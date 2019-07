Oroscopo di oggi 18 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 18 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 18 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Sii alla ricerca di un messaggio intuitivo che coinvolga la tua famiglia. Come Venere nel tuo reame di famiglia si collega ad etereo Nettuno, sarai super sensibile alle vibrazioni della tua casa. Raccogli quello che i tuoi familiari si sentono, il che può scatenare una sottile intuizione su qualcosa che devi sapere. Non solo, ma potresti anche essere in sintonia con un parente da lontano o anche qualcuno nell'aldilà. In ogni caso, rivolgendosi periodicamente all'interno per tutta la giornata aprirà la tua guida interiore.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Il tuo intuito su una relazione potrebbe colpire nel segno. Mentre il tuo governante di Venere balla con l'etereo Nettuno, la tua mente sarà più aperta del solito alla guida spirituale, specialmente quando si tratta di amore. In quanto tale, stai alla ricerca di una spinta psichica, sincronicità o risveglio che renda conto di una certa persona o anche di una relazione futura. Inoltre, se stai sviluppando la tua creatività, il tuo accesso all'ispirazione divina alimenterà la tua immaginazione. Qualunque cosa ti concentri, prendere momenti di silenzio durante il giorno migliorerà la tua ricettività psichica.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Un sentimento di mancanza può essere al centro della scena. Venere nella tua zona di denaro contrapposta a Saturno potrebbe richiedere una prova della tua fiducia nella tua capacità di guadagno. Principalmente, si tratta di affrontare ogni dubbio che si ha quando si tratta di manifestare ciò di cui si ha bisogno. L'Universo sostiene la tua abbondanza ma dovrai uscire dalla tua strada concentrando l'attenzione sulla gratitudine per ciò che hai. Ma non si tratta solo delle tue finanze; potresti anche sentire il bisogno di più amore, creatività, sicurezza personale e così via. L'aspettativa di avere abbastanza introdurrà un esito positivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Sei nel flusso del tuo cuore. Come Venere nel tuo segno si collega all'etereo Nettuno, il tuo allineamento con una forma più elevata di amore risveglierà la tua intuizione quando si tratta delle tue relazioni (o di una persona speciale). Inoltre, il tuo idealismo può ispirarti a entrare in contatto con qualcuno profondo vicino a te. Tuttavia, dato che Nettuno governa l'illusione e la negazione, dovrai essere consapevole delle aspettative non realistiche o potresti ritrovarti disilluso da una relazione, almeno per oggi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Un ricordo di qualcuno che hai amato può nascondere un messaggio. Come Venere si lega all'eterea Nettuno nei tuoi regni psichici, potresti improvvisamente iniziare a pensare a una persona amata con cui hai perso il contatto o che ci ha lasciato. Se ciò accade, prenditi un momento per entrare in contatto con il tuo mondo interiore, che risveglierà le intuizioni sulla tua connessione con questa persona. Forse la necessità di una comprensione più profonda della relazione ha dato la giusta spinta alla tua intuizione. Inoltre, ottenere la chiusura potrebbe far parte del quadro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Una conversazione stimolante con un amico ti solleverà il morale. Mentre Venere balla con l'etereo Nettuno, sarai attratto da qualcuno nella tua cerchia sociale che ha un'affinità spirituale o artistica con te. Tuttavia, non si tratta solo di credenze religiose, ma piuttosto dell'accettazione del tuo vero sé che proviene da una connessione anima-anima. Quale dei tuoi amici si adatta a questa descrizione? Ora sarebbe un ottimo momento per riconnettersi con questa persona. Inoltre, partecipare a un gruppo che accresce la tua spiritualità o creatività potrebbe ispirarti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Sei nel flusso della tua creatività quando si tratta del tuo lavoro. Poiché Venere nella tua zona di carriera si collega a Nettuno etereo, il tuo talento artistico sarà evidente nei progetti su cui ti concentri. Questo è anche un momento eccellente per scambiare idee con un collega che è sulla sua lunghezza d'onda artistica. Avrai solo bisogno di fare uno sforzo per rimanere a terra quando si considerano gli aspetti pratici. Inoltre, sei in sintonia con lo scopo della tua vita e puoi ottenere informazioni sul tuo destino attraverso un'intuizione intuitiva o sincronicità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Stai cercando di capire l'amore da una prospettiva spirituale. Come Venere nel tuo regno di maggiore consapevolezza si collega all'etero Nettuno, avrai accesso a intuizioni sul legame dell'anima in una relazione intima, compreso lo scopo che questa persona serve nel tuo destino. Sei curioso di sapere perché alcune persone sono venute nella tua vita? Una vita passata psichica può aiutare a rispondere a questa domanda rivelando il karma coinvolto in tali relazioni. Inoltre, se stai cercando il romanticismo, partecipare a un'attività spirituale ti introdurrebbe alle persone sulla tua lunghezza d'onda, incluso un ammiratore con una natura compassionevole o artistica.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Un messaggio intuitivo ti aiuterà a guarire il tuo cuore. Come Venere nel tuo regno di trasformazione si collega a Nettuno etereo, una profonda intuizione su una relazione attuale o precedente può far luce sulla connessione. Forse eri poco concertato dal comportamento di qualcuno vicino a te, ma le nuove conoscenze ti permetteranno di capire da dove proviene questa persona. Inoltre, ora sarai più incline a liberare la negatività dall'esperienza, che solleverà il peso dal tuo cuore. Il perdono è alla tua portata?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Sei in contatto con la connessione spirituale nella tua relazione più stretta. Come Venere nel reame della tua associazione si collega al Nettuno ultraterreno, diventerai consapevole del legame etereo tra te e il tuo compagno, migliore amico o qualcun altro che ti tocca il cuore. Non aspettarti un momento drammatico o di grande ilarità, ma piuttosto una sensazione sottile di unità con l'altra persona. Potresti anche estendere il senso di unità a tutti gli esseri viventi. Nettuno non conosce confini, dopotutto. Sei pronto a sperimentare un tipo di amore pieno di amore?

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Sei insolitamente sensibile alle persone che incontri oggi. Come Venere nel tuo regno della vita di tutti i giorni si collega a Nettuno etereo, raccoglierai i sentimenti delle persone con cui ti occupi regolarmente, come le persone con cui lavori. Questa influenza può darti un colpo di testa se stai per scontrarti con il tuo capo, ad esempio, ma dovrai proteggerti dalle vibrazioni intorno a te per rimanere centrato. Inoltre, sarai anche molto sensibile alle tue esigenze fisiche e potrebbe aver bisogno di più riposo del solito.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Sei in contatto con la vibrazione più alta dell'amore. Come Venere nel tuo reame di romanticismo si collega al tuo governatore di Nettuno, diventerai consapevole degli elementi spirituali di cui hai bisogno in una relazione. Un amante che è in sintonia con il tuo vero sé e sostiene le tue aspirazioni sarebbe l'ideale. Tuttavia, a volte i sogni diventano realtà in modi inaspettati, ad esempio attraverso una lezione che è necessario imparare da una relazione impegnativa per prepararsi all'incontro con un'anima gemella. In altre parole, cerca di apprezzare i legami che hai stretto (e talvolta rotto) lungo il viaggio verso il vero amore.

