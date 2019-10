Oroscopo di oggi 15 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 15 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 15 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: concentrati sulle tue esigenze per fare progressi verso il raggiungimento di un obiettivo importante. L'atmosfera ora funziona. Nel frattempo, uno Scorpione potrebbe desiderare qualcosa che non vuoi dare. Non sentirti in colpa per aver detto di no. Devi prima occuparti di te.

Amore / Amicizia: stai facendo le tue cose, quindi potresti non essere interessato a soddisfare i capricci degli altri. O una persona può seguire il tuo programma o può seguire la propria strada. Potrebbe sembrare egoistico, ma a volte hai bisogno di un po' di tempo per me. I single potrebbero chiedersi se c'è qualcuno là fuori che capisce i loro sentimenti e desideri. La cosa più importante è capire cosa funziona per te.

Carriera / Finanza: Venere amichevole nella tua zona di supporto attira persone generose nella tua vita. L'angolo di Venere con il potente Plutone suggerisce che potresti avere un influente sostenitore nel tuo angolo. Potrebbe essere qualcuno con influenza sul posto di lavoro o professione. Se hai bisogno di chiedere un favore, è un ottimo momento per farlo. Trattare questa persona con il giusto rispetto può renderla più suscettibile alla tua causa.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione è perfetta! Con il sondaggio di Mercurio allineato con il mistico Nettuno, sei collegato a un canale di comunicazione più elevato. Saprai cosa pensano e provano alcune persone senza che diano una parola. Anche i tuoi sogni ti stanno parlando. Essere in allerta per un messaggio che ti dice qualcosa che devi sapere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: essere il tuo peggiore rialzista può metterti in pericolo e invitare il caos nel tuo mondo pacifico. Stai attento là fuori e non essere il tuo peggior nemico. Pertanto, fai attenzione a un Ariete che è intenzionato a farsi strada, poiché può tirar fuori tutto da te.

Amore / Amicizia: se hai una visione pessimistica delle relazioni, c'è sempre qualcosa di cui preoccuparti nella tua vita amorosa. Con Venere in ossessivo Scorpione in contrasto con Chirone ferito, potresti farti ferire. Ciò significa che stai cercando un problema che giustifichi la tua insicurezza. Non c'è dubbio che puoi trovare qualcosa che gioca nelle tue peggiori paure. Ricorda solo che sei andato a cercarlo. I problemi non sono venuti a cercarti.

Carriera / Finanza: Rallenta, Toro. Sei il proverbiale toro nel negozio di porcellane mentre sconsiderato Marte si scontra con Urano nel segno. Sotto questa pericolosa influenza, una mossa frettolosa potrebbe essere interpretata come una manovra ostile. Allo stesso modo, un disaccordo con un collega potrebbe creare abbastanza turbamento. Fermati, guarda e ascolta prima di caricarti a testa alta in un disastro. Ci vorrà più di un giro positivo per farlo bene.

Crescita personale / spiritualità: la visionaria Luna dei Pesci ti dà un chiaro senso di dove sei diretto. Tuttavia, i mezzi che impieghi per arrivarci potrebbero rappresentare un problema se i bisogni e i sentimenti degli altri vengono ignorati. Guarda oltre i tuoi desideri prima di andare avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: si spera che non ci sia una riunione mattutina della squadra all'ordine del giorno. Ti sentirai fuori sincrono con i gruppi con il vuoto lunare ovviamente. Non rendere difficile per una Bilancia rendere più facile per te, quindi forse lavorare da casa se puoi? Più tardi, la luna in Toro porta un'atmosfera più cooperativa.

Amore / Amicizia: hai un prurito che non puoi graffiare grazie allo scontro di Sole della Bilancia con il potente Plutone in Capricorno. Che tu sia il sesso o il denaro che cerchi, semplicemente non accetterai di no come risposta. Il problema è che non puoi ottenere ciò che vuoi senza che il tuo interesse amoroso rinunci ai tuoi piani. Non paga iniziare a ossessionarti perché ti rende invadente e poco freddo. Attento. Sei sulla buona strada per rovinare tutto. L'aspetto solare del generoso Giove suggerisce che potresti ottenere quello che vuoi se lo chiedi bene. Forse dovresti ripensare il tuo approccio?

Carriera / Finanza: un costante allineamento Mercurio / Saturno lo rende un momento eccellente per fare ricerca. Questa energia fornisce la concentrazione, la pazienza e la determinazione per attenersi fino a quando non si ottengono le informazioni necessarie. È ottimo anche per attività che coinvolgono la scrittura, lo studio e l'insegnamento. Se hai bisogno di assistenza, chiedi aiuto a un collega anziano.

Crescita personale / spiritualità: sono due passi avanti, un passo indietro nell'esprimere i tuoi desideri e mostrare alle persone chi sei veramente. Continua fino a quando non trovi il tuo ritmo e qualcosa scatta.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sarà interessante assistere alla presa che alcune persone hanno su di te e come influisce sulla tua vita. Mostra che sei più connesso di quanto pensi. La familiarità di un Capricorno può esercitare una forza particolarmente forte. Solo tu puoi decidere se questa è una cosa buona o cattiva.

Amore / Amicizia: stai pensando a qualcuno (forse un ex interesse amoroso) lontano? Un'intuitiva connessione Mercurio / Nettuno potrebbe dimostrare che sei connesso psichicamente. Non essere sorpreso se ricevi una chiamata o un messaggio inaspettato dalla persona che hai in mente. Potrebbe essere la tua occasione per ottenere la chiusura sul passato. Un risultato soddisfacente può dipendere dalla tua volontà di essere compassionevole e offrirgli il beneficio del dubbio. Forse anche tu hai bisogno di perdono?

Carriera / Finanza: lavorare con un gruppo può essere impegnativo perché ciò che ritieni ispirato a contribuire potrebbe essere in conflitto con ciò che l'incarico richiede. Sei in uno stato d'animo creativo e sei attaccato alle tue idee, quindi potrebbe essere difficile lasciarle andare. A volte devi prenderne uno per la squadra. Forse puoi tornare indietro alle tue idee in un secondo momento?

Crescita personale / spiritualità: potresti sentire una forte connessione con qualcuno intorno a te mentre Venere si sincronizza con Plutone irresistibile. Uno sguardo più attento può rivelare che è il potere che questa persona emana a cui ti senti attratto. Lascia che ti motivi a coltivare i tuoi punti di forza.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: avrai interessanti spunti sulle persone importanti nel tuo mondo. Questo può modellare il modo in cui le tue relazioni si evolveranno in futuro. Sappi solo che vale la pena avvicinarsi a un Cancro che è difficile da conoscere. Non aver paura di fare la prima mossa.

Amore / Amicizia: non ti sentirai come deviare dalla solita routine con la luna nel Toro fisso. Un compagno di giochi dovrà tenerti compagnia nella tua routine se stai per uscire. Tutti i segni indicano che stai scavando i talloni e vuoi fare le tue cose, quindi forse è meglio trascorrere del tempo da soli?

Carriera / Finanza: può essere difficile immaginare che le stesse cose siano importanti per te e una figura influente sul posto di lavoro. L'allineamento di Venere con il potente Plutone suggerisce che i valori condivisi potrebbero essere un punto di partenza per stabilire una connessione più personale. Potresti sentirti meno intimidito quando ti rendi conto di avere qualcosa in comune. E questa persona, a sua volta, potrebbe mettere più risorse nel tuo contributo quando sa di più su di te. Cerca un modo per avvicinarti.

Crescita personale / spiritualità: l'inquisizione del Mercurio che si sincronizza con l'intuitivo Nettuno potrebbe fornire un colpo psichico che rivela informazioni cruciali su un compagno di stanza o un membro della famiglia. Tienilo a mente quando chatti con questa persona ma non rivelare ciò che pensi di sapere. Spero che le tue informazioni ti aiuteranno ad essere empatico invece di essere giudicante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: creatività, divertimento e una sensazione di connessione renderanno la giornata stimolante. Contribuire con i tuoi regali unici ti darà un senso di soddisfazione e ti farà sentire come se fossi una parte stimata di ciò che sta succedendo. L'intuizione di un Toro può fornire una nuova prospettiva.

Amore / Amicizia: saprai cosa sta pensando il tuo altro significativo prima ancora che dicano le parole. In effetti, potresti sentirti piuttosto collegato a chiunque con cui stai interagendo da vicino grazie a un magico allineamento Mercurio / Nettuno che eccita le zone della tua gente. Una conversazione può rivelare che hai una connessione molto più profonda di quella che in precedenza eri a conoscenza. Con un flusso di energia così unico in gioco, la conversazione sarà dolce e sarai bravo a fare brainstorming sui modi per raggiungere un obiettivo condiviso.

Carriera / Finanza: indossa il tuo cappello creativo e inizia il brainstorming! Venere in Scorpione e il tuo regno mentale in linea con il potente Plutone in Capricorno possono ispirare un'idea audace che eleva il tuo prestigio. Può far parlare le persone e metterle in soggezione per quello che fai. Dovrai tirare fuori le pistole più grandi e mettere in gioco i tuoi talenti più potenti.

Crescita personale / spiritualità: indulgere nel tuo hobby preferito o in attività di downtime da solo equivale a rilassamento mentre la Luna in Toro si allinea con il Nodo Sud. Quando ti annoi con questa routine, vorrai esplorare qualcosa a cui un amico è interessato, anche se probabilmente non oggi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: se hai abilità speciali, usale. Non c'è tempo come il presente per mostrare al mondo cosa puoi fare. Un sostenitore può aiutarti a identificare il tuo talento più commerciabile. E uno Scorpione potrebbe vedere un dettaglio cruciale che ti manca, quindi presta attenzione quando ti parlano.

Amore / Amicizia: tu e il tuo partner potreste non essere nella stessa pagina su bisogni e desideri. Non è un grosso problema a meno che qualcuno non scelga di renderlo un problema. Per ora, hai priorità diverse e, quindi, è difficile connettersi. Se single, non complicare la vita amorosa. Invia un messaggio a un amico di coccole accomodante e mettiti nella posizione a cucchiaio.

Carriera / Finanza: i doni che offri così generosamente al mondo alla fine tornano da te. Un magico allineamento di Mercurio / Nettuno potrebbe rappresentare un modo per beneficiare di un'abilità speciale. Potrebbe essere qualcosa che normalmente faresti gratuitamente o che offri come contributo di beneficenza. Monetizzare potrebbe non essere sul tuo radar, anche se potrebbe fornire i mezzi per essere in grado di dare ancora di più. Vale la pena esplorare.

Crescita personale / spiritualità: se hai un po' di soldi extra, investi in un progetto domestico. Potrebbe sembrare una goccia nel secchio se stai facendo qualcosa di importante, ma devi iniziare da qualche parte.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: rispondere ad una provocazione in modo positivo rivela la tua sicurezza. Dimostra che sei abbastanza forte da ricevere feedback che ti aiutano a crescere. Nel frattempo, uno spensieratezza con un Toro a cui sei affezionato può far emergere il meglio di te se lo lasci fare.

Amore / Amicizia: se senti l'amore, mettilo là fuori. Venere nel tuo segno che danza con Plutone persuasivo può aiutarti a convincere qualcuno che il tuo affetto è il vero affare. Venire forte potrebbe ripagare. Sii diretto, non invadente. Vuoi essere sicuro di te, non inquietante. Il primo ti rende sexy mentre il secondo potrebbe marchiarti come qualcuno da evitare.

Carriera / Finanza: ti sentirai sicuro nella gestione di tutti i dettagli minori di qualsiasi compito ti impegni oggi. Con l'abitudine che ama la Luna in Toro sincronizzandosi con il Nodo Sud, è lì che troverai il tuo ritmo. Per ora va bene, ma molto presto dovrai ampliare la tua portata ed esplorare nuove idee.

Crescita personale / spiritualità: la visualizzazione è un potente strumento per manifestare, ma è solo uno dei primi passi. Un allineamento tra Mercurio espressivo nel tuo segno e immaginativo Nettuno ti incoraggia a scrivere le tue idee o discuterle con gli altri. Dichiarare le tue intenzioni è una parte vitale del processo. Non farà male parlare con qualcuno che può offrire un feedback che ti aiuta a far salire di livello il tuo piano. Forse implica attrarre l'amore o lanciare un progetto creativo?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: affrontare questioni pratiche è la cosa più importante. Tuttavia, potrebbe essere necessario utilizzare mezzi non convenzionali per fare ciò che è necessario fare. Nessuno ti prende e sa come confortarti come fa un Pesci, quindi rivolgiti a loro alla fine della tua frenetica giornata.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa non ha molta priorità quando ci sono cose più importanti da fare. Anche se non c'è nulla di urgente nella tua agenda, potresti non essere ancora in vena di impegnarti romanticamente. Ci sono alcune cose del tuo passato che devi elaborare. Ottenere la chiusura e mettere a riposo le vecchie attività renderà più facile la tua presenza per ciò che sta accadendo nel qui e ora.

Carriera / Finanza: un benefattore segreto potrebbe fare qualche trucco per trasformare una questione di denaro a tuo favore. Certamente non farebbe male chiedere a qualcuno di lavorare la propria magia dietro le quinte mentre l'attrattore Venere si sincronizza con l'agente segreto Plutone. Se non c'è niente da perdere chiedendo, perché non dovresti? Potrebbe esserci tutto da guadagnare.

Crescita personale / spiritualità: abbi un sogno o un'intuizione improvvisa su una faccenda domestica o familiare. Un mistico allineamento di Mercurio / Nettuno potrebbe fornire una visione vitale. Mantieni ciò che intendi su una base strettamente necessaria. Non è una buona idea lasciare che le persone confondano la tua intuizione con le loro opinioni e consigli. Questa è una informazione privata per te per interpretare e determinare come si applica alla tua vita.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: stai sempre crescendo e cambiando, quindi non c'è mai una versione statica di chi sei. Identifica la persona che sei oggi e ciò di cui ha bisogno per essere felice. Ma qualunque cosa tu faccia, non paragonarti ad un Ariete né lasciare che l'ariete metta in pericolo la tua autostima. La tua crescita non ha nulla a che fare con loro.

Amore / Amicizia: c'è la pressione di mantenere le apparenze quando ci si sposta in ambienti eleganti. Con Venere nel tuo settore sociale in contrasto con Chirone ferito, potresti non sentire di avere quello che serve per recitare la parte. Potrebbe essere un attacco temporaneo di insicurezza. Oppure potrebbe indicare che stai correndo con la folla sbagliata. Molto presto, avrai una migliore idea se questo è dove appartieni.

Carriera / Finanza: essere un capo e comportarsi in modo prepotente non sono la stessa cosa. Dovrai conoscere la differenza mentre Marte ostile si connette con il dirompente Urano. Se non stai attento, una mossa aggressiva da parte tua potrebbe proiettarti in una luce sfavorevole. Riguarda il tempismo e questo potrebbe non essere il momento o la situazione appropriati per il gioco che vuoi fare. È difficile ricadere quando sei su di giri ma andare avanti in questo modo potrebbe essere disastroso.

Crescita personale / spiritualità: esprimere i tuoi sentimenti è terapeutico mentre la luna è in Pesci emotivi. Avere un cuore a cuore con un amico, passare il tempo nel journal o incanalare le proprie emozioni in un progetto creativo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la tua atmosfera è ricettiva, anche se nessuno dovrebbe confonderla con inattiva. Assumere un ruolo passivo ti consente di assorbire tutto ciò che accade intorno a te. Ciò che apprendi tornerà utile nei prossimi giorni. Un noto collega Scorpione potrebbe essere il tuo miglior alleato.

Amore / amicizia: con la luna in Toro in cerca di conforto e la tua zona di casa, può essere difficile farti scendere dal divano, tanto meno trascinarti fuori di casa. Non è che non sei interessato a fare qualcosa di divertente. Hai solo bisogno che sia rilassante e discreto. Che tu sia con il tuo partner o trascorri del tempo con un amico, ti divertirai a ordinare, a bere le tue bevande per adulti preferite, a giocare ai videogiochi o a recuperare il ritardo sui tuoi programmi preferiti.

Carriera / Finanza: ascolta attentamente le chiacchiere sul posto di lavoro perché potrebbero fornire informazioni utili per una carriera o questioni finanziarie. Con l'astuto Mercurio in Scorpione sincronizzato con l'intuitivo Nettuno in Pesci, probabilmente hai già un sospetto a riguardo, anche se aiuta a raccogliere informazioni che confermano che sei sulla strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: un profilo ad alta visibilità significa che il tuo stile deve essere perfetto. Un bizzarro allineamento Venere / Plutone è una chiamata per esplorare quale aspetto ti fa sentire più potente. Gioca con abiti che raccontano al mondo che sei venuto per uccidere, non per giocare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sei al meglio della tua arte. Tutto ciò che fai trarrà beneficio dal tuo flusso creativo. Al lavoro e al gioco, tu e uno Scorpione fate una coppia dinamica. Quindi, non essere timido nel condividere la tua magia; i risultati saranno assolutamente incredibili.

Amore / amicizia: con Venere appassionata nella tua zona di saggezza che si sincronizza con Plutone persuasivo, un amico o qualcuno con cui sei coinvolto potrebbe interessarsi a una delle tue ossessioni. Sarà divertente esplorarlo insieme e sarà un modo eccellente per legare. Se sei single, lasciati coinvolgere da un'attività che può metterti in contatto con persone che si trovano nelle stesse cose in cui ti trovi. È un ottimo modo per fare amicizia e forse qualcosa in più.

Carriera / Finanza: sei un visionario. Se le persone non sono alla moda di questo fatto, alla fine della giornata saranno meglio informate delle tue conoscenze e idee creative. L’intelligente Mercurio in Scorpione in linea con l'ispirato Nettuno nel tuo segno porta i pieni poteri della tua immaginazione e intuizione a tutto ciò in cui sei coinvolto. Sei miglia davanti al branco quando si tratta di individuare le tendenze, quindi non aver paura di offrire il tuo contributo e il tuo giro creativo alla conversazione.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi sentimenti sono ovunque. È come se stessi esplorando tutti i tuoi angoli emotivi. È bello se è quello che devi fare, anche se può rendere difficile per le persone arrivare da dove vieni.

