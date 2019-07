Oroscopo di oggi 19 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 19 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 19 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che viaggia verso il Cancro potrebbe richiedere una rivisitazione di qualunque cosa stavate facendo o pensando di coinvolgere con la vostra vita familiare verso la fine di giugno. Forse riconsidererai un progetto di miglioramento domestico che hai messo da parte o riprendere una conversazione con un membro della famiglia per ottenere una migliore comprensione di dove venisse. Inoltre, la tua curiosità sul passato potrebbe spingerti a ricercare i tuoi rapporti familiari, le tue tradizioni e i tuoi schemi emozionali.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che ritorna in Cancro nel tuo settore dell'intelletto potrebbe richiedere una riflessione su cosa ti stai concentrando verso la fine di giugno. Questo è un momento eccellente per analizzare e discutere la questione per darti una comprensione più profonda di cosa si tratta. Inoltre, potresti prendere in considerazione l'idea di portare la tua conoscenza di un determinato argomento a un livello successivo tramite un programma di studio. Tuttavia, l'elaborazione di nuovi piani rischia di richiedere una revisione in futuro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che ritorna in Cancro potrebbe richiedere una rivisitazione di una questione finanziaria che era in mente verso la fine di giugno. Forse sei motivato ad analizzare un'idea o un'opportunità di guadagno sorto in quel periodo per scoprire qualcosa di importante che potresti aver perso. Ancora più importante, questo è un momento ideale per analizzare il tuo atteggiamento sulla tua situazione finanziaria per rivelare eventuali blocchi che hai verso l'aumento del tuo reddito, come ad esempio soffermarsi sulla mancanza invece di gratitudine.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che ritorna nel tuo segno potrebbe farti pensare a una questione personale alla quale ti sei concentrato fino alla fine di giugno. Forse un'idea è stata la spinta a muoverti per ottenere ciò che vuoi. Cosa c'è in cima alla tua lista delle soddisfazioni e cosa ti impedisce di realizzarle? Se sei impantanato in un pensiero limitato a causa della mancanza di fiducia o dubbio, ora è il momento di cambiare mentalità entrando in contatto con la tua guida interiore, che semplificherà il tuo successo quando sarà il momento giusto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che ritorna in Cancro potrebbe farti venire in mente la tua capacità di apprendere o esprimere te stesso. Ripensa a quello che eri concentrato verso la fine di giugno. Ti sei imbattuto in un blocco interno che ha ostacolato i tuoi sforzi? Principalmente, Mercurio che viaggia attraverso il tuo regno inconscio significa che è tempo di scoprire tutte le credenze che hai assunto sul tuo intelletto. Ad esempio, un incontro con una persona critica o una situazione stimolante del tuo passato potrebbe aver indebolito la tua fiducia nella tua capacità di ragionare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che ritorna in Cancro potrebbe farti pensare alle tue connessioni sociali. Ripensa agli amici o ai gruppi con cui trascorri del tempo verso la fine di giugno. L'analisi di tali interazioni può scatenare una visione di come ti rapportano alle persone socialmente. Condividi il vostro vero sé con gli altri? Se no, allora è il momento di esaminare cosa ti impedisce di aprirti. O forse è il momento di dire la tua verità su una causa sociale / politica in cui credi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Sei nel flusso della tua creatività quando si tratta del tuo lavoro. Poiché Venere nella tua zona di carriera si collega a Nettuno etereo, il tuo talento artistico sarà evidente nei progetti su cui ti concentri. Questo è anche un momento eccellente per scambiare idee con un collega che è sulla sua lunghezza d'onda artistica. Avrai solo bisogno di fare uno sforzo per rimanere a terra quando si considerano gli aspetti pratici. Inoltre, sei in sintonia con lo scopo della tua vita e puoi ottenere informazioni sul tuo destino attraverso un'intuizione intuitiva o sincronicità.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che sta viaggiando verso il Cancro potrebbe riportare alla mente un obiettivo che stavi contemplando verso la fine di giugno. La tua educazione o spiritualità era probabilmente coinvolta. Dal momento che Mercurio attiva il tuo regno di maggiore consapevolezza, per la seconda volta la tua superiore chiarezza sulla questione ti indirizzerà nella giusta direzione. Inoltre, questo è il momento ideale per esaminare le tue credenze spirituali per determinare se supportano ancora il tuo vero sé.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che sta viaggiando verso il Cancro potrebbe far pensare a un cambiamento che stavi pensando di fare verso la fine di giugno. Poiché Mercurio sta attivando il tuo regno di trasformazione, il cambiamento probabilmente implica qualcosa che devi guarire o rilasciare per esprimere il tuo vero sé, specialmente in una relazione intima. Forse abbandonare una convinzione limitante che hai di te sarà la chiave per fare un cambiamento permanente. Inoltre, confidare in qualcuno saggio può fornire informazioni preziose.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che ritorna in Cancro potrebbe spingerti a rivedere una questione di partnership a cui stavi pensando verso la fine di giugno. Qual era il tuo obiettivo? Per ottenere la chiarezza devi andare avanti, dovrai prima analizzare le tue idee e le tue convinzioni su relazioni impegnate - la tua in particolare, se sei accoppiato - per scoprire qualsiasi negatività che ti intralcia il cuore. Inoltre, poiché i retrogradi ti trascinano nel passato, sei incoraggiato a fare ammenda con il tuo partner o potenziale tale per qualsiasi cosa tu abbia detto e ora rimpiangi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che sta tornando in Cancro potrebbe farti pensare a una questione che riguarda la tua vita quotidiana verso la fine di giugno, che probabilmente ha comportato il tuo lavoro o il tuo benessere. Forse stavi pensando di lanciare un progetto o migliorare il tuo regime di fitness. Ora potrebbe essere il momento di chiarire cosa vuoi ottenere, e poi mettere in moto i tuoi piani dopo il 1 agosto. Rilasciare qualsiasi pensiero limitante che ostacoli i tuoi progressi sarà parte del processo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che viaggia verso il Cancro potrebbe farti pensare a una questione che riguarda la tua vita amorosa verso la fine di giugno. Con cosa stavi trattando? Una conversazione o un'idea potrebbero aver giocato un ruolo importante nel modo in cui hai gestito la situazione. Attualmente, sei incoraggiato ad analizzare la tua mentalità per determinare se una convinzione limitante sta influenzando il tuo cuore. Se la storia d'amore è di intralcio in questo momento, lo stesso si può dire della tua creatività, specialmente se stai nascondendo il tuo talento dagli occhi critici degli altri.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 19 luglio 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.