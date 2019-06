Oroscopo di oggi 18 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 18 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 18 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Avrai bisogno di guardare le tue parole per mantenere la pace. Man mano che Mercurio si fonde con il tuo militante di Marte, sarai probabilmente al corrente di una questione che riguarda la tua famiglia o proprietà. Sei alla fine della tua pazienza e probabilmente spiffererai qualcosa di cui ti pentirai più tardi. Inoltre, se sei bloccato in una mentalità negativa, ti impedirà di trovare una soluzione al problema che funziona per tutti i soggetti coinvolti. Acquisire una comprensione più profonda ti guiderà nella giusta direzione.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Lo dirai come è, non importa le conseguenze. Mercurio che si fonde con Marte militante nel tuo settore dell'intelletto sta innescando il tuo guerriero mentale, il che significa che non sei dell'umore giusto per prendere le sciocchezze di nessuno, e non esiterai a dichiarare la tua verità sull'argomento. Di solito sei piuttosto dolce quindi la persona con cui stai combattendo sarà probabilmente sorpresa dalla tua risposta estremamente sincera, e va bene così. È bello uscire e dire quello che pensi, no?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Se riesci a contenere la tua irritazione per il denaro (o per la sua mancanza), un'idea di guadagno può venire da te. Il tuo sovrano Mercurio che si fonde con Marte militante sta stimolando il tuo cervello quando si tratta delle tue entrate. Ciò significa che sei super motivato a cercare una nuova strada attraverso cui utilizzare le tue capacità. Dal momento che Mercurio è tutto basato sulla comunicazione, la soluzione migliore per il successo è quella di perseguire pubblicità, promuovere il tuo lavoro sui social media o raggiungere un contatto esperto in cui puoi confrontarti con potenziali opportunità.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Aspettatevi un vortice di attività per consumare la giornata. La Luna Piena in Sagittario sta stimolando il tuo bisogno di completare tutti i compiti della tua agenda, il che sarebbe una buona cosa se non fosse per i compiti aggiuntivi che continuano ad accumularsi nel tuo piatto. La tua determinazione a fare le cose è ammirevole, ma a un certo punto dovrai delegare alcune di queste attività o rischiarti di bruciarti. Dopotutto, devi anche prenderti cura di te stesso. Mettere da parte un po' di tempo per te è la tua missione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Essere alla ricerca di un argomento pronto a scoppiare. Mentre Mercurio si fonde con Marte militante nel tuo regno incosciente, qualsiasi rabbia che stai ospitando dentro di te per un po' probabilmente uscirà fuori dalla tua bocca. Essere un segno di fuoco significa che di solito sei consapevole della tua rabbia, e non hai paura di esprimerlo, quindi forse sai già cosa ti infastidisce e sei pronto per affrontarlo. Che cosa hai bisogno di dire e a chi? Prendersi del tempo per l'introspezione prima di parlare ti aiuterà a rimanere centrato.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Sei la persona giusta per motivare le persone e aiutarle a fare le cose. Marte allineato con il compassionevole Nettuno nelle zone del tuo essere rivela la tua capacità di sintonizzarti con gli altri e determinare il modo migliore di offrire aiuto. Che tu sia coinvolto in un progetto di team sul lavoro, uno sforzo collaborativo tra amici o che lavori per raggiungere un obiettivo condiviso con il tuo partner, la tua comprensione e il rifiuto di accettare scuse ti rendono il motivatore e l'allenatore ideali.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La tua ambizione o irritazione per quanto riguarda la tua vita professionale sta per degenerare. Mercurio che si fonde con Marte militante nella tua zona di carriera sta trasformando la tua potenza mentale verso il tuo lavoro. Pertanto, cerca idee che promuovano le tue capacità o lanci un nuovo progetto. Idee di brainstorming con qualcuno che abbia familiarità con il tuo lavoro può indirizzarti anche nella giusta direzione. Tuttavia, poiché questa influenza può scatenare la tua impazienza, la sfida sarà quella di evitare di parlare in modo negativo dei tuoi progressi professionali. Concentrarsi su potenziali opportunità ti aiuterà a rimanere positivo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Scoprire la verità è di cosa si tratta. Mercurio che si fonde con il motivatore Marte nel tuo regno di maggiore consapevolezza potrebbe spingerti a cercare informazioni che coinvolgano le tue credenze spirituali o lo scopo della vita. Una combinazione della tua determinazione e intuizione ti condurrà a ciò che devi sapere, se è il momento giusto. O forse sei motivato ad ampliare le tue conoscenze su un argomento mondano che ti appassiona. In ogni caso, rivolgiti a qualcuno la cui saggezza rispetti sarebbe un passo nella giusta direzione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Una questione profondamente personale è nella tua mente. Che si tratti di un problema emotivo, di un'esperienza psichica o di un desiderio che hai tenuto per te, Mercurio che si fonde con Marte nel tuo regno di intimità potrebbe suggerirti di parlarne con qualcuno di cui ti fidi. Allora, qual è il tuo segreto? Se sei pronto a rivelarlo, scegliere saggiamente il tuo confidente aiuterà a sollevare il peso dal tuo cuore. Al contrario, potresti essere il destinatario del segreto di qualcun altro. In tal caso, aspettati una conversazione intensa che risvegli intuizioni da cui puoi trarre beneficio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Una conversazione molto sincera o irritante può sorgere con qualcuno vicino a te. Man mano che Mercurio si fonde con Marte militante nella tua zona di partnership, tu o l'altra persona potreste far apparire un argomento che deve essere discusso. Tuttavia, con stoico Saturno come governante, le tue difese possono essere facilmente innescate se ti senti minacciato, quindi la sfida rimarrà aperta a ciò che l'altra persona dice, se la conversazione diventa intensa. Tenendo a mente l'affetto che avete per ciascuno, eviterete di arrivare alla guerra.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : La tua impazienza sui dettagli può scardinare i tuoi sforzi. Mentre Mercurio si fonde con Marte militante nel tuo settore della vita di tutti i giorni, un breve ritardo su un compito che devi compiere o l'incompetenza di qualcuno che esegue un servizio scatenerà la tua rabbia. Tu vuoi la perfezione, ma tali aspettative elevate sono destinate ad essere tratteggiate se la tua mentalità ti butta fuori strada. È più probabile che tu abbia successo se segui il flusso e smetti di aspettarti di raggiungere il tuo risultato ideale in tutto ciò che fai. In altre parole, non sudare sulle piccole cose.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Il tuo cervello sta prendendo di mira la tua vita amorosa. Mercurio che si fonde con Marte militante nel tuo regno romantico ti spingerà a parlare di ciò che hai nel cuore. La differenza è che sarai più candido del solito. Niente più timidezza nel rivelare i tuoi sentimenti a qualcuno a cui sei attratto o nel sollevare un problema nella tua relazione attuale. In altre parole, sei motivato a parlare! Basta essere sicuri di ascoltare consapevolmente ciò che l'altra persona ha da dire. Se sei da solo, puoi disegnare un ammiratore che apprezza le tue capacità intellettuali.

