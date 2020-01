Oroscopo di oggi 16 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 16 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 16 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: Mercurio si trasferisce oggi in Acquario attivando amicizia e impegni sociali. Organizza un incontro post-lavoro (magari con uno Scorpione?) E goditi la compagnia di buoni amici. Ti darà la spinta di cui hai bisogno in modo da poter terminare la settimana con una nota alta.

Amore / Amicizia: la luna in Bilancia attiva la partnership nella tua carta, rendendola una giornata meravigliosa per prestare particolare attenzione alla tua amata. Non deve essere niente esagerato, basta far loro sapere quanto significano per te. Se sei single puoi usare questa stessa energia per aiutarti a ottenere una visione più chiara del tipo di partner che desideri. Più chiara è la visione, più facile è la manifestazione.

Carriera / Finanza: Vesta attiva la tua seconda casa delle finanze, chiedendoti di prestare attenzione e imparare a manifestare prosperità. Pensa alle sfide finanziarie che hai come formazione, come curriculum per insegnarti come passare dalla coscienza della povertà alla coscienza della prosperità, quindi avrai imparato la lezione che questo transito porta e sperimenterai le ricompense.

Crescita personale / spiritualità: una pratica spirituale in corso come la meditazione, la contemplazione o il diario che ti consente di iniziare e terminare la giornata con la presenza cambierà la tua vita nel modo più meraviglioso.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: la luna in Bilancia oggi attiva la salute e il benessere nella tua carta e ti chiede di dare un'occhiata a quello che stai facendo per prenderti cura di te e apportare i cambiamenti necessari se sono necessari. Ti stai riposando abbastanza? La tua dieta mantiene il tuo corpo sano e forte? C'è qualcuno che ti sta svuotando emotivamente di cui hai bisogno per uscire dalla tua vita (come forse quel Leone che trovi così attraente?) Come il mondo ti tratta riflette come ti tratti, quindi fai quello che devi fare per prenderti cura di te.

Amore / Amicizia: hai bisogno di una profondità di connessione, potere e presenza nella tua relazione che alcune persone semplicemente non sono in grado di fornire. Plutone è il sovrano della tua settima casa di associazione, congiuntamente a Saturno indica che impegno, maturità e intelligenza sono estremamente importanti per te in un partner. Che tu sia single o in coppia, non accontentarti di meno di quello che vuoi e di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: Mercurio si trasferisce oggi in Acquario attivando carriera, risultati e successo nella tua carta. Chiarezza di visione, idee e nuove direzioni sono tutte possibili con questo transito. La scrittura, la comunicazione, l'espressione personale, nonché gli interessi e le direzioni metafisici sono ora messi in evidenza e possono essere applicati con successo alla tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: a volte devi solo fare una pausa e rilassarti. Metti tutto da parte e rilassati o gioca come un bambino. Tornerai al gioco aggiornato e pronto per iniziare, quindi pianifica un po' di tempo morto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: Mercurio si sposta oggi in Acquario mettendo in evidenza la filosofia, la mente superiore e l'istruzione superiore nella tua carta. Mercurio in Acquario è il trigono dei tuoi pianeti natali in Gemelli, creando il desiderio di crescere, imparare, espandere ed esplorare. Nuove idee, percezioni insolite e possibilità fanno tutte parte di questo transito. Nel frattempo, un Ariete è un buon amico e ha il potenziale e il desiderio di essere molto di più.

Amore / Amicizia: il tuo partner ideale è giocoso, avventuroso e divertente con un lato di bestia sexy. Marte in Sagittario attiva la partnership nella tua carta e chiama tutto questo fronte e centro. Se sei in coppia e le cose sono andate un po' stantio, metti insieme la testa e pianifica un viaggio o un'avventura. Se sei single, ricorda che non vale la pena scambiare la tua libertà; trova uno spirito affine.

Carriera / Finanza: concediti il ​​permesso di giocare con idee, possibilità e potenziale. Questo non è il momento di chiuderti in qualcosa che paga solo le bollette ma non nutre la tua Anima. Venere e Nettuno in Pesci attivano la carriera e il successo e premiano la visione e l'espansione.

Crescita personale / spiritualità: iscriviti alla classe o al seminario che avresti voluto prendere. Con Mercurio che attiva l'apprendimento e l'educazione, questo è il momento ideale per crescere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna in Bilancia evidenzia la tua quarta casa di famiglia e casa, creando un quadrato con uno stellium di pianeti nel Capricorno e i tuoi pianeti natali in Cancro. Con Giunone in Bilancia, congiunto alla luna più tardi oggi, è probabile che un membro della famiglia abbia bisogno di nutrimento e guida, mentre uno Scorpione ha alcune informazioni importanti per te. Basta non lasciarti manipolare.

Amore / Amicizia: Mercurio si sposta in Acquario e attiva l'intimità nella tua carta. Questo fa ben sperare per la comunicazione e l'approfondimento della connessione tra te e il tuo partner o la tua data. Il vecchio significato di intimità, "vedere dentro di me", è vero e deve essere il fondamento di ogni relazione sana; questo transito lo supporta sicuramente.

Carriera / Finanza: Marte in Sagittario attiva il lavoro sulla tua carta e mette a punto la Parte della Fortuna nella tua decima casa di carriera; è molto probabile che presto farai dei viaggi di lavoro. Se possibile, pianificalo in modo da poter dedicare qualche giorno in più a fare il turista, rilassarti e divertirti. Non c'è motivo di catturare gli occhi rossi a casa; prenditi un po' di tempo libero e torna rinfrescato.

Crescita personale / spiritualità: presta attenzione ai messaggi che il tuo corpo ti sta inviando e cambia ciò di cui hai bisogno per cambiare. Tutto accade per una ragione; devi solo capire qual è quella ragione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: La luna in Bilancia attiva la conoscenza, la comunicazione e l'apprendimento nella tua carta, rendendola un giorno ideale per recuperare chiamate, e-mail, messaggi e conversazioni necessarie. Le parole e le frasi fluiranno facilmente, quindi inizia. Successivamente, vai con un Ariete che ti aiuterà a pianificare un'avventura.

Amore / Amicizia: Mercurio si trasferisce oggi in Acquario attivando la partnership nella tua carta. È il sestile Chirone in Ariete e fa luce su una conversazione profonda, il tipo che richiede fiducia. Se sei single, valuta attentamente e determina se la tua data è affidabile prima di essere vulnerabile. Lo stesso vale se hai collaborato. Devi essere in grado di fidarti del tuo partner, se non sono affidabili devi andare avanti.

Carriera / Finanza: il lavoro è un focus importante per te in questo momento e con uno stellium di pianeti in Capricorno, inizia a sentire che non c'è riposo per gli stanchi! Valuta di fare una pausa; prenditi un lungo weekend o vedi se riesci a telelavoro un giorno o due. Fai qualcosa per alleviare la pressione in modo da poter riavviare.

Crescita personale / spiritualità: presta attenzione al tuo intuito e ai tuoi sogni; un messaggio sta cercando di raggiungerti e tu sei troppo occupato per ascoltarlo. Medita, stai fermo, stai zitto e fluirà nella tua consapevolezza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: uno stellium di pianeti in Capricorno trigono i tuoi pianeti natali in Vergine ti dà fiducia e rafforza la tua autostima e il senso di realizzazione. È importante che tu ti dia credito per tutto ciò che hai realizzato e che sostituisci la voce del tuo critico interiore con la voce più gentile e amorevole del tuo stesso Spirito interiore. Un Sagittario può darti quella spinta in più di fiducia se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: Venere in Pesci attiva la tua settima casa di associazione ed è il trigono Urano in Toro. Che tu sia single o in coppia, senti una spinta verso la libertà e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Devi essere onesto e discutere di ciò che senti e di cosa hai bisogno; questo dà al tuo partner o alla tua data un'autentica possibilità di presentarti.

Carriera / Finanza: Mercurio si trasferisce oggi in Acquario e attiva il lavoro nella tua carta; presta attenzione ai lampi di intuizione e idee che sembrano apparire dal nulla. Questa è la tua intuizione, che è un dono di avere il tuo pianeta dominante in questo segno. Potresti essere tentato di estendere troppo te stesso e superare il tuo limite. Un avvertimento qui: non farlo. Sii gentile con il tuo sistema nervoso e calpesta te stesso.

Crescita personale / spiritualità: ai tuoi amici piacerebbe trascorrere del tempo con te. È facile essere così impegnato che ti dimentichi di trovare il tempo per le persone che ti amano. Fai una correzione di rotta ora e nessun danno, nessun fallo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: Mercurio si sposta oggi in Acquario attivando la creatività nella tua carta e stimolando la necessità di esprimere idee e percezioni in modi unici e interessanti. Un Ariete potrebbe avere dei suggerimenti per te in quella zona. Il sestile di mercurio Chirone offre l'opportunità di comunicare meglio. Sei in grado di essere più sensibile, di ascoltare veramente e di essere più aperto a nuovi modi di vedere le cose.

Amore / amicizia: la luna in Bilancia approfondisce la tua attenzione sulle relazioni e ti rende più energicamente ed emotivamente sensibile al tuo partner o alla tua data. Presta attenzione a come ti senti quando sei vicino al tuo altro significativo e confida nel modo in cui il tuo corpo risponde inconsciamente alla loro presenza; c'è grande saggezza in questa comunicazione non verbale.

Carriera / Finanza: la tua gentilezza verso i colleghi significa molto per le persone con cui lavori. Sanno che ti interessano e faranno il possibile per te se mai sarà necessario. L'intelligenza emotiva è innata e difficile da insegnare ma ce l'hai a picche; ti porterà attraverso tutte le sfide che incontri.

Crescita personale / spiritualità: la gente gradita è il tuo tallone d'Achille; stai attento e continua a lavorarci su.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: Mercurio si sposta in Acquario e crea un quadrato con i tuoi pianeti natali in Scorpione e Urano in Toro. Ciò si traduce in tensione e sensazione di squilibrio (possibilmente con una Vergine che vorresti essere più che un amico). Per sollievo, focalizza la tua attenzione sul quadro più ampio della tua vita e su ciò che ti porta gioia; concentrarsi maggiormente sulla foresta, meno sugli alberi.

Amore / amicizia: romanticismo e amore sono evidenziati nella tua carta da Venere e Nettuno in Pesci. Prenditi del tempo per considerare che tipo di partner sei in una relazione, dove puoi essere più premuroso, solidale e gentile? Diventando il miglior partner che puoi essere, assorbirai la stessa energia e ti lascerai alle spalle una vibrazione inferiore.

Carriera / Finanza: prendi l'iniziativa e non guardare indietro; è tempo che ti alzi e salti al posto di guida. Questo non significa che va bene cavalcare chiunque per ottenere ciò che vuoi. La parte di fortuna in Ariete attiva il lavoro nella tua carta, incoraggiandoti a uscire dall'ombra, a prendere le redini e ad andare avanti con fiducia.

Crescita personale / spiritualità: il tuo senso di avventura è languente, il che significa che l'eccitazione è svanita nella tua vita. Attiva questa parte di te in modo da essere di nuovo pienamente vivo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: l'apprensione che senti è direttamente correlata a ciò di cui sei stato procrastinato e che stai cercando di evitare. Questo non funziona, prolunga solo la sofferenza. Con Marte in Sagittario che ti dà potere e ti riempie di energia e sicurezza, ora è il momento di afferrare il toro per le corna e prendersi cura delle cose. Nel frattempo, mentre un Ariete è incredibilmente attraente ma potrebbe non offrire il tipo di stabilità di cui hai bisogno in questo momento.

Amore / Amicizia: il tuo Nodo Nord in Cancro attiva l'intimità nella tua carta e parla del desiderio di nutrimento e tenerezza. Devi chiedere quello che vuoi dal tuo partner o data; si preoccupano per te, ma non sono lettori di mente. Tendi ad apparire sempre ottimista e frizzante, e nessuno immaginerà mai che hai bisogno di un abbraccio e di una tenera parola di incoraggiamento se non parli.

Carriera / Finanza: Mercurio, il pianeta che governa la tua decima casa di carriera e successo entra oggi in Acquario e porta con sé intelligenza, attenzione ai dettagli, innovazione e possibilità creative. Assumi un rischio e condividi le idee e le visioni che ti scorrono; non farà male e potrebbe darti il ​​riconoscimento che brami.

Crescita personale / spiritualità: anche se sembra contro-intuitivo, è solo attraverso l'assunzione di responsabilità che troverai la libertà. Assumersi la responsabilità di tutto ciò che nella vita significa che quando si aumenta e si possiede si inizia a capire la lezione che ti sta insegnando. Impara la lezione e il gioco è fatto per sempre.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: La luna in Bilancia è quadrata tra i tuoi pianeti Capricorno natali e lo stellium dei pianeti in Capricorno, creando tensione tra ciò che vuoi e di cui hai bisogno e ciò che il tuo partner o le persone a te vicine vogliono e di cui hai bisogno. Cercare l'equilibrio e l'equità; non puoi piacere a tutti, ma se sei compassionevole ed onesto puoi posare la testa sul cuscino di notte senza colpa o rimpianto. Nel frattempo, se hai bisogno di un po' di tempo, uno Scorpione ti aiuterà felicemente a pianificare una vacanza.

Amore / Amicizia: senti un tiro alla fune tra lavoro e affari contro amore e romanticismo. Single o in coppia, il Nodo Nord nella tua settima casa di matrimonio e unione indica che questa è un'area della vita in cui devi crescere. Le questioni relative all'occupazione e ai risultati sono naturali per te, sviluppare l'intimità e una profonda connessione nelle relazioni è più una lotta. Continua a provare e non mollare. Creerai una relazione salutare che funziona per entrambi.

Carriera / Finanza: Mercurio in Acquario si trasferisce nella tua seconda casa mettendo in evidenza gli affari materiali e attiva la prosperità, incoraggiandoti a dare un nuovo sguardo e una nuova prospettiva su come gestire le tue finanze. L'Acquario governa gli affari umanitari suggerendo che potresti voler considerare di donare a una causa degna, contribuendo ad allineare la tua prosperità ai tuoi valori.

Crescita personale / spiritualità: evitare la tua famiglia è solo un rimedio temporaneo. Prenditi del tempo per affrontare le sfide a casa.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: Mercurio si muove oggi nel tuo segno dell'Acquario, portando una boccata d'aria fresca e alleggerendo la pesante energia del Capricorno che sta dominando in questo momento. Ti senti più come te con questo transito; la tua mente è attiva e le tue capacità comunicative sono forti. Dimostralo a te stesso collegandoti con un conoscente Gemelli.

Amore / amicizia: Mercurio è il sovrano planetario dell'amore e del romanticismo nella tua carta e questo rende la buona comunicazione un afrodisiaco per te. Che tu sia sposato o single, una buona conversazione accende una scintilla nel tuo cuore e apre la strada al romanticismo.

Carriera / Finanza: prestare attenzione ai dettagli sul lavoro e fare gli straordinari, se necessario. Con Plutone il sovrano planetario della carriera e del successo nella tua carta congiunta a Saturno, i tuoi datori di lavoro stanno prendendo atto della tua maturità, etica del lavoro e capacità di leadership. Questo è ciò che si tradurrà in ricompensa, quindi non prendere scorciatoie. Presentati e stupiscili con quello che hai.

Crescita personale / spiritualità: se mai c'è stato un tempo per stabilire una pratica spirituale in corso con cui puoi iniziare e terminare la tua giornata, questo è quel momento. Esplora e prova diverse cose fino ad arrivare a qualcosa che ami e non vedi l'ora di farlo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: Mercurio si trasferisce in Acquario nella tua dodicesima casa di affari mistici, sogni e visioni, evidenziando un'area della vita che ti è familiare e amata. Svegliati lentamente, oggi nessun allarme, se possibile, e scrivi i tuoi sogni; potrebbe volerci il resto della giornata per avere un senso, ma lo faranno. Incontrare un caro amico a pranzo, forse un altro Pesci, rende questo un giorno perfetto.

Amore / Amicizia: la luna in Bilancia evidenzia le risorse condivise nella tua carta e piazza Giove in Capricorno. Controlla e assicurati che tu e il tuo partner siete allineati quando si tratta delle vostre finanze condivise. Se sei single e incontri qualcuno, dai un'occhiata da vicino a come gestiscono le loro responsabilità finanziarie; questa potrebbe non sembrare una parte romantica di una relazione, ma influenzerà profondamente una relazione, specialmente se non sei nella stessa pagina.

Carriera / Finanza: fidati del tuo intuito quando si tratta di sentire che qualcosa potrebbe non funzionare con i tuoi soldi. Chirone in Ariete sta attivando le finanze e la prosperità nella tua carta e ti chiede di prestare attenzione ai dettagli e affrontare eventuali ferite o paure che hai riguardo al tuo benessere finanziario. Prenditi cura di esso ora in modo da poterti rilassare, e quindi non diventerà un problema più grande in futuro.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di prestare attenzione al tuo mondo materiale e fisico. Ciò non significa che devi mettere da parte le tue passioni spirituali o metafisiche; sei più che capace di concentrarti su entrambi.

