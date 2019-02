Oroscopo di oggi 19 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 19 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 19 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Aspettatevi un vortice di multitasking oggi. La Super Luna in Bilancia sta aumentando il livello di attività nelle tue attività quotidiane, il che significa che alcuni compiti imprevisti potrebbero atterrare sulla tua scrivania. Potresti anche aggiungere un'attività o due alla tua pianificazione se qualcosa di cui sei entusiasta si presenta. Puoi gestirlo! Come segno di fuoco, ti affidi alle sfide, quindi un'agenda ricca di impegni spesso tira fuori il meglio di te. Assicurati solo di fare una pausa se inizi a sentirti stressato. Inoltre, potresti essere motivato a potenziare il tuo esercizio.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Ti aspetta un'esplosione di gioia. La Super Luna in Bilancia sta risvegliando il tuo lato giocoso, che potrebbe indurti ad abbandonare i tuoi doveri e fare qualcosa di divertente. Soprattutto, hai bisogno di un po' di svago, e forse anche qualcos'altro: l'alta energia nel tuo reame romantico potrebbe accendere un vivace incontro con la tua dolce metà. Partecipare a un'attività che entrambi divertite sicuramente stimolerebbe la tua connessione, ma se stai affrontando un problema relazionale, questa influenza può intensificare il problema fino a quando non lo risolvi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Super Luna in Bilancia sarà altamente motivante o irritante, a seconda della situazione. Principalmente, sta portando un sacco di energia nella tua casa, il che intensificherà qualunque cosa tu senta riguardo alla tua famiglia o proprietà. Per quanto riguarda i lati positivi, potresti essere motivato a portare a termine un progetto per migliorare la tua casa o fare progetti per una gita divertente con la tua famiglia. Tuttavia, se hai a che fare con un membro della famiglia problematico, evitando soggetti pungenti, saremo la soluzione migliore a meno che tu non sia pronto per una battaglia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Sei motivato a parlare senza mezzi termini. Super Luna in Bilancia sta facendo impazzire la tua intelligenza e spingendoti a dire la tua verità. Questo sarà particolarmente intenso se stai sopprimendo un sentimento che devi esprimere. Inoltre, la tua acuta curiosità potrebbe aiutarti a ottenere informazioni su un argomento di cui vuoi saperne di più. Questo può essere un ottimo momento per imparare qualcosa di nuovo, purché non richieda una concentrazione prolungata.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: Uno dei tuoi contatti potrebbe indicarti un'opportunità. Mentre la Luna nella tua zona di carriera si unisce a Venere, sei incoraggiato a entrare in contatto con qualcuno che possa aiutarti a raggiungere un obiettivo. Se questa persona è un collega, un amico o un familiare, lui o lei dovrebbe essere in grado di comunicare facilmente con te e capire dove sei diretto professionalmente. Inoltre, con Venere sulla scena dimostrare la tua creatività o interagire con il pubblico ti aiuterà ad avere successo in qualunque cosa ti concentri oggi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Sei nel flusso dell'amore. Un aspetto di Luna-Venere nei vostri settori di maggiore consapevolezza e romanticismo può offrire una guida eccezionale su una relazione. Se sei aperto a ricevere un messaggio, probabilmente sperimenterai un'intuizione, sincronicità o un'altra forma di guida intuitiva che rivela qualcosa che devi sapere. O forse ti indicherà una certa persona o situazione che avrà un ruolo nella tua vita personale. Sicuro che ti servono altre informazioni? Più chiara è la tua domanda, più chiara sarà la risposta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Il tuo mondo interiore ti sta offrendo un messaggio. Quando la Super Luna in Vergine eccita il tuo regno inconscio, un'emozione o un ricordo nascosti potrebbero attirare la tua attenzione. È probabile che qualunque sia l'aspetto degli specchi su cui ti concentri ora, come una relazione, un problema emotivo o un sogno che stai perseguendo. Potresti anche metterti in contatto con un ricordo di vite passate che contiene intuizioni sulla tua vita ora. Prendendo del tempo per andare verso l'interno rivelerà ciò che devi sapere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: La tua anima sociale sta prendendo il comando. Mentre la Super Luna in Bilancia dà energia al tuo regno sociale, sarai bramoso della compagnia dei tuoi compagni. In quanto tale, questo è il momento ideale per iniziare una conversazione vivace o significativa con uno dei tuoi amici o organizzare un incontro con i tuoi amici. In alternativa, perché un problema sociale potrebbe essere nella tua mente, partecipare a uno sforzo collaborativo che aiuti chi è nel bisogno potrebbe portare il meglio di te. Principalmente, si tratta di connettersi con le persone sulla tua lunghezza d'onda.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: Un atto di gentilezza renderà la tua giornata. La Luna nel tuo settore di guarigione legato all'amare Venere ti ispirerà ad assistere qualcuno a cui tieni. O potrebbe anche essere un estraneo che ti tende la mano. Se presti attenzione al tuo cuore, verrai indirizzato a qualcuno che ha bisogno della tua generosità. Potrebbe anche portare qualcuno di speciale nella tua vita. Dopotutto, ciò che invii nel mondo tornerà da te, quindi condividere la tua luce con gli altri invierà benedizioni a modo tuo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Stai guardando al futuro. Mentre la Super Luna in Bilancia alimenta la tua più alta consapevolezza, sarai in sintonia con un sogno che stai inseguendo, insieme a come realizzarlo. Cosa desideri di più nella tua vita? Essere chiari su ciò preparerà il terreno per realizzare i tuoi sogni, forse non oggi, ma quando sarà il momento giusto. Principalmente, si tratta di avere fede in te stesso e seguire la tua guida interiore. Impegnarsi nelle tue pratiche spirituali farà luce sul percorso che devi seguire per avere successo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Il desiderio di un incontro intimo può prendere l'iniziativa oggi. Questo perché Super Luna in Bilancia sta suscitando alcune forti emozioni, e la passione può essere centrale nella tua giornata. In quanto tale, un appuntamento sexy con la tua dolce metà (o almeno una conversazione rivelatrice) farà emergere il meglio di te. Tuttavia, poiché il tuo regno di guarigione è coinvolto, un'emozione che devi risolvere potrebbe attirare anche la tua attenzione. Soprattutto, è importante ascoltare il tuo mondo interiore prendendo tempo per l'introspezione, che risveglierà la tua intuizione sull'argomento

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Riguarda tutto ciò che dici e come lo dici. Un fortuito collegamento Luna-Venere nei tuoi settori di intelletto e socializzazione indica che le tue parole e la mente influenzeranno le tue relazioni. Forse sarai ispirato a inviare un messaggio di apprezzamento ad un conoscente o amico più vicino. Se stai cercando il romanticismo, il modo in cui ti esprimi può catturare il cuore di qualcuno di speciale - se sei sincero. Il romanticismo può arrivare attraverso un incontro combinato o una fonte online. Inoltre, avere un atteggiamento positivo aumenterà le possibilità di far sbocciare l'amore.

