Oroscopo di oggi 15 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 15 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 15 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La luna che attraversa la tua casa di carriera e reputazione può innescare un bisogno di riconoscimento. Sei disposto a fare il miglio supplementare per il tuo capo o un cliente finché ti senti apprezzato. Tuttavia, se non provi l'amore delle persone con cui lavori, prenditi un momento per elencare i tuoi talenti e le tue conquiste e darti una pacca sulla spalla. Seriamente, l'unica opinione del tuo lavoro che conta veramente è la tua. Se ti senti ancora insoddisfatto, prova a utilizzare la tua esperienza per aiutare qualcun altro.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : La luna che viaggia attraverso la tua casa di maggiore consapevolezza ti sta facendo entrare in contatto con il tuo istinto. Ciò significa che i tuoi sentimenti ti stanno guidando, forse attraverso un'intuizione istintiva che ti spinge in una certa direzione o a contattare qualcuno in particolare. Ad ogni modo, il risultato avrà un ruolo in qualcosa su cui ti stai concentrando. Inoltre, il collegamento con le persone sulla tua lunghezza d'onda spirituale risveglierà la tua guida interiore. Più tardi, un'opposizione dal tuo sovrano di Venere potrebbe rivelare come una relazione stia influenzando la tua vita spirituale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: La luna che viaggia attraverso il tuo regno di intimità può provocare una brama di vicinanza. Hai bisogno dell'amore e del sostegno di qualcuno che ti vuole veramente bene, che può essere il tuo compagno, il tuo migliore amico o qualcun altro con cui ti fidi. Tuttavia, questa influenza può trasformare le tue emozioni verso l'interno, quindi la sfida più grande è affrontare quello che stai passando. L'intimità è la condivisione del proprio mondo interiore, dopo tutto. Più tardi, un'opposizione di Venere può rivelare se i tuoi bisogni non sono sincronizzati con i tuoi desideri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : La luna che viaggia attraverso il tuo regno di partnership sta risvegliando il tuo bisogno di condividere. Forse inizierai una conversazione sentita o divertente con il tuo amico, il tuo migliore amico o qualcun altro a cui sei particolarmente vicino. Pianificare un'attività insieme può anche portare soddisfazione. Soprattutto, hai bisogno di compagnia da qualcuno che ti "prende", indipendentemente dal tuo stato d'animo o da quello che stai attraversando. Più tardi, un'opposizione di Venere nel tuo segno può trasformare la voglia di condividere in una brama di amore e affetto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : La luna che viaggia attraverso la tua casa di benessere ti incoraggia a prenderti cura di te stesso. Essere un segno focoso significa impegnarsi a seguire la propria passione, ma ci sono momenti in cui è necessario rallentare e prestare attenzione al proprio corpo. Questa è una di quelle volte perché sei insolitamente sensibile a ciò che sta accadendo intorno a te oggi. In quanto tale, il tuo benessere dipenderà in parte dall'evitare situazioni stressanti che riducono la tua energia. Più tardi, un'opposizione di Venere potrebbe ispirarti ad assistere qualcuno che ami.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : La luna che viaggia attraverso il terroso Capricorno può risvegliare il bisogno di romanticismo o ricreazione. Lavori duro ma ora è il momento di divertirti. Questo non significa che dovresti giocare con il lavoro, ma cercare di mettere da parte il tempo per un appuntamento con la tua dolce metà o una lunga conversazione con il tuo migliore amico - qualunque cosa ti porti gioia. Più tardi, un'opposizione di Venere può risvegliare più bisogno del solito da parte tua. Potresti provare un'improvvisa brama di compagnia, che sottolinea semplicemente l'importanza di fare qualcosa che ti piace con qualcuno a cui tieni.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La luna che attraversa il tuo regno di vita domestica sta risvegliando i tuoi istinti di nidificazione. È tempo di calmare la tua mente attiva e di entrare in contatto con le tue esigenze, che possono coinvolgere la tua famiglia, l'ambiente di vita o il senso di sicurezza. Trascorrere del tempo a casa con un buon libro porterà soddisfazione. Prestare attenzione al tuo mondo interiore porterà preziose informazioni. Più tardi, un'opposizione di Venere scatenerà il desiderio di compagnia, che potrebbe spingerti a mettere da parte il tuo libro per entrare in contatto con qualcuno che ami.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : La luna che viaggia attraverso la tua casa di intelligenza e comunicazione ti sta ispirando ad esprimere te stesso. Non solo, ma i tuoi sentimenti prenderanno il comando delle tue conversazioni, rendendo questo un ottimo momento per parlare con le persone a cui tieni o condividere le tue idee su un argomento che ti appassiona. Il pensiero logico, d'altra parte, sarà più impegnativo del solito. Più tardi, un'opposizione di Venere può innescare la necessità di esprimere ciò che è nel tuo cuore. Sei disposto ad aprirti e rivelare i tuoi sentimenti?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : La luna che attraversa la tua zona di denaro sta suscitando sensazioni sulle tue finanze. Questa può essere una buona cosa se sei ottimista sul tuo futuro finanziario, ma se stai lottando per pagare le tue bollette, potresti sperimentare ancora più stress del solito. La buona notizia è che, con il lungimirante Giove come tuo sovrano, immaginare un futuro migliore ti viene naturalmente, quindi concentrarti sui tuoi talenti e le tue conquiste, insieme a ciò per cui sei grato, preparerà il terreno per aumentare la tua abbondanza.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : La luna che viaggia attraverso il tuo segno attirerà la tua attenzione verso i bisogni emotivi. Ora non è il momento dello stoicismo ma piuttosto di riconoscere ciò che i tuoi istinti stanno cercando di dirti. Sei persino incoraggiato a ottenere informazioni sul tuo mondo interiore discutendo i tuoi sentimenti con qualcuno che capisce da dove vieni. Più tardi, un'opposizione di Venere nel tuo reame di coppia può rivelare se c'è uno squilibrio tra i tuoi bisogni e quelli del tuo compagno o di qualcun altro importante per te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : La luna che attraversa il tuo regno subliminale può innescare un bisogno di cui non eri a conoscenza. Forse ti sei concentrato sul lavoro e sulla famiglia, ma ora stai cercando un po' di libertà per fare le tue cose. Un altro scenario potrebbe trovarti a prendersi cura degli altri e ora il tuo spirito ha bisogno di essere nutrito in cambio. Questo può essere particolarmente importante in seguito, quando un'opposizione di Venere enfatizza l'equilibrio tra la cura dei propri cari e la concentrazione sul proprio benessere. Se questo è il tuo caso, allora trovare un equilibrio che funzioni per tutti gli interessati è la tua missione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: La luna che viaggia attraverso il tuo regno sociale può risvegliare un bisogno di appartenenza. Soprattutto, desideri ardentemente la compagnia di persone sulla tua lunghezza d'onda, come i tuoi amici, alcuni familiari o partecipanti a un gruppo a cui appartieni. In quanto tale, questo è un momento eccellente per condividere le tue esperienze in un gruppo di discussione o con un amico che ti capisce. Non deve essere una conversazione pesante finché è significativo per te. Più tardi, un'opposizione di Venere può illuminare l'equilibrio tra romanticismo e amicizia nella tua vita sociale.

