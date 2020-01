Oroscopo di oggi 15 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 15 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 15 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La luna in Ariete attiva la salute e il benessere nella tua carta, quindi se hai preso le risoluzioni del nuovo anno e le hai implementate, congratulazioni! Se non hai ancora preso provvedimenti, mettiti in marcia, pronto. Il tuo pianeta dominante Marte in Sagittario è il trigono dei tuoi pianeti natali in Ariete che ti fornisce il carburante per missili di cui hai bisogno per andare avanti. Nel frattempo, un Sagittario vorrebbe giocare con te, letteralmente; giochi da tavolo, giochi d'azzardo, giochi di carte.

Amore / Amicizia: il trigono tra la luna e Mercurio crea un meraviglioso ponte tra emozione e comunicazione. Se sei single e c'è qualcuno con cui hai voluto stabilire una connessione cardiaca, oggi è l'ideale per questo. Se sei partner e stai aspettando il momento giusto per avere una conversazione importante, oggi è il momento giusto.

Carriera / Finanza: Saturno in congiunzione con Plutone nella tua casa di carriera crea una grande attenzione al duro lavoro, alla trasformazione e alla crescita, nonché alla ricompensa che deriva da un lavoro ben fatto. Non ci sono scorciatoie sotto un transito come questo; tuttavia, nulla è sprecato, quindi ogni goccia di sudore e ogni oncia di sforzo che fai nel tuo lavoro conta. La pazienza e l'impegno aiuteranno ad aprire la strada al tuo successo.

Crescita personale / spiritualità: Venere e Nettuno in Pesci attivano sogni, visioni e affari mistici che lo rendono un momento ideale per stabilire una pratica spirituale in corso come la meditazione. Oltre ad aiutare a calmare e stabilizzare la tua mente, allevierà anche lo stress, di cui hai davvero bisogno di aiuto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante Venere in Pesci attiva amicizia e impegni sociali. Prendi in considerazione di incontrarti dopo il lavoro per cena e di fare una bella conversazione con gli amici a cui tieni. Certo, è una serata di lavoro, quindi niente di estremo, solo un'opportunità per recuperare il ritardo e vedere come stanno tutti, e forse fare piani per il fine settimana. Nel frattempo, un sexy Sagittario sta facendo del suo meglio per corteggiarti, ma probabilmente è meglio evitare.

Amore / Amicizia: la luna è trigono Mercurio che collega il cuore con la mente e consente facilità nella conversazione. Contatta il tuo partner e fai quelle chiacchiere che desideravi ardentemente avere. Se sei single, corri un rischio e raggiungi qualcuno a cui sei attratto. È molto probabile che rispondano positivamente.

Carriera / Finanza: la luna si sposta oggi in Bilancia attivando il lavoro sulla tua carta, quadrando uno stellium di pianeti nel Capricorno. Le cose possono diventare emotivamente tese al lavoro e sono probabili ferite. Fai del tuo meglio per evitare di essere trascinato nel dramma di nessuno. Lasciateli capire tra loro. È difficile ricordare a volte che sono adulti, ma lo sono e alla fine capiranno le cose.

Crescita personale / spiritualità: trova un po' di tempo solo per te. Spegni il telefono, allontanati dai social media e riposa il cervello. Hai lavorato incredibilmente duramente. Fai una meritata pausa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante Mercurio è il trigono della luna, migliora i tuoi doni nella comunicazione e aggiunge il calore dell'emozione alla logica. Se c'è qualcuno con cui avresti voluto parlare, una posizione che avresti voluto richiedere, chiarire o sostenere, ora è il momento. I tuoi poteri di persuasione sono epici oggi. Probabilmente è anche una buona giornata per stare insieme con quell'affascinante Sagittario. Sarà un momento divertente per entrambi.

Amore / Amicizia: la luna si sposta in Bilancia questo pomeriggio e attiva l'amore e il romanticismo nella tua carta. Se esci con qualcuno, contattalo e fai sapere loro quanto significano per te. Se sei in coppia, fai qualcosa di adorabile per il tuo compagno - invitali a cena, fai un piccolo regalo premuroso o una carta che esprima quanto tieni a loro. Queste piccole cose fanno una grande differenza nel tempo.

Carriera / Finanza: Venere è in cima alla tua classifica attivando carriera, risultati e riconoscimento ed è il sestile Urano in Toro. Sei inondato di idee, possibilità e innovazioni e le persone vogliono ascoltare ciò che hai da dire. Questo non è il momento di essere timidi; fai un passo avanti, parla e mostra loro quello che hai. Ci sono ottime possibilità che la ricompensa seguirà.

Crescita personale / spiritualità: sviluppando le tue capacità intuitive e combinandole con la tua mente e logica acuta, potrai facilmente sostenere chiunque o qualsiasi cosa cerchi di rallentarti o trattenerti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna si sposta oggi in Bilancia splendendo intensamente sulle tue radici, casa e famiglia. Questo è il tuo regno naturale, quindi l'energia di nidificazione è molto forte. Hai un invito a voltarti verso l'interno, ritirarti e goderti i semplici piaceri della vita, lontano dal rumore e dal trambusto del mondo in generale. Nel frattempo, una Vergine ha cercato di mettersi in contatto con te - incontrali a metà strada.

Amore / Amicizia: uno stellium di pianeti nella tua settima casa di matrimonio e collaborazione rende questa zona intensa di crescita per te. Che tu sia single o in coppia, è come se stessi frequentando una scuola di specializzazione per le relazioni e le lezioni continuano a venire. La linea di fondo è: lasciarsi andare e allontanarsi da ciò che non ti nutre più, e coltivare e prendersi cura di ciò che fa. Al termine di questo transito avrai un dottorato di ricerca in collaborazione.

Carriera / Finanza: anche se in genere non sei ambizioso, Marte in Sagittario infuocato attiva il lavoro sulla tua carta, accendendo un fuoco dentro di te e chiamandoti in avanti, chiedendoti di essere proattivo nella tua carriera e di andare davvero per quello che vuoi. Usa questa energia per alimentare le tue speranze e visioni e per intraprendere le azioni necessarie per prosperare sul lavoro.

Crescita personale / spiritualità: Venere e Nettuno in Pesci sono trigoni dei tuoi pianeti natali in Cancro, approfondendo le tue intuizioni e capacità di guarigione. Tutti trarranno beneficio se farai di più con questi doni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il sole, si unisce a uno stellium di pianeti nel Capricorno che mettono in risalto la salute e il benessere nella tua carta. È un ottimo momento per provare una nuova dieta o allenarsi, visitare una nuova palestra o iscriversi ad alcune lezioni di yoga. Abbi cura del tuo corpo, è l'unico che hai e ha bisogno della tua attenzione, più di quel Leone che sei attratto da chi non è una buona idea.

Amore / amicizia: Venere e Nettuno in Pesci evidenziano l'intimità nella tua carta, così come le risorse condivise. Pesci è un segno sensibile e intuitivo, quindi tieni presente che il tuo approccio migliore è gentile se vuoi connetterti romanticamente con qualcuno. Assaltare le porte con un sacco di drammi non ti farà ottenere quello che vuoi.

Carriera / Finanza: il tuo lavoro è incredibilmente importante ed è un grande focus, che richiede tempo e attenzione per l'esclusione di quasi tutto il resto. Questo è comprensibile, ma è necessario tenere presente che mentre è possibile farlo a breve termine, nel lungo periodo è una ricetta per lo stress. Quindi, aggiungi i tempi di inattività e crea spazio per altre cose come amici, famiglia e divertimento.

Crescita personale / spiritualità: fai una gentilezza per qualcuno al lavoro. Hanno bisogno di una mano e questo ti farà sentire meglio entrambi sulle sfide che stai affrontando.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante Mercurio è il trigono della luna e attiva la creatività, il divertimento e il tempo libero. Pianifica oggi qualcosa che scatena gioia e ti dà qualcosa da guardare al futuro. Marte nel settore della tua carta che governa casa e famiglia può produrre un po' di dramma, ma si risolve rapidamente. Nel frattempo, un'altra Vergine può essere attraente, ma riuscirai solo a stressarti a vicenda.

Amore / Amicizia: profonda e sentita connessione e comunicazione sono nel menu quando Mercurio è trigono sulla luna. Quando lo combini con Venere e Nettuno in Pesci evidenziando la collaborazione, hai una ricetta perfetta per il romanticismo. Che tu sia single o in coppia, questo è un momento meraviglioso per contattare la tua persona speciale e condividere un po' di tempo insieme.

Carriera / Finanza: La luna in Bilancia mette in evidenza gli affari finanziari ed è congiunto a Giunone che ti fa sentire aperto, generoso e benevolo riguardo alle tue risorse. Mentre va bene a pranzare di tanto in tanto, assicurati che sia una strada a doppio senso e che tu sia in grado di ricevere liberamente come sei in grado di dare.

Crescita personale / spiritualità: trarrai davvero beneficio dal divertirti di più. Se non riesci a capire come farlo, fai volontariato da qualche parte che ti mette in compagnia di bambini piccoli. Ti aiuteranno a ricordare com'è suonare, essere sciocco e far ridere di nuovo la pancia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la luna si muove nel tuo segno oggi attivando i tuoi pianeti natali in Bilancia. Dai un'occhiata da vicino a ciò che ami di te stesso e a ciò che potrebbe usare una piccola revisione, quindi intraprendi le azioni necessarie. Insegniamo agli altri come trattarci, quindi trattare te stesso con apprezzamento, amore e gentilezza è un punto di svolta. Nel frattempo, vai con un Toro prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria; hanno alcune informazioni che ti servono.

Amore / Amicizia: il trigono lunare Mercurio sottolinea oggi una profonda connessione e comunicazione e lo rende un giorno ideale per iniziare una conversazione importante con la persona amata. Questo è vero sia che tu stia frequentando o accoppiato, quindi dedica un po' di tempo ad immergerti in quella comunicazione e vedere dove conduce.

Carriera / Finanza: c'è qualcosa in corso al lavoro che devi dare un'occhiata. Guarda sotto la superficie e fidati del tuo senso di ciò che sta succedendo. Nettuno sta attivando il lavoro e mentre le cose in superficie possono apparire nebulose, torbide e difficili da capire, se segui le tue intuizioni, la confusione scompare. Non è necessario intraprendere alcuna azione, la raccolta di informazioni e approfondimenti è tutto ciò che è richiesto ora.

Crescita personale / spiritualità: c'è una classe che avresti voluto prendere o un argomento su cui vuoi studiare e approfondire. Fallo! Con Marte che attiva la tua casa di apprendimento e comunicazione è tempo di iscriversi e immergersi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: La luna in Bilancia attiva gli affari mistici nella tua carta ed è il sestile Marte in Sagittario che evidenzia prosperità, denaro e questioni finanziarie. Se qualcosa che riguarda le tue finanze è emerso ancora e ancora nei tuoi pensieri, questa è la tua intuizione che ti chiede di prestare attenzione a qualcosa. Non ignorarlo, esaminalo o rivolgiti a quel Capricorno economicamente esperto per un consiglio. Non significa necessariamente che qualcosa non vada, significa solo che qualcosa deve tendere.

Amore / amicizia: Urano, il pianeta del cambiamento radicale sta attivando relazioni impegnate nella tua carta ed è trigono Venere in Pesci che mette in risalto l'amore e il romanticismo. Hai l'opportunità di esaminare i tuoi pensieri, credenze e desideri quando si tratta di affari del cuore. Che tu sia single o in coppia, prenditi un po' di tempo ed esamina davvero cosa funziona per te, cosa non lo è, quindi prendi le decisioni di conseguenza

Carriera / Finanza: il tuo pianeta dominante Plutone congiunto a Saturno in Capricorno è tutto incentrato sul cambiamento trasformativo. Non puoi rimanere in un lavoro insoddisfacente e ti viene chiesto di lasciar andare ciò che hai superato in modo che possa essere sostituito da qualcosa che ami. Certo, può essere spaventoso, ma sei più che pronto per la sfida, quindi fai un respiro profondo e guarda i prossimi passi che devi compiere.

Crescita personale / spiritualità: dedica tempo all'espressione creativa. Tutto il lavoro e nessun gioco diventano vecchi, veloci e prosciuga la gioia dalla vita. La creatività nutre la tua anima; crea uno spazio per questo nella tua vita.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: La luna in Bilancia è Marte sestile nel tuo segno del Sagittario, che ti riempie di energia, spinta e la scorza del movimento in avanti. Ricorda che non devi superare te stesso e devi raddoppiare la schiena e tendere ai dettagli che sono caduti attraverso le fessure perché ti stavi muovendo con troppa fretta. Nel frattempo, un Leo vorrebbe condividere una nuova scoperta con te. Perché non dare loro un'apertura?

Amore / amicizia: La Luna in Bilancia sta mettendo in risalto l'amicizia e gli impegni sociali nella tua carta, rendendolo un grande giorno per un incontro infrasettimanale della tua tribù. Porta un appuntamento o il tuo coniuge e goditi la cena e le bevande dopo il lavoro. Non sarà una sera tardi perché è una notte di lavoro, ma sarà comunque una serata divertente.

Carriera / Finanza: Giove evidenzia le tue finanze e aumenta ed espande qualunque cosa tocchi. In questo caso, vuoi che tocchi le tue buone abitudini finanziarie e ti ricompensi di conseguenza. Non vuoi che il tuo debito o le cattive abitudini fiscali aumentino, quindi fai quello che devi per evitare che ciò accada.

Crescita personale / spiritualità: la tua salute e il tuo benessere potrebbero attirare una certa attenzione. Ti senti un po' abbagliato, quindi concediti un po' di tempo libero per recuperare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: La luna in Bilancia è quadrata con i tuoi pianeti Capricorno, quindi potresti provare tensione e frustrazione interiori. Invece di concentrarti su ciò che non funziona, gira e dai un'occhiata a ciò che è, e concentrati lì. Una volta che ti senti tranquillo dentro puoi affrontare ciò che ti ha frustrato - ora si risolverà molto più facilmente. Un appuntamento al mattino presto con una Vergine può rivelarsi molto utile man mano che la giornata si svolge.

Amore / Amicizia: Il Nodo Nord nella tua casa di associazione è quadrata con la Luna in Bilancia, e di fronte a uno stellium di pianeti nel Capricorno che indica un po' di una strada rocciosa oggi con relazioni. Fai del tuo meglio per evitare conflitti e aspetta un momento più armonioso per affrontare qualsiasi cosa importante con la tua data o il tuo coniuge.

Carriera / Finanza: il tuo settore di carriera è attivato dalla luna oggi che può portare il tipo di emozione nell'arena di lavoro che non è particolarmente utile. Puoi essere la calma nella tempesta e la voce della ragione, ma non lasciarti trascinare in una battaglia persa.

Crescita personale / spiritualità: prenditi un momento e scrivi quel sogno che hai fatto di recente. Ci sono informazioni importanti in esso e se presterai attenzione, ti aiuteranno con una decisione che devi prendere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: La luna in Bilancia solleva i tuoi spiriti mentre crea un trigono con i tuoi pianeti natali in Acquario e attiva l'espansione e l'avventura. Esci dall'ufficio all'ora di pranzo, se puoi: visita una nuova sede ed espandi il tuo cerchio provando la cucina di una cultura che non hai mai esplorato prima, e forse invita una Bilancia filosofica.

Amore / Amicizia: stai sperimentando una spinta tra il bisogno di impegno e stabilità e il desiderio di cambiamento e libertà. Non devi prendere decisioni radicali, lasciati giocare con idee e possibilità. Se sei single, considera gli appuntamenti con "tipo" e se sei accoppiato, verifica se il tuo partner è interessato a provare qualcosa di nuovo.

Carriera / Finanza: con Plutone, il sovrano della tua decima casa di carriera in Capricorno, la trasformazione è un tema nel tuo lavoro in questo momento. La cosa migliore che puoi fare è semplicemente rotolare con le modifiche e attendere che la polvere si depositi. Essere proattivi e cercare nuovi posti di lavoro; questo non significa che devi smettere, ma se decidi di muoverti in quella direzione, saprai cosa c'è là fuori.

Crescita personale / spiritualità: la tua casa e la tua famiglia trarranno beneficio dal ricevere attenzione da te prima che sorga un problema. È tempo di coltivare le tue radici, il che garantirà un raccolto abbondante in seguito.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: La luna in Bilancia è quadrata con uno stellium di pianeti nel Capricorno che attiva amicizia e affari umanitari nella tua carta. Con Cerere congiunto al sole hai una chiamata ad amare e nutrire le persone, e loro restituiscono il favore. Hai un profondo desiderio di rendere il mondo un posto migliore; hai anche la possibilità di farlo. Potresti persino scoprire che un Cancro è felice di collaborare con te.

Amore / Amicizia: Venere e Nettuno in Pesci creano una potente energia magnetica nella tua carta, rendendoti estremamente attraente, misterioso e magicamente affascinante. Le sirene originali non hanno nulla su di te. La tua più grande sfida romantica è quella di scegliere saggiamente con chi trascorrere il tempo. Se sei un partner, onora i tuoi voti o dissolvili in modo onorevole, se sei single, è perché decidi di esserlo.

Carriera / Finanza: Marte in Sagittario attiva la carriera e il successo nella tua carta rendendoti più ambizioso di quello che sei normalmente. Usa questa energia per andare avanti nella tua carriera. Non devi essere aggressivo, solo essere proattivo e parlare quando è necessario.

Crescita personale / spiritualità: la tua casa e la tua famiglia trarranno beneficio dal ricevere attenzione da te prima che sorga un problema. È tempo di coltivare le tue radici, il che garantirà un raccolto abbondante in seguito.

