Oroscopo di oggi 16 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 16 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 16 ottobre: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Potrai rilassarti delle fatiche lavorative di quest'ultimo periodo, ti crogiolerai in un dolce far niente ma cerca di non farti scoprire. In ambito affettivo, accetta l'invito di un'amica perché potresti trascorrere una serata interessante e molto stimolante.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata gli Astri ti consigliano un periodo di pausa per evitare un accumulo di stress. In ambito lavorativo, saprai trovare anche un momento di svago. In ambito affettivo, alle volte è meglio tacere i propri malumori e ascoltare la partner.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

La ruota non gira per il verso giusto nel settore lavorativo quindi potrai avere una delusione o subire una critica ingiusta. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione alle avventure perché la tua partner potrebbe scoprirti e fartela pagare amaramente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata gli influssi astrali ti daranno il giusto estro inventivo e sarai più vivace del solito nel settore lavorativo. In ambito affettivo, sarai intrigante e si susseguiranno parecchie emozioni. Un consiglio: gustati questo periodo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata un errore di distrazione potrebbe causarti un rimprovero da un tuo superiore, dimostrati volonteroso e assicuragli che non succederà di nuovo e tutto si sistemerà. In ambito affettivo, la tua partner ti stupirà con una serata a sorpresa.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Il tuo modo di fare affabile ed accattivante, in questa giornata, ti farà guadagnare grosse soddisfazioni in ambito lavorativo. In ambito affettivo, cerca di non dimenticare una ricorrenza importante se non vuoi offendere la partner. Un consiglio: sii dolce e appassionato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata gli influssi planetari ti danno un'ottima visione di vita ed aumentano in particolare il tuo intuito ed il fiuto per gli affari in ambito lavorativo. In amore, il tuo quotidiano con lei risulta essere ottimo. Un consiglio: assumiti più responsabilità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Il periodo nero si allontana e gli Astri saranno a tuo favore. In ambito lavorativo, potrai finalmente prenderti un momento di pausa. In ambito affettivo, risulta essere vantaggioso fare un viaggio con la persona amata. Un consiglio: non fare troppi calcoli.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Un rapporto con un tuo collega che ultimamente si era un po' incrinato avrà in questa fase ottime possibilità di essere recuperato. In ambito affettivo, ascolta il tuo intimo e troverai la soluzione ai tuoi problemi. Un consiglio: non essere scontroso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata non ti sentirai portato a comunicare con gli altri e ti isolerai per evitare tensioni soprattutto nel lavoro, settore in cui non leghi con qualcuno. In ambito affettivo, se le vuoi bene dividi con lei quello che pensi, porterà molta solidità nel rapporto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata avrai parecchie noie nel lavoro, forse per una tua trascuratezza; cerca di riordinare le idee e metterai tutto a posto in breve tempo. In ambito affettivo, dovrai avere cautela nelle avventure. Un consiglio: sii più riflessivo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Anche se in questa giornata gli impegni lavorativi saranno numerosi, non dovrai farti prendere dall'ansia. In ambito affettivo, trascorrerai momenti piacevoli in famiglia e la tua partner sarà entusiasta di una tua iniziativa riguardo la serata. Un consiglio: non adagiarti.

