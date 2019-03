Oroscopo di oggi 15 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 15 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La tua paura, insicurezza e paranoia potrebbero esplodere in proporzioni epiche grazie a un disordinato allineamento Sole, Mercurio, Giove che incasina la tua mente subconscia. La buona notizia è che i tuoi sentimenti non sono fatti. Quindi, non è necessario credere che ciò che stai attualmente vivendo sia un riflesso accurato della realtà. Se sei annoiato e stai cercando qualcosa di cui preoccuparti, non c'è dubbio che lo troverai. Rilassati, non essere il tuo peggior nemico.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : I tuoi piani con un amico potrebbero diventare piuttosto frenetici, soprattutto se ti impegni ad avere più attività di quanto tempo e soldi hai da dedicarvi. Con un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove che interessa la tua zona di amicizia, tendi a trascurare i dettagli e a stressarti troppo. Lo stesso vale per le attività e i progetti di gruppo. Ci sono un sacco di chiacchiere e le promesse saranno fatte, ma è fuori dall'ambito di ciò che è realmente fattibile. Non entrare in testa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Sei sicuro di parlare bene, specialmente quando hai a che fare con una persona importante. Il problema è che non è possibile estrarre ciò che si sta proponendo senza una notevole quantità di assistenza. Con un disordinato miscuglio Sole / Mercurio / Giove che morde il tuo gioco, potresti prometterti più di quanto puoi offrire. Faresti meglio a controllare con un aiutante prima di sottoscrivere un progetto che ti sta a cuore. Dovresti anche considerare che la tua richiesta potrebbe essere molto più di quanto questa persona voglia assumere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Entrare in testa con qualcosa che stai imparando è una possibilità reale. Non è che non puoi capire l'informazione, ma che stai assumendo troppo, troppo presto. Potrebbe esserci un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove che interessa la tua zona di studio. Esercitati ad applicare ciò che hai imparato prima di passare alla lezione successiva. Sarebbe un peccato scoprire che non hai conservato nulla perché ti sei concentrato su un apprendimento quantitativo piuttosto che qualitativo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Riesci a mantenere un segreto? Con un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove che colpisce la tua segreta ottava casa, potresti trovare difficile chiuderti le labbra. Potrebbe essere particolarmente allettante parlare della tua vita sentimentale. Il problema è che andrai troppo lontano e rivelerai qualcosa che non dovrebbe essere condiviso. Quello che succede nella camera da letto dovrebbe rimanere in camera da letto. Inutile dire che non sarebbe saggio divulgare informazioni riservate che qualcuno ha condiviso con voi. Se hai bisogno di parlare, fallo con un amico fidato.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : C'è un sacco di discorsi sulle relazioni, ma dovresti fare attenzione a non credere al clamore. Che tu sia il donatore o il destinatario di audaci promesse, dovresti sapere che un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove sta causando un po' di esagerazione. Non è esattamente disonesto perché ciò che viene pronunciato in questo momento può sembrare la verità. Tuttavia, potrebbe rivelarsi più di quanto qualcuno sia in grado di seguire, quindi prendilo con un pizzico di ironia.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Sembra che tu abbia un piede in due scarpe sul posto di lavoro. Con un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove in gioco, potresti diventare un po' troppo coinvolto nei progetti di tutti. Allo stesso modo, potresti complicare i tuoi compiti. A volte meno è di più. Cerca di mantenerlo semplice, nonostante l'urgenza di continuare ad accumulare informazioni. Alla fine, potresti scoprire che la qualità è migliore della quantità. Se stai facendo un colloquio per una nuova posizione, segui la sceneggiatura piuttosto che dire a un potenziale datore di lavoro più di quanto lui o lei abbia bisogno di sapere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Non mentire alle persone a cui tiene illudendoli con false promesse. Un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove potrebbe suggerirti di impegnarti in qualcosa che non puoi permetterti, quindi fai attenzione che il tuo gioco di flirt non ti svuoti il portafoglio. Dovresti anche evitare di corrompere i tuoi figli con la promessa di regali costosi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Fai attenzione a non entrare in conflitto con il tuo compagno di stanza, un membro della famiglia o anche il proprietario. Con un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove che manda le cose nel tuo regno domestico, potresti sollevare un putiferio raccontando a qualcuno più di quello che hanno bisogno di sapere. Certo, stai solo cercando di essere utile, ma vale la pena di trattenerti finché non sai esattamente con cosa hai a che fare. Non si sa mai come qualcuno risponderà a un'abbondanza di informazioni non richieste.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Parli molto, ma sai davvero cosa stai dicendo? Con un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove che morde il tuo gioco di comunicazione, potresti continuare a parlare di qualcosa di cui non sai nulla. Potresti anche rivelare informazioni private nella speranza che il tuo ascoltatore entri in empatia, anche se è probabile che aumenti le tue preoccupazioni piuttosto che diminuirle. In caso di dubbio, chiudi le labbra. Parlare di meno e ascoltare di più è il modo migliore per evitare un equivoco.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Mantenere il denaro è semplice, piuttosto che lasciarsi trasportare da un grande piano. Con un disordinato allineamento Sole / Mercurio / Giove che affonda il flusso finanziario, creerai problemi inutili quando rendi le cose più elaborate di quanto debbano essere. È fantastico che tu stia pensando al futuro, ma potresti essere in vantaggio. Dare un po' più di attenzione alle circostanze attuali. Una volta affrontato, sarà più facile escogitare un piano per portarti da dove ti trovi dove vuoi essere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : C'è una linea sottile tra l'autopromozione di successo e le aspettative gonfiate su ciò che puoi fare. Con un disordinato Sole / Mercurio / Giove che crea un putiferio nella tua zona di reputazione, potresti andare troppo lontano creando un sommesso brusio. È bello essere fiduciosi, ma dovresti essere assolutamente sicuro di poter offrire ciò che prometti prima di andare in giro a battere il tuo tamburo. Una fantastica opportunità potrebbe essere a portata di mano. Non lasciare che l'arroganza o l'eccessiva sicurezza rovinino le tue possibilità prima ancora che tu abbia inizio.

