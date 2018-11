Oroscopo di oggi 15 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 15 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Dovrai rimboccarti le maniche perché, secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, ti verranno assegnati dei compiti in ambito lavorativo che ti impegnano molto e ti tolgono parecchio tempo. In ambito affettivo, se vuoi ottenere quello che cerchi devi conquistarlo con pazienza... magari cercando di favorire la partner nei suoi interessi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Se sei alla ricerca della partner ideale, in questa fase potrai iniziare un nuovo rapporto con una persona che ti piace molto e che potresti scoprire particolarmente vicina al tuo modo di essere. In ambito lavorativo, secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, sono ottime le prospettive di miglioramento. Un consiglio: cogli l'attimo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, avrai un assillo interiore che non ti farà scegliere nel modo più adeguato e potresti agire impulsivamente verso una provocazione nel lavoro. In ambito affettivo, supererai una situazione avversa con grande pazienza e meticolosità. Un consiglio: sii paziente anche nel lavoro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Il tuo oroscopo oggi suggerisce che in ambito affettivo è molto probabile che accada un evento importantissimo per la tua sfera sentimentale. In ambito lavorativo, parlando di meno potresti ottenere di più. Un consiglio: non parlare proprio!

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Il tuo oroscopo di oggi indica che avrai una giornata intensa nel sociale e riuscirai a primeggiare grazie alle tue doti di minuziosità, soprattutto in ambito lavorativo dove sarà riconosciuto il tuo impegno. In ambito affettivo, parlale di un progetto che vi lega entrambi. Un consiglio: osa!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, in questa giornata dovrai prestare attenzione alla velocità con cui fai le cose nel lavoro ma anche nella guida, dovrai essere prudente ed attento. In ambito affettivo, regnerà una buona armonia. Un consiglio: evita la vanità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, in questa giornata gli influssi astrali potrebbero provocare in te un atteggiamento piuttosto lunatico; attento comunque a non essere troppo scostante con le persone che ti circondano! In ambito affettivo, le stelle promettono avventure impreviste. Un consiglio: le bugie hanno le gambe corte.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Gli influssi delle Stelle di oggi ti mettono in guardia di fronte alle nuove proposte in ambito lavorativo: fai attenzione a non farti illudere e pesa ogni parola. In ambito affettivo, la tua partner potrebbbe contrariare alcune tue iniziative. Un consiglio: dalle ragione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario avrai l'opportunità di incantare la tua partner con dolci parole d'amore, approfitta del suo stupore per proporle una serata avventurosa. In ambito lavorativo, ti sarà riconosciuta una gratifica. Un consiglio: esagera pure!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata avrai una mania di precisione e guarderai i movimenti di tutti nei tuoi confronti, pronto a vedere e a mettere in risalto eventuali errori. In ambito affettivo, secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, dovrai essere prudente e reprimere la voglia di litigare. Un consiglio: condividi con lei gioie e preoccupazioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Acquario, in questa giornata potresti essere più pungente del solito, perché non ritieni giusto l'atteggiamento di qualcuno che ti circonda nel lavoro. In ambito affettivo, una tua decisione potrebbe prendere una brutta piega se non cerchi di tirarti indietro, magari facendo finta che stavi scherzando!

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, in questa giornata ci saranno grandi opportunità in campo lavorativo, se stai cercando di migliorare la tua situazione professionale questo è il momento giusto per vagliare la possibilità di cambiare impiego. In ambito affettivo, proverai sensazioni nuove.

