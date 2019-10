Oroscopo di oggi 16 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 16 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 16 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: anche un avviatore come te occasionalmente ha bisogno di una spinta. Fidati della persona che ti incoraggia a fare un salto di fiducia, in particolare un affascinante Sagittario che ti fa capire che sono nel tuo angolo. Non aver paura di lasciarti eccitare in qualcosa di bello.

Amore / Amicizia: se vuoi far progredire la tua storia d'amore, prova a renderla un'avventura. Un aspetto bizzarro tra Marte nella Bilancia orientata alle relazioni e Giove nel Sagittario in espansione ai confini è un appello a esplorare nuovi orizzonti con la tua data o il tuo compagno. Se sei di tipo fisico, viaggiare o fare trekking attraverso un paesaggio mozzafiato potrebbe essere un ottimo modo per legare. Se sei un avventuriero in poltrona, una lezione o un laboratorio affascinante potrebbe fare al caso tuo. Cerca modi per crescere insieme. Se sei single, qualcuno in forma e all'aria aperta potrebbe attirare la tua attenzione.

Carriera / Finanza: ciò che pensi di dover fare in merito a una questione finanziaria e come ti senti a riguardo potrebbe essere in contrasto con la scaltra Luna in Toro che si scontra con il Sole in Bilancia. Il problema sarà ulteriormente complicato se includerà i desideri di un'altra persona nei tuoi piani. Al momento, potrebbe essere impossibile fare una scelta che soddisfi le esigenze di tutti.

Crescita personale / spiritualità: hai un sacco di spazio per crescere. Quindi, non ci sono scuse per giocarci in piccolo. Individua la porta che sei pronto ad attraversare e fallo mentre è aperto a te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: che cosa è più importante per te adesso? Quali cambiamenti devi apportare per manifestare i tuoi desideri? Pensaci e traccia un piano. Oggi si tratta di farti. Tuttavia, se ti senti frustrato, controlla con un altro toro se hai bisogno di un orecchio comprensivo o di una spalla su cui piangere.

Amore / Amicizia: il tuo cuore vuole una cosa e la tua mente vuole qualcos'altro. Questo significa che potresti non essere presente per quello che sta succedendo nella tua vita amorosa. Se non ti interessa, riprogrammare una data o trascorrere del tempo lontano dal tuo partner. È meglio che uscire e disinteressarsi di ciò che sta succedendo.

Carriera / Finanza: Con Marte guidato che si connette con Giove di buon auspicio, il duro lavoro può portare ricompense. La tua atmosfera da go-getter potrebbe catturare l'attenzione di un generoso sostenitore. Potrebbe tornare utile se stai cercando di finanziare un progetto. Su una scala più piccola, un collaboratore utile potrebbe essere così colpito dai tuoi sforzi che offrono di dare una mano. Qualunque assistenza ti venga incontro, sappi che te lo sei guadagnato. Una mancanza di supporto potrebbe segnalare la necessità di impegnarsi di più.

Crescita personale / spiritualità: con la luna che si fonde con l'asteroide Vesta nel tuo segno, ti dedichi agli interessi personali. Potrebbe sembrare egoistico a qualcuno che brama la tua attenzione, ma per te è un momento necessario per scoprire di più su te stesso e dedicare tempo agli obiettivi personali.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: spostare il proprio corpo o esplorare un nuovo ambiente può aiutare a spostare le emozioni lente. È un piccolo reset che può completamente riformulare la tua giornata. E non aver paura di chiedere assistenza se ne hai bisogno. Una cooperativa Scorpione è in attesa.

Amore / Amicizia: non ti sentirai come in giro a casa o facendo la stessa cosa vecchia con il tuo partner mentre Marte si allinea con l'avventuroso Giove. Lascia che questa energia espansiva ti incoraggi a uscire dalla tua routine e provare qualcosa di diverso. Fare qualcosa di fisico potrebbe essere esaltante. Oppure potresti essere ispirato a scoprire una bella destinazione in una città vicina. Se sei single, cerca qualcuno in forma e avventuroso che condivida i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: con la Luna in Toro in contrasto con il sole in Bilancia, il tuo cuore e la tua mente non sono esattamente sulla stessa pagina. Quindi, potresti non essere sicuro di come dare il miglior contributo alle attività di oggi. Evita le aree in cui ti senti insicuro e concentrati su attività che sono confortevoli e familiari. Questa sensazione di disconnessione è solo temporanea, quindi non preoccuparti se ti senti fuori dal gioco. Domani tornerai nell'altalena delle cose.

Crescita personale / spiritualità: se c'è qualcosa di divertente che vuoi fare, fallo e basta. Non hai bisogno del permesso di nessuno. Può essere l'attenuatore di stress di cui hai bisogno, soprattutto se implica essere fisicamente attivi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la tua vibrazione è intenzionale, quindi è improbabile che tu possa uscire di pista con distrazioni. Se la tua energia inizia a calare, guarda ad amici e colleghi per tenerti a galla. Un Toro fedele ha in particolare le spalle, quindi non esitare a contattarci.

Amore / amicizia : dovresti restare? O dovresti uscire e socializzare? Potresti trovare difficile decidere come la leale Luna in Toro nella tua casa dell'amicizia si scontra con il Sole in Bilancia nella tua zona d'origine. Ti sentirai male se non segui i piani, ma potresti non essere dell'umore giusto per uscire. Non deve essere tutto o niente. Puoi fare una rapida apparizione e poi tornare a casa, oppure puoi invitare un amico per una serata discreta.

Carriera / Finanza: hai motivi profondamente personali per voler fare le cose. Spinto Marte in un bizzarro allineamento a Giove di buon auspicio indica che il tuo spirito di go-getter potrebbe essere ricompensato con vantaggi di lavoro come ore migliori, più lavoro (se lo desideri) o un incarico più prestigioso. Potrebbe anche portare a una posizione migliore se stai cercando di fare un cambiamento. Non succederà dall'oggi al domani, anche se ciò che fai ora può avvicinarti a ciò che desideri.

Crescita personale / spiritualità: la luna che si fonde con l'asteroide Vesta accende il tuo desiderio di essere lì quando un amico ha bisogno di te. Per te, è parte integrante della costruzione della comunità e della creazione di un sistema di supporto reciproco.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: pronti, attenti, via! Il pensiero intelligente e l'azione rapida ti aiuteranno a sfruttare al meglio la giornata. È ora di scendere dalla panchina ed entrare in gioco! Un sexy Sagittario potrebbe spingerti a fare qualcosa che non pensavi di poter fare, quindi non ignorare il loro incoraggiamento.

Amore / Amicizia: se vedi qualcuno che vuoi conoscere, dì qualcosa. È difficile immaginare che sarai timido con Marte assertivo nella tua zona di comunicazione sincronizzandoti con Giove entusiasta. Chissà se e quando avrai un'altra opportunità per esprimere il tuo interesse? Se accoppiati, cogli l'attimo e porta il tuo partner in una data avventurosa. Trascorrere del tempo nella natura o guidare verso una destinazione vicina che si desidera verificare potrebbe essere super emozionante.

Carriera / Finanza: analizzare eccessivamente la tua situazione porta alla paralisi mentale mentre la Luna in Toro si scontra con il sole nella tua terza casa mentale. Potresti preoccuparti di come ti imbatti nei tuoi coetanei e se hai detto o meno la cosa giusta. È meglio non pensarci troppo. Solo perché ti senti esposto, ciò non significa che le persone prestino la stessa attenzione a ciò che fai e dici come pensi.

Crescita personale / spiritualità: invece di parlare, pianificare e pianificare di fare qualcosa che pensi ti piacerà, fallo e basta. Non c'è tempo come il presente per iniziare a ricevere più gioia dalla vita.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: creatività, divertimento e una sensazione di connessione renderanno la giornata stimolante. Contribuire con i tuoi regali unici ti darà un senso di soddisfazione e ti farà sentire come se fossi una parte stimata di ciò che sta succedendo. L'intuizione di un Toro può fornire una nuova prospettiva.

Amore / Amicizia: saprai cosa sta pensando il tuo altro significativo prima ancora che dicano le parole. In effetti, potresti sentirti piuttosto collegato a chiunque con cui stai interagendo da vicino grazie a un magico allineamento Mercurio / Nettuno che eccita le zone della tua gente. Una conversazione può rivelare che hai una connessione molto più profonda di quella che in precedenza eri a conoscenza. Con un flusso di energia così unico in gioco, la conversazione sarà dolce e sarai bravo a fare brainstorming sui modi per raggiungere un obiettivo condiviso.

Carriera / Finanza: indossa il tuo cappello creativo e inizia il brainstorming! Venere in Scorpione e il tuo regno mentale in linea con il potente Plutone in Capricorno possono ispirare un'idea audace che eleva il tuo prestigio. Può far parlare le persone e metterle in soggezione per quello che fai. Dovrai tirare fuori le pistole più grandi e mettere in gioco i tuoi talenti più potenti.

Crescita personale / spiritualità: indulgere nel tuo hobby preferito o in attività di downtime da solo equivale a rilassamento mentre la Luna in Toro si allinea con il Nodo Sud. Quando ti annoi con questa routine, vorrai esplorare qualcosa a cui un amico è interessato, anche se probabilmente non oggi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: è bene sapere cosa vuoi, ma non scoraggiarti se non puoi averlo. Sii paziente e mantieni la fede. Nel frattempo, un discorso di incoraggiamento da parte di un Sagittario entusiasta può essere di grande ispirazione, quindi contattali se ne hai un disperato bisogno.

Amore / Amicizia: i tuoi desideri sessuali sono super intensi mentre la sensuale Luna in Toro si fonde con l'asteroide Vesta nella tua zona di intimità. Non si tratta solo di sesso. Si tratta di un desiderio di sperimentare una connessione che dia significato alla tua vita. È un compito arduo da riempire per qualcuno, soprattutto se i tuoi sentimenti e desideri non sono allo stesso livello. Tuttavia, se tu e il tuo interesse amoroso siete sulla stessa pagina, potrebbe essere una notte da ricordare.

Carriera / Finanza: Sarebbe bello se potessi agire in modo indipendente. Tuttavia, al momento, potrebbe essere necessario un supporto finanziario esterno per fare ciò che è necessario. Il sole in contrasto con la luna potrebbe renderti incerto su questa disposizione. Sei in una posizione imbarazzante se accetti o meno aiuto. Rinvia la tua decisione se puoi. Un'alternativa più adatta potrebbe sorgere a breve.

Crescita personale / spiritualità: il potente Marte nel segno che si sincronizza con l'entusiasmo di Giove offre il coraggio di seguire i tuoi discorsi. Di conseguenza, la tua sicurezza aumenta

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: Desiderare amore e attenzione non equivale a sapere come gestirlo. Farlo può farti sentire fuori controllo. E non è qualcosa che sai come affrontare. Suggerimento: una relazione d'amore-odio con un Toro dice qualcosa su come ti senti riguardo a te stesso.

Amore / Amicizia: con la Luna in Toro testarda in contrasto con l'indeciso Sole della Bilancia, potresti non essere in vena di gestire i sentimenti degli altri. Potresti non avere l'energia per affrontarla se i bisogni di una persona sono in conflitto con i tuoi desideri. Se passare del tempo con qualcuno di speciale sarà un problema per te, potrebbe essere meglio riprogrammare in modo da poter dedicare un po' di tempo a te stesso.

Carriera / Finanza: non c'è bisogno di cambiare le mutande di una questione finanziaria frustrante. Con Marte guidato nella tua dodicesima casa nascosta che aspetta il fortunato Giove nella tua zona monetaria, puoi lavorare la tua magia da dietro le quinte. Una mossa astuta e furtiva può farti incassare. Potrebbe essere necessario agire rapidamente e sarà cruciale mantenere i tuoi piani su una base strettamente necessaria di conoscenza.

Crescita personale / spiritualità: la leale Luna in Toro che si fonde con l'asteroide Vesta potrebbe rivelare una persona che è totalmente devota a te. Non essere così veloce nello sconto di questo individuo. Chiaramente, vedono qualcosa di fantastico in te che devi ancora riconoscere in te stesso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: sei nella zona con i tuoi compiti quando puoi fare le cose a modo tuo. Non lasciare che la tua routine ti accechi con alternative adatte. C'è più di un modo per essere produttivo. Inoltre, se un Ariete ti motiva o ti infastidisce è una questione di prospettiva.

Amore / Amicizia: nonostante la tua volontà di coordinarti con un gruppo, potrebbe non essere così semplice come sembra. Con il Sole in Bilancia nella tua zona di lavoro di squadra che si scontra con la testarda Luna in Toro, il tuo modo di fare le cose potrebbe essere in contrasto con il modo in cui il gruppo vuole che le cose vengano fatte. Puoi farlo funzionare, ma implicherà deviare dalla tua routine provata e vera.

Carriera / Finanza: non arrabbiarti con un amico che ti spinge a diventare una persona migliore. Con il motivatore Marte nella tua zona di amicizia in linea con il promettente Giove, potrebbe essere la cosa giusta per accendere la tua fede e ispirarti a fare di più. Hai così tanti talenti e interessi che attendono di essere portati alla luce. E con l'ampio Giove nel tuo segno, non c'è limite a quanto lontano puoi andare. Questo è il segno che stavi aspettando per uscire e fare qualcosa di grosso.

Crescita personale / spiritualità: è emozionante quando si ha un'idea di ciò che è possibile. Resisti a quella sensazione e lascia che ti ispiri a salire di livello in un'area della tua vita che è attesa da tempo per un cambiamento.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: al lavoro e durante il gioco, non è il momento di sedersi sul recinto. L'atmosfera di oggi riguarda l'essere un partecipante gioioso nella vita e scoprire cosa puoi fare. Inoltre, passare del tempo con un Toro divertente controllerà tutte le tue caselle, quindi non aver paura di contattare.

Amore / Amicizia: la tua idea di divertimento potrebbe essere in conflitto con ciò in cui il tuo appuntamento, amico o amico è mentre la luna in Toro testardo si scontra con il Sole Bilancia. Non riesci a salire a bordo con qualcosa che non ti interessa. O fai un salto e prendine uno per la squadra o fai sedere questo ballo. Qualunque cosa tu faccia, non lamentarti. A nessuno piace un piagnucolone.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di fare una mossa audace, dovrai credere in te stesso. L'ambizioso Marte nella tua zona di carriera sincronizzato con Giove di buon auspicio nella tua dodicesima casa nascosta indica la necessità di fidarti del fatto che avrai un atterraggio morbido dopo aver fatto un grande salto. Potresti non vedere ancora dove stai andando, ma una volta che fai il primo passo, il percorso diventerà chiaro. L'alternativa è sedersi e aspettare una cosa certa mentre le opportunità ti passano accanto.

Crescita personale / spiritualità: la determinata Luna in Toro che si fonde con l'asteroide Vesta lo rende un giorno eccellente per dedicare tempo a un hobby, a un progetto creativo o ad un'attività solista preferita. Sarà divertente farti divertire.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: puoi ancora crescere nonostante ti senti insicuro o hai paura di come gestirai ciò che ci aspetta. Continua a mettere un piede di fronte all'altro e muoviti nella direzione in cui vuoi andare. E se hai intenzione di modellarti su qualcuno, scegli un coraggioso Ariete.

Amore / amicizia: con il supporto di un amico o di un gruppo, ti sentirai bene nella crescita in un'area accademica, culturale o spirituale. Con Marte che si connette con l'ampio Giove, viaggiare, studiare, perseguire una pratica spirituale o connettersi con persone di un altro paese o retroterra potrebbe svolgere un ruolo nell'immagine. Sei più sicuro ed entusiasta di fare qualcosa di nuovo quando condividi l'esperienza con gli amici.

Carriera / Finanza: sei interessato a diramare e imparare cose nuove. Anche se potresti non aver previsto il disagio che proveresti quando ti avventuri fuori dalla tua zona di comfort. Con la Luna in Toro fissa in contrasto con il sole nella tua zona di esplorazione, il tuo cuore potrebbe non essere pronto per il viaggio che la tua mente vuole intraprendere. Quindi, potresti essere riluttante a lavorare fuori dalla tua timoniera. Piccoli passi, Acquario. Non deve essere un salto spaventoso.

Crescita personale / spiritualità: mentre la fedele Luna in Toro si fonde con l'asteroide Vesta, sei disposto a rinunciare ai tuoi desideri a favore di fare ciò che è richiesto sul fronte interno. Sotto questa influenza, la casa e la famiglia vengono prima di tutto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: leggere, scrivere e apprendere saranno strumenti essenziali per aiutarti a capire dove si trova la tua testa. Saprai come andare avanti dopo aver decompresso le tue emozioni ed esplorato alcune nuove idee. Magari rivolgiti a un Toro per chiedere aiuto, poiché nessuno può spiegare cose come un Toro.

Amore / Amicizia: con la leale Luna in Toro nella tua zona di comunicazione in contrasto con la Bilancia in Sole orientato alla relazione, potresti sentirti sotto pressione per dire al tuo interesse amoroso qualcosa che vogliono sentire. Le tue emozioni potrebbero essere un po' confuse, quindi potresti aver bisogno di un momento per capire le cose. È meglio tacere che mentire o guidare qualcuno. I Pesci singoli dovrebbero stare attenti a non travisarsi sui social media o sulle app di appuntamenti.

Carriera / Finanza: se vuoi espanderti nella tua carriera o portare un'idea al livello successivo, tutto ciò di cui hai bisogno è la passione. Con il fortunato Giove nella tua arena professionale, le porte sono aperte a te che potrebbero essere state chiuse prima. Un cenno dell'ambizioso Marte dice che è il momento di provarlo e mostrare al mondo quanto lo desideri. Non sai mai chi potrebbe essere a guardare. La gente ama mettersi dietro un go-getter.

Crescita personale / spiritualità: la luna che si fonde con l'asteroide Vesta nel tuo regno mentale ispira l'impegno di comprendere te stesso e di essere in grado di comunicare in modo ponderato. Scrivere un diario può essere d'aiuto in questo processo.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 16 ottobre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.