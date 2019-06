Oroscopo di oggi 19 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 19 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 19 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: L'intensa energia cosmica sta suscitando una relazione. Mercurio e il tuo sovrano Marte nella tua zona di associazione in collisione con il potente Plutone possono innescare lo stress accumulato nella relazione con il tuo partner, amico intimo o socio in affari. Questo sarà particolarmente vero se c’è effettivamente un problema. Principalmente, Plutone scopre sentimenti che sono nascosti o soppressi per darti l'opportunità di affrontare ciò che ti infastidisce. La sfida sarà quella di mantenere la tua sensibilità se hai bisogno di confrontarti con qualcuno a cui tieni. Se sei da solo, possono sorgere forti sentimenti di essere da solo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Avrai bisogno di guardare la tua mentalità per rimanere in pista. Un conflitto cosmico che coinvolge Mercurio, Marte e Plutone può innescare una grande quantità di stress mentale. Lo stress può rapidamente innescare un atteggiamento negativo, che si drappeggia su di te come una coperta bagnata. La sfida principale è evitare di criticare te stesso. Per fermare una scivolata in discesa nella negatività, mantieniti consapevole dei tuoi pensieri, specialmente se ti lanci in un giro di discorsi poco piacevoli. Non è permesso essere scortesi con te stesso, C’è comunque un lato positivo, questa influenza può far emergere un problema nella tua vita che devi guardare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Il tuo atteggiamento verso il denaro è sotto i riflettori. Il Mercurio e Marte nella tua zona di denaro in collisione con il potente Plutone possono innescare una lotta di potere sulle tue finanze. Il conflitto può essere con il tuo partner riguardo le spese, o dentro di te se sei critico sulle tue entrate. Principalmente, questa influenza ti renderà consapevole di qualsiasi impotenza che provi sulla tua capacità di creare abbondanza. Potresti anche arrabbiarti per questo. All’opposto, avere la negatività in faccia ti darà l'opportunità di girare le cose a tuo favore. Per esempio, fare una lista delle tue qualità ti darà la possibilità di adottare l'atteggiamento giusto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Un potente conflitto cosmico che coinvolge Mercurio, Marte e Plutone sta scuotendo i settori di sé e delle altre persone. Ciò significa che probabilmente ti sentirai un tiro alla fune tra ciò di cui hai bisogno / vuoi e ciò che sta accadendo in una stretta relazione. Un tale scenario può presentarsi, ad esempio, se hai bisogno di più affetto ma il tuo partner è molto concentrato sul lavoro o trascorre del tempo con un genitore bisognoso. Sia che tu sia in coppia o da solo, la tua rabbia può essere diretta verso te stesso (o l'Universo) per non manifestare il risultato desiderato in una relazione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Se ti senti ansioso ma non riesci a individuare esattamente il motivo, è perché le intense influenze stanno provocando un conflitto tra i tuoi settori di benessere e isolamento. Mentre Mercurio e Marte si scontrano con il potente Plutone, la necessità di prendersi un po' di tempo per se stessi può essere in conflitto con il tuo bisogno di prendersi cura degli affari. Di conseguenza, essendo il segno di fuoco che sei, ti spingerai troppo forte per fare le cose. Puoi evitare di bruciare prendendo pause frequenti per ricaricarti, anche se pensi che non fare nulla sia una perdita di tempo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : L'intensa energia nei tuoi settori sociali può innescare un conflitto su una particolare situazione. Mentre il tuo governatore di Mercurio e Marte si scontrano con il potente Plutone, potresti sperimentare un tiro alla fune tra il romanticismo e l'amicizia o entrare in una discussione su un problema politico/sociale. Anche una discussione di gruppo può risultare insolitamente controversa. Tutto sommato, socializzare ti farà sentire come entrare in un campo minato. Cerca solo di evitare di essere coinvolto in un conflitto a meno che tu non ritenga che valga la pena lottare per il problema. Perché ti stai logorando solo per dimostrare il tuo punto?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Soddisfare i bisogni degli altri sarà difficile oggi. Principalmente, una battaglia cosmica che coinvolge Mercurio, Marte e Plutone sta provocando un conflitto tra le tue attività esterne e la vita personale. Forse il tuo lavoro impiega più tempo del solito, il che sta causando stress alla tua famiglia. Con Venere come governante, vuoi naturalmente compiacere le persone che ami, ma il dovere sta facendo un cenno. Anche se sei da solo, è probabile che i conflitti interni che hai in queste aree si risolvano.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Qualche angoscia esistenziale potrebbe essere diretta verso di te. Mercurio e Marte in collisione con il potente Plutone possono innescare un conflitto tra la tua mente logica e una maggiore consapevolezza. Potresti iniziare a mettere in discussione le tue convinzioni spirituali o avere l'impulso di metterle da parte del tutto se senti che la tua fede ti ha deluso. O forse la tua intuizione ti guida, ma il tuo intelletto ti consiglia di essere scettico. Quello che non puoi percepire con i tuoi sensi è una sciocchezza, non è vero? Ringrazia il tuo intelletto per la sua opinione - in fin dei conti cerca di proteggerti - e poi esplora la guida della tua voce interiore.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Una questione profondamente personale è nella tua mente. Che si tratti di un problema emotivo, di un'esperienza psichica o di un desiderio che hai tenuto per te, Mercurio che si fonde con Marte nel tuo regno di intimità potrebbe suggerirti di parlarne con qualcuno di cui ti fidi. Allora, qual è il tuo segreto? Se sei pronto a rivelarlo, scegliere saggiamente il tuo confidente aiuterà a sollevare il peso dal tuo cuore. Al contrario, potresti essere il destinatario del segreto di qualcun altro. In tal caso, aspettati una conversazione intensa che risvegli intuizioni da cui puoi trarre beneficio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : La necessità di controllo può minare una relazione. Mentre Mercurio e Marte nella tua zona di associazione entrano in collisione con Plutone nel tuo segno, potresti sperimentare un periodo di insicurezza se il tuo compagno (o qualcun altro vicino a te) ha bisogno di maggiore autonomia, anche se è solo per un giorno o due. O forse una divergenza di opinioni sarà un problema, e il tuo bisogno di avere ragione trasformerà la discussione in una zona di guerra. Fai un respiro! Se riesci ad andare con il flusso recupererai la tua chiarezza.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Collaborare con gli altri sarà una sfida. Mercurio e Marte che si oppongono al potente Plutone possono innescare uno scontro di volontà con qualcuno che ha influenza sul tuo lavoro. Si tratta principalmente di potere. Ciò di cui hai bisogno è il controllo del tuo tempo e dei tuoi progetti, ma ciò non accadrà oggi. Una buona opzione sarebbe quella di lavorare da solo, anche se il tuo capo reclama risultati. Dopotutto, la tua angoscia probabilmente susciterà qualche stranezza sul posto di lavoro, quindi nessuno vorrà essere intorno a te, comunque, e va bene, per oggi. Ad un livello più profondo, potresti mettere in dubbio la tua scelta lavorativa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Una collisione cosmica che coinvolge Mercurio, Marte e Plutone potrebbe preparare il terreno per un conflitto che coinvolge la tua vita amorosa o la tua creatività. Il problema principale riguarda il potere. Quanta energia hai nella tua relazione o per il progetto creativo su cui stai lavorando? Un senso di impotenza può scatenare la necessità di controllare qualsiasi situazione si presenti oggi (e oltre). Inutile dire che un simile comportamento non ti aiuterà a raggiungere il risultato che stai cercando.

