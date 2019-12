Oroscopo di oggi 17 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 17 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 17 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un capriccio mattutino non ti conquisterà nessun fan. Non dare una svolta ai tuoi mutandoni quando la luna in drammatici Leone si scontra con Marte ostile. Questo promette di essere una giornata eccellente, a condizione che un momento lunatico non ti inciampi. Non lasciare che uno Scorpione ti inneschi.

Amore / Amicizia: sei intenzionato a scuotere le cose mentre la Luna Leone teatrale contatta il Sole Sagittario e l'Eri sfrenata nel tuo segno. Il tuo vivace senso di avventura ti rende molto divertente essere in giro. Se sei single, i tuoi pazzi pensieri ti renderanno quello da guardare; tuttavia, avvicinarti a te è una storia completamente diversa. Gli ari accoppiati saranno ugualmente disinibiti. Potrebbe essere la cosa giusta per accendere il fuoco con il tuo partner.

Carriera / Finanza: con lavoro e denaro, sei in una fase straordinariamente fortunata. Puoi ringraziare un promettente schieramento di Giove / Urano per aver aperto la porta a un'opportunità eccitante e, forse, non convenzionale. Un innovatore come te dovrebbe essere in grado di individuare una tendenza che vale la pena perseguire. Tenere il dito sul polso di ciò che è caldo potrebbe essere il tuo modo di incassare.

Crescita personale / spiritualità: è bene ricordare che non hai bisogno della convalida o dell'approvazione di nessuno. Sii aperto a nuovi modi di fare ciò che vuoi che non richieda una figura di autorità per rassegnare i tuoi piani. È un gioco completamente nuovo ora.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: a poco a poco, inizi a vedere te stesso come il mondo ora ti vede - come una figura stimolante che è in grado di abbracciare il cambiamento. È ciò che ti fa stupire una Vergine. Forse puoi offrire loro alcuni consigli per scioglierti?

Amore / Amicizia: l'effetto temperante della sensibile Luna Vergine aiuta a radicare la gioia e l'eccitazione introdotte dalla fortunata formazione tra Giove e Urano. Questo grande trigono terroso risveglia il tuo spirito di avventura in un modo che è gestibile per il placido toro. Cosa significa questo per le relazioni? Significa che ti senti sicuro di avventurarti in un territorio inesplorato e di socializzare con persone strane e nuove. È elettrizzante seguire dove ti porta il cuore.

Carriera / Finanza: potresti mettere in dubbio quanto lontano puoi spingere le cose mentre gli spinti Marte si scontrano con l'ampio Giove. Sembra che ci sia una porta aperta, ma attraversarla sarà facile come pensi? Ogni passo avanti nella tua carriera invita a un po' di respingimento. Tuttavia, non c'è motivo di non seguire un percorso che sembra tracciato per te.

Crescita personale / spiritualità: viaggi, istruzione superiore, una ricca pratica spirituale e altre esperienze di ampliamento della vita sono a portata di mano. Tutto quello che devi fare è decidere dove vuoi andare e come vorresti crescere. Un piccolo passo potrebbe rivelarsi un salto in avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: sei nel tipo di giornata che ti ricorda l'intensa gioia di essere vivo. Sii aperto a tutto il brivido e i brividi piuttosto che modificare la tua esperienza. Se hai bisogno di alcuni suggerimenti, cerca un Ariete avventuroso che si tuffa a capofitto.

Amore / Amicizia: se non c'è una palpabile sensazione di eccitazione tra i tuoi amici, sei con la folla sbagliata. Un grande trigono infuocato con la Luna Leone, il Sole in Sagittario e Eris sfrenata è pronto a scuotere le cose. Non fare la solita cosa. Ci si diverte quando ci si allontana dalla normale routine e si prova qualcosa di diverso. Lo stesso vale per il tuo interesse amoroso. Non aver paura di impazzire.

Carriera / Finanza: qualcuno da qualche parte ti sta cercando e sta lavorando dietro le quinte per realizzare i tuoi sogni. Puoi ringraziare un epico allineamento di Giove / Urano per aver aumentato di livello la tua fortuna e aver portato la tua assistenza sia cosmica che umana. Potrebbe arrivare sotto forma di finanziamenti finanziari o altre risorse vitali. Sei in una fase fortunata e la gente vuole che tu abbia successo. Non aver paura di chiedere aiuto.

Crescita personale / spiritualità: perché metterti in testa e rendere le cose difficili per te stesso? Cadere in questa trappola mentale infida può fermare il flusso di cose buone che dovrebbero venire sulla tua strada. Fai sapere alla vita che sei pronto per quello che sta succedendo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: preparati per una giornata emozionante che ti sfida ad ampliare la tua visione di ciò che è possibile. I vecchi modi di essere e di fare vengono sostituiti con frequenze più elevate di ispirazione, idee e modi di connettersi. Un eccentrico Toro può aprire la strada.

Amore / Amicizia: un allineamento epico tra il generoso Giove e Urano inventivo porta sviluppi entusiasmanti e grandi benedizioni attraverso le tue relazioni più strette. Queste dolci sorprese non arriveranno nella confezione che ti aspetti. Fai attenzione alle sincronicità e sii aperto a modi non convenzionali di connessione. Un potenziale amico o interesse amoroso che incrocia il tuo cammino potrebbe arricchire la tua vita in modi insoliti. Mantieni una mente aperta e un cuore aperto.

Carriera / Finanza: un grande trigono infuocato con la dinamica Luna, il Sole in Sagittario e Eris sfrenato può ispirarti a portare qualcosa nel tuo lavoro che scuoti le cose. C'è valore nell'essere più inclusivi e accoglienti di quelli che una volta potevano essere stati concetti superati. La tua volontà di uscire dagli schemi e sostenere un'idea non convenzionale potrebbe segnarti come un trendsetter. Una volta che le persone riconoscono che sei interessato a qualcosa, saranno desiderosi di salire a bordo.

Crescita personale / spiritualità: trovare l'equilibrio tra dare troppo e troppo poco peso alle opinioni di qualcuno può essere complicato. Potresti sentirti particolarmente stufo di qualcuno che ha esercitato troppo controllo su di te. Non lasciare che la tua frustrazione ti spinga a mettere a tacere la persona sbagliata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: tutto ciò che fai oggi richiede un'attenta pianificazione e mosse metodiche. È il modo migliore per sfruttare l'atmosfera fortunata che è nell'aria. Una Vergine accorta potrebbe essere fondamentale per aiutarti a sfruttare al meglio la tua giornata. Invia una richiesta di aiuto.

Amore / amicizia: le relazioni richiedono molto lavoro. Che tu sia in uno o cerchi la tua coppia ideale, potresti trovarti a confrontarti con il karma delle relazioni e a fare i conti con il tuo passato romantico. Fare una pulizia emotiva della casa fa più spazio alla felice collaborazione che vuoi coltivare. È tempo di chiudere le porte al passato e iniziare a costruire il tuo futuro.

Carriera / Finanza: hai un sesto senso su come incassare quando la Vergine si unisce con un fortunato allineamento di Giove / Urano. Possiedi il potere di portare il lavoro e il denaro in una direzione positiva. La facilità con cui accadono le cose potrebbe sembrare troppo bella per essere vera. Se la fortuna è a tuo favore, non dubitare e inizia a creare blocchi. Invece, concentrati sul far avanzare le cose. Potresti non averlo sempre così bene.

Crescita personale / spiritualità: più ti immergi in un hobby o in un progetto creativo, più ti senti come se avessi perso la trama. Rimanere confusi sembra essere la strada giusta quando lo stratega Pallade si scontra con il nebuloso Nettuno. Lascialo per ora. Tra pochi giorni avrai nuove intuizioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: quale progetto, idea o piano sei pronto per passare al livello successivo? È giunto il momento di sensibilizzare un pubblico più vasto su chi sei e cosa puoi fare. Cerca un Capricorno ben collegato per aiutare a diffondere la parola e generare un ronzio.

Amore / Amicizia: sei pronto a brillare mentre la luna nel tuo segno completa un trigono con il fortunato Giove e l'eclettico Urano. Questa energia dinamica evidenzia espressione di sé e intelligenza e attira l'attenzione sui tuoi doni unici. L'atmosfera speciale che emani è magnetica e attira le persone. Qualcuno con uno sfondo insolito o che proviene da una destinazione straniera potrebbe essere una figura molto affascinante e, forse, qualcuno che dovresti conoscere.

Carriera / Finanza: potresti mettere in dubbio quanto lontano puoi spingere un'idea creativa mentre assertivi scontri su Marte con l'ampio Giove. Solo perché ci sei dentro, non significa che sarà ben accolto. Componi il tuo entusiasmo e considera quanto la tua idea si muove con l'agenda attuale. Se sembra giusto, mettilo là fuori; tuttavia, se si tratta di un diversivo, archiviarlo per un eventuale utilizzo in un secondo momento.

Crescita personale / spiritualità: va bene essere entusiasti di ciò che sta accadendo. Non ti preoccupare di esprimere la tua gioia. Qualcosa di veramente grande si sta svolgendo nella tua vita. Non è solo la tua immaginazione. Nuove possibilità sono state rivelate.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: può sembrare che l'intera visione della realtà venga messa alla prova. Ciò che non sembrava possibile un minuto fa improvvisamente sembra il nuovo status quo. Se trovi difficile ottenere con il programma, passare del tempo con un Ariete liberato può aiutarti.

Amore / amicizia: non si può dire che corri con una folla noiosa. Tutti i tipi di eccentrici, liberi pensatori e tipi avventurosi si riuniranno intorno come un grande trigono infuocato con la Luna Leone, il Sagittario Sole e Urano sfrenato li avvicina. Questi personaggi audaci ti sfidano ad essere un essere umano più aperto e autentico. È bello stare con persone che non si aspettano che tu modifichi chi sei. Restituisci l'amore accogliendo i bizzarri nel tuo mondo.

Carriera / Finanza: sei un genio creativo quando lavori da solo. È quando devi collaborare che potresti incorrere in problemi. I tuoi modi di vecchia scuola potrebbero essere in contrasto con la libertà di espressione richiesta da un progetto di gruppo. Può essere scioccante rendersi conto di quanto sei investito nello status quo. Abbraccia l'opportunità di essere più flessibile e innovativo.

Crescita personale / spiritualità: un'epica formazione di Giove / Urano potrebbe ispirare un cambiamento significativo nella tua vita domestica. Questo fortunato allineamento supporta espansioni e mosse non convenzionali. Fare qualcosa di grosso potrebbe essere più facile di quanto pensi. È il momento perfetto per mettere in moto il cambiamento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: c'è un'incredibile ricettività a ciò che hai da offrire. Fidati e approfitta di ogni occasione per stupire le persone con il tuo genio. Un Toro a cui piace ciò che ascoltano potrebbe essere interessato a portare le cose al livello successivo.

Amore / Amicizia: Chiedere ciò che vuoi funziona come un mantra magico poiché un allineamento di Giove / Urano di buon auspicio influisce sul modo in cui tu e il tuo interesse amoroso vi connettete. Potresti essere sorpreso dalla loro reattività e disponibilità a darti ciò che desideri. Tuttavia, ciò che desideri potrebbe essere consegnato in una confezione sconosciuta, quindi tieni una mente aperta. Questa energia supporta l'incontro con persone via Internet e app di appuntamenti. I single dovrebbero aggiornare il loro profilo e vedere chi c'è là fuori.

Carriera / Finanza: qualunque cosa tu faccia, non trattenere la tua creatività e idee innovative. Con un grande trigono infuocato con la Luna Leone, il sole del Sagittario e l'Eris sfrenata che dà potere alla tua vita lavorativa, le persone sono ricettive a concetti audaci e che catturano l'attenzione. Sei spesso un anomalo sul posto di lavoro. Ciò significa che si presenta un diverso punto di vista. È uno che i tuoi colleghi potrebbero trovare prezioso oggi.

Crescita personale / spiritualità: tacere quando qualcuno è finalmente aperto a sentire ciò che hai da dire è controproducente. Soprattutto se stai cercando di vendere un progetto o un piano. Meglio farli arrivare tardi che mai. Non lasciare che il tuo personaggio saboti il ​​tuo destino. Sii cooperativo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: tieni la testa sotto i riflettori. È il tuo momento per mostrare a qualcuno chi sei e cosa puoi fare. Una Vergine potrebbe sembrare critica, ma non prenderla sul personale. Stanno solo facendo quello che fanno. Nel frattempo, continua a farti.

Amore / Amicizia: non importa quanto tu dici di voler raffreddare la tua vita amorosa, spesso finisce per essere drammatica. Forse è meglio non combattere il tuo bisogno di eccitazione? Una tigre non può cambiare le sue strisce. Essere onesti su chi sei e cosa ti tiene interessato potrebbe essere vitale per coltivare il successo della relazione.

Carriera / Finanza: la Vergine strategica ti sintonizza su ciò che si aspettano i superiori. La luna che si sincronizza con il promettente Giove e l'innovativo Urano può aiutarti a offrire qualcosa di lungimirante e unico. Sei furbo di sapere quali idee sono redditizie e di tendenza. Questi tratti ti rendono una cattura desiderabile per i datori di lavoro. Forse è tempo di esplorare le tue opzioni?

Crescita personale / spiritualità: anche se il tuo compleanno è passato, è ancora la tua stagione. Prenditi un momento per riaffermare le tue intenzioni e rivedere i tuoi obiettivi per l'anno a venire. Non c'è momento migliore per ripristinare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: riveli i tuoi talenti e punti di forza quando navighi con successo in una situazione in cui ti senti completamente fuori dalla tua profondità. È terrificante ed esilarante correre questo tipo di rischio. Se hai bisogno di backup, chiedi a una Vergine che conosce i dettagli.

Amore / Amicizia: ti stai sentendo abbastanza a tuo agio a avventurarti oltre la tua zona di comfort. È una buona ricerca per un devoto del provato e vero come te. La versatile Luna Vergine che contatta Giove nel tuo segno e Urano, che cerca il brivido, aumenta la tua voglia di provare cose nuove. Questo, a sua volta, ti rende un appuntamento più emozionante e un amico più affascinante. Se vuoi stupire qualcuno, prova ad accenderlo in qualcosa di completamente selvaggio e diverso. Ti farà guadagnare punti bonus.

Carriera / Finanza: essere un giocatore di squadra attivo può richiedere di fare un passo avanti e portare un po' di più al tavolo. Potresti non rendertene ancora conto, ma ce l'hai totalmente dentro. Elimina qualsiasi esitazione o riluttanza a rispondere a una richiesta di offrire qualcosa in più. Una volta che fai uno sforzo, dovrebbe essere facile trovare il tuo groove.

Crescita personale / spiritualità: è impossibile avere tutto capito tutto il tempo, specialmente quando lo stratega Pallade lo confonde con il nebuloso Nettuno e confonde il tuo pensiero. Non lasciare che un'analisi eccessiva porti alla paralisi mentale. Sapere quando abbandonare un treno di pensieri insopportabile.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: alimenta le buone vibrazioni che senti e lasciati eccitare da dove è diretta la tua vita. Il supporto potrebbe essere disponibile per fare qualcosa che non avevi i mezzi per fare prima. Un benefattore segreto (forse un Capricorno) può tirare le corde per aiutarti.

Amore / amicizia: trascorrere del tempo con gli amici e essere coinvolti in attività di gruppo può avere un fascino più forte rispetto a dare tutta la tua attenzione a una persona. Non è mai una cattiva idea coltivare buone connessioni che vanno oltre gli attaccamenti romantici. Se sei accoppiato, non significa che non ami il tuo partner. Significa che hai bisogno del sostegno di tutto il tuo villaggio per condurre una vita veramente significativa.

Carriera / Finanza: la lotta costante per mantenere la tua posizione nel mondo del lavoro può essere dura. Devi usare tutto ciò che devi per rimanere in cima. Lo scontro guidato su Marte con l'entusiasmo di Giove potrebbe farti dubitare che sia saggio credere di poter realizzare ciò che hai deciso di fare. Tieni presente che senza fede, nulla è possibile. Esegui il backup con l'azione giusta e scoprirai cosa puoi fare.

Crescita personale / spiritualità: la versatile Luna Vergine che si sincronizza con il fortunato Giove e Urano, che crea il cambiamento, porta un emozionante cambiamento interno. Ciò che accade all'interno determina ciò che si vive all'esterno. Presto potresti trovare nuovi e interessanti percorsi che si aprono nella tua vita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: non vorrai andare da solo oggi. Al lavoro e nei periodi di inattività, sarai al meglio quando collaborerai con persone che la pensano allo stesso modo. Godere di una buona compagnia può anche riempire il tuo serbatoio emotivo. Il tempo trascorso con un'affascinante Vergine potrebbe essere gratificante.

Amore / amicizia: la gioia e l'eccitazione tremende derivano dal trascorrere del tempo con persone nuove e affascinanti. Un grande trigono terroso con la versatile Luna in Vergine, l'entusiasmo di Giove e l'emozionante Urano può creare interazioni stimolanti con amici e sconosciuti. Presta particolare attenzione alle persone che ti appassionano a idee affascinanti. Assicurati di scambiare informazioni. Potresti voler connetterti con loro e continuare la conversazione in futuro.

Carriera / Finanza: con l'assertivo scontro di Marte con l'ottimista Giove, potresti chiederti se condividere la tua opinione ridurrà l'entusiasmo per un progetto di squadra. La tua esitazione può segnalare la necessità di rivedere la tua critica prima di esprimerla ad altri. Si basa sui fatti o stai semplicemente esprimendo i tuoi sentimenti su ciò che sta accadendo? Non piovere sulla parata di tutti a meno che non sia assolutamente necessario.

Crescita personale / spiritualità: sei il tipo creativo per natura. Tuttavia, ciò non significa che non potresti trarre vantaggio dal potenziamento delle tue abilità. Tieni gli occhi aperti per un libro, una lezione o un mentore che possono aiutarti a perfezionare i tuoi talenti alla perfezione. Può tornare utile quando consideri la tua prossima mossa di carriera.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 17 dicembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.