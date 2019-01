Oroscopo di oggi 18 gennaio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 18 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 18 gennaio : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, un progetto importante potrebbe richiedere un'intensa concentrazione e tu sei nel giusto stato d'animo. Potresti essere soddisfatto dei risultati e così potrebbero essere gli altri le cui opinioni sono importanti. Aspettatevi un riconoscimento pubblico di qualche tipo. Un aumento della fiducia in se stessi è nelle opere, forse anche un aumento delle entrate. Lavora duro, goditi i riflettori e concediti una serata fuori.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, le tue abilità pratiche dovrebbero operare in modo efficiente. Una disciplina creativa o intellettuale che ti affascina potrebbe richiedere un'intensa concentrazione oggi. Potresti passare gran parte della giornata in biblioteca. Avrai voglia di prendere appunti meticolosi, ma non ti preoccupare se non riesci a catturare tutto. La tua memoria dovrebbe essere nitida in questo momento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Gemelli, le questioni pratiche che riguardano casa e famiglia potrebbero richiedere un po' di attenzione oggi. Niente di allarmante, solo alcuni compiti che potresti aver rimandato, come la pulizia della casa o il lavoro in giardino. Fatti aiutare da altri membri della tua famiglia. Hai altre responsabilità da vedere. Non è giusto dover fare tutto da solo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, le questioni relative alla tua comunità potrebbero richiedere la tua attenzione. Questo probabilmente implicherà qualche sforzo comunicativo. Forse dovrai fare delle telefonate, scrivere lettere o inserire un annuncio o un articolo su un giornale locale. La comunicazione di tutti i tipi dovrebbe andare bene, Cancro, e potresti scoprire che apre nuove porte alla comprensione tra te e quelli più vicini a te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Leone, le questioni finanziarie potrebbero richiedere attenzione oggi. Potrebbe essere necessario pagare le fatture, gli assegni depositati e il bilancio elaborato. I tuoi poteri di concentrazione sono alti, quindi questo è un grande giorno per farlo, anche se preferiresti fare qualcosa di più interessante. Non disperare. Le tue abilità pratiche sono buone, quindi sei predisposto a finire in fretta e potrai così dedicarti ai tuoi passatempi preferiti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, alcuni progetti potrebbero richiedere un'attenzione pratica oggi, poiché i piccoli dettagli irritanti vengono chiariti e allontanati. La tua efficienza naturale è al massimo, Vergine, quindi probabilmente sarai in grado di portare a termine questi argomenti prima di annoiarti. L'importante è che sarai in grado di ottenere i risultati desiderati.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, parenti o vecchi amici, in particolare anziani, che vi visitano oggi rischiano di risvegliare ricordi d'infanzia che avete dimenticato da tempo. Alcuni di loro potrebbero essere scioccati, ma libereranno tutti gli scheletri nell’armadio che stavate cercando di cancellare per un po'. Potresti sentire come se avessi appena perso un sacco di peso - e lo hai fatto. Il peso psicologico può essere pesante quanto qualsiasi altra cosa fisica.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, oggi potresti passare molto tempo al telefono con gli amici, anche quelli di vecchia data. Le tue conversazioni saranno amorevoli, istruttive e rivelatrici. Di conseguenza, potresti decidere di partecipare ad alcuni eventi di gruppo nella tua comunità. Una lettera, un assegno o una consegna che era stata ritardata potrebbero finalmente arrivare. Ciò ti farà rilassare, nulla è andato perso come credevi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Sagittario, oggi puoi decidere di lavorare più duramente che mai, su qualunque cosa porterai i risultati che speri. È probabile che ciò non implichi nulla di più affascinante dei compiti pratici, come ad esempio allontanare il lavoro di ufficio. Tuttavia, entro la fine della giornata dovresti sentirti soddisfatto delle tue realizzazioni. Se non altro, dovresti liberarti per faccende più interessanti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, gli interessi intellettuali in fuga potrebbero essere sospesi oggi a causa di problemi di carriera. Le tue ambizioni, qualunque esse siano, potrebbero ottenere suggerimento attraverso alcune nuove informazioni, possibilmente da molto lontano. Questi spunti potrebbero essere scoperti in un giornale, un libro, una conversazione con un amico o online. Qualunque cosa sia, Capricorno, è probabile che funzioni per te, quindi usa queste nuove informazioni in tuo possesso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, i ricordi di eventi passati che hanno causato traumi con cui stai ancora affrontando potrebbero venire alla luce in questa giornata. Questo è uno sviluppo positivo, dal momento che il rilascio di queste vecchie emozioni potrebbe renderti possibile progredire più rapidamente su piani materiali e spirituali. Potresti sentirti più leggero e potresti provare un impeto di gioia. La sera, vai a ballare e godi un po’ di questa energia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 18 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo dell’amore di oggi, Pesci, oggi potresti vedere vecchie e nuove amicizie e coinvolgimenti romantici raggiungere una nuova comprensione. Questo crea un maggiore impegno tra te e coloro che si prendono cura di te. Oggi è un grande giorno per eseguire documenti, in particolare contratti legali. Il tuo senso degli affari sta funzionando a un livello molto alto. Sei più incline a individuare le clausole sulle quali puntare, quindi vai a tutta dritta.