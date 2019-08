Oroscopo di oggi 19 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 19 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 19 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La saggezza sta cercando di raggiungerti oggi mentre la luna transita nel settore della tua carta che governa l'intuizione e la conoscenza profonda e intuitiva. Il modo migliore per riceverla è trovare il tempo tranquillo e silenzioso per meditare, contemplare e riflettere su ciò che la tua voce interiore ti sta dicendo. Man mano che impari ad accedere alla tua saggezza e guida interiore, diventa un dono che puoi condividere con gli altri. Tenere un diario ti aiuterà a discernere, con il tempo, cosa è vero e utile e cosa no.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Oggi potresti ricevere ottime notizie sugli investimenti o sulle eredità mentre la luna si sposta nel Sagittario e scivola contro il fortunato Giove nel settore della tua carta che governa tali questioni. Vai avanti e acquista un biglietto della lotteria, non hai altro da perdere se non un euro e con la fortuna che brilla su di te come è oggi, chissà cosa potrebbe fare quell’euro? La tua natura eminentemente pratica ti guida bene, quindi ascolta quella voce interiore che ti guida.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Con la luna in Ariete che transita sul settore della tua carta che governa connessioni, gruppi e amicizia, raggiungi gli amici oggi, prepara bevande e cena dopo il lavoro o pianifica qualcosa di divertente nel fine settimana. Alla gente manca connettersi con te e tu trarrai beneficio dalla connessione con loro, quindi sii proattivo. È facile isolare e lasciare che i social media prendano il controllo delle nostre connessioni personali, ma hai bisogno di tempo reale e puntuale con amici e persone care.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Oggi troverai molte opportunità gratificanti, specialmente al lavoro mentre la luna in Ariete transita nel settore della tua carta che regola carriera, riconoscimento e risultati. Gioca con attenzione e considera tutte le possibilità mentre contempli queste possibilità. Non tutte le scelte portano dove speri. Fidati dei tuoi sentimenti intestinali e della saggezza del tuo corpo. Il tuo corpo impara inconsciamente in avanti mentre consideri qualcosa o indietreggia leggermente? Queste sono informazioni importanti, quindi presta attenzione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Man mano che Marte si allontana dal tuo segno e si dirige verso la Vergine, più tempo puoi trascorrere nella natura oggi, meglio è. Non è sempre facile farlo in una giornata lavorativa, ma forse il pranzo nel parco, una corsa prima o dopo il lavoro, anche leggere in silenzio nel tuo cortile si qualifica. C'è così tanta energia infuocata che si riversa su di te ora che devi trovare il modo di metterla a terra, in modo da non cortocircuitare e bruciarti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Sii impavido oggi e concediti il ​​permesso di seguire ciò che il tuo cuore desidera veramente. Quando lo fai, scoprirai che il mondo intero ti cela dietro e sostiene i tuoi sforzi, quindi provaci! La concentrazione di pianeti Leone in transito nel settore della tua carta che governa la spiritualità e gli stati di coscienza alterati ti chiama a verificare con la tua intuizione e ad ascoltarla per guidarti mentre ti muovi verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Ricorda di celebrare la tua vita oggi. Pratica gratitudine e concentrati sul bene che ti circonda. Il bene ti fluirà facendo questo. I pianeti in transito oggi in Ariete attivano il settore della tua carta che governa comunità, gruppi, amicizia e affari metafisici. È una regola empirica divertente che per avere ciò che desideri, devi essere in grado di darlo agli altri. Quindi diventa ciò che vuoi attirare nella tua vita e questo ti attirerà come una calamita.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Ricorda di celebrare la tua vita oggi. Pratica gratitudine e concentrati sul bene che ti circonda. Il bene ti fluirà facendo questo. I pianeti in transito odierni in Ariete attivano il settore della tua carta che governa comunità, gruppi, amicizia e affari metafisici. È una regola empirica divertente che per avere ciò che desideri, devi essere in grado di darlo agli altri. Quindi diventa ciò che vuoi attirare nella tua vita e questo ti attirerà come una calamita.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : È importante difendere le tue convinzioni e abbracciare le tue capacità di leadership, ma ricorda di farlo saggiamente. Non farti bersaglio di abusi e non permettere abusi se ti vengono incontro. Usa il tuo fascino e le tue superpotenze per incoraggiare gli altri e loro ti seguiranno volentieri. Ti difenderanno anche quando ne avrai bisogno. Giove in Sagittario nel settore della tua carta che governa il sé ti chiede di abbracciare e amare te stesso come ami gli altri.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Connettiti con la natura oggi - attingi al potere dell'acqua, della terra e del cielo per aiutarti a superare una giornata che altrimenti si esaurirebbe. La luna in Ariete attiva il settore della tua carta che governa casa e famiglia, quindi non essere sorpreso se qualcosa o qualcuno raggiunge oggi e chiede il tuo aiuto e attenzione. Anche se le tue mani sono piene, se mantieni i confini sani in atto puoi dare una mano in sicurezza a un membro della famiglia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : La luna in Sagittario di oggi, nelle immediate vicinanze di Giove in Sagittario, attiva il settore della tua carta che governa l'amicizia e la comunità, quindi decidere di cenare e bere con gli amici dopo il lavoro è un modo ideale per sfruttare al massimo questa energia. Gli attuali pianeti in Leone, incluso il sole che congiunge Venere, splendono nella tua casa di matrimonio e di unione, quindi se hai una relazione impegnata, fai qualcosa di adorabile per il tuo partner.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : La luna di oggi in Sagittario attraversa il settore della tua carta che governa carriera, risultati e riconoscimento. Anche Giove, il Grande Beneficio, ora risiede lì, quindi cerca le opportunità per brillare sul lavoro. Nettuno, il tuo pianeta dominante sta rafforzando la tua intuizione e le tue abilità psichiche, quindi puoi usarle a tuo vantaggio. Oggi c'è molta energia infuocata e può sembrare travolgente per sirene e sirene, quindi prendi spazio se ne hai bisogno.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi lunedì 19 agosto 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.