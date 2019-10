Oroscopo di oggi 17 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 17 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 17 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: questo potrebbe essere uno dei tuoi giorni più intensi e caotici di sempre. Una Bilancia potrebbe essere un lupo travestito da pecora. Fai del tuo meglio per ascoltare gli altri e cerca di non saltare alle conclusioni prima che tutti i fatti siano presenti.

Amore / Amicizia: potrebbe essere un giorno roccioso per la tua vita amorosa mentre il Sole in Bilancia con una relazione si scontra con la dea della discordia, Eris, nel tuo segno. Sotto questa influenza, non accetterai gentilmente di essere escluso. Quindi, porterai il dolore se il tuo partner fa qualcosa che ti fa sentire respinto. Allo stesso modo, i single potrebbero essere accecati dalla rabbia se vengono snobbati da qualcuno in cui si trovano. Non esiste una medicina facile per curarla una volta scatenata la tua rabbia. Pensaci due volte prima di perderlo.

Carriera / Finanza: non sei terribilmente motivato a diramare e fare nuove connessioni quando hai un solido gruppo di contatti su cui puoi affidarti per il supporto professionale. Non si sa mai quando il pozzo potrebbe prosciugarsi. Un allineamento tra Venere socievole e i nodi della luna è un appello per aumentare le tue capacità di rete e creare nuove connessioni. Ne avrai bisogno nei prossimi mesi e anni.

Crescita personale / spiritualità: c'è un'urgenza nel comunicare i tuoi pensieri e sentimenti mentre la chiacchierona luna in Gemelli si allinea con la velocità di Marte. Contatta qualcuno in grado di offrire un feedback utile sulle tue preoccupazioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non essere il tuo peggior nemico. Hai abbastanza follia da affrontare senza inciampare. Fai appello a un Ariete motivato per avere aiuto nel portare a termine un lavoro se continui a correre contro un muro. Il tuo orgoglio non vale la pena rovinare le cose a lungo termine.

Amore / Amicizia: potresti non comunicare bene come pensi. Soprattutto se stai con qualcuno da così tanto tempo che pensi che già sappiano come ti senti. L'allineamento di oggi tra Venere affettuosa e i nodi della luna è un invito a iniziare ad aprirsi di più al tuo interesse amoroso. Può fare miracoli per migliorare la tua relazione. Perché non provarlo? Se sei single, è un ottimo momento per connettersi con qualcuno online o tramite un'app di appuntamenti perché questa line-up planetaria promuove nuove connessioni.

Carriera / Finanza: Ciò che non conosci può farti del male poiché l'armonioso Sole Bilancia nella tua zona di lavoro si oppone a Eris discordante in Ariete. La domanda è se è un nemico esterno o interno che minaccia di farti del male. Tuttavia, dietro le quinte, potrebbe essere in fermento il caos. Puoi affrontare tutto ciò che sta accadendo intorno a te a condizione che tu mantenga un coperchio sui disordini interni e non lasciare che offuschi il tuo giudizio.

Crescita personale / spiritualità: la luna emotiva che si sincronizza con Marte aumenta la tua motivazione. Ciò a cui dai il massimo per dire molto su dove si trovano le tue priorità. Presta attenzione alle attività che ti mettono nella zona.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: spostare il proprio corpo o esplorare un nuovo ambiente può aiutare a spostare le emozioni lente. È un piccolo reset che può completamente riformulare la tua giornata. E non aver paura di chiedere assistenza se ne hai bisogno. Una cooperativa Scorpione è in attesa.

Amore / Amicizia: non ti sentirai come in giro a casa o facendo la stessa cosa vecchia con il tuo partner mentre Marte si allinea con l'avventuroso Giove. Lascia che questa energia espansiva ti incoraggi a uscire dalla tua routine e provare qualcosa di diverso. Fare qualcosa di fisico potrebbe essere esaltante. Oppure potresti essere ispirato a scoprire una bella destinazione in una città vicina. Se sei single, cerca qualcuno in forma e avventuroso che condivida i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: con la Luna in Toro in contrasto con il sole in Bilancia, il tuo cuore e la tua mente non sono esattamente sulla stessa pagina. Quindi, potresti non essere sicuro di come dare il miglior contributo alle attività di oggi. Evita le aree in cui ti senti insicuro e concentrati su attività che sono confortevoli e familiari. Questa sensazione di disconnessione è solo temporanea, quindi non preoccuparti se ti senti fuori dal gioco. Domani tornerai nell'altalena delle cose.

Crescita personale / spiritualità: se c'è qualcosa di divertente che vuoi fare, fallo e basta. Non hai bisogno del permesso di nessuno. Può essere l'attenuatore di stress di cui hai bisogno, soprattutto se implica essere fisicamente attivi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non c'è modo di sfuggire al mondo oltre la bolla e le esigenze che ti fanno. Trova un modo per mostrarti e fare ciò che è necessario senza lasciarti trascinare verso il basso. Per abilità di imitazione e vibrazioni calmanti, contatta un Gemelli. Conoscono tutti i migliori trucchi.

Amore / amicizia: potresti perdere l'interesse di qualcuno diventando sciatto su come ti presenti. Anche la relazione più solida può sgretolarsi quando un partner smette di fare uno sforzo per apparire al meglio. Non è necessario essere alla moda. Devi solo sembrare che ti interessi. L'attrattore Venere che si sincronizza con i nodi della luna è una chiamata per rinfrescare il tuo look. Se sei single, presentarsi al primo appuntamento con pantaloni da yoga o infradito è un no. Prova di più.

Carriera / Finanza: un cambiamento nel tuo mondo professionale potrebbe trascinarti fuori dal tuo guscio calciare e urlare mentre l'armonioso Sole Bilancia si oppone a Eris discordante. Potresti inconsapevolmente attrarre un evento che ti costringe a uscire da una routine, specialmente se ritieni di essere escluso dal fare progressi sul tuo percorso attuale. Il cambiamento è buono, anche se probabilmente potresti fare a meno del caos aggiunto.

Crescita personale / spiritualità: la tua energia potrebbe essere bassa, ma sarai comunque motivato a presentarti per la famiglia e prenderti cura delle cose intorno alla casa mentre la luna si sincronizza con Marte nel tuo regno domestico. L'annidamento potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: sapere quando rimanere fermi e quando piegare sarà estremamente importante. Sarà necessaria la flessibilità per cogliere altri punti di vista. Ascolta anche se non sei d'accordo. Un Gemelli intelligente può aiutarti a capire cosa devi sapere e risolvere il resto in seguito.

Amore / amicizia: è meglio evitare conversazioni su politica, religione e altri argomenti spigolosi poiché l'armoniosa Sole in Bilancia si oppone a Eris discorde in Ariete. Potrebbe sorgere un grave disaccordo, soprattutto se qualcuno ritiene di essere emarginato. Questo potrebbe diventare brutto se c'è una mancanza di apertura o consapevolezza nei punti di vista contrastanti. Se sei il colpevole, fai del tuo meglio per essere più inclusivo. Se sei quello che viene escluso, cerca di non prendere a cuore l'ignoranza.

Carriera / Finanza: ami il tuo lavoro quando svolgi attività familiari e facili. Puoi semplicemente impostare il quadrante su pilota automatico e portare a termine il lavoro. Sarebbe bello se potesse continuare così per sempre, ma non lo farà. Venere appassionata che si sincronizza con i nodi della luna è un invito ad avventurarsi oltre la tua zona di comfort e provare qualcosa che non sei sicuro di sapere come fare. Può essere spaventoso, anche se non spaventoso quanto la mancanza delle competenze necessarie per avanzare nella tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: se hai bisogno di motivazione, cerca un amico che non si innamorerà delle tue scuse per non essere la persona migliore che puoi essere.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: Concentrarsi su ciò che puoi dare invece di ciò che pensi di dover ottenere può essere il rimedio per quella che promette di essere una giornata caotica. Ciò che sei disposto a offrire non può essere tolto. È il trucco per rimanere al tuo potere. E onestamente, è meglio non chiedere nulla all'Ariete.

Amore / amicizia: esprimere il tuo affetto non dovrebbe essere riservato esclusivamente al tuo interesse romantico. I tuoi amici potrebbero anche usare un po' d'amore. Venere affettuosa nel tuo angolo di comunicazione in linea con i nodi della luna è un invito a inviare messaggi dolci ai tuoi amici più vicini. Perché non far loro sapere quanto li ami e li apprezzi? Il tuo atto casuale di gentilezza potrebbe fare una differenza enorme ai tempi di qualcuno.

Carriera / Finanza: non prestare e non prendere in prestito. Soprattutto quando il sole si oppone a Eris discordante nelle tue zone monetarie. Un esplodere epico potrebbe sorgere se qualcuno si sente sfruttato. Il tuo partner romantico o un alleato aziendale potrebbe perderlo se pensano che stai chiedendo più della tua giusta quota. Potresti anche avere problemi con un istituto finanziario. Allo stesso modo, un'interruzione del flusso di cassa di un partner potrebbe renderti la vita difficile. In tutte le questioni finanziarie, si consiglia cautela.

Crescita personale / spiritualità: sei bravo a divertirti da solo. È perché vedi il valore nella tua azienda. Qualcuno che apprezza trascorrere del tempo con te potrebbe piacere essere incluso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: lasciarti coinvolgere dalle tue cose può accecarti ai bisogni degli altri. Prenditi un momento per vedere chi ha bisogno della tua attenzione oggi. Potrebbe sorprenderti quanto riesci a fare. Tuttavia, potresti anche vedere di cosa tratta un Ariete e potrebbe non piacerti. Solo un avvertimento.

Amore / Amicizia: tutto ciò che vuoi è amore. Ciò che potresti ricevere è il caos mentre il sole nel tuo segno si scontra con l'Eris discordante nella tua zona di associazione. La causa? Forse il tuo partner si sente rifiutato o escluso da alcune aree della tua vita? Il modo in cui lo tratti merita uno sguardo più profondo. Se sei single, ci potrebbe essere un sacco di dolore e rabbia per essere sempre la damigella d'onore ma mai la sposa. Invece di concentrarti su dove ti senti escluso, dai tempo e attenzione ai cerchi che ti abbracciano.

Carriera / Finanza: Venere nella tua zona monetaria che si allinea ai nodi della luna aumenta il tuo fattore di attrazione. Usalo per fare rete e stabilire connessioni con persone che possono aiutarti ad andare avanti nella tua carriera. È tempo di fare di più.

Crescita personale / spiritualità: dopo che la luna si è sincronizzata con Marte nel tuo segno in prima serata, la tua energia e motivazione aumentano. Perché non concludere la giornata con un allenamento o una camminata corroborante?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: un appuntamento o trascorrere del tempo con un amico può essere la distrazione perfetta dalla follia che non puoi controllare. Fare qualcosa di divertente può aiutarti a riprenderti dalla follia. Inoltre, una Bilancia stressata potrebbe aver bisogno del tuo aiuto. Perché non invitarli anche tu?

Amore / Amicizia: il fattore attrattore è elevato mentre Venere è nel tuo segno. Tuttavia, non farà molto per te se hai esaurito il talento locale. L'allineamento di Venere ai nodi lunari è una chiamata ad avventurarsi oltre il tuo codice postale, forse anche il tuo prefisso, in cerca di nuovo amore. Qualcuno di un'altra cultura o provenienza potrebbe anche essere una buona cattura. Se accoppiato, pianificare una fuga romantica con il tuo partner ti darà qualcosa di eccitante da guardare al futuro.

Carriera / Finanza: puoi correre, ma non puoi nasconderti quando la merda colpisce la ventola al lavoro. Con il Sole in Bilancia che si oppone alla discordante Eris in Ariete nel tuo settore del lavoro, un grave turbamento potrebbe spingerti a riconsiderare la tua situazione. Il caos porta stress, quindi tieni d'occhio come ti senti. Per ora, è meglio osservare tranquillamente ciò che sta accadendo e cercare di rimanere fuori dalla mischia. Nelle settimane e nei mesi a venire, puoi decidere se un cambiamento è in ordine.

Crescita personale / spiritualità: considera i tuoi bisogni più profondi e il modo migliore per soddisfarli. È meglio tenerlo per te fino a quando non è il momento di mettere in moto nuovi piani.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei nella zona con i tuoi compiti quando puoi fare le cose a modo tuo. Non lasciare che la tua routine ti accechi con alternative adatte. C'è più di un modo per essere produttivo. Inoltre, se un Ariete ti motiva o ti infastidisce è una questione di prospettiva.

Amore / Amicizia: nonostante la tua volontà di coordinarti con un gruppo, potrebbe non essere così semplice come sembra. Con il Sole in Bilancia nella tua zona di lavoro di squadra che si scontra con la testarda Luna in Toro, il tuo modo di fare le cose potrebbe essere in contrasto con il modo in cui il gruppo vuole che le cose vengano fatte. Puoi farlo funzionare, ma implicherà deviare dalla tua routine provata e vera.

Carriera / Finanza: non arrabbiarti con un amico che ti spinge a diventare una persona migliore. Con il motivatore Marte nella tua zona di amicizia in linea con il promettente Giove, potrebbe essere la cosa giusta per accendere la tua fede e ispirarti a fare di più. Hai così tanti talenti e interessi che attendono di essere portati alla luce. E con l'ampio Giove nel tuo segno, non c'è limite a quanto lontano puoi andare. Questo è il segno che stavi aspettando per uscire e fare qualcosa di grosso.

Crescita personale / spiritualità: è emozionante quando si ha un'idea di ciò che è possibile. Resisti a quella sensazione e lascia che ti ispiri a salire di livello in un'area della tua vita che è attesa da tempo per un cambiamento.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: cerca modi per colmare il divario tra controllo e caos. È qui che entrano in contatto amici e parenti. Trova persone cooperative a cui puoi delegare compiti. Dovresti assolutamente chiedere aiuto a un Cancro premuroso. Avranno sempre le spalle.

Amore / Amicizia: l'atmosfera è facile e ventilata tra te e i tuoi amici con Venere affettuosa nel tuo settore sociale. L'allineamento di Venere ai nodi della luna indica che la tua connessione sarà ancora più forte quando presterai più attenzione agli interessi del tuo amico piuttosto che fare del tempo che passi insieme tutto su di te ciò che vuoi fare. Potresti scoprire che è molto più rilassante e divertente lasciare che qualcun altro prenda il volante.

Carriera / Finanza: L'idea che non puoi essere tutto per tutte le persone non è mai stata più vera di quanto lo sia ora. L'armonioso Sole in Bilancia che si oppone alla discordante Eris in Ariete può innescare una tempesta di fuoco tra casa e lavoro. Un membro della famiglia potrebbe ritenere che la tua devozione alla tua carriera comprometta il tuo rapporto con loro e potrebbe prenderlo come un rifiuto personale. O la tua casa potrebbe essere nel caos a causa della negligenza. Hai bisogno di un equilibrio tra lavoro e vita personale, pronto!

Crescita personale / spiritualità: con la luna nella tua sesta casa produttiva in linea con il motivatore Marte, la realizzazione emotiva arriva attraverso il fare le cose. Identifica un'attività semplice che puoi completare con facilità. Una piccola vittoria può essere molto potente.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: investi nelle persone che investono in te piuttosto che lavorare per conquistare qualcuno. Non sei così difficile da amare. Spero che tu stia iniziando a vederlo. In effetti, hai un fan in un favoloso Scorpione. Non c'è niente di sbagliato nell'essere adorati.

Amore / Amicizia: faresti meglio a guardare quello che dici. Esiste il potenziale per le tue parole di causare danni in quanto un sole discordante / opposizione di Eris influisce sulla comunicazione. È molto probabile che ti sbagli se ti senti snobbato o rifiutato. Probabilmente questa non è una novità, anche se qualcosa che accade oggi potrebbe farti sentire abbastanza. È tempo di ripensare le amicizie e le relazioni in cui sei trattato come una priorità piuttosto che un'opzione.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere nella tua zona di carriera aumenta la tua popolarità tra i tuoi pari. Il suo aspetto ai nodi lunari indica che potresti trarre vantaggio dalla creazione di più connessioni personali. Potrebbe tornare utile quando hai bisogno della guida di qualcuno per imparare qualcosa di nuovo. È un momento eccellente per entrare in contatto con un collega che può aiutarti ad aggiungere un'abilità al tuo skillset. È giunto il momento che tu provi la tua mano in un compito che non ti è familiare.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Gemelli che si allinea con Marte ti fa eccitare per esprimere te stesso. Non solo a parole, ma anche attraverso la creatività, le attività competitive e le cose che ti piacciono. Trova l'outlet che dice al mondo qualcosa su chi sei e mette in mostra i tuoi doni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: possedere ciò di cui hai veramente bisogno piuttosto che sostenere ciò che ritieni appropriato è la chiave per gestire quella che potrebbe essere una giornata turbolenta. Non puoi ottenere ciò che desideri se non lo chiedi. Nel frattempo, un Cancro è più divertente di quanto tu gli dia credito.

Amore / Amicizia : l'amore e l'amicizia possono essere più eccitanti con Venere nella tua casa d'avventura, anche se dovrai fare qualche sforzo per ottenere il valore del tuo denaro. L'allineamento di Venere ai nodi lunari ti invita a connetterti con persone più giocose e creative delle persone a cui sei solito attrarre. Il tipo forte e silenzioso potrebbe essere sexy, ma in genere non sono divertenti. Tieni gli occhi aperti per una persona divertente con cui vuoi uscire o fare amicizia.

Carriera / Finanza: potrebbe essere saggio premere pausa sulle transazioni finanziarie mentre un sole discordante / opposizione Eris provoca caos con il flusso di cassa. Potresti prenderlo molto, molto personalmente se ne approfitti, e potrebbe sorgere un disaccordo epico. Il denaro è raramente semplice per te e spesso c'è un elemento di disturbo. Tuttavia, qualcosa che accade oggi potrebbe essere un po' più folle di quanto tu voglia tollerare.

Crescita personale / spiritualità: forti emozioni possono spingerti ad agire con decisione su una questione privata. Con la luna emotiva che si sincronizza con Marte "fai-da-te", non puoi semplicemente sederti oziosamente e aspettare di vedere come andranno le cose.

