Oroscopo di oggi 16 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 16 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 16 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la pelle è più sottile del solito, quindi fai molta attenzione a proteggerti dalle energie dure. Va bene sentirsi vulnerabili. Non va bene mettersi in pericolo. È veramente nel tuo interesse ascoltare le parole di un saggio Sagittario.

Amore / Amicizia: con il comunicatore Mercurio in Bilancia che si oppone a Chirone ferito nel tuo segno, quando viene chiamato per spiegarti, potrebbe sembrare di essere attaccato. Probabilmente non è così, anche se può sembrare così quando la conversazione si trasforma in un argomento delicato. Forse potrebbe essere meglio aprirsi sulla tua vulnerabilità piuttosto che fingere di essere a posto con la direzione della conversazione.

Carriera / Finanza: l'incapacità di imbottigliare i tuoi impulsi potrebbe metterti in conflitto con i superiori grazie alla luna nel tuo segno che si scontra con il sovrano Plutone in Capricorno. Sei un avvocato, quindi ti piace prendere l'iniziativa. Ecco perché le persone hanno fiducia in te, anche se oggi potrebbe non essere quello che richiede il lavoro. Rispetta la direttiva dall'alto e fai le cose a modo loro.

Crescita personale / spiritualità: con la luna vuota naturalmente nel segno per gran parte della giornata, potresti sentirti fuori sincrono con ciò che accade intorno a te. Lascia che la tua bussola interiore sia la tua guida anziché reagire a forze esterne. Un'attività centrante come lo yoga può aiutarti a trovare il tuo equilibrio.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente per la maggior parte della giornata, vorrai tempo per te stesso per riposare, riflettere ed elaborare le tue emozioni. Fai come se fossero gli anni '90 e concediti qualche ora di tranquillità scollegata, specialmente da una Bilancia che intende bene, ma potrebbe essere ancora un po' troppo invadente.

Amore / Amicizia: mostrare le tue emozioni non è nella tua agenda. Quindi, il tuo interesse amoroso potrebbe essere nell'oscurità dei tuoi sentimenti. Sii gentile ma orienta la conversazione in un'altra direzione se non hai voglia di andarci. Se sei single, è una ricerca ma non fare acquisti in un giorno.

Carriera / Finanza: non è sempre facile parlare da soli. È ancora più difficile quando il comunicatore Mercurio si oppone al guaritore ferito Chirone. Forse hai paura di non dire la cosa giusta? O forse ti preoccupi che qualcuno possa pensare di non sapere di cosa stai parlando. La tua insicurezza è il vero problema in questa equazione. L'unico modo per superarlo è esprimere te stesso. Potrebbe rivelarsi più facile di quanto pensi.

Crescita personale / spiritualità: uno scontro tra la Luna Ariete e il potente Plutone nel Capricorno potrebbe scoraggiarti a trattare con una persona autorevole. Potresti avere la sensazione che i tuoi bisogni e sentimenti siano insignificanti per una figura così imponente. Potresti avere ragione, ma ciò non significa che non meriti di essere trattato con rispetto e cura.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: fidarsi di te stesso e testare la tua forza rivela ciò di cui sei capace. Dopo aver fatto un grande passo, non è più possibile tornare indietro. Tuttavia, se hai paura, entra in contatto con un acquario di fiducia che conosce i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli che può darti l'incoraggiamento di cui hai bisogno e mantenerti anche a terra.

Amore / Amicizia: il formidabile allineamento Sole / Plutone di oggi conferisce la forza emotiva e la capacità di recupero per affrontare un serio problema di relazione. Farai ciò che serve per arrivare fino in fondo e affrontare qualsiasi problema che deve essere affrontato. Il modo in cui lo gestisci potrebbe avere un profondo effetto sulla tua relazione e, in alcuni casi, potrebbe segnalare un finale. In tal caso, aprirà la strada a uno sviluppo più favorevole alla vita. I singoli gemelli comprenderanno qualcosa di importante sul loro potere sessuale.

Carriera / Finanza: la irritabilità lascia il posto alla creatività se esplori ciò che sta dietro un cattivo umore e ti lascia spingere a lavorare in un modo diverso. Potrebbe essere la spinta di cui hai bisogno per uscire dalla tua zona di comfort e provare qualcosa di nuovo. L'effetto costante di un collega anziano può aiutarti a trovare la strada se inizi a sentirti perso.

Crescita personale / spiritualità: sei in tuo potere quando sai di esserlo e quando ricordi che non sei mai solo. Stai in piedi sulle spalle dei tuoi antenati. Puoi sempre invocarli per ricevere assistenza e protezione e puoi sfruttare la loro forza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non vorrai attirare l'attenzione mentre la luna è ovviamente vuota. Ti fa sentire un po' vulnerabile e non vorrai che nessuno ti sorprenda a scivolare. Fai del tuo meglio per volare sotto il radar, specialmente mentre un vicino Capricorno è tutto fuoco. Sei la falena attratta dalla fiamma.

Amore / Amicizia: nonostante la fiducia in te stesso, l'atmosfera dominante del tuo partner ti fa sentire fuori controllo grazie allo scontro indipendente di Ariete con il potente Plutone. Sono sexy quando sono in loro potere, ma sono anche un po' spaventosi. Fa parte dell'attrazione. Se sei single, potresti non essere sicuro che sia l'attrazione o la repulsione che senti in presenza di una figura imponente. Questo potrebbe essere molto interessante.

Carriera / Finanza: diventa un po' imbarazzante quando le opinioni personali sono espresse in pubblico. È una buona idea essere consapevoli di ciò che sveli quando Mercurio loquace si oppone a Chirone ferito. I dettagli della tua vita personale potrebbero essere un argomento di conversazione particolarmente succoso e potrebbero farti sentire esposto. Ricorda che non devi rispondere a tutte le domande che ti vengono poste. E se lo fai, non devi raccontare l'intera storia. Proteggi la tua privacy.

Crescita personale / spiritualità: sai che sei cresciuto quando puoi avere timore del potere di qualcuno senza essere competitivo o sentirti minacciato. È un segno che ti senti ugualmente competente, anche se possiedi un diverso set di abilità.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: puoi agire con sicurezza quando sai cosa vuoi. Possedere il tuo valore sarà anche un fattore essenziale per manifestare i tuoi desideri. Conoscilo, parlalo, rivendicalo. Quindi, non invidiare un fortunato Sagittario.

Amore / amicizia: una serata tranquilla con il tuo partner è il rimedio perfetto per una giornata intensa. La Luna dei Pesci ispira legame emotivo, compassione e indulgenza nei poteri curativi dell'amore. Se sei single, anche tu desidererai la vicinanza, quindi trova un amico che puoi accogliere. Avere amicizie di qualità non sostituisce una relazione romantica, ma può aiutarti a sentirti meno disperato se hai forti legami affettivi.

Carriera / Finanza: Con Mercurio e Vergine uniti nella Vergine intelligente, ti sentirai sicuro delle tue capacità di negoziazione. È un momento eccellente per chiedere un aumento o per perseguire un'opportunità che aumenterà le tue entrate. Anche l'acquisto e la vendita sono favoriti. Sotto questa influenza, la tua preparazione e il tuo know-how ottengono un ulteriore impulso dal tuo fascino. Alla gente piace fare affari con persone che trovano amichevoli e divertenti.

Crescita personale / spiritualità: il significato storico di abracadabra è "sarà creato con le mie parole". L'allineamento di Mercurio / Venere di oggi dà energia alle tue parole, quindi usale saggiamente. È un momento importante per esprimere le tue intenzioni e gettare le basi per ciò che verrà.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: nulla accade abbastanza rapidamente con la luna vuota ovviamente in Ariete. Se qualcosa è bloccato, c'è una ragione per questo. Dai il massimo alla tua ultima avventura e collabora con un esperto Gemelli. I loro occhi d'aquila possono aiutarti a vedere tutti gli angoli.

Amore / amicizia: quando una persona è in vena di intimità, spesso presume che lo sia anche il suo partner. Quindi, è un brusco risveglio quando i progressi sessuali vengono respinti. Potrebbe accadere mentre la luna "tutto su di me" in Ariete si scontra con l'imponente Plutone. Anche se non si tratta di sesso, non dovresti presumere che l'altra persona voglia quello che vuoi. Se sei quello i cui desideri vengono ignorati, spetta a te chiedere quello che vuoi.

Carriera / Finanza: non importa quanto bene richiedi supporto finanziario o altre risorse. Con un'opposizione Mercurio/ Chirone che interferisce con i negoziati, la parte da cui si chiede assistenza potrebbe trovare qualcosa di sbagliato nella richiesta. Se hai a che fare con un individuo, potrebbero sentirne il vantaggio, mentre un istituto finanziario potrebbe trovare i tuoi documenti difettosi. Controlla se stai seguendo al strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: è difficile ascoltare le persone sopra il ruggito dei tuoi desideri. Non sei egoista. È come se perdessi un'opportunità se non premi per quello che vuoi. Ciò che è pensato per te sarà tuo. Sarai più efficace nello spostare il quadrante a tuo favore se rispondi a ciò che accade intorno a te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: fai del tuo meglio per mantenere relazioni armoniose con tutti. Quindi, è inquietante quando le persone rispondono in modi non preparati. Non lasciare che scuoti la tua barca. Non puoi sempre anticipare ciò di cui le persone hanno bisogno. L'effetto costante di un Toro può darti le basi di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: faresti meglio a guardare quello che dici al tuo partner. Con l'espressivo Mercurio nel tuo segno che si scontra con "Lo prendo personalmente" Chirone in Ariete, anche l'affermazione più innocente potrebbe colpire. Forse il tuo partner si sente un po' suscettibile? O forse l'argomento della tua conversazione li fa sentire insicuri? Se sei single, uno scambio online potrebbe provocare una risposta altrettanto sorprendente. Non si sa mai quale sia l'affare di qualcuno.

Carriera / Finanza: trattare con un cliente o qualcuno con cui stai collaborando potrebbe essere complicato. Soprattutto se questa persona si sente insicura sulla tua relazione e si chiede se sta ottenendo la parte corta del bastone. Prova ad adattare la tua lingua affinché sia ​​inclusiva piuttosto che usare parole che facciano sentire che le loro idee o esigenze non sono importanti.

Crescita personale / spiritualità: la Luna dell'Ariete che si scontra con Plutone in Capricorno provoca insicurezza quando senti che qualcuno sta cercando di controllarti. È una paura primordiale che rievoca la tua infanzia, ed è per questo che sembra intenso. Fortunatamente, è una sensazione fugace.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: spingere per fare le cose sembra una buona strategia, anche se è probabile che manchi il segno con il vuoto della Luna Ariete ovviamente. Rallentare potrebbe sembrare contro-intuitivo, ma può aiutarti a lavorare in modo più efficiente e forse a fare di più. Se ti senti non apprezzato, collegati con un Ariete; apprezzeranno il tuo senso di urgenza.

Amore / Amicizia: a volte una persona dimentica di essere consapevole dei sentimenti altrui quando sono concentrati sul soddisfare ciò che si sente come un bisogno urgente. Con l'impaziente Luna in Ariete che squadrava l'ossessivo Plutone, puoi essere duro e un po' invadente. Puoi catturare più mosche con miele che aceto. Se vuoi andare d'accordo con un amico o il tuo interesse amoroso, è meglio che tu sia dolce.

Carriera / Finanza: se un collega ti sta dando uno sguardo vuoto, è perché non capisce di cosa stai parlando. Con un'opposizione di Mercurio / Chirone in tensione, potrebbe verificarsi un'interruzione della comunicazione. È come se parlassi lingue diverse. Quindi, è difficile entrare nella stessa pagina su come fare le cose. Potrebbe essere necessario un intermediario per intervenire e chiarire la direttiva.

Crescita personale / spiritualità: il sovraccarico di informazioni può rendere i tuoi pensieri un po' confusi. Non è sempre pratico fare una pausa tecnologica, ma hai ancora bisogno di una pausa. Prova a fare di più con meno informazioni anziché aggiungere più dati al tuo piatto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: ci stiamo ancora divertendo? Lo farai se esplori ciò che ti soddisfa davvero e dà senso alla tua vita. Non sta frequentando o frequentando i ragazzi fantastici. Sta scoprendo i tuoi talenti unici e offrendoli al mondo. Cerca un Ariete per suggerimenti su come fare qualcosa di audace.

Amore / Amicizia: un amico che commenta la tua vita sentimentale significa bene. Sebbene Mercurio si opponga a Chirone, potresti distorcere le parole di questa persona e trasformarle in qualcosa di personale. Se tocca un nervo, è perché è qualcosa di cui ti senti insicuro. Non sparare al messaggero! Se nella tua vita amorosa sta succedendo qualcosa che ti mette a disagio, devi affrontarlo.

Carriera / Finanza: lo scontro di luna con Plutone potrebbe mettere un freno al flusso di cassa. Forse è un segno che è tempo di alleggerire la spesa frivola? L'intrattenimento e le date potrebbero essere dove tutti i tuoi soldi di riserva vanno. Prima di continuare la tua spesa folle, rallenta e concediti un minuto per recuperare ciò che hai sperperato.

Crescita personale / spiritualità: il tuo contatore del divertimento potrebbe essere vuoto. Probabilmente uscirai e farai cose fantastiche. Il problema è che nulla è all'altezza della pubblicità. Forse devi essere la festa piuttosto che guardare fuori di te per divertirti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: sei la combinazione giusta di forte e morbido e puoi facilmente cambiare modalità quando le circostanze lo richiedono. È il tipo di flessibilità e flusso che rende davvero una bella giornata. Se colpisci una zona difficile, una chat con un Pesci può ripristinare la tua fiducia nell'umanità.

Amore / Amicizia: con la luna in Pesci empatici, è bello parlare dei tuoi sentimenti. Le persone sono più compassionevoli ora e accettano di più quello che hai da dire. Sei anche abbastanza sicuro, quindi non ti sentirai in una posizione vulnerabile se ti apri e condividi ciò che hai nel cuore. Sei sexy quando mostri il tuo lato morbido.

Carriera / Finanza: sei pronto per salire di livello? È un momento eccellente per fare qualcosa su una scala più ampia o per portarlo a un pubblico più esteso. Se ti senti preparato, la tua fiducia ti aiuterà a venderlo. Le attività che coinvolgono l'editoria, il marketing e l'insegnamento sono calde per te in questo momento. Decidi il modo migliore per rendere le persone più consapevoli della tua idea o prodotto.

Crescita personale / spiritualità: sei alla ricerca di saggezza che ti aiuti a mantenere il potere. Con il sapiente Sole della Vergine che sostiene con ambizioso Plutone nel segno, trarrai beneficio da insegnamenti che rafforzano la tua autostima e ti aiutano a attingere ai tuoi punti di forza. Un'interazione con un mentore o un insegnante influenti può fornire indicazioni utili.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: i tuoi pensieri sono dappertutto con il vuoto della Luna in Ariete ovviamente. Può essere difficile rimanere concentrati e mantenere il tuo flusso di pensieri. È meglio attenersi alla solita routine oggi invece di cambiare le cose. Connettiti con uno Scorpione se hai bisogno di una chat, ma tieni presente che potrebbe rivelare più di quello che vuoi sapere.

Amore / Amicizia: ciò che pensi di sentire potrebbe essere diverso dalle tue reali emozioni. Uno scontro tra l'ardente Luna in Ariete e l'intenso Plutone nel Capricorno potrebbe attirare l'attenzione su qualcosa su cui sei stato segretamente ossessionato. Potresti essere fissato su un amore perduto che non hai mai superato. Oppure potresti desiderare qualcuno che potrebbe complicarti la vita. Puoi mentire a te stesso, ma potresti avere difficoltà a nascondere i tuoi veri sentimenti agli altri.

Carriera / Finanza: il diavolo è nei dettagli. Quella che sembra essere una buona idea potrebbe essere rovinata da un teso Mercurio in opposizione con Chirone. Sotto questa influenza, qualcuno potrebbe separare la tua proposta riga per riga per scoprire un difetto. Anche se hai fatto le cose correttamente, non può resistere a questo tipo di controllo. Se sei il cercatore di difetti designato, troverai ciò che stai cercando in breve tempo. Cerca di non renderlo un affare personale.

Crescita personale / spiritualità: non ha senso negare come ti senti veramente. Se vuoi superare le emozioni problematiche o che distraggono, devi prima possederle.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: è meglio rimandare una decisione finanziaria mentre la Luna incontra l’impulsivo Mercurio è ovviamente vuoto. Le cose non andranno secondo i piani, e potresti indovinare le tue scelte. Nel frattempo, ciò che dice una Bilancia suona dolce, ma potrebbe non significare nulla.

Amore / Amicizia: Tu e un tuo amico boss potete buttarvi la testa mentre l'ardente Luna in Ariete che si scontra con l'imponente Plutone nel Capricorno. C'è una persona in ogni squadra che generalmente gestisce le cose, quindi la sua padronanza probabilmente non è una novità. Il problema è che non sei dell'umore giusto per dominarti oggi.

Carriera / Finanza: la matematica di qualcuno potrebbe non sommarsi. Con un'opposizione Mercurio / Chirone che influenza il tuo flusso finanziario, potresti trovarti dalla parte sbagliata di un accordo. Non è che l'altra parte stia cercando di approfittare di te. È più che i termini potrebbero non essere di tuo gradimento. La verità è che potresti essere così frustrato per i soldi che sembra che nulla vada per la tua strada. Forse è tempo di cambiare la narrativa sull'abbondanza?

Crescita personale / spiritualità: la pressione è sulla sicurezza del tuo futuro. O almeno, è così che ci si sente. Potresti preoccuparti di non arrivare mai da dove sei a dove vuoi essere. Puoi e lo farai se fai piccoli passi nella direzione in cui vuoi andare. Perdi tempo se aspetti che sia il momento giusto per fare un grande salto.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi lunedì 16 settembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.