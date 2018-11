Oroscopo di oggi 19 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 19 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 19 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Dovrai essere più furbo del solito per non cadere negli stessi errori. In ambito lavorativo, secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, avrai modo di fare nuovi progetti e nuovi investimenti, soprattutto se sei libero professionista. In ambito affettivo, si annuncia una parentesi lieta.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, ogni tanto un po' di mistero è necessario per attirare le attenzioni di chi ti sta a cuore, ma non esagerare se non vuoi essere ripagato con la stessa moneta! Nel tempo libero, approfittane per visitare un luogo che ti affascina parecchio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, oggi, in ambito familiare avrai qualche difficoltà ad esporre le tue esigenze e rischi di non essere compreso a causa di un tuo atteggiamento di chiusura. In amore ritroverai l'intesa e potrai vivere questa fase con maggiore tranquillità. Un consiglio: non demordere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Gli influssi delle stelle favoriscono questo tuo inizio settimana e ti rendono affascinante anche nei piccoli dettagli. Se sei single avrai una fortuna sfacciata nelle conquiste, mentre se sei in coppia lei non riuscirà a dire di no a nessuna delle tue iniziative. Un consiglio: non trascurare gli amici.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Favorito dagli influssi planetari, trascorrerai un inzio settimana armonico con le persone care ed avrai l'occasione per fare acquisti che riguardano la tua casa. Se studi, avrai ottime occasioni per migliorare. In ambito affettivo, deciderai di aprirti maggiormente con lei.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, questa fase risulta essere ottima per il tuo segno ed avrai coccole da tutti, dai tuoi familiari, da vecchie conoscenze, dalla persona amata; se sei single è probabile un incontro veramente interessante. Un consiglio: ricambia con affetto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, avrai un'ottima crescita in campo professionale e le tue comunicazioni saranno vincenti. In ambito affettivo, la situazione risulta essere un po' precaria ma dovrai farti forza ed andare avanti. Un consiglio: evita di essere troppo vivace.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Avrai parecchie influenze planetarie a tuo favore quindi, secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, il tuo inizio settimana sarà fatto di esperienze piacevoli condivise con le persone care. Un consiglio: evita le speculazioni che possono provocarti dei danni materiali.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, avrai un'ottima intesa con le tue amicizie e potrai anche risolvere una vecchia problematica. In ambito affettivo, se vivi una relazione di coppia, sono possibili degli scontri con la partner. Un consiglio: evita di importi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata avrai, avrai la fortuna di conoscere un ambientino tipico e di portarci una conoscenza occasionale che ti piace molto. In ambito lavorativo, potresti ricevere accuse ingiuste e gratuite da colleghi invidiosi e incapaci di rendere come te

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Acquario, sei favorito nelle realizzazioni dei tuoi ideali, quindi se hai una nuova opportunità relativa al tuo ambito lavorativo buttati a capofitto! In ambito affettivo un piccolo dispiacere caratterizzerà questa fase rendendoti un po' triste, ma è solo un momento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 19 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, in ambito affettivo non hai dei buoni influssi, quindi è possibile un piccolo diverbio con la partner forse dovuto ad una tua presunzione. Nell'ambito delle amicizie, la fase risulta essere in grande miglioramento: ci sono numerose persone di cui ti puoi fidare.