Oroscopo di oggi 19 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 19 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 19 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: puoi perderti nel mix quando troppa energia e attenzione sono dirette verso l'esterno. Le relazioni, la carriera e la famiglia possono distrarre dal prendersi cura di se stessi. Hai bisogno di confini più forti, specialmente con una Bilancia bisognosa.

Amore / Amicizia: non c'è niente come le preoccupazioni relazionali per minare la tua autostima. Potresti sentirti un po' traballante quando la luna in Bilancia con la mente opposta si oppone a Chirone ferito nel tuo segno. Che tu sia accoppiato o single, le insicurezze relazionali possono provocare vulnerabilità e scuotere la tua fiducia. Ricorda che non devi essere perfetto per essere amabile. Qualcuno che ti ama prenderà il duro con il liscio.

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, Marte, contattando Saturno che lavora duramente, ti prepara a portare il gioco ad un livello superiore. Il tuo impegno e la tua determinazione dimostrano che ci sei dentro per vincere. I più alti saranno impressionati e metterà in allerta i tuoi colleghi che hanno concorrenza. Una mossa decisiva può farti avvicinare di un traguardo importante.

Crescita personale / spiritualità: con l'intelligente Mercurio squadrato abbozzato Nettuno, sarà difficile accettare la guida spirituale come vangelo se non suona vero per te. Fidati del tuo istinto, ma considera che potresti non vedere l'intero quadro. Alcune informazioni potrebbero essere difficili da prendere, soprattutto se giocano nelle tue paure. Non stressarti. Archiviarlo come qualcosa da rivedere in un secondo momento.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: non ha senso intrattenere i rimpianti su ciò che dovresti avere, che potresti avere o che avresti fatto in passato. Ciò che conta di più è quello che fai oggi. Una Bilancia che innesca la tua insicurezza potrebbe aver bisogno di essere confrontata in modo da poter porre fine alla questione.

Amore / Amicizia: stabilire i confini è fondamentale quando Marte guidato si allinea con il creatore di regole Saturno. Non è terribilmente romantico, né sembra particolarmente amichevole, anche se è essenziale se si vuole ottenere rispetto. Purtroppo, alcune persone spingono le cose troppo lontano e ne traggono vantaggio se le lasci. Far sapere a qualcuno dove si trova la linea può impedirti di finire in una situazione in cui ti senti compromesso.

Carriera / Finanza: ciò che qualcuno dice su un problema finanziario congiunto potrebbe essere tutto fumo e specchi. Mentre l'astuto quadrato di Mercurio impreciso Nettuno, non otterrai tutti i fatti. È un inganno intenzionale o semplicemente un errore? Diffidare di qualcuno che ti incoraggia a sorvolare i dettagli cruciali e dipinge una semplice immagine di qualcosa che sai essere complicato. Non firmare sulla linea tratteggiata finché non si hanno ulteriori informazioni.

Crescita personale / spiritualità: vaghe paure possono aumentare il tuo stress mentre la Luna in Bilancia si oppone a Chirone ferito. La tua mente può sempre trovare qualcosa di cui preoccuparsi quando la lasci correre selvaggiamente. Riesci a identificare cosa ti sta spaventando? In tal caso, indirizzalo. Altrimenti, lascialo andare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: essere un attivista, non un parlatore. C'è il pericolo di perdersi nelle distrazioni quando si tenta di comunicare idee o mappare le cose. Invece, fai quello che hai di fronte e poi fai la prossima cosa. Non lasciare che un Sagittario crei inutili confusioni.

Amore / Amicizia: una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe essere tortuosa, specialmente se c'è un problema che vogliono evitare. Lo scontro comunicativo di mercurio con Nettuno impreciso può ispirare l'evasione e l'inganno. Anche tu potresti dire una bugia se la tua reputazione fosse in pericolo. Ciò che ascolti potrebbe lasciarti con più domande che risposte. I single dovrebbero essere sospettosi di qualcuno che dipinge l'immagine perfetta di se stessi e ti dice quello che vuoi sentire.

Carriera / Finanza: L' allineamento di Marte al duro lavoro di Saturno fornisce la motivazione e la determinazione necessarie per affrontare un compito impegnativo. Che sia fisicamente impegnativo o più di un processo a più livelli, hai quello che serve per vederlo fino al completamento o, almeno, per fare un'ammaccatura significativa. Lascia le attività minori per dopo, mentre dedichi tempo a qualcosa che trarrà beneficio dalla resistenza e dall'abilità.

Crescita personale / spiritualità: bramare i risultati con un hobby o un'attività creativa è un modo sicuro per rovinare il processo. Non tutto ciò che fai deve avere un gioco finale definibile. Il tuo piacere e la tua creatività derivano dall'essere nel momento e dal vedere dove ti porta il viaggio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: verifica che la tua sicurezza non sia infondata prima di andare a caricare dopo qualcosa o qualcuno che desideri. Se è giusto, è probabile che otterrai ciò che desideri. Un ammiratore (forse uno Scorpione) può trovare la tua spavalderia super sexy.

Amore / Amicizia: non c'è molto che possa fermare la tua ricerca dell'amore mentre Marte appassionato si allinea al serio Saturno. Non sei là fuori a scherzare. Sei pronto a bloccare le cose. Non c'è niente di più sexy di una persona che sa cosa vuole ed è disposta a impegnarsi per realizzarlo. Se le tue mosse non vincono sull'oggetto del tuo affetto, potresti abbaiare sull'albero sbagliato.

Carriera / Finanza: non c'è da vergognarsi nell'ammettere che non capisci come eseguire un'attività. Il mercurio esperto che squarcia il nebuloso Nettuno suggerisce che potresti essere fuori dalla tua profondità. Forse le linee guida non sono facili da seguire? O forse quello che ti viene chiesto di fare è al di là delle tue competenze? Questa non è una situazione tipo 'è falso fino a quando non lo fai', quindi probabilmente devi fare i conti. Chiedi aiuto a un collega di fiducia.

Crescita personale / spiritualità: l'odierna piazza Mercurio-Nettuno crea anche confusione attorno al benessere. Fai attenzione a non lasciarti andare alla testa con una dieta complessa o una routine di fitness. Potrebbe essere necessario fare qualche ricerca o parlare con un professionista per scoprire se è giusto per te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: non lasciare che il pensiero piccolo metta un limite a ciò che è fattibile. Anche se non riesci a immaginare tutte le opzioni, confida che ci siano più possibilità di quante tu possa immaginare. Potrebbe essere difficile credere ad un Ariete che cerca di indicarli. Fidati del montone.

Amore / amicizia: il romanticismo diventa disordinato quando qualcuno non dice la verità. Con il comunicatore Mercurio che squarcia Nettuno impreciso, non puoi credere a tutto ciò che senti. Una volta coinvolto il sesso, le persone diventano vulnerabili. Quindi allungano la verità per evitare di dire a qualcuno qualcosa che non vogliono sentire. Se sei benedetto con un partner fedele, non lasciare che la tua paranoia crei problemi.

Carriera / Finanza: quando Marte si sincronizza con Saturno, non sei uno che si siede e aspetta che qualcuno faccia un lavoro. Invece, prendi l'iniziativa e fai quello che devi fare tu stesso. Potrebbe sembrare impazienza per alcuni, ma è più come laboriosità in azione. Potresti fare un'ammaccatura considerevole in uno sforzo a lungo termine. Più investi in un risultato positivo, più energia e determinazione porti nel tuo compito.

Crescita personale / spiritualità: l'opposizione luna / Chirone di oggi potrebbe farti dubitare che le tue convinzioni ti aiutino o ti danneggino. Potresti essere ugualmente frustrato se non hai ancora trovato un sistema di credenze che risponda alle tue domande e fornisca il conforto che cerchi. C'è qualcosa là fuori. Continua a cercare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: una conversazione può ispirare fiducia e può darti idee fantastiche. Potrebbe anche farti dubitare di ciò che sai. Ci vorrà saggezza e discernimento per sapere cosa è valido, in particolare quando si parla con una persona (forse un Sagittario) che tende a esagerare.

Amore / amicizia: una conversazione può ispirare dubbi sul tuo interesse amoroso o sulle relazioni in generale. Il comunicatore Mercurio squadrato abbozzato Nettuno confonde le acque e rende difficile vedere chiaramente. L'altoparlante potrebbe non comprendere la tua situazione abbastanza bene da fornire un valido consiglio. Applica il buon senso a ciò che ascolti e decidi. Tuttavia, se i loro commenti fanno eco alle tue stesse riserve, dovresti approfondire la questione.

Carriera / Finanza: sei pieno di grandi idee. Puoi ringraziare un allineamento di supporto Marte / Saturno per aver stimolato la tua creatività e aver fornito la fiducia necessaria per condividere le tue intuizioni con gli altri. Quando sei così appassionato, le persone non possono fare a meno di interessarsi a quello che hai da dire. Mettere il tempo per sviluppare le tue idee e portarle a compimento mostrerà che non sei solo un lampo nel cielo.

Crescita personale / spiritualità: molte domande sull'autostima sorgono quando la Luna in Bilancia si oppone a Chirone ferito. Soprattutto se ti giudichi in base a ciò che ricevi dagli altri. Se qualcuno ti sostiene o meno potrebbe avere più a che fare con la loro situazione che con i loro sentimenti nei tuoi confronti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: senti tutto profondamente con la luna nel tuo segno; tuttavia, i sentimenti forti non sono necessariamente un riflesso accurato della realtà. Metti in discussione ciò che senti, in particolare intorno all'Ariete, prima di interpretare le tue emozioni come la verità del Vangelo.

Amore / amicizia: la luna nel tuo segno che si oppone a Chirone ferito può generare tensione in una relazione. Questa vibrazione permalosa porta vulnerabilità e sentimenti feriti. Evitare argomenti delicati di conversazione può aiutare a prevenire il disastro. È meglio non andarci se non ti senti emotivamente in forma. I single potrebbero sentirsi sensibili al proprio status e farne una dichiarazione sulla propria autostima. Perché non affermare che stai resistendo per qualcuno che ti merita?

Carriera / Finanza: più discuti su un progetto, più ti rendi conto di non avere idea di cosa stai parlando. È facile perdere la trama mentre i sapienti quadrati di Mercurio immaginano Nettuno. Sii scettico sulle voci e sul gossip sul posto di lavoro. Le cose si perdono nella traduzione e i significati vengono fraintesi. Sotto questa oscura influenza, potrebbe essere saggio evitare di firmare contratti o altri documenti importanti. I termini potrebbero non essere chiari come sembrano.

Crescita personale / spiritualità: il Marte che fa il giusto contattando stabilizzando Saturno nella tua zona domestica e familiare lo rende un momento eccellente per agire su un piano domestico. Se è uno sciopero mentre il momento è caldo, dovresti approfittarne mentre puoi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: potrebbe sembrare che tu stia operando al buio. Potrebbe essere impossibile accedere alle informazioni di cui hai bisogno. Questo può rendere difficile discernere se puoi fidarti della storia che una persona entusiasta (forse un Sagittario) sta tentando di venderti.

Amore / Amicizia: con il guerriero Marte nel tuo segno che aspira a Saturno serio, dici cosa intendi e intendi quello che dici. Se hai bisogno di avere una conversazione imbarazzante, è un buon momento per togliertelo dal petto e liberare l'aria. La sensibilità potrebbe non essere il tuo punto di forza. Dì quello che devi dire con gentilezza e rispetto.

Carriera / Finanza: i negoziati finanziari possono essere rischiosi in quanto gli scontri del mercurio orientati al dettaglio con Nettuno sfuggente nel regno delle imprese speculative. Oggi niente è così chiaro come sembra. Qualcuno potrebbe tentare di ingannarti o potresti avere problemi a causa di un errore. Quindi, potrebbe non essere saggio mettere i tuoi soldi sulla linea. Allo stesso modo, non dovresti dire troppo su un affare delicato. Non ci si può fidare di tutti con informazioni riservate. Meno persone sanno cosa stai facendo, meglio è.

Crescita personale / spiritualità: un blocco creativo potrebbe bloccare i tuoi progressi con un progetto divertente. Puoi lavorare nella confusione fino a quando non hai chiarezza. Oppure puoi lasciarlo per un giorno o due e tornare quando hai una nuova prospettiva.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: non perdere di vista tutte le tue meravigliose qualità, talenti e punti di forza. Quando perdi di vista chi sei, sei tentato di dire piccole bugie su di te. Avvicinarsi a un Pesci percettivo richiederà di essere il tuo sé più autentico.

Amore / Amicizia: è terapeutico parlare di te. Anche se Mercury chiacchierone nel tuo segno che si scontra con l'abbozzato Nettuno ti mette in guardia contro la condivisione di segreti, abbellire storie e raccontare bugie. Le tue parole potrebbero dipingere l'immagine giusta. Tuttavia, è ingannevole se dai deliberatamente a qualcuno una falsa idea di chi sei. Cosa succede quando scoprono il vero te?

Carriera / Finanza: le negoziazioni nel backstage possono aiutare a spostare una questione finanziaria a tuo favore mentre Marte ambizioso si allinea con la stabilizzazione di Saturno nella tua zona monetaria. Chi dice che non puoi tirare le corde da dietro le quinte? Mantenere le tue mosse su una base strettamente necessaria per conoscere significa che ci sono poche possibilità di interferenze con i tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: la Bilancia Luna che si oppone a Chirone ferito può innescare insicurezza. Quando ti senti insicuro, fai mosse disperate. Lasciare che la paura imponga le tue azioni non è mai una buona idea. Siediti con le tue emozioni e lascia passare questo umore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la tua energia, motivazione e determinazione sono alte. È un momento eccellente per intraprendere un'attività che mette a frutto tutte le tue abilità. Uno Scorpione può essere molto colpito quando ti vedono in azione. Il tempo dirà se sono concorrenti o potenziali alleati.

Amore / amicizia: il lavoro potrebbe essere più una priorità della tua vita personale. E con la Luna in Bilancia orientata alla relazione in contrasto con i nodi della luna, non sei esattamente in contatto con i bisogni emotivi di nessuno, incluso il tuo. Non è un grosso problema, ma non dovresti essere sorpreso se il tuo interesse amoroso o un amico non è reattivo. Nessuno vuole essere un ripensamento. Devi dare qualcosa per ottenere qualcosa in cambio.

Carriera / Finanza: la tua atmosfera competitiva si innesta quando Marte guidato contatta Saturno laborioso nel tuo segno. Con questa forza motivante che ti stimola, sei determinato a superare e sopravvivere a chiunque tenti di mostrarti. Perché non incanalare questa energia in uno sforzo di squadra? Tutti vincono quando si lavora insieme per raggiungere un obiettivo comune.

Crescita personale / spiritualità: a volte è difficile sapere cosa credere. E con Mercurio pensieroso che si scontra con il nebuloso Nettuno, non puoi nemmeno fidarti che i tuoi pensieri siano un riflesso accurato della realtà. Potresti essere un po' paranoico, quindi non pensare al peggio. Non devi credere a tutto ciò che pensi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: a volte, devi solo cogliere un'opportunità e fidarti di avere il know-how e le capacità per realizzare qualcosa che sembra inevitabile. Non sai mai di cosa sei capace finché non provi. Se hai bisogno di assistenza, chiedi a uno scorpione scaltro.

Amore / amicizia: un malinteso in merito a denaro o proprietà potrebbe creare un problema con un amico. L'astuto Mercurio squadrando lo scivoloso Nettuno suggerisce che qualcuno potrebbe non raccontare l'intera storia. È una svista? O è uno sforzo totale per impedire che la verità venga rivelata? Parola al saggio: non prestare e non prendere in prestito. A volte devi solo dire di no. Ferire i sentimenti del tuo amico oggi può aiutare la tua amicizia a sopravvivere a lungo termine.

Carriera / Finanza: con Marte guidato che aspira l'autorevole Saturno, ti fidi di avere quello che serve per fare le cose. Anche se non ci sono prove reali che suggeriscono che puoi fare qualcosa di grande, hai fede che la tua determinazione e intraprendenza ti porteranno attraverso. Se sei disposto a impegnarti e a rispettarlo, è probabile che non ci sia nulla di ragionevole che non puoi fare.

Crescita personale / spiritualità: aumentare le tue conoscenze implica avventurarti in aree in cui sei un principiante totale. Può sembrare scoraggiante quando la Bilancia mentale Luna si oppone a Chirone insicuro. La mente del principiante è un buon posto dove stare perché sei aperto alla saggezza senza essere bloccato da nozioni preconcette.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: il flusso e riflusso di energia tra te e gli altri può essere impossibile da prevedere. L'equilibrio tra dare e avere non è mai abbastanza di cinquanta e cinquanta. Non pagherà mantenere una scheda in esecuzione con una Bilancia occupata. Non puoi ottenere più di quello che devono dare.

Amore / Amicizia: un appuntamento o un incontro con un amico potrebbe non graffiare il tuo prurito emotivo mentre la Luna in Bilancia si scontra con i nodi della luna. Piccoli fastidi e problemi minori possono impedirti di capirne i desideri. Se non sei particolarmente bisognoso, questi saranno piccoli segnali acustici sul tuo radar e il tuo tempo insieme procederà senza intoppi. Tuttavia, le aspettative portano alla delusione quando rimangono insoddisfatte.

Carriera / Finanza: Lo scontro di mercurio loquace con il fantasioso Nettuno nel tuo segno suggerisce che le tue parole potrebbero portare qualcuno fuori strada. Sei confuso su quello che stai dicendo? O stai deliberatamente dipingendo una falsa immagine? Tutti sanno che hai una vivida immaginazione. Tuttavia, potresti danneggiare la tua reputazione se il tuo modo creativo con le parole va troppo lontano. Fai attenzione a non travisarti.

Crescita personale / spiritualità: il tuo entusiasmo può essere d'ispirazione per un amico o un gruppo che è impostato a modo suo. Con Marte che aspira il duro Saturno, anche la figura più resistente troverà difficile non essere mossa. Non aver paura di dare loro la spinta di cui hanno bisogno per uscire da una routine.

