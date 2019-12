Oroscopo di oggi 16 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 16 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 16 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un capriccio mattutino non ti conquisterà nessun fan. Non dare una svolta ai tuoi mutandoni quando la luna in drammatici Leone si scontra con Marte ostile. Questo promette di essere una giornata eccellente, a condizione che un momento lunatico non ti inciampi. Non lasciare che uno Scorpione ti inneschi.

Amore / Amicizia: sei intenzionato a scuotere le cose mentre la Luna Leone teatrale contatta il Sole Sagittario e l'Eri sfrenata nel tuo segno. Il tuo vivace senso di avventura ti rende molto divertente essere in giro. Se sei single, i tuoi pazzi pensieri ti renderanno quello da guardare; tuttavia, avvicinarti a te è una storia completamente diversa. Gli ari accoppiati saranno ugualmente disinibiti. Potrebbe essere la cosa giusta per accendere il fuoco con il tuo partner.

Carriera / Finanza: con lavoro e denaro, sei in una fase straordinariamente fortunata. Puoi ringraziare un promettente schieramento di Giove / Urano per aver aperto la porta a un'opportunità eccitante e, forse, non convenzionale. Un innovatore come te dovrebbe essere in grado di individuare una tendenza che vale la pena perseguire. Tenere il dito sul polso di ciò che è caldo potrebbe essere il tuo modo di incassare.

Crescita personale / spiritualità: è bene ricordare che non hai bisogno della convalida o dell'approvazione di nessuno. Sii aperto a nuovi modi di fare ciò che vuoi che non richieda una figura di autorità per rassegnare i tuoi piani. È un gioco completamente nuovo ora.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: c'è molto di cui essere entusiasti. Se non lo senti, potrebbe essere perché sei troppo investito nel passato. La tua felicità sta nel sfruttare al meglio il qui e ora. Fatti da parte mentre un audace Sagittario ti mostra come è fatto.

Amore / Amicizia: il trigono ardente di oggi aumenta la tua eccitazione. La Luna in Leone che si collega al Sole Sagittario e all'Eris sfrenata ti farà sicuramente sentire tutte le sensazioni. Tuttavia, manterrai le tue emozioni nascoste finché non sarai sicuro che i tuoi sentimenti saranno accolti da qualcuno a cui tieni. Hai bisogno di conferma che non sei l'unico a provare questa folle gioia. Se qualcuno non risponde alla tua luce, controlla se c'è un impulso.

Carriera / Finanza: non avrai molto da fare se non hai le carte in regola per sfidare lo status quo. È un compito scoraggiante mentre la dinamica Luna è in contrasto con i pianeti del Capricorno tradizionalista. O ti restringi di fronte all'autorità o non puoi agire efficacemente perché non capisci il ragionamento alla base delle regole. Uno sguardo dietro il sipario può dissolvere la tua paura o aiutarti a capire meglio come funzionano le cose.

Crescita personale / spiritualità: è impossibile sopravvalutare la tua fortuna. Sei in una fase incredibilmente propizia quando Giove, portatore di benedizioni, contatta l'inventivo Urano nel tuo segno. Un cambiamento selvaggio che non avresti mai pensato di poter fare è a portata di mano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: sei nel tipo di giornata che ti ricorda l'intensa gioia di essere vivo. Sii aperto a tutto il brivido e i brividi piuttosto che modificare la tua esperienza. Se hai bisogno di alcuni suggerimenti, cerca un Ariete avventuroso che si tuffa a capofitto.

Amore / Amicizia: se non c'è una palpabile sensazione di eccitazione tra i tuoi amici, sei con la folla sbagliata. Un grande trigono infuocato con la Luna Leone, il Sole in Sagittario e Eris sfrenata è pronto a scuotere le cose. Non fare la solita cosa. Ci si diverte quando ci si allontana dalla normale routine e si prova qualcosa di diverso. Lo stesso vale per il tuo interesse amoroso. Non aver paura di impazzire.

Carriera / Finanza: qualcuno da qualche parte ti sta cercando e sta lavorando dietro le quinte per realizzare i tuoi sogni. Puoi ringraziare un epico allineamento di Giove / Urano per aver aumentato di livello la tua fortuna e aver portato la tua assistenza sia cosmica che umana. Potrebbe arrivare sotto forma di finanziamenti finanziari o altre risorse vitali. Sei in una fase fortunata e la gente vuole che tu abbia successo. Non aver paura di chiedere aiuto.

Crescita personale / spiritualità: perché metterti in testa e rendere le cose difficili per te stesso? Cadere in questa trappola mentale infida può fermare il flusso di cose buone che dovrebbero venire sulla tua strada. Fai sapere alla vita che sei pronto per quello che sta succedendo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: preparati per una giornata emozionante che ti sfida ad ampliare la tua visione di ciò che è possibile. I vecchi modi di essere e di fare vengono sostituiti con frequenze più elevate di ispirazione, idee e modi di connettersi. Un eccentrico Toro può aprire la strada.

Amore / Amicizia: un allineamento epico tra il generoso Giove e Urano inventivo porta sviluppi entusiasmanti e grandi benedizioni attraverso le tue relazioni più strette. Queste dolci sorprese non arriveranno nella confezione che ti aspetti. Fai attenzione alle sincronicità e sii aperto a modi non convenzionali di connessione. Un potenziale amico o interesse amoroso che incrocia il tuo cammino potrebbe arricchire la tua vita in modi insoliti. Mantieni una mente aperta e un cuore aperto.

Carriera / Finanza: un grande trigono infuocato con la dinamica Luna, il Sole in Sagittario e Eris sfrenato può ispirarti a portare qualcosa nel tuo lavoro che scuoti le cose. C'è valore nell'essere più inclusivi e accoglienti di quelli che una volta potevano essere stati concetti superati. La tua volontà di uscire dagli schemi e sostenere un'idea non convenzionale potrebbe segnarti come un trendsetter. Una volta che le persone riconoscono che sei interessato a qualcosa, saranno desiderosi di salire a bordo.

Crescita personale / spiritualità: trovare l'equilibrio tra dare troppo e troppo poco peso alle opinioni di qualcuno può essere complicato. Potresti sentirti particolarmente stufo di qualcuno che ha esercitato troppo controllo su di te. Non lasciare che la tua frustrazione ti spinga a mettere a tacere la persona sbagliata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: energia fresca, idee inventive e persone affascinanti sono destinate a riaccendere la tua brama di vita. Potresti trovare un Ariete ribelle come una figura particolarmente stimolante. Stare intorno a loro ti darà idee su come scuotere le cose.

Amore / Amicizia: un grande trigono infuocato con la luna nel tuo segno, il Sagittario Sole, e Eris sfrenata dice che porti la festa ovunque tu vada. La tua allegria e l'atmosfera accogliente ti rendono qualcuno con cui la gente vuole stare. Quasi tutti trovano rinfrescante la tua apertura e onestà. La tua feroce energia potrebbe attrarre un ammiratore insolito. Il tempo dirà se sono in grado di gestire la tua intensità.

Carriera / Finanza: cosa desideri di più dalla tua vita lavorativa? Più ore? Condizioni migliorate? O forse stai cercando di apportare un cambiamento più significativo e sei pronto per qualcosa di completamente nuovo? L'epico allineamento di Giove / Urano di oggi lo rende un giorno eccellente per far rotolare la palla. Questa vibrazione super fortunata non si presenta molto spesso. Si tratta di diramarsi in direzioni entusiasmanti e di utilizzare le tue abilità in modi più innovativi. Perché non vedere cosa puoi mettere in moto?

Crescita personale / spiritualità: una riluttanza a rispettare il tuo piano di fitness potrebbe essere un segno che il tuo regime ha bisogno di un riavvio. Introdurre nuovi elementi nella tua routine può renderti più motivato a mostrarti e a seguirlo. Esplora idee che ti entusiasmeranno per il benessere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: un grande trigono con la Luna Leone, il sole e Eris sfrenata genererà sicuramente eccitazione. Si stanno aprendo nuove possibilità e percorsi che consentono una maggiore libertà. L'intuizione di un selvaggio Ariete potrebbe essere più puntuale di quanto si pensi.

Amore / Amicizia: dimentica di seguire il solito piano. Che tu abbia un appuntamento o che passi del tempo con un amico, l'epica lineup di Giove / Urano di oggi suggerisce di fare qualcosa di eccitante e nuovo. È il momento perfetto per visitare un hot spot in cui non sei mai stato. Se sei single, potresti incrociare percorsi con qualcuno che è molto diverso dal tuo solito tipo. È un giorno insolitamente fortunato per l'amore, quindi perché non lasciarti andare?

Carriera / Finanza: il drammatico Leone Luna in contrasto con i pianeti in Capricorno inflessibile può rendere difficile condividere le tue idee creative. Anche se sei abbastanza coraggioso da avventurarti fuori dagli schemi, potresti incontrare qualcuno che è riluttante a considerare concetti che sfidano lo status quo. Se non sei sicuro, i tuoi sforzi potrebbero fallire. Continua a lucidare le tue idee mentre aspetti un'apertura.

Crescita personale / spiritualità: anche se non hai ancora visto prove, sembra che la tua vita stia cambiando in modo significativo. Fidati dell'eccitazione che provi e segui l'impulso di fare un cambiamento radicale. La differenza che vuoi vedere intorno a te inizia da dentro e fuori.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: può sembrare che l'intera visione della realtà venga messa alla prova. Ciò che non sembrava possibile un minuto fa improvvisamente sembra il nuovo status quo. Se trovi difficile ottenere con il programma, passare del tempo con un Ariete liberato può aiutarti.

Amore / amicizia: non si può dire che corri con una folla noiosa. Tutti i tipi di eccentrici, liberi pensatori e tipi avventurosi si riuniranno intorno come un grande trigono infuocato con la Luna Leone, il Sagittario Sole e Urano sfrenato li avvicina. Questi personaggi audaci ti sfidano ad essere un essere umano più aperto e autentico. È bello stare con persone che non si aspettano che tu modifichi chi sei. Restituisci l'amore accogliendo i bizzarri nel tuo mondo.

Carriera / Finanza: sei un genio creativo quando lavori da solo. È quando devi collaborare che potresti incorrere in problemi. I tuoi modi di vecchia scuola potrebbero essere in contrasto con la libertà di espressione richiesta da un progetto di gruppo. Può essere scioccante rendersi conto di quanto sei investito nello status quo. Abbraccia l'opportunità di essere più flessibile e innovativo.

Crescita personale / spiritualità: un'epica formazione di Giove / Urano potrebbe ispirare un cambiamento significativo nella tua vita domestica. Questo fortunato allineamento supporta espansioni e mosse non convenzionali. Fare qualcosa di grosso potrebbe essere più facile di quanto pensi. È il momento perfetto per mettere in moto il cambiamento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: c'è un'incredibile ricettività a ciò che hai da offrire. Fidati e approfitta di ogni occasione per stupire le persone con il tuo genio. Un Toro a cui piace ciò che ascoltano potrebbe essere interessato a portare le cose al livello successivo.

Amore / Amicizia: Chiedere ciò che vuoi funziona come un mantra magico poiché un allineamento di Giove / Urano di buon auspicio influisce sul modo in cui tu e il tuo interesse amoroso vi connettete. Potresti essere sorpreso dalla loro reattività e disponibilità a darti ciò che desideri. Tuttavia, ciò che desideri potrebbe essere consegnato in una confezione sconosciuta, quindi tieni una mente aperta. Questa energia supporta l'incontro con persone via Internet e app di appuntamenti. I single dovrebbero aggiornare il loro profilo e vedere chi c'è là fuori.

Carriera / Finanza: qualunque cosa tu faccia, non trattenere la tua creatività e idee innovative. Con un grande trigono infuocato con la Luna Leone, il sole del Sagittario e l'Eris sfrenata che dà potere alla tua vita lavorativa, le persone sono ricettive a concetti audaci e che catturano l'attenzione. Sei spesso un anomalo sul posto di lavoro. Ciò significa che si presenta un diverso punto di vista. È uno che i tuoi colleghi potrebbero trovare prezioso oggi.

Crescita personale / spiritualità: tacere quando qualcuno è finalmente aperto a sentire ciò che hai da dire è controproducente. Soprattutto se stai cercando di vendere un progetto o un piano. Meglio farli arrivare tardi che mai. Non lasciare che il tuo personaggio saboti il ​​tuo destino. Sii cooperativo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la tua gioia di vivere è palpabile. Forse sei entusiasta di tutte le opportunità affascinanti che appaiono all'orizzonte? Unire le forze con un intelligente Toro potrebbe rivelarsi un'alleanza reciprocamente vantaggiosa. Potresti fare una coppia dinamica.

Amore / Amicizia: il tuo entusiasmo ti rende amabile. Un grande trigono infuocato con la Luna Leone, Eris sfrenata e il sole nel tuo segno sottolinea il tuo calore, creatività e impavidità. Quando la tua energia è così viva, sei un problema. I single potrebbero incontrare qualcuno che risuona con la loro vibrazione ad alta energia. Un appuntamento o una serata fuori con gli amici potrebbe essere divertente.

Carriera / Finanza: un'epica formazione di Giove / Urano lo rende uno dei giorni più fortunati dell'anno. Essere alla ricerca di modi per espandersi e lavorare in modo più creativo. È un momento particolarmente propizio per chiedere un aumento o una promozione. Potresti anche avere una dolce opportunità se stai cercando qualcosa di nuovo.

Crescita personale / spiritualità: non aver paura di investire in un'esperienza che può allargare i tuoi orizzonti. Questo non è il momento di giocare in sicurezza. Quando la vita fornisce l'eccitazione che hai chiesto, devi essere pronto ad abbracciarlo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: c'è un'eccitazione e un calore nell'aria che non hai provato da secoli. È come rinascere e vivere il mondo in un modo nuovo. Consulta un eccentrico Toro per suggerimenti su come rilassarti e trarre più piacere dalla tua vita.

Amore / amicizia: una schiera promettente di Giove / Urano che autorizza l'espressione di sé ti rende un vero incantatore. Nessuno sa cosa aspettarsi da te, anche se sospetta di avere qualcosa di insolito. La tua generosità, il calore e l'atmosfera sensuale ti rendono molto attraente. Quindi, potrebbe essere un giorno fortunato per il romanticismo. Pianifica una data speciale o fai uno sforzo per socializzare. Una figura eccitante e forse eccentrica potrebbe attraversare il tuo cammino.

Carriera / Finanza: un grande trigono infuocato con la creativa Luna, il Sole Sagittario e Eris sfrenata porterà sicuramente molta ispirazione sulla tua strada. Tuttavia, le idee geniali che ti vengono in mente potrebbero non essere del tutto pronte per la prima serata. Rimuginali in privato. Hai bisogno di tempo per avvolgere la testa intorno a un'idea stimolante ma eccitante prima di provare a venderla ad altri.

Crescita personale / spiritualità: non resistere a una persona generosa che offre supporto. Avere bisogno di assistenza non significa che non sei capace. Dì di sì. Questa può essere una buona pratica per imparare a condividere il tuo carico piuttosto che sentirti obbligato a gestire tutto da solo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: nel bene e nel male, sei piuttosto scandaloso. Non c'è in giro in punta di piedi per te, semplicemente non si adatta al tuo marchio. Fai attenzione al tuo pubblico, perché non tutti si scaldano ai tuoi modi più sfrenati. Un Capricorno conservatore potrebbe chiederti di cosa ti occupi.

Amore / Amicizia: le abilità del tuo personale ricevono un impulso da un grande trigono infuocato con la Luna Leone, il Sole in Sagittario, un Eris sfrenato, che porta calore e spirito alle interazioni con la tua gente preferita. Sarai al meglio perché ti senti libero di essere te stesso. La versione inedita di te potrebbe essere difficile da prendere per alcuni, anche se la maggior parte delle persone lo troverà rinfrescante. È un momento opportuno per scoprire se una nuova conoscenza può gestire il vero te.

Carriera / Finanza: potresti chiederti quanto puoi davvero condividere con un collega a cui sei vicino. C'è un'opinione controversa o due che ti piacerebbe condividere ma essere così schietto potrebbe farti sentire vulnerabile. Se non è necessario esprimere questi pensieri, è meglio tenerli per te. Hai abbastanza da affrontare senza preoccuparti se hai detto la cosa sbagliata.

Crescita personale / spiritualità: un epico allineamento di Giove / Urano rende un giorno fortunato per le questioni domestiche e familiari. Cogli un'opportunità che ti aiuti a fare cambiamenti radicali in questa area più personale della tua vita. Questo potrebbe funzionare meglio di quanto tu possa mai immaginare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: una giornata emozionante è in serbo. Non rovinarlo facendo troppe preoccupazioni meschine. Questa energia propizia merita tutta la tua attenzione. Così fa una figura generosa (forse un Capricorno) che vuole far accadere qualcosa di magico per te.

Amore / Amicizia: è un giorno eccellente per fare nuove connessioni. Con un allineamento propizio di Giove / Urano che eccita le tue zone interpersonali, la porta si apre per incontrare persone affascinanti che ti espongono a idee brillanti. Potresti essere ispirato a far parte di un gruppo che rappresenta i tuoi interessi. Oppure, se stai cercando l'amore, socializzare con una nuova folla potrebbe essere promettente. Puoi anche creare connessioni entusiasmanti attraverso un'app di incontri a caldo. Le persone che incontri potrebbero avere un impatto positivo sulla tua vita.

Carriera / Finanza: quando si tratta di creatività e idee audaci, sei in fiamme! Puoi ringraziare un grande trigono con la Luna Leone, il Sole in Sagittario e l'Eris sfrenata per aver portato così tanta ispirazione a modo tuo. Vedi il valore in qualcosa che i tuoi colleghi potrebbero trascurare o escludere. Presentarlo in un modo nuovo potrebbe rendere tutti desiderosi di ascoltare ciò che hai da dire.

Crescita personale / spiritualità: potresti provare risentimento per qualcuno che si aspetta troppo da te. È frustrante quando le persone non riconoscono che stai facendo il meglio che puoi. Non sudare. La cosa più importante è che hai fiducia in te stesso.

