Oroscopo di oggi 15 gennaio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 15 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 15 gennaio : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, la determinazione è fondamentale quando si tratta di provvedere alle proprie esigenze finanziarie. La Luna in Toro nella tua zona soldi allineata con Mercurio e Saturno nella tua casa di carriera potrebbe ispirare una conversazione con il tuo capo che spiana la strada a una maggiore sicurezza. Il cambiamento non avverrà da un giorno all'altro e dovrai dimostrare che le tue idee valgono la pena, ma devi iniziare da qualche parte. La cosa più importante ora è dimostrare di valere il miglioramento economico/contrattuale che stai chiedendo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, sei in sintonia con il cosmo quando la Luna è nel tuo segno. Significa anche che sei in contatto con le tue emozioni e le tue esigenze. La Luna allineata con il Mercurio intelligente e il disciplinato Saturno nella tua casa di istruzione superiore suggerisce che potrebbe essere necessario riaprire i libri. Dove hai bisogno di approfondire le tue conoscenze, Toro? C'è un test per il quale devi prepararti? O c'è un'area in cui puoi trarre vantaggio dall'affinamento delle tue abilità?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, avrai bisogno di pace e privacy per gestire i pensieri che pesano sulla tua mente. La Luna in Toro, allineata con il meditabondo Mercurio e lo stoico Saturno, suggerisce che manterrai le tue opinioni tranquille finché non avrai scoperto alcune cose per te. Inoltre, se hai a che fare con un problema delicato, non vorrai che le persone si infilino il naso nei tuoi affari privati. Qualcuno vicino a te potrebbe nascondere informazioni importanti ma probabilmente non lo farà.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, sei l’amico fidato su cui tutti possono contare. Con la fedele Luna in Toro nella tua zona di amicizia che aspetta una fusione Mercurio / Saturno, sarai la voce della ragione per qualcuno che ha bisogno di essere consolato. E mentre sarai comprensivo, non lascerai però che nessuno non si assuma la responsabilità delle proprie azioni. Questo tenace approccio potrebbe non essere subito compreso, anche se un vero amico apprezzerà il fatto che glielo stai dando direttamente.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, sei preparato a fare un bello spettacolo, quindi mettiti davanti e al centro con un progetto di lavoro. La Luna in Toro produttiva allineandosi con una fusione Mercurio / Saturno nella tua casa di lavoro ti sintonizza su ciò che le persone si aspettano (in particolare i tuoi superiori) e ti dà l'attenzione e la determinazione necessarie per fornire ottimi risultati. Non si tratta di fare mosse appariscenti che attirano l'attenzione. Seguire semplicemente il programma senza deviazioni o sorprese ti condurrà dritto all’obiettivo. Se hai lavorato duramente per perfezionare la tua tecnica, mostrala. Un consulente per la carriera può dirti quello che devi sapere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, la tua voglia di fare qualcosa fuori dall'ordinario può essere soddisfatta eseguendo una delle tue attività quotidiane in modo creativo. Con l'affidabile Luna in Toro allineandosi con una fusione Mercurio / Saturno nella tua quinta casa espressiva, darai una svolta creativa alle tue attività. È un momento eccellente per dare il tocco finale a un progetto artistico perché sarai super meticoloso e completo. Allo stesso tempo, dovresti fare attenzione che il perfetto non diventi il nemico del bene.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, la tua passione per la creazione della vita perfetta ti ispirerà a lavorare sodo per sistemare le cose. Con la Luna in Toro che aspira una fusione Mercurio / Saturno nel tuo regno domestico, lavorerai sodo per trovare una soluzione a un problema che stai affrontando. Un membro della famiglia potrebbe non essere super comunicativo, anche se ciò che lui o lei non dice potrebbe essere tutto ciò che devi sapere. Sei abbastanza in sintonia con il modo in cui i tuoi cari si sentono, quindi è probabile che ce la farai.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, in questi giorni la comunicazione non è il tuo forte. Tuttavia, con la Luna nella tua zona di associazione allineata con una fusione Mercurio / Saturno, potresti trovare un po' più facile lasciare che il tuo compagno o qualcuno vicino a te sappia cosa ti passa per la testa. Può alleviare il tuo fardello e mettere a riposo la mente quando ti apri e condividi i tuoi sentimenti. I pensieri pesanti spesso diventano più leggeri quando li esprimi. Potresti scoprire che il tuo ascoltatore ha attraversato ciò che stai vivendo e questo può farti sentire meno solo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, la tua mente pratica si presta bene al lavoro e alla gestione degli affari finanziari. Con la Luna in Toro allineandosi con una fusione Mercurio / Saturno nella tua zona soldi, lavorerai sodo per trovare soluzioni finanziarie per le tue preoccupazioni quotidiane più pressanti. Non stai per tagliare le curve o entrare in una soluzione rapida. Tu possiedi la pazienza e la determinazione per perseverare e fare le cose per bene. Potresti non vedere i risultati oggi, ma certamente getterai le basi per le questioni da risolvere nel prossimo futuro.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, sei piuttosto serio in questi giorni. Anche se la Luna in Toro nella tua quinta casa giocosa che aspira alla fusione Mercurio / Saturno nel tuo segno può aiutarti a schiarirti un po'. Trovare l'umorismo in qualunque cosa tu stia affrontando può cambiare la tua prospettiva in meglio. Potrebbe anche aiutarti ad affrontare un problema o un compito da un angolo più creativo. È tutta una questione di guardare il lato positivo e identificare il dono che giace sepolto in una sfida.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, non farai mosse improvvise o decisioni rapide. Infatti, ti concederai tutto il tempo che ti serve per riflettere su questioni personali importanti mentre la Luna si muove attraverso il paziente Toro. Ci sono informazioni che è necessario raccogliere e alcune cose da capire su una casa e una questione di famiglia. Le risposte possono essere difficili da trovare, quindi sedetevi con i vostri cari e date loro il tempo di spiegarsi. La Luna allineata con una fusione Mercurio / Saturno nella tua elusiva dodicesima casa suggerisce che c'è di più in corso di quanto non sembri.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, potrebbe essere dietro l’angolo la persona che può entrare in sintonia con ciò che senti e offrirti conforto senza dover dire una parola. La Luna in Toro fedele allineandosi con una fusione Mercurio / Saturno nella tua zona di amicizia rende il momento ideale per cercare la compagnia di un amico risoluto. Se stai cercando di creare una nuova connessione, potresti scoprire che alcune persone non sono particolarmente aperte o calde. Può essere necessario del tempo perché si instauri la fiducia in un'amicizia in erba, quindi sii paziente.