirato ad andare più in profondità all'interno e ad oltrepassare i tuoi normali confini alla ricerca dei tuoi talenti unici. Questo è il giorno più potente dell'anno per l'apprendimento, la crescita e l'esplorazione, quindi stai alla ricerca di un modo per diventare più della persona che sei veramente destinato ad essere. L'istruzione, i viaggi o la creatività potrebbero svolgere un ruolo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La tua passione, guida e ambizione si uniscono per assicurare le cose sul fronte interno mentre un potente allineamento Marte / Saturno dà energia ai tuoi regni personali. Questo è il giorno più potente dell'anno per garantire sicurezza e comfort a lungo termine. Ciò potrebbe comportare l'ottenimento di un mutuo o il rifinanziamento a domicilio, oppure si potrebbe fare un altro passo significativo che aiuta a soddisfare le esigenze a lungo termine. Considera l'immagine più grande mentre intraprendi un'azione decisiva nel momento presente. Il tuo futuro inizia con quello che fai oggi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Per stringere ancora di più i rapporti con il tuo partner o un'importante alleato di business bisogna prima istituire alcune regole fondamentali. Questo è il giorno più potente dell'anno per elaborare i termini di un'importante partnership grazie a un potente allineamento Marte / Saturno che eccita le zone di comunicazione e di relazione. Non sarà la conversazione più spensierata, anche se fare sul serio ora può aiutare a garantire una connessione più rilassata e senza stress nel lungo periodo. Porta tutto all'aria aperta (o su carta) in modo da poter andare avanti insieme.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per proteggere il tuo lavoro e gli interessi finanziari. Con Marte motivato nella tua zona di lavoro che aspira l'ambizioso Saturno nel tuo ambito finanziario, un passo che prendi oggi potrebbe portare a una maggiore stabilità nel lungo periodo. Potrebbe essere necessario agire rapidamente anche se dovresti aspettarti che ci possa volere del tempo per vedere i risultati che cerchi. Forse un cambiamento di lavoro, il completamento di un incarico importante o il finanziamento di un progetto faranno parte di questa evoluzione della tua quotidianità?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Andare oltre ciò che vuoi non può che rafforzare la tua posizione. Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per affermare i tuoi interessi grazie a Marte nella tua casa di auto-espressione allineata con Saturno ambizioso nel tuo segno. Cosa ti darà un senso di autorità o le sensazioni che desideri? Puoi farlo accadere, anche se non si manifesterà da un giorno all'altro. L'azione decisiva nel momento presente è ciò che serve per proteggere i tuoi interessi a lungo termine, quindi considera il futuro come la tua prossima mossa.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Agire è il modo migliore per conquistare una paura o un'insicurezza radicate. Questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per compiere un passo importante verso la guarigione e la chiusura emotiva. Con un potente allineamento Marte / Saturno che eccita le tue case di emozioni, hai il coraggio e la forza necessari per affrontare una questione molto personale e, forse, dolorosa a testa alta. Il fatto è che non scoprirai quanto sei ben equipaggiato per uccidere questo drago finché non raccoglierai la tua spada e combatterai.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Oggi è il momento di condividere. In realtà, questo è uno dei giorni più potenti dell'anno per ottenere il tuo punto di vista e far capire ai tuoi interessi le persone che ti circondano. Puoi ringraziare un potente allineamento Marte / Saturno per darti il ​​coraggio di esercitare la tua voce. È anche un momento potente per collaborare con amici o colleghi su un progetto importante. C'è un maggiore potere nei numeri, quindi perché lottare da solo? Con persone che la pensano allo stesso modo, potresti realizzare qualcosa di straordinario.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 14 marzo 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.