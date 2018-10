Oroscopo di oggi 17 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 17 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 17 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Sembra che le difficoltà siano svanite nel nulla all'improvviso, sentirai rinascere la voglia di fare cose nuove in ambito lavorativo e soprattutto in amore la scontentezza sembra aver lasciato il posto al dialogo costruttivo. Un consiglio: fidati di te stesso.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Stai attento a non superare i tuoi limiti perché potresti risentire di affaticamento e stress. In ambito lavorativo, sei particolarmente euforico per una novità che ti coinvolge personalmente. In ambito affettivo, avrai l'appoggio della partner.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Avrai un atteggiamento astioso nei confronti di un tuo superiore in ambito lavorativo che ti impone tempi veloci nelle pratiche di difficile soluzione. In ambito affettivo, sarai più mite del solito e riuscirai a comprendere le necessità della tua partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata, a causa di alcuni influssi astrali, dovrai fare molta attenzione alle tue affermazioni per evitare di mandare all'aria delle trattative di lavoro. In ambito affettivo sono previsti dolci momenti con la partner, come una cenetta intima in un luogo tranquillo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

La tua creatività oggi raggiungerà un apice ed un'impennata impensata e ti darà l'opportunità di rivalutarti nei confronti di chi ti circonda nel lavoro. In ambito affettivo saprai ricambiare i dolci slanci di lei con grande intensità. Un consiglio: fallo anche con i tuoi familiari.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Gli influssi planetari di questa giornata sono indice di complicità nel tuo rapporto di coppia, di buona comunicazione e soprattutto di ottima intesa intima. In ambito lavorativo, il tuo spirito di iniziativa è esatto e ti porterà velocemente ad emergere in nuovi progetti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata potresti subire delle distrazioni, nel lavoro non saprai concentrarti abbastanza e potresti ricevere dei rimproveri da un tuo superiore. In ambito affettivo, con la tua voglia di divertirti saprai coinvolgere la tua partner.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata il tuo equilibrio psicofisico sarà ottimale in tutti i settori del quotidiano. In ambito lavorativo, alcune importanti gratificazioni sono in arrivo dopo parecchie delusioni. In ambito affettivo, passerai una giornata di erotismo e di complicità con la tua partner.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Dovrai dosare il tuo raziocinio e la tua impulsività perché potrebbero crearti inimicizie nel settore lavorativo. In ambito affettivo si esige più fantasia, non parlare quindi solo di te stesso. Un consiglio: chiedile dei suoi desideri e cosa puoi fare per accontentarla.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Avrai una grande abilità nel dissuadere i tuoi colleghi lavorativi da un atteggiamento provocatorio e non consigliabile in questa fase. In amore, avrai la possibilità di ritornare nel luogo dove vi siete incontrati la prima volta.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata tutto ti sembrerà faticoso anche perché qualcosa ti demotiverà nel settore lavorativo, ma farai buon viso a cattivo gioco. In ambito affettivo, dovrai organizzarti meglio perché lei si sente trascurata ed è un po' innervosita da questa situazione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Ottimismo e persuasione saranno armi vincenti in questa giornata, quindi gli Astri ti consigliano di proporti e di chiedere in ambito lavorativo, perché in questa fase otterrai più di quello che hai preventivato. In amore, non tutte le ciambelle riescono con il buco, quindi accontentati!

