Oroscopo di oggi 18 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 18 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 18 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

L'impazienza risulta essere un deterrente in questo tuo quotidiano e potrebbe farti commettere errori futili. In ambito lavorativo, devi dare prova di equilibrio e di solidità. In ambito affettivo, lei apprezzerà le tue idee chiare. Se sei single, deciderai di contattare una nuova conoscenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Le afflizioni di questa giornata rischiano di rendere la fase complessa soprattutto per la gestione dei tempi: dovrai agire al momento opportuno e non in base ai tuoi istinti, soprattutto nel lavoro. In amore, le tue idee concordano perfettamente con quelle della partner.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In questa giornata le Stelle ti suggeriscono di buttarti alle spalle le situazioni negative che non ti soddisfano appieno nel tuo ambito lavorativo. In ambito affettivo, sono in arrivo momenti piacevoli e rilassanti in compagnia della tua partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Stai attento, è all'orizzonte una discussione molto seria in ambito lavorativo, quindi evita le provocazioni e cerca di stare sulle tue. In ambito affettivo, gli Astri ti consigliano di limitare le uscite con gli amici se non vuoi far ingelosire la tua partner.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Questa fase risulta essere molto fortunata in tutti i settori del tuo quotidiano; se in ambito lavorativo otterrai ottimi risultati, in ambito affettivo affascinerai con il tuo modo di fare la persona del cuore. Un consiglio: approfittane.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata una forma di egocentrismo ti pervaderà visto che le influenze planetarie ti rendono molto sicuro di te stesso, fai attenzione però a non strafare nel lavoro. In ambito affettivo, vedrai un sorprendente mutamento nel suo comportamento. Un consiglio: non chiederti il perché.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata farai un incontro promettente con una persona che potresti anche incontrare in uno spostamento di lavoro o di piacere; non essere diffidente e mostrati socievole ed interessato, chissà, potrebbe anche rivelarsi un incontro importante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata sarai più ricettivo del solito e coglierai al volo tutte le occasioni che ti si presentano nel lavoro: potresti addirittura avere dei guadagni imprevisti. In ambito affettivo, avrai una perfetta sintonia con le idee di lei e raggiungerete una complicità mai avuta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

In questa giornata si prevedono ottimi i rapporti con la partner, potresti addirittura ricevere una telefonata o un messaggio particolarmente piccante... accetta le provocazioni e stai al gioco! In ambito lavorativo, una buona notizia ti darà una grande carica.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Ti verrà fatta una nuova proposta lavorativa che ti sembrerà molto vantaggiosa dal punto di vista economico, valuta bene tutto prima di decidere. In ambito affettivo, se sei single, frequenta posti nuovi perché potresti fare un incontro interessante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata, grazie agli influssi planetari, sarai favorito nel settore affettivo ed avrai ottime chance se sei alla ricerca di una nuova unione. In ambito lavorativo, un grande fascino comunicativo ti aiuterà a concludere ottimi affari.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Dovrai tenere a freno le battute pungenti ed essere più disponibile se preferisci il quieto vivere nel lavoro. In ambito affettivo, riuscirai ad esprimere i tuoi turbamenti interiori e toccherai la sua sensibilità. Un consiglio: sii tenero e appassionato.

