Oroscopo di oggi 17 gennaio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 17 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 17 gennaio : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, non c'è limite a quanto lontano andrai nel perseguimento delle tue passioni. Che tu stia inseguendo un amante, intraprendendo un viaggio spirituale o imparando di più su un argomento che ti interessa, sei sul pezzo. Venere in un avventuroso Sagittario in linea con l'incantatrice Marte nel tuo segno ti eccita ad andare verso ciò che ami. La vita è breve, quindi perché sedersi in disparte e guardarla passare? Questa è la tua sveglia cosmica per scendere dalla panchina e entrare in gioco.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, una passione segreta potrebbe essere difficile da tenere nascosta, anche se la si rende ancora più speciale quando la si ama in privato. Con la tua governante, Venere, nella tua zona di intimità che si allinea con il sexy Marte, ti stai lasciando svegliare da un desiderio che potresti aver negato o, forse, hai avuto bisogno di più tempo per venirne a patti. Potrebbe non essere ancora il momento di rendere pubblici i tuoi sentimenti, quindi sii paziente e guarda come si svolgono le cose. Non dovresti fare una mossa finché non è il momento giusto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, la tua passione per le persone mostra come ti relazioni con il tuo partner, i tuoi amici e i tuoi gruppi. Con uno speciale allineamento di Venere / Marte che illumina le tue zone di persone, porti calore ed entusiasmo alle tue interazioni che difficilmente resistono al tuo fascino. Se siete attualmente accoppiati, potreste essere ispirati a fare progetti per il vostro futuro. Se sei single, guarda alla tua cerchia sociale per trovare un potenziale partner che condivide i tuoi obiettivi di relazione. Un amico potrebbe presentarti qualcuno di speciale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, la passione che porti ad un importante progetto di lavoro è super stimolante. Con un ardente allineamento di Venere / Marte che illumina le tue zone di carriera, porti un'enorme energia ed entusiasmo a quello che fai. Il tuo compito procederà quasi senza sforzo quando ti cimenterai in qualcosa che ami, quindi identifica ciò che ti spinge a dare il meglio. Vederti in azione motiverà i tuoi colleghi e farà una buona impressione sui superiori. È un momento eccellente per perseguire una nuova posizione perché i tuoi talenti brilleranno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, se senti l'amore per una persona speciale, non è il momento di essere timido! Venere in avventuroso Sagittario in linea con la motivazione di Marte fornisce tutto il coraggio di cui hai bisogno per fare una mossa audace. Lascia che la tua attuale cotta sappia cosa c'è nel tuo cuore. Non saprai mai cosa sarebbe possibile se non cogli la possibilità di agire. Se sei già impegnato in una relazione, sorprendi il tuo partner con un appuntamento divertente o fai piani per una fuga romantica. Non puoi essere pigro quando si tratta di amare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, ti piacciono le foto delle immagini perfette così sarai super ispirato ad abbellire il tuo spazio con Venere nella tua zona. Forse c'è un appuntamento caldo nella tua agenda? In caso contrario, ci potrebbe essere dopo che l'allineamento sexy di Venere / Marte di oggi ti spinge a riportare la storia nel tuo boudoir. Decorare il tuo spazio privato con belle lenzuola, candele e svolazzi romantici dà il tono all'amore. Può invitare il tuo partner a intensificare il suo gioco romantico o allertare l'universo che sei pronto per il nuovo amore.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, non hai bisogno di un invito speciale per condividere il tuo amore. Con l’affezionata Venere nella tua zona di comunicazione, allineandoti con il potente Marte, sarai ispirato a esprimere il tuo amore e apprezzamento per i fratelli, i vicini, le zie e gli zii, oltre che per la tua compagna. Anche se pensi che qualcuno sappia come ti senti, dovresti dirlo comunque. Potrebbe essere il riconoscimento di cui hanno bisogno per superare una giornata difficile. Anche tu potresti ricevere un messaggio d'amore, quindi mantieni il tuo telefono a portata di mano.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, il tuo entusiasmo per un progetto di lavoro potrebbe essere in procinto di esser ripagato. Con l'attrattore Venere nella tua zona soldi, in linea con Marte nella tua casa di lavoro, la tua passione produce risultati, e i risultati potrebbero portare a più soldi in tasca o ad una migliore opportunità. Quindi, dovresti portare il tuo gioco ai massimi livelli qualsiasi cosa tu stia facendo. Tenere gli occhi sul premio ti aiuterà a mantenere la motivazione necessaria per avere successo. Questo supporto planetario dinamico lo rende anche il momento ideale per richiedere una nuova posizione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, c'è qualcosa di speciale in te. Con l'attrattore Venere nel tuo segno che si allinea con il sexy Marte nella tua zona romantica, sei più attraente che mai! Userai il tuo fascino per sedurre il tuo ultimo interesse amoroso? O incanalerai il tuo calore e le buone vibrazioni verso una festa ovunque tu vada? Le persone vorranno essere intorno a te quindi non essere sorpreso se attiri una folla. Se sei di umore solitario, ti divertirai a lavorare su un progetto creativo o un'attività solista preferita.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, nessuno sa quanto l'amore sia nel tuo cuore. Nemmeno tu sei consapevole di quanto tu possa essere profondamente amorevole e appassionato. Venere nella tua dodicesima casa nascosta che si allinea con Marte accende un desiderio segreto e mantiene la tua speranza bruciante a porte chiuse. Potresti voler riconnetterti con un vecchio amore. O forse stai portando un sogno segreto per la tua casa e la vita familiare? Mantieni la fede, Capricorno. Solo perché non hai ancora provato che il tuo desiderio sarà esaudito, non significa che non si avvererà.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, non perdere l'opportunità di socializzare. Affezionata Venere nella tua undicesima casa in comune con Marte potrebbe portarti in compagnia di persone interessanti che pensano anche che ci sia qualcosa di speciale in te. Potresti usare un piccolo riconoscimento. Flirtare con un po' di spensieratezza potrebbe fare bene anche a te. Se c'è un amico a cui vorresti avvicinarti, ora è il momento perfetto per fare la tua mossa. Se il tuo interesse è platonico o romantico, è probabile che il tuo affetto sia ben accolto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, la tua popolarità è in aumento, quindi vai là fuori e approfitta della tua credibilità sociale. Con l'attrattore Venere nella tua decima casa pubblica, allineata con Marte sei la persona che le persone vogliono conoscere meglio. I tuoi colleghi potrebbero essere particolarmente interessati a scoprire di più su chi sei e le abilità che hai da offrire, quindi se hai un progetto speciale nei lavori, dovresti dirlo a tutti. Il brusio che generi ora potrebbe aiutarti a raggiungere un obiettivo importante in futuro.