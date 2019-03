Oroscopo di oggi 18 marzo 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 18 marzo 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 18 marzo 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Un sogno o un'intuizione improvvisa potrebbero dirti tutto ciò che devi sapere su una questione finanziaria. Con Mercurio informativo nel tuo regno subconscio, allineato con Marte, saprai cosa devi fare se presti attenzione al suggerimento della tua conoscenza superiore. Spesso hai già le risposte di cui hai bisogno dentro di te e si tratta semplicemente di creare le giuste condizioni per far emergere la visione. La meditazione o il tempo trascorso in contemplazione silenziosa possono aiutarti a collegarti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Spesso ti senti come se avessi bisogno di fare tutto da solo. Anche se non c'è nessuno che ti aiuti a portare il tuo carico, ci sono amici che possono offrirti feedback e consigli utili. Dovresti approfittarne mentre Mercurio ben informato nella tua zona di amicizia si sta sincronizzando con Marte proprio nel tuo segno. Probabilmente uno dei tuoi amici ha informazioni che possono aiutarti ad affrontare un grande progetto o compito. Anche un incontro casuale può offrire idee che ti aiutano a vedere le cose da una nuova prospettiva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Non essere timido nel condividere un'idea visionaria. I tuoi superiori potrebbero essere interessati a ottenere una prospettiva più creativa. L'intelligente Mercurio sincronizzato con Marte può preparare il palcoscenico affinché tu possa agire in un sogno segreto. Se il tuo suggerimento si radica, potrebbe significare che avrai un ruolo più attivo in un progetto che ti interessa. Ci vorrà un po' di tempo per vedere se questo porta a un'opportunità, quindi sii paziente mentre le persone digeriscono le tue idee.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Se stai per parlare, potresti aver bisogno di una squadra di backup affidabile. Se la tua causa è personale o professionale, devi coinvolgere i sostenitori. Con l'intelligente Mercurio nella tua idealistica nona casa sincronizzata con Marte nei tuoi gruppi e nella tua zona di amicizia, saprai esattamente cosa dire per radunare le persone spingerle all’azione. È bello avere una visione per avere amici e alleati che ti aiuteranno a farlo accadere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Se hai una traccia interna su che può avvantaggiare la tua carriera, usala. Mercurio intelligente che si sincronizza con l'ambizioso Marte nella tua zona professionale suggerisce che potresti già possedere le informazioni necessarie per ottenere un vantaggio competitivo e compiere progressi verso il raggiungimento di un obiettivo importante. Se stavi aspettando il momento giusto per usare quello che sai, è questo. Non si tratta di essere loschi o di svelare i segreti di nessuno. Stai semplicemente facendo uso di informazioni utili a cui non tutti possono essere a conoscenza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : È tempo di parlare con te in una relazione importante. Se hai delle regole e dei limiti che vuoi che il tuo partner o un importante alleato degli affari rispettino, è tempo di fargli sapere quali sono. Con l'espressivo Mercurio nella tua zona di partnership sincronizzata con Marte, non dovresti avere molti problemi a deporre la legge. Non è necessario diventare prepotenti o consegnare un ultimatum. Un approccio deciso e diretto per ricordare qualcuno dei tuoi confini farà il trucco.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La passione dietro le tue idee è ciò che può convincere i colleghi che sai di cosa stai parlando. Con l'espressivo Mercurio nella tua zona di lavoro in linea Marte, le tue parole possono ispirare e fornire informazioni che aiutano tutti a portare a termine il lavoro. La tua intuizione potrebbe essere un po' più avanti rispetto agli altri ma non lasciarti intimidire. In fondo, sai che stai facendo qualcosa anche se gli altri non possono ancora vederlo. La prova arriva mettendo in pratica il tuo know-how.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Sai mantenere la parola data, soprattutto quando hai a che fare con il tuo interesse amoroso o con i tuoi figli. Pronto a mettere i tuoi soldi in cassa? Un dolce allineamento tra il comunicatore Mercurio e Marte fornisce tutto il supporto planetario di cui hai bisogno per mantenere una promessa. Otterrai punti quando fai ciò che hai detto che avresti fatto, quindi prendi la palla al balzo. È anche un ottimo momento per motivare il tuo compagno e convincerlo a impegnarsi in un'attività o in un obiettivo condiviso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Una chat con un amico o un familiare può fornire l'ispirazione di cui hai bisogno per iniziare un progetto importante o potrebbe fornire la spinta necessaria per migliorare la tua forma fisica. Con il chiacchierone Mercurio che aspetterà Marte nella tua zona di lavoro e benessere, le parole giuste possono spronarti ad agire. Forse hai bisogno di informazioni e incoraggiamenti per fare il prossimo passo? Se questo è il caso, fai i tuoi compiti e raggiungi qualcuno che sa.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Con il convincente Mercurio nella tua zona di comunicazione sincronizzato con Marte, le tue parole hanno un effetto motivante sul pubblico. Forse convincerai la tua attuale cotta ad uscire con te? O forse le tue parole ispireranno i tuoi figli a trarre il massimo dalle loro capacità? Anche se lo stai inventando mentre vai avanti, la tua sicurezza ti fa sembrare che tu sappia di cosa stai parlando. Usa le tue parole, fai qualcosa di positivo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Con un po' di creatività e scambio d’idee puoi trovare ciò di cui hai bisogno per occuparti di una riparazione o di un importante progetto sul fronte interno. Mercurio nella tua zona di denaro in fase di sincronizzazione con Marte fornisce il supporto planetario di cui hai bisogno per raggiungere l'accordo giusto. Fai i compiti prima di metterti in contatto con qualcuno che ti proporrà un prezzo. Più informazioni hai in anticipo, maggiore è la leva che dovrai negoziare. Speriamo che le tue capacità di contrattazione siano all'altezza del compito.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 18 MARZO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Potresti non essere particolarmente obiettivo quando parli di te stesso, ma le tue parole possono essere comunque avvincenti. Farai un buon esempio per qualunque cosa tu stia vendendo come Mercurio espressivo nel tuo segno si sincronizza con Marte determinato nella tua zona di comunicazione. Almeno, sei chiaro sui tuoi obiettivi e puoi chiedere quello che vuoi con sicurezza. Quindi, se c'è una discussione importante che devi avere o una richiesta che vuoi fare, ora è il momento.

