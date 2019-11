Oroscopo di oggi 14 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 14 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 14 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: hai lavorato duramente per coltivare le connessioni. Quindi, ti sei guadagnato il diritto di chiedere un favore se ne hai bisogno. Uno scorpione accorto può avere informazioni che possono metterti sulla pista interna. Potrebbe essere meglio mantenere riservato il tuo scambio.

Amore / Amicizia: il tuo intuito è perfetto. Il mercurio inquisitore che si allinea con il mistico Nettuno ti collega a un canale di comunicazione più elevato. Saprai che succede con un amico o il tuo interesse amoroso senza che loro diano una parola. Tienitelo per te. Alcune persone lo trovano invadente quando attingi ai loro pensieri. Anche i tuoi sogni ti stanno parlando. Cerca un messaggio che rivela qualcosa che devi sapere sull'amore.

Carriera / Finanza: è tempo di far sapere al mondo che sei sicuro e in grado di chiamare i colpi. Con il sole in Scorpione determinato che si sincronizza con il potente Plutone, sarai sicuro di avere il controllo anche se pensi di non esserlo. Una spinta da qualcuno vicino a te può ricordare i tuoi numerosi talenti e punti di forza. Prima di lanciarti in battaglia, controlla con il tuo più grande sostenitore la spinta morale che ti serve.

Crescita personale / spiritualità: dedicare tempo alla meditazione o un'altra pratica contemplativa può offrire l'equilibrio interno necessario per affrontare i compiti nel piatto. Quindi, prendersi del tempo per nutrire la tua anima è una necessità, non un lusso che puoi permetterti di ignorare.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: potrebbe essere utile ricordare che non tutti condividono i tuoi valori, Toro. L'onestà e l'integrità si perdono in certe persone. Fidati del tuo istinto per qualcuno (specialmente se quel qualcuno è un Pesci) che sembra non fare nulla di buono.

Amore / Amicizia: un collegamento potrebbe lasciarti scorciatoia o far sentire l'altra persona compromessa. Venere nella tua casa di intimità che si scontra con il malvagio Nettuno suggerisce che tu e il tuo amante potreste avere idee diverse sull'obiettivo finale del vostro incontro. Prima di toccare i fogli, discuti di cosa si tratta e dove lo vedi andare. Un'amicizia potrebbe essere complicata dalla gelosia o dall'inganno. Purtroppo, non tutti hanno a cuore i tuoi migliori interessi.

Carriera / Finanza: se sei sotto pressione per rispettare una scadenza, svolgere il tuo compito in modo tale da garantire l'approvazione potrebbe essere il modo migliore per stroncarlo sul nascere. È utile mentre Marte contatta il nodo sud, sebbene non porti nulla al tavolo. Fai quello che devi fare, ma non prendere l'abitudine di seguire il percorso di minor resistenza.

Crescita personale / spiritualità: non essere così sedotto da ciò che è lucido e nuovo da perdere tempo o denaro in qualcosa (o qualcuno) che non ha valore. Più affamato sei, più facile sarà prendere. Puoi incolpare una luna disordinata / l'allineamento di Venere / Nettuno per aver confuso il tuo giudizio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: gran parte della vita è fumo e specchi che è difficile sapere cosa sia. Starai bene finché non inizi a credere al tuo clamore. Un Sagittario potrebbe comprare ciò che stai vendendo, ma se sei disonesto, alla fine sarai scoperto.

Amore / amicizia: se il tuo interesse amoroso non ti rende la star del loro spettacolo, potresti sentirti deluso. Ti stanno trascurando? O sei più preoccupato di come appare la tua relazione con gli altri? Metti le cose nella giusta prospettiva prima di chiamare il tuo partner. La questione non è così semplice come sembra. I single potrebbero rimuginare sull'essere visti come qualcuno che non riesce a far funzionare una relazione. Probabilmente sei l'unica persona che la vede così. Perché non essere favolosamente single invece?

Carriera / Finanza: se vuoi essere una mente creativa, dovrai inventare alcune idee per te. Non puoi aspettarti di andare avanti cavalcando le falde di un collega. Va bene chiedere feedback e supporto, ma devi davvero fare di più. L'unico modo per lucidare i tuoi talenti è metterli in pratica.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non travisarti. Le linee tra fatto e fantasia sono sfumate mentre la luna nel tuo segno si scontra con Venere glam e Nettuno. Non devi essere super favoloso per essere notato. Sii reale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non puoi cambiare ciò che accade intorno a te, ma puoi decidere quali energie metti nel tuo campo. Evita le persone imprecise la cui vibrazione ti farà cadere. Un Gemelli volubile non è esattamente un nemico, anche se è difficile dire cosa stanno facendo.

Amore / Amicizia: dici di voler cambiare nella tua vita, eppure quando si tratta di relazioni, difendi il rispetto dei tuoi vecchi modi. Riesci a vedere come questo potrebbe creare confusione per qualcuno con cui sei coinvolto? Non puoi averlo in entrambi i modi. Avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort e provare cose nuove porterà dolori crescenti. Perseverare, Cancro. Ci aspettano tempi più felici.

Carriera / Finanza: potresti innamorarti del tuo lavoro quando scopri che sei sopra la testa mentre Venere appassionata si scontra con Nettuno confuso. Il tuo attuale incarico potrebbe essere fonte di confusione. Oppure potresti scoprire che la tua soddisfazione professionale complessiva è diminuita. Forse la tua posizione non è risultata essere quella che pensavi fosse? Non prendere alcuna decisione in base a ciò che senti in questo momento. L'immagine potrebbe apparire meno desolante in pochi giorni.

Crescita personale / spiritualità: la realtà può essere difficile da affrontare quando la volubile Gemini Moon si scontra con Venere e il malvagio Nettuno. Potresti sentire l'impulso di usare l'alcool o altre sostanze come via di fuga, ma questo non ti aiuterà. Distraiti con un libro accattivante o un film emozionante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: arrivare sulla stessa pagina con le persone intorno a te sarà una sfida. Sembra che, qualunque cosa tu faccia, non puoi ottenere il conforto o la sicurezza di cui hai bisogno. Un amico Gemelli potrebbe dimostrarsi particolarmente traballante. Non mettere tutte le uova nel loro cestino.

Amore / Amicizia: ti senti sospettoso del tuo interesse amoroso? È un modo sicuro per mettere la serranda sul romanticismo. Venere che ti fa schifo Nettuno può farti sentire vulnerabile che, a sua volta, provoca gelosia e insicurezza. A meno che tu non abbia prove sostanziali di illeciti, non dovresti mettere in dubbio la lealtà di qualcuno. Quando decidi di trovare qualcosa che convalida il tuo brutto feeling, sei sicuro di trovarlo. Forse non riesci a gestire troppa vicinanza in questo momento? Fai un passo indietro. L'immagine potrebbe apparire diversa al mattino.

Carriera / Finanza: non pretendere di innovare se tutto ciò che stai veramente facendo è mantenere lo status quo. Puoi ancora ottenere il chilometraggio dall'esecuzione delle attività nel modo provato e vero, anche se alla fine non ti porterà molto lontano. Fai attenzione a non vantartene. Un collega intelligente può chiamare il tuo bluff.

Crescita personale / spiritualità: la vicinanza che cerchi da un amico o un partner può essere sfuggente mentre la volubile Gemini Moon si scontra con affettuosa Venere e Nettuno nebuloso. È uno di quei momenti in cui nessuno può grattarti il ​​prurito. Sii la compagnia che brami.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: potrebbe esserci una disconnessione discordante tra ciò che desideri e ciò che ricevi. O vuoi la cosa sbagliata o i segnali che invii non corrispondono ai tuoi desideri. A Pesci potrebbe trovarti molto difficile capirti.

Amore / amicizia: con Venere alla ricerca della bellezza che squarcia Nettuno, potresti dubitare che lo stile del tuo interesse amoroso si adatti alla scena domestica. Sai quali combinazioni di colori e decorazioni ti piacciono e sai come tutti i vari elementi si incastrano. Tendi ad essere pulito e organizzato. Se il tuo partner è disordinato o ha un gusto discutibile, potrebbe darti una pausa. Se condividi uno spazio di vita (o pianifichi in futuro), devi trovare un modo per farlo funzionare.

Carriera / Finanza: sei sicuro di trovare un modo per giustificare la purga in una data o intrattenimento. Non è che divertirsi non è una spesa utile. Il problema è che potrebbe togliere i fondi che è necessario riporre in futuro. Non deve essere tutto o niente. Perché non optare per un divertimento più economico?

Crescita personale / spiritualità: potrebbe sembrare imbarazzante se vieni preso da qualcuno che non è la persona che credevi fosse. L'inganno potrebbe essere rivelato quando la luna in Gemelli a due facce si scontra con Venere e Nettuno. Forse i segni erano sempre presenti?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sembra che oggi non puoi cavartela con niente. Non c'è proprio nessuna realtà da schivare. Cercare di collaborare con un Pesci potrebbe essere il caso del cieco che guida il cieco. Forse è meglio confondere il tuo progetto da solo?

Amore / Amicizia: potresti essere incline a dire a qualcuno cosa vogliono sentire per risolvere una situazione imbarazzante. Venere zuccherosa che si scontra con l'illusoria Nettuno suggerisce che non sarai immune allo stiramento della verità. La semplice adulazione può essere innocua, ma non dovresti andare fino a dire una vera bugia. Forse il silenzio è un'opzione? Se la scarpa fosse sull'altro piede, non vorresti che qualcuno ti parlasse dolcemente e non ti facesse un falso complimento. Vorresti sentire la verità.

Carriera / Finanza: è meglio ammettere che non sai cosa stai facendo piuttosto che perseverare nel fare le cose nel modo sbagliato. È facile perdere la trama mentre la volubile Gemini Moon si scontra con Venere appassionata e confusa Nettuno. Anche il tuo amore per il compito da svolgere non può salvarti se vai fuori rotta. Sapere quando ammettere la sconfitta.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti disilluso se una pratica spirituale non supporta la tua vita in modo pratico. È bene mettere in discussione le tue convinzioni. Concentrati sugli aspetti che ti danno conforto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: non scoraggiarti se ti senti colpito. Non puoi vincere ogni partita. Ascoltare gli altri e sintonizzarsi sul proprio cuore può aiutarti a sincronizzarti con ciò che sta accadendo. Fare ipotesi può essere problematico, specialmente se pensi di sapere cosa succede con un Pesci.

Amore / Amicizia: ti piace viziare le persone che ami. Non ti dispiace schizzare fuori se rende qualcuno felice. La sontuosa Venere che si scontra con Nettuno confuso avverte che un regalo o una data costosi potrebbero non piacere. Forse non sei in contatto con i gusti o gli interessi di questa persona come pensi? Osserva attentamente i loro interessi, i loro gusti e le loro antipatie. Quello che pensi che dovrebbero apprezzare e ciò che desiderano potrebbe non essere la stessa cosa.

Carriera / Finanza: un'osservazione passiva-aggressiva potrebbe rivelare la tua frustrazione e il tuo risentimento piuttosto che atterrare come ti aspetti. Se c'è qualcosa che devi dire, è meglio che tu lo esprima in modo diretto. Meglio ancora, forse dovresti presentare le critiche per ora e considerare il quadro generale. Sapere cosa stai cercando dopo può aiutarti a trovare le parole giuste.

Crescita personale / spiritualità: solo perché senti qualcosa di profondamente, ciò non significa che le tue emozioni siano una rappresentazione accurata di ciò che sta realmente accadendo. Tra pochi giorni avrai una prospettiva molto diversa su qualcosa che ora ti sembra pressante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: inseguire cose che non portano soddisfazione è un segno sicuro che è necessario rivalutare le priorità. Sbucciare gli strati e scoprire che cosa desidera il tuo cuore. Non è probabile che si trovi con un Gemini traballante. Lascia che passi.

Amore / Amicizia: potresti essere troppo preoccupato di ciò che il tuo interesse amoroso pensa di te mentre il volubile Luna in Gemelli si scontra con Venere e Nettuno. Sotto questa influenza disordinata, farai di tutto per piacere. È l'amore e l'accettazione che stai cercando, ma non è questo il modo di ottenerlo. Quando sali di livello dell'amore per te stesso, puoi comandare il rispetto che desideri. Ciò che ottieni inizia con ciò che ritieni di meritare.

Carriera / Finanza: spremere denaro da una fonte che si è esaurita non è l'uso più produttivo del tuo tempo ed energia. Perché non indirizzare invece la tua attenzione verso nuove opportunità? Ci sono persone che ti aiuteranno. Avete solo da chiedere.

Crescita personale / spiritualità: Venere nel tuo segno può farti ossessionare dal tuo aspetto. Quindi, farai il possibile per essere alla moda. L'angolazione di Venere verso l'illusoria Nettuno avverte che uno sguardo audace potrebbe essere discutibile. È bello avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort della moda, ma non andare con qualcosa che proprio non sei tu. Se vuoi rinfrescare il tuo look, consulta uno stilista o un amico della moda.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: al lavoro e in gioco, ci saranno opportunità per rafforzare le connessioni esistenti e per introdurre persone nuove ed eccitanti nella tua cerchia. Un Pesci che condivide i tuoi punti di vista potrebbe essere qualcuno che vorresti conoscere meglio.

Amore / Amicizia: compassionevole e comprensione sono un paio di parole che le persone potrebbero usare per descriverti. Visionario, romantico e creativo potrebbero anche venire in conversazione. Con l'espressiva mercurio sincronizzato con il mistico Nettuno, le tue abilità comunicative e la capacità di connettersi sono di livello superiore. Questo ti mette in sincronia con amici e persone care. Alla fine della giornata, potresti capire una persona speciale in modo più profondo.

Carriera / Finanza: con il Sole in Scorpione nella tua undicesima casa comune che si sincronizza con il potente Plutone nel tuo segno, una squadra potrebbe guardarti per prendere il volante. Questo potrebbe essere il voto di fiducia di cui hai bisogno per prendere più seriamente i tuoi talenti. Non devi fare nulla di diverso. Continua ad essere la persona che persevera nonostante gli ostacoli che si presentano. Il tuo attaccamento all'IT sarà più che sufficiente per convalidare la fiducia che le persone hanno in te.

Crescita personale / spiritualità: se c'è un problema a casa o in famiglia, stroncalo sul nascere prima che abbia la possibilità di mettere radici. Non sarà bello lasciarlo sospeso sopra la testa. Ciò di cui hai più bisogno nella tua vita personale è la tranquillità.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: fai attenzione ai segni che riaffermano i tuoi doni innati. L'universo ti sta parlando e sta cercando di farti prendere più seriamente i tuoi talenti. Una conversazione con un Capricorno intelligente potrebbe anche svegliarti con le tue abilità uniche.

Amore / Amicizia: potresti non rendertene sempre conto quanto sei forte, intraprendente e sicuro di te. Queste sono qualità che irradi mentre il Sole in Scorpione si allinea con il potente Plutone. Questa forza silenziosa è ciò che accenderà la fiducia di qualcuno in te oggi. Quando la vita diventa pazza, tutti vogliono avere qualcuno nella loro squadra di cui ci si può fidare per tenerlo insieme.

Carriera / Finanza: ascolta attentamente una conversazione con il tuo capo o un collega perché potrebbe fornire un suggerimento che aiuta in una questione finanziaria. Con la sapiente sincronizzazione del Mercurio con l'intuitivo Nettuno, potresti avere già un sospetto a riguardo, anche se aiuta a ottenere informazioni che confermano che sei sulla strada giusta. In questi giorni, è importante che il modo in cui fai e spendi denaro sia allineato ai tuoi valori spirituali. Quando metti in gioco i tuoi principi, la prosperità seguirà sicuramente.

Crescita personale / spiritualità: assicurati di trovare il tempo per fare qualcosa di divertente. Soprattutto se ti senti ansioso o un po' giù. Indulgere nel tuo lato creativo o concentrarti su un hobby o un'attività che ti piacciono può essere la terapia ricreativa di cui hai bisogno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: devi presentarti nonostante l'impulso di rimanere a letto e portare le coperte sopra la testa. Attiva il tuo sistema di supporto e ottieni la spinta emotiva di cui hai bisogno. Fai il check-in con una Vergine sulla terra che può darti consigli onesti e sensibili.

Amore / Amicizia: potresti non sentirti sicuro di te mentre la luna e Venere si scontrano con Nettuno. Quindi, non dovresti metterti in una situazione emotivamente insicura. Non professare il tuo affetto per qualcuno né avviare una conversazione sullo stato della tua relazione. Devi essere più sicuro di te e meno sensibile prima di avventurarti lungo quelle strade.

Carriera / Finanza: tutti gli occhi sono puntati su di te, quindi non è il momento di perdere la fiducia. Con Venere che si scontra con il nebuloso Nettuno, potresti chiederti se ti stai imbattendo nel modo giusto. Potresti sentirti innervosito quando sei in compagnia di qualcuno che speri di impressionare. Quando si alza il sipario, devi essere pronto a dare il massimo. Non devi essere perfetto. Sii te stesso. Sentirsi vulnerabili arriva con il territorio quando vuoi che il mondo veda cosa puoi fare.

Crescita personale / spiritualità: chiudi un treno di pensieri negativi prima che lasci la stazione. Concentrati invece su tutte le possibili cose buone che potrebbero accadere. Se non ci credi, fingilo finché non lo senti. Sii il padrone della tua mente.

