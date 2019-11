Oroscopo di oggi 15 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 15 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 15 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un incontro mattutino potrebbe diventare instabile con la luna vuota naturalmente in Gemelli mutevoli. Sarà più facile comunicare dopo che la luna si sposta nel Cancro sensibile. Un Ariete irritabile potrebbe prendere le tue parole nel modo sbagliato. Fai del tuo meglio per non bloccare le corna.

Amore / Amicizia: non puoi essere impulsivo selvaggio e folle, né è saggio schiacciare il tuo spirito e non essere te stesso. È una dura chiamata mentre l'intenso Scorpione Sole si scontra con la dea guerriera Eris nel tuo segno. Tutta la tua vita è un esperimento per scoprire quanto puoi essere libero. Quello che hai imparato è che esprimere liberamente chi sei spesso ha un prezzo. Le persone che ti ottengono andranno avanti per la corsa, mentre i conoscenti più recenti potrebbero trovarti troppo volatile da gestire.

Carriera / Finanza: il tuo punto di vista non può resistere ai fatti quando hai a che fare con qualcuno che ne sa più di te. Quindi, è meglio evitare una guerra di parole. Stare nella tua corsia può aiutarti a stare lontano dai guai. Prenditi del tempo per mettere in chiaro fatti e cifre in modo da sapere di cosa stai parlando la prossima volta che questa conversazione arriva.

Crescita personale / spiritualità: tutto sembra un po' grezzo quando i delicati quadrati della luna in Cancro hanno ferito Chirone nel tuo segno. Fai della cura emotiva una priorità. Trascorrere del tempo con qualcuno che si prende cura di te può essere riparativo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: potrebbe essere utile ricordare che non tutti condividono i tuoi valori, Toro. L'onestà e l'integrità si perdono in certe persone. Fidati del tuo istinto per qualcuno (specialmente se quel qualcuno è un Pesci) che sembra non fare nulla di buono.

Amore / Amicizia: un collegamento potrebbe lasciarti scorciatoia o far sentire l'altra persona compromessa. Venere nella tua casa di intimità che si scontra con il malvagio Nettuno suggerisce che tu e il tuo amante potreste avere idee diverse sull'obiettivo finale del vostro incontro. Prima di toccare i fogli, discuti di cosa si tratta e dove lo vedi andare. Un'amicizia potrebbe essere complicata dalla gelosia o dall'inganno. Purtroppo, non tutti hanno a cuore i tuoi migliori interessi.

Carriera / Finanza: se sei sotto pressione per rispettare una scadenza, svolgere il tuo compito in modo tale da garantire l'approvazione potrebbe essere il modo migliore per stroncarlo sul nascere. È utile mentre Marte contatta il nodo sud, sebbene non porti nulla al tavolo. Fai quello che devi fare, ma non prendere l'abitudine di seguire il percorso di minor resistenza.

Crescita personale / spiritualità: non essere così sedotto da ciò che è lucido e nuovo da perdere tempo o denaro in qualcosa (o qualcuno) che non ha valore. Più affamato sei, più facile sarà prendere. Puoi incolpare una luna disordinata / l'allineamento di Venere / Nettuno per aver confuso il tuo giudizio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: gran parte della vita è fumo e specchi che è difficile sapere cosa sia. Starai bene finché non inizi a credere al tuo clamore. Un Sagittario potrebbe comprare ciò che stai vendendo, ma se sei disonesto, alla fine sarai scoperto.

Amore / amicizia: se il tuo interesse amoroso non ti rende la star del loro spettacolo, potresti sentirti deluso. Ti stanno trascurando? O sei più preoccupato di come appare la tua relazione con gli altri? Metti le cose nella giusta prospettiva prima di chiamare il tuo partner. La questione non è così semplice come sembra. I single potrebbero rimuginare sull'essere visti come qualcuno che non riesce a far funzionare una relazione. Probabilmente sei l'unica persona che la vede così. Perché non essere favolosamente single invece?

Carriera / Finanza: se vuoi essere una mente creativa, dovrai inventare alcune idee per te. Non puoi aspettarti di andare avanti cavalcando le falde di un collega. Va bene chiedere feedback e supporto, ma devi davvero fare di più. L'unico modo per lucidare i tuoi talenti è metterli in pratica.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non travisarti. Le linee tra fatto e fantasia sono sfumate mentre la luna nel tuo segno si scontra con Venere glam e Nettuno. Non devi essere super favoloso per essere notato. Sii reale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non puoi cambiare ciò che accade intorno a te, ma puoi decidere quali energie metti nel tuo campo. Evita le persone imprecise la cui vibrazione ti farà cadere. Un Gemelli volubile non è esattamente un nemico, anche se è difficile dire cosa stanno facendo.

Amore / Amicizia: dici di voler cambiare nella tua vita, eppure quando si tratta di relazioni, difendi il rispetto dei tuoi vecchi modi. Riesci a vedere come questo potrebbe creare confusione per qualcuno con cui sei coinvolto? Non puoi averlo in entrambi i modi. Avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort e provare cose nuove porterà dolori crescenti. Perseverare, Cancro. Ci aspettano tempi più felici.

Carriera / Finanza: potresti innamorarti del tuo lavoro quando scopri che sei sopra la testa mentre Venere appassionata si scontra con Nettuno confuso. Il tuo attuale incarico potrebbe essere fonte di confusione. Oppure potresti scoprire che la tua soddisfazione professionale complessiva è diminuita. Forse la tua posizione non è risultata essere quella che pensavi fosse? Non prendere alcuna decisione in base a ciò che senti in questo momento. L'immagine potrebbe apparire meno desolante in pochi giorni.

Crescita personale / spiritualità: la realtà può essere difficile da affrontare quando la volubile Gemini Moon si scontra con Venere e il malvagio Nettuno. Potresti sentire l'impulso di usare l'alcool o altre sostanze come via di fuga, ma questo non ti aiuterà. Distraiti con un libro accattivante o un film emozionante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: potresti non essere dell'umore giusto per trattare con le persone. Rendi "il mio tempo" una priorità e cerca momenti di pace e tranquillità quando puoi. Un Gemelli pazzo potrebbe scuotere i nervi nelle prime ore, quindi potrebbe essere meglio stargli lontano.

Amore / Amicizia: Va bene se non sai cosa vuoi o non sei sicuro di volere quello che hai. A volte, i tuoi desideri cambiano. Concediti il ​​tempo di capire cosa ti sembra giusto. Anche se nella tua vita amorosa e nelle tue amicizie tutto è molto bello, potresti ancora desiderare qualcosa di diverso. Non giudicarti. Siediti con questi sentimenti e vedi cosa emerge.

Carriera / Finanza: scuotere il sistema è qualcosa in cui sei bravo. Tuttavia, se hai intenzione di sostenere il cambiamento, devi andare all in. Fare le cose a metà strada potrebbe essere un disastro mentre il determinato sole in Scorpione si scontra con Eris sfrenato. Sotto questa influenza, potresti sembrare più un bambino che fa i capricci di qualcuno che si impegna a cambiare il sistema dall'interno. Non ti preoccupare. Ci saranno più opportunità di organizzare una ribellione.

Crescita personale / spiritualità: ottenere ciò che vuoi è tutto ciò che è rotto? Potresti chiederti mentre ti ritrovi seduto con un piatto pieno. Esprimi gratitudine per i tuoi doni e non lasciarli sprecare

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: non puoi aspettarti di sfuggire alla sfida occasionale. Prova ad accoglierlo invece di scappare. È un modo eccellente per valutare dove ti trovi nella tua vita e se sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi. Fai attenzione a un Cancro che metta alla prova la tua abilità di uscire dalla tua scatola.

Amore / Amicizia: prenditi un momento per considerare le tue parole prima di parlare di ciò che pensi di meritare. La tua vibrazione può essere intensa quando l'emozionante Scorpione Sole si scontra con l'Eris discordante. Questa non è una chiamata per ignorare i tuoi desideri. È un invito a considerare che il modo in cui esprimi le tue esigenze può determinare la volontà di qualcuno di soddisfarle. In altre parole, non essere il tuo peggior nemico.

Carriera / Finanza: mantenere un profilo basso durante le ore del mattino. Con la luna ovviamente vuota in Gemelli sparsi, non vorrai essere sotto i riflettori e far criticare tutti da quello che fai. Più tardi, quando la luna si sposta in Cancro, ti sentirai un membro fidato della squadra. Collaborare a un progetto può essere super emozionante poiché la luna contatta l'inventivo Urano. La magia accade quando menti innovative lavorano insieme.

Crescita personale / spiritualità: cresci quando guardi oltre ciò che conosci e prendi in considerazione le idee degli altri. Chi è la persona più intelligente e più interessante intorno a te? Dai un'occhiata più da vicino a cosa sono dentro e vedi cosa puoi imparare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sembra che oggi non puoi cavartela con niente. Non c'è proprio nessuna realtà da schivare. Cercare di collaborare con un Pesci potrebbe essere il caso del cieco che guida il cieco. Forse è meglio confondere il tuo progetto da solo?

Amore / Amicizia: potresti essere incline a dire a qualcuno cosa vogliono sentire per risolvere una situazione imbarazzante. Venere zuccherosa che si scontra con l'illusoria Nettuno suggerisce che non sarai immune allo stiramento della verità. La semplice adulazione può essere innocua, ma non dovresti andare fino a dire una vera bugia. Forse il silenzio è un'opzione? Se la scarpa fosse sull'altro piede, non vorresti che qualcuno ti parlasse dolcemente e non ti facesse un falso complimento. Vorresti sentire la verità.

Carriera / Finanza: è meglio ammettere che non sai cosa stai facendo piuttosto che perseverare nel fare le cose nel modo sbagliato. È facile perdere la trama mentre la volubile Gemini Moon si scontra con Venere appassionata e confusa Nettuno. Anche il tuo amore per il compito da svolgere non può salvarti se vai fuori rotta. Sapere quando ammettere la sconfitta.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti disilluso se una pratica spirituale non supporta la tua vita in modo pratico. È bene mettere in discussione le tue convinzioni. Concentrati sugli aspetti che ti danno conforto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non scoraggiarti se ti senti colpito. Non puoi vincere ogni partita. Ascoltare gli altri e sintonizzarsi sul proprio cuore può aiutarti a sincronizzarti con ciò che sta accadendo. Fare ipotesi può essere problematico, specialmente se pensi di sapere cosa succede con un Pesci.

Amore / Amicizia: ti piace viziare le persone che ami. Non ti dispiace schizzare fuori se rende qualcuno felice. La sontuosa Venere che si scontra con Nettuno confuso avverte che un regalo o una data costosi potrebbero non piacere. Forse non sei in contatto con i gusti o gli interessi di questa persona come pensi? Osserva attentamente i loro interessi, i loro gusti e le loro antipatie. Quello che pensi che dovrebbero apprezzare e ciò che desiderano potrebbe non essere la stessa cosa.

Carriera / Finanza: un'osservazione passiva-aggressiva potrebbe rivelare la tua frustrazione e il tuo risentimento piuttosto che atterrare come ti aspetti. Se c'è qualcosa che devi dire, è meglio che tu lo esprima in modo diretto. Meglio ancora, forse dovresti presentare le critiche per ora e considerare il quadro generale. Sapere cosa stai cercando dopo può aiutarti a trovare le parole giuste.

Crescita personale / spiritualità: solo perché senti qualcosa di profondamente, ciò non significa che le tue emozioni siano una rappresentazione accurata di ciò che sta realmente accadendo. Tra pochi giorni avrai una prospettiva molto diversa su qualcosa che ora ti sembra pressante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: inseguire cose che non portano soddisfazione è un segno sicuro che è necessario rivalutare le priorità. Sbucciare gli strati e scoprire che cosa desidera il tuo cuore. Non è probabile che si trovi con un Gemini traballante. Lascia che passi.

Amore / Amicizia: potresti essere troppo preoccupato di ciò che il tuo interesse amoroso pensa di te mentre il volubile Luna in Gemelli si scontra con Venere e Nettuno. Sotto questa influenza disordinata, farai di tutto per piacere. È l'amore e l'accettazione che stai cercando, ma non è questo il modo di ottenerlo. Quando sali di livello dell'amore per te stesso, puoi comandare il rispetto che desideri. Ciò che ottieni inizia con ciò che ritieni di meritare.

Carriera / Finanza: spremere denaro da una fonte che si è esaurita non è l'uso più produttivo del tuo tempo ed energia. Perché non indirizzare invece la tua attenzione verso nuove opportunità? Ci sono persone che ti aiuteranno. Avete solo da chiedere.

Crescita personale / spiritualità: Venere nel tuo segno può farti ossessionare dal tuo aspetto. Quindi, farai il possibile per essere alla moda. L'angolazione di Venere verso l'illusoria Nettuno avverte che uno sguardo audace potrebbe essere discutibile. È bello avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort della moda, ma non andare con qualcosa che proprio non sei tu. Se vuoi rinfrescare il tuo look, consulta uno stilista o un amico della moda.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: anche una persona forte e capace come te ha i suoi punti deboli. Se il tuo cuore è tenero, perché non concederti le cure amorevoli di cui hai bisogno? Potrebbe essere meglio evitare una persona insensibile (forse un Ariete) a cui piace strofinare il sale nella ferita.

Amore / amicizia: lasciare che la mente dell'alveare, cioè i tuoi amici, influenzino le decisioni personali può essere disastroso. Le opinioni esterne si aggiungono al caos mentre l'emozionante sole in Scorpione si scontra con la discordante Eris. Il modo in cui spegnere gli incendi sul fronte interno dovrebbe essere deciso da te e dalla tua famiglia o dai tuoi coinquilini, non da coloro che non dovranno convivere con le conseguenze. Ciò che accade nella tua casa dovrebbe rimanere nella tua casa.

Carriera / Finanza: un compito di routine può andare in tilt mentre la luna è ovviamente vuota, specialmente se sopravvaluti ciò che pensi di poter fare. Più tardi, quando la luna si sposta in Cancro, puoi arruolare un collega comprensivo per aiutarti a fare le cose. La luna che contatta l'inventivo Urano in Toro rende un giorno eccellente collaborare con qualcuno per sviluppare un'idea creativa. Può essere un'esperienza che si ispira a vicenda.

Crescita personale / spiritualità: le cose vicino a casa e al cuore possono sembrare grezze mentre i quadrati lunari feriscono Chirone. Può essere tentato di chiudere ed evitare di provare i tuoi sentimenti, ma ciò non farà che peggiorare le cose. Aprirsi a qualcuno di cui ti fidi può essere confortante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: è così stressante essere sempre attivi. Tuttavia, ora che hai l'attenzione che stavi cercando, è meglio mantenere le prestazioni. Fai attenzione a come ti gestisci con un fastidioso Ariete che preme i tuoi pulsanti.

Amore / Amicizia: l'entusiasmo che provi per la tua vita sentimentale potrebbe scemare nel corso della giornata. Quindi, probabilmente è meglio che tu non faccia piani o non dica nulla che faccia sperare a qualcuno. Non sarà disastroso, ma potrebbe dare a una persona un'idea sbagliata delle tue intenzioni. Una volta che la luna si sposta in un coscienzioso Cancro, sarai intenzionato a occuparti degli affari, quindi potresti non avere tempo per il divertimento e i giochi romantici.

Carriera / Finanza: il filtro tra il cervello e la bocca potrebbe richiedere un aggiustamento. Con l'emozionante Sole in Scorpione in contrasto con Eris discordante, le tue parole o creano un'interruzione o la tua lingua è così confusa da non avere un impatto. Le persone stanno guardando quello che fai, specialmente i piani alti. Quindi, questo non è il momento di cattiva comunicazione e scoppi provocatori. Pensa e ripensaci prima di parlare.

Crescita personale / spiritualità: rispondere alla chiamata all'avventura comporterà l'avventurarsi in un territorio sconosciuto. È spaventoso per te provare qualcosa che non sei sicuro di sapere come fare. Cosa avete da perdere? Questo potrebbe essere il potenziamento dell'eccitazione di cui hai bisogno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la tua mattinata potrebbe iniziare in modo approssimativo con il vuoto della Luna in Gemelli ovviamente. Piccoli incidenti e ritardi potrebbero costituire un problema. Un Sagittario potrebbe avere una migliore padronanza delle cose. Connettiti con un centauro utile se hai bisogno di assistenza.

Amore / Amicizia: un appuntamento dell'ultimo minuto potrebbe essere divertente mentre la luna in Cancro si connette con Urano spontaneo. Sarà eccitante fare qualcosa al volo piuttosto che avere tutto pianificato. Se trascorri del tempo con il tuo interesse amoroso o ti incontri con un amico, la conversazione sarà calda e mentalmente stimolante. Se sei single, è un ottimo momento per incontrare qualcuno tramite social o un'app di appuntamenti. Perché non aggiornare il tuo profilo?

Carriera / Finanza: un grande piano potrebbe richiedere ulteriori ricerche prima di lasciarti alle spalle i tuoi soldi. Potrebbe esserci una disconnessione tra ciò che ritieni possibile e ciò che puoi effettivamente fare mentre il Sole in Scorpione è in contrasto con Eris discordante. Se non sei minimamente sicuro di ciò che stai facendo, si consiglia cautela. Anche se ti senti sicuro, potrebbe comunque essere nel tuo interesse controllare attentamente le tue informazioni prima di procedere.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo è forte, quindi potresti essere ispirato a lavorare su un progetto artistico. Le attività che coinvolgono musica, scrittura e design sono particolarmente preferite. Non devi essere un professionista per divertirti ad esprimerti in modo creativo.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 15 novembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.