Oroscopo di oggi 16 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 16 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 16 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: L'eclissi della Luna Piena in Capricorno può portare il culmine di un progetto di lavoro o un problema con un obiettivo con cui stai lottando. Può andare in entrambi i modi. Sebbene l'energia che circonda il tuo lavoro si sia sviluppata nelle ultime due settimane, una fusione con Plutone può complicare le cose innescando un sentimento o una convinzione negativa che ostacola la tua vita professionale. La buona notizia è che questa influenza ti aiuterà a liberare la limitazione se fai qualche ricerca interiore per metterti in contatto con ciò che devi sapere.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : L'eclissi della Luna Piena in Capricorno sta evocando i tuoi poteri di percezione. Ciò significa che avrai un facile accesso alla tua guida interiore, che può portarti nel posto giusto al momento giusto per manifestare qualcosa che desideri. Sarai anche nel flusso di intuizioni su tutto ciò che hai in mente; tuttavia, con Plutone sulla scena, potresti dover rilasciare un problema che riguarda la tua spiritualità prima di riuscire. Cerca di vedere se una credenza limitante o mancanza di fede nella tua guida superiore ti impedisce di realizzare i tuoi sogni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: L'eclissi della Luna Piena in Capricorno stimola il tuo regno di trasformazione. Questo potrebbe indicare che è il momento di affrontare un'emozione, una credenza o un comportamento che ostacola l'espressione del tuo cuore. Inoltre, una fusione con il potente Plutone, il pianeta dell'eliminazione, sta enfatizzando la necessità di curare o rilasciare il problema in modo da poter condividere il tuo vero sé con le persone a cui tieni. È possibile migliorare il processo trovando un luogo e un tempo per il silenzio a volte oggi. Un tale viaggio interiore potenzia anche i tuoi doni psichici, quindi stai alla ricerca di un'intuizione o sincronicità che contenga un messaggio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : L'eclissi della Luna Piena in Capricorno può innescare il culmine di una questione di partnership. Forse risolverai un problema con il tuo compagno o finalmente comprendi la tua riluttanza a impegnarsi. Anche la collaborazione con qualcuno su un progetto è una possibilità; tuttavia, una fusione con Plutone può complicare le cose intensificando un problema di partnership. L'uso del potere (o la sua mancanza) può essere parte dell'immagine. Principalmente, si tratta di affrontare e rilasciare qualsiasi cosa limiti la tua relazione più stretta o la capacità di manifestare un impegno a lungo termine felice e sano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Poiché l'eclissi di Luna Piena in Capricorno dà energia al tuo regno di lavoro e benessere, potresti essere motivato a portare il tuo lavoro o il tuo regime di fitness a un livello superiore. Tuttavia, una fusione con Plutone, il pianeta di eliminazione, può innescare un problema che è necessario guarire o rilasciare prima di raggiungere il risultato ideale. In quanto tale, cerca di vedere se un'emozione o un'abitudine ti stanno preparando a fallire. Per quanto tu sia forte è improbabile che tu possa semplicemente risolvere il problema senza fare il lavoro interiore per capirlo completamente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : L'eclissi della Luna Piena in Capricorno stimola il tuo regno di romanticismo e ricreazione. Se ti concentri sull'amore, sarai ispirato a rischiare nell'aprire il tuo cuore, sia alla tua dolce metà che a qualcuno di nuovo. Se per ora il romanticismo è nel dimenticatoio, esprimere il tuo lato giocoso durante un'attività divertente con i tuoi amici o bambini ti farà scoprire il meglio di te. Tuttavia, con Plutone sulla scena, potresti dover rilasciare una limitazione interiore prima di poter condividere apertamente il tuo cuore o spensieratezza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : L'eclissi della Luna Piena in Capricorno può portare il culmine di una questione che riguarda la vita domestica. Forse riuscirai a risolvere un problema con un familiare o risolvere un problema in corso con la tua proprietà. Se stai cercando di acquistare una casa, potresti trovare una proprietà che desideri acquistare; tuttavia, una fusione con Plutone può innescare un blocco mentale che ostacola la via da seguire. La buona notizia è che, poiché Plutone governa ciò che è nascosto, la comprensione del problema sottostante ti aiuterà a ottenere il miglior risultato per tutti i soggetti coinvolti. Un'ottima fonte di informazioni sarebbe un anziano nella tua famiglia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : L'eclissi della Luna Piena in Capricorno stimola il tuo intelletto. Sei motivato a ottenere le informazioni necessarie per avere successo in qualunque cosa tu stia facendo, il che può comportare la ricerca degli argomenti in questione o avviare una conversazione con qualcuno esperto. Tuttavia, una fusione con il tuo governatore Plutone può scatenare un'emozione o un comportamento da parte tua che sabota i tuoi sforzi. In quanto tale, cerca di rimanere consapevole del tuo mondo interiore in modo da poter capire cosa ti sta succedendo se il tuo lato oscuro esce per giocare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Il tuo potenziale di prosperità sta ottenendo una spinta. Mentre l'eclissi della Luna Piena in Capricorno dà energia alla tua zona finanziaria, cerca l'opportunità di aumentare le tue entrate. Tuttavia, con Plutone sulla scena, potresti dover uscire da te prima di poter spostare in avanti le tue finanze. Ciò significa prendere coscienza di eventuali emozioni limitanti che ti mantengono finanziariamente bloccato, come concentrarti principalmente sulla mancanza o dubitare della tua capacità di manifestare abbondanza. Sei pronto per una dose di autostima?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : L'eclissi della Luna Piena nel tuo segno sta evocando il tuo bisogno di realizzazione personale. Le tue emozioni sono alte e, con Plutone penetrante sulla scena, ti sentirai potenziato quando esprimi te stesso. D'altra parte, l'intensità potrebbe spingerti a chiudere per paura di essere vulnerabile. Raggiungere un confidente per condividere ciò che sta accadendo solleverà il peso dal tuo cuore. Quindi puoi andare avanti con il compito di manifestare i tuoi sogni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : L'eclissi della Luna Piena in Capricorno sta illuminando il tuo mondo interiore. Ciò significa che hai accesso alla saggezza della tua psiche per rispondere a una domanda o ottenere informazioni su un problema che stai affrontando. Inoltre, una fusione con Plutone sotterraneo migliorerà ulteriormente la profondità della saggezza a tua disposizione. Tuttavia, dovrai tenere a freno la tua mente logica e prendere tempo per un po' di pace e tranquillità per ricevere una guida, che può includere un messaggio da una guida spirituale o qualcuno nell'aldilà.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 16 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : L'eclissi della Luna Piena in Capricorno stimola la tua vita sociale. Stai desiderando la compagnia di amici che ti motivano a realizzare i tuoi sogni. Partecipare a un gruppo che si concentra sulla crescita personale potrebbe anche farti avanzare. Tuttavia, con Plutone sulla scena, i tuoi sentimenti sulla tua vita sociale (o su un particolare amico) potrebbero complicarsi. Un problema con potere o segretezza può essere coinvolto. La buona notizia è che essere onesti con te stesso delle tue emozioni non solo ti darà forza, ti aiuterà a scoprire la verità sulla questione.

