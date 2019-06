Oroscopo di oggi 17 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 17 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 17 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Quali informazioni stai cercando? La Luna Piena in Sagittario nel tuo regno di maggiore consapevolezza ti manda in cerca di conoscenza. Potresti avere una domanda specifica in mente o voler esplorare un tema generale, come le tue convinzioni spirituali o il patrimonio culturale. In ogni caso, questo è il momento ideale per partecipare a un gruppo di discussione che si concentra sulla crescita personale e sullo scambio di esperienze personali. Raggiungere un saggio amico o insegnante per una conversazione approfondita sarebbe un passo nella giusta direzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Stai desiderando una connessione che tocchi corpo, mente e anima. Mentre la Luna Piena in Sagittario dà energia al tuo regno di intimità, il bisogno di esprimere la tua passione sarà stimolante o distratto a seconda dello stato della tua vita amorosa. Un appuntamento allettante con la tua dolce metà farebbe sicuramente il tuo bene, ma esprimere la tua passione non deve includere il sesso. Se il romanticismo non è nella tua agenda in questo momento, prendi in considerazione un progetto che accende la creatività e richiede la tua concentrazione totale.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Ci vuole fede e coraggio per investire in una delle tue più grandi aspirazioni. Non puoi sempre sederti ai margini aspettando che l'Universo finanzi i tuoi piani. Con il potente Marte nella tua zona finanziaria in linea con l'ispirazione Nettuno, i tuoi sforzi possono portarti ad un passo in più verso la realizzazione del tuo sogno. Sei visto come un visionario, quindi il tuo pubblico si aspetta che tu faccia grandi cose. Potresti attirare l'attenzione di qualcuno che supporta la tua visione, quindi è nel tuo miglior interesse dargli il massimo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Aspettatevi un vortice di attività per consumare la giornata. La Luna Piena in Sagittario sta stimolando il tuo bisogno di completare tutti i compiti della tua agenda, il che sarebbe una buona cosa se non fosse per i compiti aggiuntivi che continuano ad accumularsi nel tuo piatto. La tua determinazione a fare le cose è ammirevole, ma a un certo punto dovrai delegare alcune di queste attività o rischiarti di bruciarti. Dopotutto, devi anche prenderti cura di te stesso. Cosa ti nutre, Cancro? Mettere da parte un po 'di tempo per te è la tua missione. Un percorso psichico può aiutarti a raggiungere il tuo miglior risultato.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : È frustrante quando non puoi agire su una questione importante, ma solo perché le tue mani sono legate non significa che non puoi esercitare la tua influenza. Il possente Marte nella tua dodicesima casa nascosta che aspira al mistico Nettuno nella tua zona di supporto mostra che potresti trovare un alleato in qualcuno che non ti aspetteresti. Avvicinati a questa persona per fare la tua offerta, ma sappi che dovrai restituire il favore. Riesci a gestire l'indebitamento con questa persona? In caso contrario, dovrai accontentarti di guardare le cose svolgersi in disparte.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Sei la persona giusta per motivare le persone e aiutarle a fare le cose. Marte allineato con il compassionevole Nettuno nelle zone del tuo essere rivela la tua capacità di sintonizzarti con gli altri e determinare il modo migliore di offrire aiuto. Che tu sia coinvolto in un progetto di team sul lavoro, uno sforzo collaborativo tra amici o che lavori per raggiungere un obiettivo condiviso con il tuo partner, la tua comprensione e il rifiuto di accettare scuse ti rendono il motivatore e l'allenatore ideali.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La tua ambizione è in pieno effetto e possiedi una solida visione di ciò che credi di poter realizzare nel tuo lavoro. Il Marte motivato allineato con il mistico Nettuno nelle zone di carriera suggerisce che la tua visione non è infondata e che con il giusto sforzo puoi manifestare il tuo sogno. Chiedi aiuto a un simpatico collaboratore. Sarà bello avere un alleato su cui fare affidamento e che capisce cosa stai cercando di fare. Un piano di fitness sano può fornire l'energia di cui hai bisogno per mantenere il giusto percorso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Quando ti attacchi a una convinzione che risuona per te non riesci a mollare il colpo. Il possente Marte nella tua casa di coscienza superiore, allineato con il mistico Nettuno nella tua zona romantica, suggerisce che le tue convinzioni influenzano la tua vita amorosa in grande stile. Ma questo rende le cose migliori o peggiori? A meno che tu, la persona che frequenti o il partner non siate sulla stessa lunghezza d'onda, potreste investire in una realtà che l'altra persona non condivide. Meglio fare domande che presumere. Se sei d'accordo, la tua storia d'amore sboccerà.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Stai affrontando il mondo oggi. La Luna Piena nel tuo segno sta mandando la tua energia emotiva e psichica in orbita, il che significa che puoi realizzare qualsiasi cosa tu abbia messo a fuoco, purché tu possa mantenere la concentrazione. È tutta una questione di priorità, quindi sforzati di ignorare persone o compiti insignificanti e concentrarti sulle cose importanti. Cosa ti motiva oggi? Probabilmente è qualcosa o qualcuno su cui ti senti fortemente coinvolto. Se ti trovi in ​​uno spazio positivo, rimanere in contatto con il tuo mondo interiore ti porterà nella giusta direzione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : La Luna Piena in Sagittario sta illuminando la tua psiche. Ciò significa che hai accesso a risposte e intuizioni normalmente nascoste nel tuo intimo, che possono provenire dal tuo inconscio, dall'intuito o dal sé superiore. Il potenziale svantaggio è che sei così impegnato da dimenticare di prestare attenzione al tuo mondo interiore. Sfruttare la saggezza a tua disposizione comporterà il tempo per introspezione, meditazione o silenzio per una parte della giornata. Inoltre, la tua sensibilità psichica può innescare un'esperienza paranormale che contiene un messaggio, specialmente se hai una domanda scottante sulla tua mente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : L'amicizia è ciò che oggi è tutto. Mentre la Luna Piena in Sagittario dà energia alla tua zona sociale, sarai motivato a raggiungere i tuoi amici o un amico speciale per una vivace conversazione o per pianificare un incontro. Soprattutto, hai bisogno di sentirti in contatto con i tuoi pari o anche una causa per cui ti senti fortemente coinvolto. In quanto tale, questo è il momento ideale per condividere le tue esperienze in un gruppo di discussione o partecipare a uno sforzo collaborativo altruistico, che ti farà conoscere le persone sulla tua lunghezza d'onda.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Sei pronto a fare un salto verso il raggiungimento di un obiettivo professionale. La Luna Piena in Sagittario nella tua zona di carriera può accelerare i tuoi progressi su un progetto, se rimani concentrato sul tuo obiettivo. A cosa stai mirando? Dovrai essere chiaro su ciò che vuoi ottenere prima di poter trarre vantaggio da questa influenza frenetica. O forse sei più ispirato a entrare in contatto con lo scopo della tua vita.

