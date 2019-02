Oroscopo di oggi 15 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 15 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

H3 ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : La sicurezza è tutto quando la Luna entra nell'accogliente Cancro e nel tuo regno domestico. Sotto questa influenza, brami la compagnia dei tuoi cari più vicini e le comodità di casa. Con la Luna che aspira il potente Marte, combatterai per proteggere e provvedere a tutti quelli che ti sono vicini e cari. Questo potrebbe significare prendere provvedimenti su una questione finanziaria importante o spendere soldi per qualcosa che permetta un maggiore comfort o stabilità. Metti i tuoi soldi dove è il tuo cuore. È sempre un investimento saggio.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Non sarai minimamente timido quando farai sapere al mondo come ti senti e cosa stai cercando. Con la Luna in Cancro e la tua zona di comunicazione che si allinea con il potente Marte nel tuo segno, metterai le persone in allerta sul fatto che ti stai allontanando. Cosa ti porterà più soddisfazione? Una conversazione con qualcuno vicino a te può aiutarti a chiarire i tuoi desideri. Un piccolo feedback aiuta sempre. Una volta che sai cosa stai cercando, è a tutta discesa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: È un buon momento per agire su una questione finanziaria? O hai bisogno di sederti e aspettare? È qualcosa su cui riflettere come la Luna in Cancro consapevole della sicurezza e la tua zona di denaro si allinea con Marte. Le tue emozioni sono coinvolte con la Luna in gioco, e non è mai una buona idea mescolare i sentimenti con le finanze. Tuttavia, se non puoi permetterti di aspettare e devi fare una mossa ora, è meglio mantenere i tuoi rapporti strettamente riservati.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Non c'è dubbio che tu sia qualcuno che sente le cose profondamente. Ciò che scegli di rivelare è solo la punta dell'iceberg. C'è un grande potere nell'essere una persona di profondità emotiva, quindi non devi scartare la tua sensibilità. È il tipo di cuore che è più necessario nel mondo di oggi. Solo coloro che sono capaci di provare dolore profondo hanno la capacità di portare un'immensa gioia. Sii il portatore di gioia di cui le persone hanno bisogno. Se non sei ancora arrivato a questo punto, puoi fingere finché non lo senti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: E’ essere mossa coraggiosa in carriera. Assicurati che il tuo carro armato emotivo sia pieno e pronto per una sfida. Con la delicata Luna nella tua dodicesima casa riposante, avrai bisogno di pace e privacy per ricaricarti. Una volta che ti senti riempito, è a tutta discesa. La Luna che aspira a diventare Marte nella tua zona professionale ti aiuterà a intervenire sull'azione più efficace per far avanzare i tuoi interessi. Fidati del tuo istinto su questo. In fondo, sai cosa fare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Con la Luna in Cancro, la tua casa di amicizia, sei il miglior amico che una persona possa chiedere. Non solo saprai come rallegrare un amico, ma con la Luna che aspetterà Marte, saprai anche come motivarlo a prendere provvedimenti. Aiuta sempre avere un sostenitore che ti incoraggia a scendere dalla panchina e tornare in gioco. Probabilmente il tuo amico può offrirti anche qualche utile suggerimento.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Dimentica di portare a casa il tuo lavoro o di caricarti con le faccende domestiche. Sarai abbastanza impegnato nelle prossime settimane, quindi per ora dovresti rilassarti e divertirti. È un momento eccellente per una serata divertente in città con la tua ragazza o compagno. O potresti pianificare una gita speciale in famiglia. Anche se sei da solo, puoi ancora uscire e fare qualcosa che ti piace. Non hai bisogno di un motivo per rendere la gioia la tua priorità. In realtà, dovrebbe essere un requisito di base.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: Avrai voglia di uscire con la Luna in Cancro nella tua avventurosa nona casa. Se non puoi scappare in una scampagnata, una passeggiata intorno al quartiere basterà. Si tratta di vedere nuovi panorami e ascoltare nuovi suoni in modo da ottenere una nuova prospettiva. La Luna che aspira a diventare Marte ti suggerisce che raddoppierai il divertimento quando farai un'avventura condivisa, quindi unisciti al tuo amico più significativo o ad un amico intimo e fai un patto per esplorare nuovi orizzonti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: Hai un vantaggio quando si tratta di capire di cosa le persone hanno veramente bisogno. Con la Luna in Cancro e la tua ottava casa intuitiva, sarai particolarmente in sintonia con i bisogni inespressi e i desideri degli altri. Con la Luna che aspira il potente Marte nella tua zona di lavoro, la tua intuizione tornerà utile in ufficio. La tua capacità di anticipare ciò che è necessario significa che puoi agire in modo tempestivo invece di aspettare che qualcuno ti dica cosa fare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Sei profondamente in sintonia con il tuo partner, i tuoi figli o chiunque con cui interagisci strettamente. Con la Luna in Cancro e la tua zona di collaborazione, è facile cogliere l'umore di qualcuno. Apprezzerai anche il feedback e il supporto che ricevi dagli altri. Con la Luna che aspira a motivare Marte nella tua casa di auto-espressione, avrai la sicurezza di cui hai bisogno per essere te stesso quando sai che qualcuno ha le spalle. Certo, non hai bisogno del permesso di nessuno per essere te, ma aiuta quando qualcuno crede in te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: “Impegno" è il tuo mantra con la Luna nella tua sesta casa produttiva. Ciò significa che tutti quei fastidiosi piccoli compiti che odi fare avranno la precedenza su progetti più divertenti. E con la Luna che aspira a diventare Marte nel tuo regno domestico, sarai anche motivato a occuparti dei compiti sul fronte interno. A volte, devi solo stringere i denti e fare ciò che deve essere fatto. Sarai grato quando sarà finita e potrai goderti un divertimento senza sensi di colpa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: La tua atmosfera è super creativa con la Luna in Cancro sensibile e la tua casa di auto-espressione. Ti sentirai molto romantico anche perché questo regno governa anche la tua vita sentimentale. Nell'arte, nell'amore e nella vita, non dovrai preoccuparti di essere troppo timido per far trasparire la tua vera natura. Un cenno di supporto da Marte nella tua casa di comunicazione fornirà tutto il coraggio di cui hai bisogno per essere onesto e autentico.

