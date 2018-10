Oroscopo di oggi 15 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 15 ottobre ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Riceverai degli inviti inattesi ma non avrai voglia di dividere questa fase con nessuno. Nel tempo libero, tutto procede bene ed in più sei aiutato dalle Stelle. In ambito affettivo, buona intesa con la persona amata.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Evita di preoccuparti troppo intensamente della situazione economica perché avrai degli spiragli che ti faranno risalire la china. In ambito affettivo, lei crede nelle tue capacità e ti darà il suo appoggio. Un consiglio: fai una cosa alla volta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Avrai occasione di vivere in un ambiente carino frequentato da persone veramente piacevoli; se sei single, avrai anche l'opportunità di allacciare valide amicizie. In generale, non dovrai accontentarti e dovrai chiedere quello che ti spetta. In amore, evita di essere troppo pretenzioso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Avrai ottime occasioni per riorganizzare il tuo settore lavorativo, per ottenere uno spazio tuo, per vivere meglio le tue giornate. In amore potrai conciliare una difficile fase con lei, magari ricordandole i momenti migliori che avete trascorso insieme.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Potrai concederti dei viaggi e degli svaghi che ti daranno nuove emozioni e la possibilità di vivere fasi diverse dal solito tran tran quotidiano, con i tuoi cari e la persona amata. In ambito lavorativo, se fai parte di una società potresti avere problemi con un socio.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa fase, sul posto di lavoro si sente il desiderio di avere un po’ di spazio solo per te stesso per raccogliere i vostri pensieri; si avrà grandi capacità di concentrazione. In amore qualcuno vicino a te ti ascolterà e darvi alcuni buoni suggerimenti. Alcuni consigli: tentare la fortuna!

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Gli influssi planetari ti renderanno particolarmente sensibile verso le stesse cose che prima criticavi. Nel tempo libero, ti sentirai appagato da una novità. In ambito affettivo, la tua carica emotiva travolgerà la partner; se sei single, è in arrivo un messaggio.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Avrai voglia di cambiare lavoro o cambiare ambiente, fai attenzione perché non è sempre il momento opportuno. In amore, qualche pettegolezzo potrebbe creare problemi alla tua storia affettiva. Un consiglio: evita gli amori clandestini.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Gli Astri ti sono amici ed alimentano la tua logica; potrai sfruttare tutte le occasioni, sono vantaggiose e portano denaro e successo! In amore, i tuoi dubbi e le tue incertezze potrebbero aumentare perché temi che lei ti nasconda delle cose.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Avrai l'opportunità di passare il tuo tempo libero e di rilassarti svagandoti in compagnia delle tue amicizie più care. In ambito affettivo per la prima volta potresti essere lasciato senza nessuna spiegazione, ma non tutto il male viene per nuocere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

La tua partner sarà molto dolce e sensibile alle tue necessità e tu ti lascerai coccolare. In ambito lavorativo potrai concederti una pausa e dedicarti alle tue esigenze. Un consiglio: coinvolgi gli amici.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Avrai un ottima forma fisica e dedicherai questa fase ai tuoi hobby e ai tuoi svaghi preferiti. In ambito lavorativo, avrai modo di concederti delle pause, dopo una lunga fase di stress incessante. In ambito affettivo, avrai un grande autocontrollo.

